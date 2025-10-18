Новини
SkyNews: Тръмп нагости Зеленски с ябълки "Макинтош", но украинецът очакваше ракети "Томахоук" в златната си чиния
  Тема: Украйна

SkyNews: Тръмп нагости Зеленски с ябълки "Макинтош", но украинецът очакваше ракети "Томахоук" в златната си чиния

18 Октомври, 2025 07:33, обновена 18 Октомври, 2025 07:42 1 615 30

Домакинът предложи лечено пиле с картофени кюфтенца, фрикасе от грах, рукола и айоли с розмарин, карамелен шифон със сладолед от клементини и сос от къпини

SkyNews: Тръмп нагости Зеленски с ябълки "Макинтош", но украинецът очакваше ракети "Томахоук" в златната си чиния - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Петъчната среща във Вашингтон на президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски включваше работен обяд в Белия дом, на който се наслади и делегацията на гостите, предаде SkyNews, цитирана от ФОКУС.

Но какво имаше в менюто? Според картичките, поставени върху златни чинии в кабинетната стая, бяха сервирани:

Салата с хрупкави артишоци, настърган копър и лимонов винегрет;

Печено пиле с картофени кюфтенца от сладки картофи, фрикасе от грах, рукола и айоли с розмарин.

Ябълки "Макинтош" и карамелен шифон със сладолед от клементини и сос от къпини.

Разбира се, ястието, на което украинският отбор най-много се надяваше да влезе в златната му чиния бе под формата на крилати ракети "Томахоук“ с голям обсег.

САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    Тръмп и Путин се подиграват с глупака

    Коментиран от #19

    07:44 18.10.2025

  • 2 Каунь

    23 0 Отговор
    Оффф, голямо реване ще падне от форумните тигри днес

    07:48 18.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    4 18 Отговор
    Огладнях...
    Блазе му на Зеленото как сладко си хапва и живее, докато великия многоходов, многопластов геостратег Вова изгни в бункера вместе с Достоевски 😁👍

    Коментиран от #8

    07:48 18.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    1 18 Отговор
    Но ако бункерното не се изтегли от Украина Тръмп ще му подаде дебелия, това трябва да е ясно на копейките гладни!

    Коментиран от #16

    07:48 18.10.2025

  • 5 Ближи го за сол!

    14 0 Отговор
    Ябълки пак добре, можеше да му сложат един буй в чинията и да кажат на зеления наркоман - Смучи!

    Коментиран от #10

    07:49 18.10.2025

  • 6 Анонимен

    5 0 Отговор
    Много диетично!

    07:51 18.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 13 Отговор
    бензин ще пускат ли в блатата, кво каза милиционера с ботокса‼️

    07:52 18.10.2025

  • 8 НЕ ДУМАИ

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    КИЛИМ---НА КОИ ПОСТЛАХА

    07:52 18.10.2025

  • 9 Анонимен

    1 17 Отговор
    А на бункерното и сандвич не му дадоха в Аляска, натириха го като краставо куче!

    07:53 18.10.2025

  • 10 ДА ТИ РЕКНА

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ближи го за сол!":

    ТОЧНО ТОВА НАПРАВИХА----ЯБЪЛКАТА Е ГАРНИТУРА към ОСНОВНОТО

    07:54 18.10.2025

  • 11 Мишел

    8 0 Отговор
    Тази вечеря ще е единствения килепир на Зеленски от срещата.

    08:03 18.10.2025

  • 12 Мишел

    0 10 Отговор
    Но той и без томахавки загрузва успешно блатарите, над милион са вече при Кабзона!

    Коментиран от #23

    08:04 18.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Каунь

    3 0 Отговор
    Ябълките не бяха ли "Епъл"? Ейй, пак са го прецакали със стари ябълки.....

    08:10 18.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тошо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Тоя още си мисли, че става въпрос за Украйна

    08:11 18.10.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 8 Отговор
    До къде се докара ботокса, да се моли на Тръмп да го пощади, но няма да му се размине!

    Коментиран от #20

    08:13 18.10.2025

  • 18 Як балък

    5 0 Отговор
    То и аз всеки път като ида в кварталния тотопункт очаквам джакпота да е мой, ама накрая получавам числото 41 в 5 от 35 и окуражителното "Не губете кураж, идва нов тираж"

    08:15 18.10.2025

  • 19 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С глупациТЕ. След никаквото посрещане на клоуна предстои среща в центъра на Европа, в страна от ЕС, на която Тръмп ЛИЧНО ще присъства, на която Путин ще отиде без да го арестуват. Гаврата е с европейските глупаци

    08:15 18.10.2025

  • 20 Хохо Бохо

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Путин с едно обаждане нареди на Тръмп никакви ракети. Кво не разбра?

    08:17 18.10.2025

  • 21 Хохо Бохо

    1 4 Отговор
    Не че Зеленски не им затвори половината рафинерии и без тия ракети, но все пак!

    Коментиран от #22

    08:18 18.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    псевдомишеле, казвай направо милиарди - пак ще е толкова вярно, но звучи още по-внушително.
    Загубите на Украйна към септември 2025г са 2 200 000, на Русия 275 000.

    Коментиран от #27

    08:24 18.10.2025

  • 24 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    За накрая - един голтур

    08:29 18.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишел

    1 1 Отговор
    Но това все пак са данни на кокошенко и Тасс, той първите две годнини всяка вечер викаше потери нет, а мобилизацията почна на 6 мисеца на войната и крематориумите пошат постоянно в блатата!

    08:31 18.10.2025

  • 27 Ха ХаХа

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    За това ли бункерното се моли на гладния кореец за солдати, че много му имал, хииххи

    08:33 18.10.2025

  • 28 А оновното в менюто бе

    2 0 Отговор
    Украйна с кисело Зеле на фурна

    08:35 18.10.2025

  • 29 дядо поп

    3 0 Отговор
    За първи път чувам за настърган копър. А , иначе на украинците им трябваше , борш , варена сланина с картофи и украински "Сникерс" , (сланина с шоколад).

    08:40 18.10.2025

  • 30 Хмм

    1 0 Отговор
    интересно, журналистите са срещу Тръмп и зад зеленски

    08:59 18.10.2025