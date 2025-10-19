Новини
Financial Times: Тръмп ругаел, мятал военни карти и призовал Зеленски да приеме условията на Путин или ще бъде унищожен
  Тема: Украйна

Financial Times: Тръмп ругаел, мятал военни карти и призовал Зеленски да приеме условията на Путин или ще бъде унищожен

19 Октомври, 2025 21:41, обновена 19 Октомври, 2025 21:58

Според източници на изданието разговорът в Белия дом няколко пъти прераствал в спор, украинецът си тръгнал в лошо настроение

Financial Times: Тръмп ругаел, мятал военни карти и призовал Зеленски да приеме условията на Путин или ще бъде унищожен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На среща във Вашингтон на 17 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за прекратяване на конфликта, предупреждавайки, че в противен случай страната му може да бъде унищожена.

Това съобщи Financial Times, позовавайки се на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом.

Според тях разговорът между Тръмп и Зеленски е прераснал в спор няколко пъти, като американският президент „постоянно е използвал нецензурни думи“. Източници на вестника съобщиха също, че американският лидер е изхвърлил карти, показващи настоящата линия на контакт, настоявайки Украйна да предаде целия Донбас на Русия.

Неназован европейски служител заяви пред Financial Times, че Тръмп е предупредил Зеленски: „Ако иска, ще те унищожи“. Източникът на вестника добави, че президентът на САЩ е повторил аргументите на Русия относно конфликта по време на срещата в петък, призовавайки събеседника си да приеме предложението на Москва.

Според него, Тръмп е предал на Зеленски, че Путин му е казал, че конфликтът е „специална операция, а не дори война“, добавяйки, че украинският лидер трябва да сключи сделка или ще бъде унищожен.

Служителят заяви, че Тръмп е казал на Зеленски, че губи войната, предупреждавайки: „Ако Путин иска, ще те унищожи.“

В един момент от срещата президентът на САЩ хвърли настрана картите на бойното поле на Украйна, каза служителят, запознат със срещата. Според служителя, Тръмп е казал, че му е „писнало“ да вижда картата на фронтовата линия на Украйна отново и отново.

„Тази червена линия, дори не знам къде е. Никога не съм бил там“, казал Тръмп, според служителя.

Тръмп също така каза, че руската икономика „се справя чудесно“, каза служителят, в рязък контраст с неотдавнашните му публични изказвания, в които той призова Путин да преговаря, защото „икономиката му ще се срине“.

„Зеленски беше в много лошо настроение след срещата“, каза един от източниците на вестника. Говорейки за настроението сред европейските лидери след тези разговори, той каза, че те „не са оптимисти, а заемат прагматична позиция, докато планират следващите си стъпки“.

Белият дом и кабинетът на украинския президент не отговориха веднага на исканията за коментар.“


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оня с рикията

    38 9 Отговор
    Ми така де, нали и двамата трябва да спасят каквото могат...

    Коментиран от #115

    22:01 19.10.2025

  • 3 Правилно

    92 18 Отговор
    В противен случай - Трета СВ.
    И САЩ ще се окаже победен. Ще му лъсне червения г... като на маймунките.

    22:02 19.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Още новини от Украйна

    110 9 Отговор
    Чудно как тази статия се е прокраднала покрай цензурата на гл. редактор?!

    Коментиран от #13, #52

    22:02 19.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 рижата кукла както го наричат в САЩ

    33 67 Отговор
    Е бил в кома от протестите Вчера когато излязоха над 7 милиона Американци да му искат скалпа повече от цяла България а скоро ще го изнасят от белия дом по жартиери

    Коментиран от #39, #89

    22:03 19.10.2025

  • 9 Българин

    46 105 Отговор
    Зеленски е голям пич! Дори Тръмп не може да го сломи!
    Истински президен на Украйна!

    Коментиран от #22, #23, #57, #58

    22:04 19.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Според Американска медия

    64 9 Отговор
    позовавайки се на собствени източници, срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски многократно се е превръщала в "скандален мач" и е ескалирала в схватка с повишен глас. Твърди се, че президентът на САЩ непрекъснато е прекъсвал Зеленски полудял е и е псувал, според запознати със ситуацията. Според същото издание по време на разговора Тръмп е прекъсвал Украинския лидер крещял е и е хвърлил фронтовите карти с цели на Русия които Зеленски е дал. Ръководителят на Белия дом е настоял Украйна да отстъпи цялата територия на Донецка област и е повторил тезите на Путин, които били изразени предишния ден в личен разговор. Според един от европейските служители, запознати със съдържанието на срещата, Тръмп е казал на Зеленски, че ако не се съгласи на предложеното и не сключи споразумение губи войната. След което Украйна ще бъде напълно унищожена и никой няма да може да спре това и да помогне. Всички възможности за запазване целостта на Украйна ще са изчерпани.

