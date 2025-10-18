Новини
Израел получи телата на още двама заложници, върна останките на 15 палестинци. Граничният пункт Рафах остава затворен

18 Октомври, 2025 16:36, обновена 19 Октомври, 2025 05:31

Окупаторите от Израел удариха автобус, превозващ бежанци, съобщиха от анклава

Израел получи телата на още двама заложници, върна останките на 15 палестинци. Граничният пункт Рафах остава затворен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел съобщи, че е получил телата на още двама заложници, предадени от палестинската групировка "Хамас" съгласно споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

"Израел получи чрез Червения кръст телата на двама заложници", които бяха предадени на израелските сили за сигурност в Газа, се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Телата ще бъдат прехвърлени в център за медицински анализи в Израел, за да бъдат идентифицирани, добавиха израелските власти.

Съгласно споразумението за спиране на огъня между "Хамас" и Израел, подкрепяно от САЩ и други държави, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до понеделник, 13 октомври. Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа, припомня агенцията.

Контролираното от "Хамас" Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че Израел е върнал 15 тела на палестинци, предаде БНР. С тях броят на репатрираните тела в анклава от понеделник насам достигна 135.

Според Министерството на здравеопазването на Газа медицинските екипи извършват прегледи, документиране и идентификация на телата в съответствие с одобрените съдебномедицински и медицински протоколи, включително процедури преди да ги върнат на семействата.

От министерството съобщават, че по някои от телата има следи от малтретиране, побои, завързани очи и вързани ръце.

В петък Ахмад Дахир, директор на съдебната медицина в болница "Насер", каза пред Анадолската информационна агенция, че заради липсата на научни инструменти Министерството на здравеопазването е открило онлайн портал, с помощта на който семействата могат да идентифицират изчезнали роднини дистанционно.

Според Дахир по някои от телата има следи от мъчения, изгаряния и екзекуции на място, докато Израел не е предоставил данни или имена, което прави идентифицирането почти невъзможно, отбелязва Ройтерс. По данни на властите в Газа около 9500 души остават в неизвестност, някои вероятно все още под развалините.

Споразумението беше постигнато между Израел и "Хамас" миналата седмица на базата на план, представен от американския президент Доналд Тръмп. Освен освобождаването на заложници и затворници планът предвижда и възстановяване на Газа и установяване на нов механизъм за управление без "Хамас".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Отварянето на граничния пункт ще бъде разгледано в зависимост от това как "Хамас" изпълнява своята част от споразумението – връщането на телата на мъртвите заложници и прилагането на договорената рамка", се посочва в изявление на канцеларията на Нетаняху, разпространено в днес.

По-рано палестинското посолство в Кайро, хцитирано от Ройтерс и БТА, съобщи, че пунктът ще бъде отворен в понеделник.

Пунктът, който беше през по-голяма част от времето затворен от май 2024 г., ще позволи на палестинците, пребиваващи в Египет, да се завърнат в Газа, се казва в съобщението на дипломатическата мисия.

Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"В сътрудничество с офиса на Червения кръст екипите на Гражданската отбрана успяха да извадят телата на девет мъченици, след като вчера израелската окупационна власт обстреля автобус, превозващ бежанци на изток от квартал "Зейтун" в град Газа“, заяви пред АФП Махмуд Басал, говорител на Гражданската отбрана на анклава.

Басал допълни, че жертвите, сред които има и деца, са членове на едно и също семейство Шаабане, убити, докато "се опитвали да проверят (състоянието на) дома си" след израелските бомбардировки по време на войната.

Израелската армия посочи в изявление, че е "идентифицирала подозрително превозно средство, преминаващо жълтата линия", която представлява линията на отстъпление на израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на спирането на огъня.

По думите на израелските военни, след предупредителни изстрели войниците "открили огън, за да елиминират заплахата" и са действали "в съответствие със споразумението" за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", влязло в сила на 10 октомври.

Подписано под егидата на американския президент Доналд Тръмп, споразумението има за цел да сложи окончателно край на войната в Газа, посочва АФП.

