SkyNews: Тръмп нагости Зеленски с ябълки "Макинтош", но украинецът очакваше ракети "Томахоук" в златната си чиния

Белият дом: Президентът обясни на Зеленски и Путин, че войната продължава твърде дълго и търпението му се изчерпва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит. ...