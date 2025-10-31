Новини
Свят »
Палестина »
Крехкото примирие е под въпрос: Израел продължава да нанася удари в Газа

Крехкото примирие е под въпрос: Израел продължава да нанася удари в Газа

31 Октомври, 2025 13:27 584 9

  • ивицата газа-
  • газа-
  • хамас-
  • израел

Сключеното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня бе поставено на изпитание от периодични избухвания на насилие

Крехкото примирие е под въпрос: Израел продължава да нанася удари в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили снощи атакуваха ивицата Газа за трети пореден път в рамките последните три дни, при което бяха убити двама души и отново бе поставено на изпитание крехкото прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, като се позова на официалната новинарска агенция на Палестинската автономна власт, предаде БТА.

Един палестинец е бил убит при израелски обстрел, а друг е бил застрелян от израелски сили, каза агенция УАФА.

Израелските въоръжени сили към момента не са отговорили на запитване за коментар на тази информация, отбелязва Ройтерс.

Трети палестинец е починал от наранявания, получени при предишен израелски обстрел, добави палестинската новинарска агенция.

Сключеното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което остави трудни въпроси като разоръжаването на „Хамас“ и графика за изтеглянето на Израел от ивицата Газа нерешени, бе поставено на изпитание от периодични избухвания на насилие, откакто влезе в сила преди три седмици.

Между вторник и сряда Израел нанесе удари в Газа в отговор на смъртта на израелски войник, при които според здравните власти в анклава са били убити 104 души.

Израел в сряда заяви, че остава ангажиран с прекратяването на огъня въпреки ударите.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    15 2 Отговор
    Израел е терористична държава! Крадат земя и убиват от изкуственото си създаване - единствения начин да спрат да ционистие да се пратят отново да скитат в пустинята!

    13:36 31.10.2025

  • 2 Някой

    15 1 Отговор
    Щом Израел продължава да нанася удари по Газа, значи примирето не се спазва. "Хамас" дали го спазва, не е ясно. По-скоро да. Защото иначе, евреите щяха да реват с пълно гърло, че пак са нападнати вероломно.
    Толкова с мирните инициативи на бай Дончо - не го бива в тези неща. На него най- му се отдава финансовото мошеничество и изнудване.

    13:38 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕЛИ

    3 0 Отговор
    И ЗАЩО ГО ИСТТРИХТЕ

    Коментиран от #7

    13:47 31.10.2025

  • 6 Журналистите се скриха

    2 1 Отговор
    Полицията на България унищожават население и никой не реагира!

    13:47 31.10.2025

  • 7 ГОЛДА МЕИР

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕЛИ":

    СВОБОДА НА СЛОВОТО ПО БЪЛГАРСКИ, ЧУЖДИ МНЕНИЯ НЕ МИНАВАТ

    13:48 31.10.2025

  • 8 Иван

    3 1 Отговор
    Ал Кайда не смее да гъкне срещу Израел, защото е създадена от евреите.

    13:49 31.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.