Уволниха девет високопоставени генерали в Китай "за корупция и крупни злоупотреби"

Комунистическата партия на Китай уволни девет високопоставени генерали, предаде NOVA.
Наблюдатели определят свалянето им като една от най-големите чистки в командването на армията от десетилетия.
Официално, деветимата са обвинени в участие в крупни злоупотреби и корупция, но според експерти уволненията са политически. Те идват в навечерието на пленума на Централния комитет на партията. На него се определя пътят за икономическо развитие на страната.
Напрежение в Южнокитайско море: Филипински и китайски кораби в сблъсък край остров Титу
Уволнените генерали не просто са свалени от командните им постове, а са извадени от състава на Китайската армия. Сред тях е Хъ Уейдон, член на Политбюро и втори по ранг след президента и главнокомандващ Си Цзинпин, както и Мяу Хуа, който беше главният политкомисар на въоръжените сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
20:51 18.10.2025
2 Извадени от състава на
Щото ако бъдат извадени на стадиона...
20:55 18.10.2025
3 Си Дзин ПИН
Явно и той като ПУТЯН
Ще си имплантира Органи
За да живее 150;години.
20:58 18.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боруна Лом
Коментиран от #9
20:59 18.10.2025
6 Молния
АЗОВ РУЛИТ !!!
21:02 18.10.2025
7 Георгиев
21:04 18.10.2025
8 САМО ПИТАМ
21:05 18.10.2025
9 Тук петолъчките, ДС копейките
До коментар #5 от "Боруна Лом":Дермоядите с каскети ограбиха цяла България!
21:05 18.10.2025
10 Гост
21:06 18.10.2025