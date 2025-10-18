Новини
Свят »
Франция »
Затварят Саркози в изолационното отделение

Затварят Саркози в изолационното отделение

18 Октомври, 2025 18:31, обновена 18 Октомври, 2025 18:34 1 112 5

  • саркози-
  • присъда-
  • франция-
  • затвор

Бившият френски президент влиза зад решетките във вторник

Затварят Саркози в изолационното отделение - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде затворен в изолационното отделение на затвора Ла Санте в Париж от вторник, съобщи BFMTV, цитирана от ФОКУС, позовавайки се на източници НА Tanjug.

Парижкият наказателен съд призна Никола Саркози и няколко негови близки сътрудници за виновни по делото за предполагаемо финансиране от Муамар Кадафи на кампанията му през 2007 г.

Саркози е осъден на пет години затвор.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виш са, за такива като Саркози има

    4 0 Отговор
    спец затвор, като Хотел с ТВ - 250 канала и Тренажор, специална храна и свиждане веднъж в седмицата, нещо като да си на почивка но като Хотел Калифорния, веднъж влезеш ли, даже и да
    чекираш аут, не можеш да напуснеш.

    18:50 18.10.2025

  • 2 Хаха

    5 0 Отговор
    Много е забавно когато корумпета вкарат в затвора бившо корумпе за убеждават хората, че има закон и ред

    Коментиран от #5

    18:54 18.10.2025

  • 3 Ццц

    5 0 Отговор
    Пазете място и за Зеленски до Саркози. За да работи и да намали престоя в затвора ще има нужда от една носна кърпичка, червен клоунски нос, цигулка и маймунка, която да го следи дали си прави циркаджийските номера правилно, а за свободното време му трябва само една сламка! Кърпичката за просия вече я има от Байдън, така че останалите неща лесно ще се финансират от фонда за победа. Ако няма пари у фонда, винаги можем за прибегнем до замразените руски пари.

    19:05 18.10.2025

  • 4 А макрон

    3 0 Отговор
    Кога.ужас

    19:10 18.10.2025

  • 5 Ццц

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    У нас Д.П и и Б.Б са основни борци срещу корупцията. Но и двамата бледнеят пред делата на украинския президент, който влезе в политиката с един клоунски костюм и чадърче, подарък от Филип Киркоров, а днес има доста имения за милиони от президентската заплата, купи си гащи и тениска от Уайкики, а наскоро и сако от Пепко, за да иде в Белия дом спортно елегантен. За обувки не е давал пари, защото му се паднаха от един снакс!

    19:12 18.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания