Доналд Тръмп: Това не е устойчиво! Но ме принудиха да го направя

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че високите заплахи от мита към Китай не са осъществими, съобщава "Блумбърг".

Напрежението между двете най-големи икономики в света се засилва преди очакваната му среща с китайския лидер Си Дзинпин.

"Това не е устойчиво", подчерта Тръмп в интервю в отговор на въпрос дали митата, които той заплаши да наложи на Китай, могат да останат в сила, без да засегнат значително икономиката. "Но това е числото, вероятно не е, знаете, може да остане, но те ме принудиха да го направя", изтъкна той.

Митническият сблъсък между Вашингтон и Пекин доведе до покачване на американските мита върху китайски стоки до 145%. Този реванш породи опасения от глобален спад и прекъсване на търговията между двете икономики. Тези мита обаче бяха спрени в серия от 90-дневни примирия, последното от които изтича на 10 ноември, освен ако не бъде удължено отново.

Паузата имаше за цел да даде време на САЩ и Китай да разрешат по-широки търговски спорове, но тези усилия претърпяха неуспех, тъй като Вашингтон разшири някои ограничения върху технологиите и предложи мита за китайски кораби, влизащи в американски пристанища, а Пекин отговори с подобни стъпки и очерта по-строг контрол върху износа на редкоземни елементи.

Миналата седмица Тръмп заплаши с допълнителни 100% мита върху китайски стоки от 1 ноември и предложи да отмени планираната среща със Си, която се очакваше да бъде в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея по-късно този месец.

"Разбирам се чудесно с него", заяви сега Тръмп за Си.

"Мисля, че ще се справим добре с Китай, но трябва да имаме справедлива сделка. Трябва да е справедлива", подчерта той.

По повод напрежението между САЩ и Китай директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет изрази "голяма увереност", че Тръмп и министърът на финансите Скот Бесент "ще могат да се съберат с китайците и да върнат нещата на ниво, което е добро и за двете страни".