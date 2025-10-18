Новини
Талибаните: Пакистан удари Афганистан, примирието е нарушено

18 Октомври, 2025 04:50, обновена 18 Октомври, 2025 04:10

  • талибани-
  • афганистан-
  • пакистан-
  • примирие-
  • удари

На границата цареше спокойствие от два дни

Талибаните: Пакистан удари Афганистан, примирието е нарушено - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пакистан късно снощи проведе удари в гранична провинция в Афганистан, нарушавайки примирието, което донесе два дни спокойствие на границата.

Това съобщи високопоставен представител на талибаните пред АФП, предупреждавайки, че Кабул ще „отвърне на удара“, предаде dariknews.bg.

„Пакистан наруши примирието и бомбардира три места в провинция Пактика. Афганистан ще отвърне на удара“, заяви представителят, който пожела да остане анонимен.

Пакистан нанесе "прецизни въздушни удари" по територията на Афганистан, близо до пакистанско-афганистанската граница, потвърди Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на пакистански източници от сферата на сигурността.

"Целта е терористичната организация "Хафиз Гул Бахадур" в гранични региони на Афганистан", казаха пакистанските източници.


Афганистан