Стотици хиляди палестинци се завърнаха в северната част на Газа в търсене на домовете си от началото на прекратяването на огъня, третото от началото на войната, предизвикана от атаката на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Няколко жители на Газа разказаха пред AФП, че не могат да намерят домовете си – или дори познати ориентири – в квартали, които сега са затрупани под развалините на сгради, разрушени от израелските бомбардировки.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    15 12 Отговор
    Освен това окупаторите Евреи са разрушили единствената станция за пречистване на питейна вода в Га за .

    Коментиран от #19

    16:38 18.10.2025

  • 2 Един

    22 12 Отговор
    Евреите са престъпници - това е повече от сигурно!
    Крадливо жалко племе!

    16:43 18.10.2025

  • 3 Ама

    11 3 Отговор
    бат Дончо,нали спря огъня ?!

    Коментиран от #6, #7

    17:00 18.10.2025

  • 4 Иван

    14 5 Отговор
    Нацистките израелци са грозни и гнусни като Еленски и Умеров.

    17:01 18.10.2025

  • 5 РЕАЛИСТ!

    9 1 Отговор
    Тази война скоро няма да спре...!

    17:01 18.10.2025

  • 6 Иван

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Това не важи за сатанинската Синагога.

    17:02 18.10.2025

  • 7 Спря той...

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    ...- дръжки!

    17:03 18.10.2025

  • 8 Изненада ли е за някой че

    9 6 Отговор
    вчера израелската нацистка окупационна власт е обстреляла автобус, превозващ бежанци?

    17:04 18.10.2025

  • 9 Ъхъъъъъ.....

    12 6 Отговор
    "открили огън, за да елиминират заплахата" и са действали "в съответствие със споразумението"...... ционистка гнусна сган ....

    17:06 18.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И това ли е

    8 3 Отговор
    Под егидата на американския президент Доналд Тръмп ? ...

    17:27 18.10.2025

  • 13 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    Много дълго продължи мира. Обяд, снимки и наново терор. На целия свят е ясно, че там мир никога няма да има.

    17:36 18.10.2025

  • 14 горски

    3 4 Отговор
    Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, предаде Франс прес, съобщи БТА. "В сътрудничество с офиса на Червения кръст екипите на Гражданската отбрана успяха да извадят телата на девет мъченици, след като вчера израелската окупационна власт обстреля автобус, превозващ бежанци на изток от квартал "Зейтун" в град Газа“, заяви пред АФП Махмуд Басал, говорител на Гражданската отбрана на Анклава. Басал допълни, че жертвите, сред които има и деца, са членове на едно и също семейство Шаабане, убити, докато "се опитвали да проверят (състоянието на) дома си" след израелските бомбардировки по време на войната. Израелската армия посочи в изявление, че е "идентифицирала подозрително превозно средство, преминаващо жълтата линия", която представлява линията на отстъпление на израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на спирането на огъня.

    17:49 18.10.2025

  • 15 СЕНКО

    3 2 Отговор
    МИР СКОРО В ИЗРАЕЛ И ГАЗА НЯМА ДА ИМА БИЛ СЪМ ТАМ , ТЕ СЕ МРАЗЯТ КАТО КУЧЕ И КОТЕ

    17:53 18.10.2025

  • 16 горски

    8 4 Отговор
    Какво са преживели милиони палестинци под Израелска окупация? Какво преживяха десетки хиляди деца и жени убити от нацисткия режим в Тел Авив. Тъпкано да им се връща на всички ционисти за десетилетията кражби на палестинска земя, животни, къщи, убийства, разрушаване на инфраструктура, на държавни структури и въобще, отнемане на бъдещето им. "Победата" ви я осигуриха кървавите милиарди на ционистите! и затворените очи на "демократичните" политици! Обикновен ционизъм да избиваш жени и деца не е военна победа а клане. Това не.е война ,а геноцид подкрепен от запада .и благодарение на печатницата на Ротшилд .,долни крадливи лицемери. Жертвички на пропагандата и примитивна дива манипулация още от най ранна детска възраст... да създадат теология за гражданска замяна, пулсираща от страх от невидими кланета. Израелците са били обусловени да вярват, че всяка минута може да бъде последната им, което ги е принудило да действат съответно. Човек, който си представя, че е притиснат в ъгъла, често ще прибегне до насилие. Израелските граждани си представят себе си като граждани на воюваща нация, обгърната от всепоглъщащ огън..... държава от малоумни примати на средна възраст 28,2 години.

