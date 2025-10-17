Доналд Тръмп: Това не е устойчиво! Но ме принудиха да го направя

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че високите заплахи от мита към Китай не са осъществими, съобщава "Блумбърг".
Напрежението между двете най-големи икономики в света се засилва преди очакваната му среща с китайския лидер Си Дзинпин.
"Това не е устойчиво", подчерта Тръмп в интервю в отговор на въпрос дали митата, които той заплаши да наложи на Китай, могат да останат в сила, без да засегнат значително икономиката. "Но това е числото, вероятно не е, знаете, може да остане, но те ме принудиха да го направя", изтъкна той.
Митническият сблъсък между Вашингтон и Пекин доведе до покачване на американските мита върху китайски стоки до 145%. Този реванш породи опасения от глобален спад и прекъсване на търговията между двете икономики. Тези мита обаче бяха спрени в серия от 90-дневни примирия, последното от които изтича на 10 ноември, освен ако не бъде удължено отново.
Паузата имаше за цел да даде време на САЩ и Китай да разрешат по-широки търговски спорове, но тези усилия претърпяха неуспех, тъй като Вашингтон разшири някои ограничения върху технологиите и предложи мита за китайски кораби, влизащи в американски пристанища, а Пекин отговори с подобни стъпки и очерта по-строг контрол върху износа на редкоземни елементи.
Миналата седмица Тръмп заплаши с допълнителни 100% мита върху китайски стоки от 1 ноември и предложи да отмени планираната среща със Си, която се очакваше да бъде в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея по-късно този месец.
"Разбирам се чудесно с него", заяви сега Тръмп за Си.
"Мисля, че ще се справим добре с Китай, но трябва да имаме справедлива сделка. Трябва да е справедлива", подчерта той.
По повод напрежението между САЩ и Китай директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет изрази "голяма увереност", че Тръмп и министърът на финансите Скот Бесент "ще могат да се съберат с китайците и да върнат нещата на ниво, което е добро и за двете страни".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дончичо
15:57 17.10.2025
2 минувача
Коментиран от #13
16:01 17.10.2025
3 ДД...
ТЕ.
Кои ТЕ?
16:01 17.10.2025
4 Украйна ще победи
Коментиран от #6, #12
16:02 17.10.2025
5 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин
Толкова си приличат двата боклука, нарцисите Тръмп и Путин... кофти карма за тях и децата им... боклуците никога няма да бъдат доволни и щастливи.
Коментиран от #8, #11
16:03 17.10.2025
6 Прочети
До коментар #4 от "Украйна ще победи":ТЕ не му разрешават ТЕ.
16:03 17.10.2025
7 Рижият
16:04 17.10.2025
8 Дио
До коментар #5 от "Тръмп е абсолютен боклук, като Путин":Като гледам и ти си плод на тяхното поколение
16:06 17.10.2025
9 Хм...
16:08 17.10.2025
10 Булава
16:08 17.10.2025
11 село мое ,
До коментар #5 от "Тръмп е абсолютен боклук, като Путин":Докъде си се довело ....
16:09 17.10.2025
12 Шизъл Скорсизъл
До коментар #4 от "Украйна ще победи":Побеждава ама все на запад.Тогава Газа ще им се види приказка
16:10 17.10.2025
13 Мишел
До коментар #2 от "минувача":Празноглав самохвалко.
16:12 17.10.2025
14 Латиносите не му дават как кой
Щот ако китайските джапанки струват 500 долара
Колко ли ще струват ния на армани
16:34 17.10.2025
15 Сатана Z
16:40 17.10.2025
16 Уса
Коментиран от #17
16:49 17.10.2025
17 Хъм?!
До коментар #16 от "Уса":Остана ли в Америка-,,американски народ"...,или само имигранти-арабели и мюслита...?!
16:56 17.10.2025
18 Тръмпон
Но ние вече знаем - дрън дрън и всеки ден- ново двайсет!
16:59 17.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.