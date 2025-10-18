Талибаните: Пакистан удари Афганистан, примирието е нарушено

Пакистан късно снощи проведе удари в гранична провинция в Афганистан, нарушавайки примирието, което донесе два дни спокойствие на границата.
Това съобщи високопоставен представител на талибаните пред АФП, предупреждавайки, че Кабул ще „отвърне на удара“, предаде dariknews.bg.
„Пакистан наруши примирието и бомбардира три места в провинция Пактика. Афганистан ще отвърне на удара“, заяви представителят, който пожела да остане анонимен.
Пакистан нанесе "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, потвърди Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.
"Целта е терористичната организация "Хафиз Гул Бахадур" в гранични региони на Афганистан", казаха пакистанските източници.
