Затварят Саркози в изолационното отделение

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде затворен в изолационното отделение на затвора Ла Санте в Париж от вторник, съобщи BFMTV, цитирана от ФОКУС, позовавайки се на източници НА Tanjug.
Парижкият наказателен съд призна Никола Саркози и няколко негови близки сътрудници за виновни по делото за предполагаемо финансиране от Муамар Кадафи на кампанията му през 2007 г.
Саркози е осъден на пет години затвор.