    22:05 19.10.2025

  • 12 Дааа,

    26 52 Отговор
    Двама изkykaли старци си представят, че управляват света. Да, ама не!

    22:05 19.10.2025

  • 13 Хаха хаха ха

    30 53 Отговор

    До коментар #5 от "Още новини от Украйна":

    А не ти ли е чудно, че Путин въведе купони за бензин в Русия? И ергенски данък въведе!

    Коментиран от #18

    22:05 19.10.2025

  • 14 Цуци,

    56 20 Отговор

    До коментар #6 от "Пълни глупости!":

    Набил е канчето на ЗеленивПор.

    22:06 19.10.2025

  • 15 Факт

    11 17 Отговор
    Станаха жълт вестник!

    22:06 19.10.2025

  • 16 Иво М Инджев изрусен пудел

    40 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пълни глупости!":

    Трябва да приемеш реалностите!

    22:06 19.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кажи честно

    28 7 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха хаха ха":

    Верваш ли си?

    Коментиран от #99

    22:07 19.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хмм

    29 5 Отговор
    зеленски гелосан

    22:08 19.10.2025

  • 21 Така е правилно !

    56 13 Отговор
    Зеленски или да приеме условията на Путин или да бъде унищожен. Разумно ми се вижда а и на украинците предполагам. За тея от ЕК е ясно, те НЕ са принципно добре с кратуните и сега играят същият цирк както преди срещата в Аляска. Съботират Тръмп и си искат войната до последният украинец. Жена дете без значение

    22:09 19.10.2025

  • 22 Българин

    38 5 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Под въздействие на белото.

    22:09 19.10.2025

  • 23 Ами

    42 12 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Така е ,разсипа си държавата,изтрива си народа и върна още от подарените им руски земи:)

    22:09 19.10.2025

  • 24 Хаха хаха ха

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха хаха ха":

    Чичко Гугъл всичко знае, нали? Попитай го.

    22:10 19.10.2025

  • 25 А не е ли смехотворно ?

    16 15 Отговор
    (Това съобщи Financial Times, позовавайки се на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом.).... а що не питаха и азиатски или африкански
    "източници".....

    Коментиран от #60

    22:11 19.10.2025

  • 26 Инж. Ганев,

    14 27 Отговор
    Неназовани европейски лидери няма, има фалшиви новини на назовани български медии. Ганев, излез от руските 💩, и ще откриеш един нов, непознат свят.

    22:11 19.10.2025

  • 27 Салваторе

    35 13 Отговор
    Зеленски вече е унищожен. Късно е чадо, мандалото хлопна.........

    Коментиран от #30

    22:12 19.10.2025

  • 28 дедо

    21 13 Отговор
    Отдавна Тръмп казва едно ,а прави друго, след това пък прави трето и четвърто ,а накрая прави едното . Така е непредсказуем и непредвидим. Нищо чудно да крещи и обижда Зеленски и да величае Путин , а утре да даде ракетите Томахоук на Украйна. Демонстрира хибридно поведение .

    22:12 19.10.2025

  • 29 Шибинг на Вова

    12 20 Отговор
    Може да го унищожи, но само с ядрено оръжие. Но след това ще е вечния злодей за целия свят и ще унищожи себе си. Атомното оръжие не може да се ползва за настъпателни цели.

    22:12 19.10.2025

  • 30 КараОсманОглу

    3 29 Отговор

    До коментар #27 от "Салваторе":

    Българите винаги са се страхували от Турция и са треперели.

    Коментиран от #38, #46, #53

    22:12 19.10.2025

  • 31 Смешник

    24 7 Отговор
    Ами трябва да бъде унищожен С терористите така се постъпва Чичо Дончо чак сега ли го разбра

    22:14 19.10.2025

  • 32 ИСТИНАТА

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    За Сталин и за Чърчил не знам, но Пеевски побърка Борисов! Вече на всичко е съгласен Борисов! И дупе да му поискат, пак ще даде!

    22:15 19.10.2025

  • 33 Ъхъъъъъ.....

    30 8 Отговор
    Промяна в отношенията между Русия и САЩ е възможна само при условията на твърд многополюсен свят, който Вашингтон трябва да признае. А за това ни е нужна пълна и убедителна Победа в Украйна. Ако тръгнем към сближаване със САЩ преждевременно, рискуваме да влошим положението си.
    Нашата цел е Победата.
    Александър Дугин

    22:15 19.10.2025

  • 34 Хахахаха

    8 23 Отговор
    Или тръмпоча ще падне или путлера. На там вървят нещата.

