Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп помилва бившия конгресмен Джордж Сантос и го освободи от затвора ВИДЕО

Тръмп помилва бившия конгресмен Джордж Сантос и го освободи от затвора ВИДЕО

18 Октомври, 2025 03:29, обновена 18 Октомври, 2025 03:36 577 0

  • тръмп-
  • затвор-
  • конгресмен-
  • помилване-
  • джордж сантос

През април републиканецът бе осъден на 87 месеца затвор

Тръмп помилва бившия конгресмен Джордж Сантос и го освободи от затвора ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви освобождаването от затвора на Джордж Сантос (републиканец от Ню Йорк), член на Камарата на представителите на САЩ, изключен през 2023 г.

„Току-що подписах изпълнителна заповед за замяна на присъдата, с която незабавно освободих Джордж Сантос от затвора“, написа американският лидер в Truth Social.

През април Сантос бе осъден на 87 месеца затвор по обвинения в измама и кражба на самоличност.

През август 2024 г. бившият конгресмен се призна за виновен в използването на средства от кампанията за лична употреба. Той също така е предоставил невярна информация на Конгреса относно доходите си.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