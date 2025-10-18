Новини
Свят »
Китай »
Уволниха девет високопоставени генерали в Китай "за корупция и крупни злоупотреби"

Уволниха девет високопоставени генерали в Китай "за корупция и крупни злоупотреби"

18 Октомври, 2025 21:45, обновена 18 Октомври, 2025 20:49 492 10

  • китай-
  • генерали-
  • партия-
  • уволнение

Наблюдатели определят свалянето им като една от най-големите чистки в командването на армията от десетилетия

Уволниха девет високопоставени генерали в Китай "за корупция и крупни злоупотреби" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Комунистическата партия на Китай уволни девет високопоставени генерали, предаде NOVA.

Наблюдатели определят свалянето им като една от най-големите чистки в командването на армията от десетилетия.

Официално, деветимата са обвинени в участие в крупни злоупотреби и корупция, но според експерти уволненията са политически. Те идват в навечерието на пленума на Централния комитет на партията. На него се определя пътят за икономическо развитие на страната.

Напрежение в Южнокитайско море: Филипински и китайски кораби в сблъсък край остров Титу

Уволнените генерали не просто са свалени от командните им постове, а са извадени от състава на Китайската армия. Сред тях е Хъ Уейдон, член на Политбюро и втори по ранг след президента и главнокомандващ Си Цзинпин, както и Мяу Хуа, който беше главният политкомисар на въоръжените сили.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Новината е стара бе,Ганев.Къде спа два дена?

    20:51 18.10.2025

  • 2 Извадени от състава на

    10 0 Отговор
    Китайската армия е добре.
    Щото ако бъдат извадени на стадиона...

    20:55 18.10.2025

  • 3 Си Дзин ПИН

    1 8 Отговор
    Отстранява конкуренцията.

    Явно и той като ПУТЯН

    Ще си имплантира Органи

    За да живее 150;години.

    20:58 18.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    А НАШИТЕ КОГА?И ТЕЗИ КОИТО ЗАТРИХА ДЪРЖАВАТА, КОГА?

    Коментиран от #9

    20:59 18.10.2025

  • 6 Молния

    1 3 Отговор
    Пореден пълен разгром на педик могучая при селото ПОКРОВСК!
    АЗОВ РУЛИТ !!!

    21:02 18.10.2025

  • 7 Георгиев

    2 0 Отговор
    Свалянето им е първи етап. Не след дълго, след съд, ще ги видим на стадиона. Там няма шест пет.

    21:04 18.10.2025

  • 8 САМО ПИТАМ

    2 0 Отговор
    КОГА ЩЕ ГИ СТИГНЕМ КИТАЙЦИТЕ........?

    21:05 18.10.2025

  • 9 Тук петолъчките, ДС копейките

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Дермоядите с каскети ограбиха цяла България!

    21:05 18.10.2025

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Сигурно ще ги обесят...така се прави в една цивилизована държава, а не като в България, където от 35 години се съобразяваш с крадльовците...😶

    21:06 18.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания