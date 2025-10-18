SkyNews: Тръмп нагости Зеленски с ябълки "Макинтош", но украинецът очакваше ракети "Томахоук" в златната си чиния

Петъчната среща във Вашингтон на президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски включваше работен обяд в Белия дом, на който се наслади и делегацията на гостите, предаде SkyNews, цитирана от ФОКУС.
Но какво имаше в менюто? Според картичките, поставени върху златни чинии в кабинетната стая, бяха сервирани:
Салата с хрупкави артишоци, настърган копър и лимонов винегрет;
Печено пиле с картофени кюфтенца от сладки картофи, фрикасе от грах, рукола и айоли с розмарин.
Ябълки "Макинтош" и карамелен шифон със сладолед от клементини и сос от къпини.
Разбира се, ястието, на което украинският отбор най-много се надяваше да влезе в златната му чиния бе под формата на крилати ракети "Томахоук“ с голям обсег.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19
07:44 18.10.2025
2 Каунь
07:48 18.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Блазе му на Зеленото как сладко си хапва и живее, докато великия многоходов, многопластов геостратег Вова изгни в бункера вместе с Достоевски 😁👍
Коментиран от #8
07:48 18.10.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16
07:48 18.10.2025
5 Ближи го за сол!
Коментиран от #10
07:49 18.10.2025
6 Анонимен
07:51 18.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
07:52 18.10.2025
8 НЕ ДУМАИ
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":КИЛИМ---НА КОИ ПОСТЛАХА
07:52 18.10.2025
9 Анонимен
07:53 18.10.2025
10 ДА ТИ РЕКНА
До коментар #5 от "Ближи го за сол!":ТОЧНО ТОВА НАПРАВИХА----ЯБЪЛКАТА Е ГАРНИТУРА към ОСНОВНОТО
07:54 18.10.2025
11 Мишел
08:03 18.10.2025
12 Мишел
Коментиран от #23
08:04 18.10.2025
14 Каунь
08:10 18.10.2025
16 Тошо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Тоя още си мисли, че става въпрос за Украйна
08:11 18.10.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #20
08:13 18.10.2025
18 Як балък
08:15 18.10.2025
19 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":С глупациТЕ. След никаквото посрещане на клоуна предстои среща в центъра на Европа, в страна от ЕС, на която Тръмп ЛИЧНО ще присъства, на която Путин ще отиде без да го арестуват. Гаврата е с европейските глупаци
08:15 18.10.2025
20 Хохо Бохо
До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Путин с едно обаждане нареди на Тръмп никакви ракети. Кво не разбра?
08:17 18.10.2025
21 Хохо Бохо
Коментиран от #22
08:18 18.10.2025
23 Мишел
До коментар #12 от "Мишел":псевдомишеле, казвай направо милиарди - пак ще е толкова вярно, но звучи още по-внушително.
Загубите на Украйна към септември 2025г са 2 200 000, на Русия 275 000.
Коментиран от #27
08:24 18.10.2025
24 Хасковски каунь
08:29 18.10.2025
26 Мишел
08:31 18.10.2025
27 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Мишел":За това ли бункерното се моли на гладния кореец за солдати, че много му имал, хииххи
08:33 18.10.2025
28 А оновното в менюто бе
08:35 18.10.2025
29 дядо поп
08:40 18.10.2025
30 Хмм
08:59 18.10.2025