    17:58 18.10.2025

  • 17 Али

    3 6 Отговор
    Супер. Друг път да внимават за линиите! Бахгиусиганите, нали първо танцува а и пиха чай, а сега?

    17:59 18.10.2025

  • 18 шаабале

    1 1 Отговор
    малко са шииболле

    18:33 18.10.2025

  • 19 гой

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    шта черпя фанта

    18:34 18.10.2025

  • 20 Ами такива са си ционистите

    5 2 Отговор
    Окупаторите от Израел удариха автобус, превозващ бежанци...

    18:41 18.10.2025

  • 21 Израелска сган ....

    7 3 Отговор
    Единадесет членове на една фамилия бяха унищожени, след като Израел атакува превозно средство в Зейтун в град Газа.... Израел е убил най малко 28 души, откакто прекратяването на огъня влезе в сила.....

    18:45 18.10.2025

  • 22 Бат Влади

    1 5 Отговор
    Какви 9000 в неизвестност, нали бяха 40-50000 останали под развалините? А тия, които Хамас избива по улиците откак армията на Израел се оттегли, за чии жертви ще се броят?

    19:55 18.10.2025

  • 23 Вижте публикувайте статията

    7 1 Отговор
    (Какво знаем за мъченията и малтретирането на палестински затворници от страна на Израел)....„Престъпления, които не могат да бъдат скрити... Ето как бяха върнати телата на затворниците от Гааза – със завързани очи, вързани като животни и със следи от тежки мъчения и изгаряния“, написа в социалните мрежи д-р Мунир ал-Бурш, генерален директор на Министерството на здравеопазването.
    „Те не са починали по естествен път – те са били екзекутирани, докато са били задържани, военно престъпление, изискващо спешно международно разследване и търсене на отговорност от извършителите.“Изображенията на телата потвърждават голяма част от казаното от ал-Бърш, като експертите казват, че те показват признаци на малтретиране....Злоупотреба, видима по труповете
    Състоянието на телата, върнати от Израел в Гааза, е ужасяващо. Съдебномедицинските екипи, които са ги прегледали, са заявили, че телата са показали следи от физическо насилие, съобщиха медицински източници от ООН..Някои от телата са били с липсващи крайници или зъби, докато други изглежда са били изгорени...

    20:10 18.10.2025

  • 24 Защо беше сменено заглавието

    6 2 Отговор
    Което беше: Окупаторите от Израел удариха автобус, превозващ бежанци ?

    20:15 18.10.2025

  • 25 СУМУД

    6 2 Отговор
    Нетаняхуй е извършител на военни престъпления срещу човечеството.!
    ГЕНОЦИД

    20:17 18.10.2025

  • 26 СУМУД

    5 1 Отговор
    Съд и затвор за нетаняхуй

    20:21 18.10.2025

  • 27 СУМУД

    6 2 Отговор
    Nova TV излъчи репортаж с уж посланика на някаква си държава исраел.
    Нова тв, е подводен камък в душите на Българския народ.

    20:32 18.10.2025

  • 28 Голяма радост е за ционистите

    5 1 Отговор
    Вероятно че днес са убили още седем деца и три жени

    20:34 18.10.2025

  • 29 Горски

    2 0 Отговор
    Интересно как израелските служби проспаха нападението на Хамас преди 2 години? Точно под носа им, не видяха стотици въоръжени палестинци? А как знаят точно в кой апартамент в Техеран са иранските генерали и ядрени учени? И защо отвлечени израелци са заложници, а 2000 палестинци - затворници"? Кой ги е съдил и за какво, за да лежат в затвор? 7 октомври е би могъл да се случи без съгласието на Мосад. Границата с Газа е най-охраняваното място на планета. Самите военни казаха, че мониторите се следят 24/7 и нямаш право да отместваш поглед от тях докато си н смяна. Отделно има автоматични картечници, които стрелят по всичко по-голямо от котка и то без човешка намеса. Да не говорим, че зоната се следи от дронове и спътници. Никакъв шанс това да не е вътрешна работа.

    22:00 18.10.2025