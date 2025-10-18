Тръмп помилва бившия конгресмен Джордж Сантос и го освободи от затвора ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви освобождаването от затвора на Джордж Сантос (републиканец от Ню Йорк), член на Камарата на представителите на САЩ, изключен през 2023 г.

„Току-що подписах изпълнителна заповед за замяна на присъдата, с която незабавно освободих Джордж Сантос от затвора“, написа американският лидер в Truth Social.

През април Сантос бе осъден на 87 месеца затвор по обвинения в измама и кражба на самоличност.

През август 2024 г. бившият конгресмен се призна за виновен в използването на средства от кампанията за лична употреба. Той също така е предоставил невярна информация на Конгреса относно доходите си.