Британският принц Андрю се отказва от титлите си

Британският принц Андрю, който беше подложен на нарастващ натиск заради връзките си със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, обяви, че се отказва от титлите си, включително херцог на Йорк, предаде БНР.

Напоследък зачестиха призивите към Бъкингамския дворец да предприеме действия срещу принц Андрю. Би Би Си коментира, че изглежда това е довело до решението на принца доброволно да върне титлите си и да се откаже от членството в Ордена на жартиерата - най-старият и най-висш рицарски орден във Великобритания.

В изявлението си той каза, че продължава "енергично да отрича обвиненията срещу него". "В разговор с краля, с моите най-близки и с по-широк семеен кръг, стигнахме до заключението, че продължаващите обвинения срещу мен отвличат вниманието от работата на Негово Величество и Кралското семейство", се казва в изявление на принц Андрю. Той подчерта, че е решил да постави дълга си към семейството и страната си на първо място, както винаги е правил.

Решението на Андрю да спре да използва титлите си е взето след консултация с принц Уилям, както и с краля, научи Би Би Си.

Принц Андрю беше изправен пред поредица от скандали през последните години, включително съдебно дело, което той уреди с Вирджиния Джуфре, въпроси относно финансите му и близостта му с предполагаем китайски шпионин. Той ще остане принц, но ще престане да бъде херцог на Йорк - титла, получена от майка му, покойната кралица Елизабет.