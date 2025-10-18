Уволниха девет високопоставени генерали в Китай "за корупция и крупни злоупотреби"

Комунистическата партия на Китай уволни девет високопоставени генерали, предаде NOVA.

Наблюдатели определят свалянето им като една от най-големите чистки в командването на армията от десетилетия.

Официално, деветимата са обвинени в участие в крупни злоупотреби и корупция, но според експерти уволненията са политически. Те идват в навечерието на пленума на Централния комитет на партията. На него се определя пътят за икономическо развитие на страната.

Уволнените генерали не просто са свалени от командните им постове, а са извадени от състава на Китайската армия. Сред тях е Хъ Уейдон, член на Политбюро и втори по ранг след президента и главнокомандващ Си Цзинпин, както и Мяу Хуа, който беше главният политкомисар на въоръжените сили.