    Коментиран от #63

    22:15 19.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ИСТИНАТА

    15 8 Отговор

    До коментар #30 от "КараОсманОглу":

    От всички съседи, само Турция не е нападала България! И първа признава Съединението!

    22:17 19.10.2025

  • 39 Смешник

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "рижата кукла както го наричат в САЩ":

    То САЩ са над 360 млн.

    Коментиран от #86

    22:17 19.10.2025

  • 40 12345

    10 22 Отговор
    Дончо Тръмпи няма как да накара Украйна да предаде нещо , което Путлер не може да "освободи "! Чакам нови успешни удари на Мадяр !

    22:18 19.10.2025

  • 41 Днес путя с ново искане към рижия

    8 26 Отговор
    Казал му -
    Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя през 2025 г. е 400 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

    Коментиран от #67

    22:18 19.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Колесниците няма да стигнат

    28 7 Отговор
    Не само Зе ,но и нашите еничари които хвърлиха цялото въоръжение на Българската армия срещу Русия ще си получат заслуженото!

    22:18 19.10.2025

  • 44 Ако иска, ще те унищожи

    11 24 Отговор
    Няма проблем за бункерното изчадие. Още милион черни чувала чакат за крепостните му впиянчени солдати. Пък да видим поне един град ще могат ли да превземат или ще влачат магаретата из украинските полета.

    22:20 19.10.2025

  • 45 койдазнай

    14 4 Отговор
    Ако Тръмп извика Бойко, той и дъщеря си ще даде без бой, да не говорим за България! Ама с Украйна не случиха.

    22:20 19.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    10 6 Отговор
    Тръмп е доста прям и нищо чудно това да се е случило. Интересното е, че Financial Times
    се позовава на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом.
    Че то други европейски източници, освен Зеленски имало ли е на срещата?
    Излиза, че или Зеленски кудоши Тръмп, или Financial Times лъжат.

    22:20 19.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Много ясно че

    22 4 Отговор
    Ще хвърли настрана картите на бойното поле. САЩ да не са някакви журналета на които Зеленски нещо да им обяснява по карта. Те разузнаване ли нямат или що? Или добре, че са великата Украйна че сателитни снимки и разузнавателна информация на САЩ да им дава че иначе без Зеленски са закъсали. Ква карта като за 5 минути и на картата няма да ги има. Ще пише нуклеар тера инкогнита ...

    22:22 19.10.2025

  • 50 Преди малко

    8 23 Отговор
    Във вечерното си видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
    Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Поковск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.

    Коментиран от #59

    22:22 19.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хасковски каунь

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Още новини от Украйна":

    Милен Ганев е главният редактор, ве Каунь!

    Твърдиш, че Ганев се е насвяткал, надрусал и не знае, какво е писал и публикувал?

    22:23 19.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Отговора на Зеленски към рижия

    10 21 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    22:25 19.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 43215

    4 12 Отговор
    Тръмп предупредил Зеленски, че ако не приеме ултиматума на Путин, той щял да превземе Киев само за три дни. Oh, wait!

    22:25 19.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Именно за това на Русия и е

    15 6 Отговор

    До коментар #50 от "Преди малко":

    писнало да ги жали и ще ги нагоди по бързата процедура да ги няма на картата. Това е казано и на Тръмп.

    22:26 19.10.2025

  • 60 Рюте и Мърсулата

    14 1 Отговор

    До коментар #25 от "А не е ли смехотворно ?":

    Са били под масата и са подслушвали и после на подскоци в Ройтерс ама са объркали офиса с тоя на Financial Times и така ...

    Коментиран от #65

    22:26 19.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 !!!?

    10 15 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    И Тръмп и Путлер са изтекъл модел...Зеленски ще ги надживее, ако на го ликвидират !

    22:28 19.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Еми може да ходят на

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Рюте и Мърсулата":

    фитнес хората и да са големи гимнастици.

    22:28 19.10.2025

  • 66 Артилерист

    15 8 Отговор
    Това вече е истина, но преди половин час пак ни пуснаха пропагандата, колко блестящо се бил представил Зеленски с все справедливите си, нали, искания. Тогава се учудих, щото вече бях чел на какви унижения е бил подложен нелегитимния Зеленски още със слизането от самолета без никой да го посрещне. Истината е, че комичния артист Зеленски го броят все още за нещо само Урсула и 4-ма от лидерите на водещите европейски държави...

    Коментиран от #68, #69, #70, #72

    22:29 19.10.2025

  • 67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 13 Отговор

    До коментар #41 от "Днес путя с ново искане към рижия":

    Точен сте господине 👌👌.От руснак войник не става.В това е проблема.

    Коментиран от #117

    22:29 19.10.2025

  • 68 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    9 14 Отговор

    До коментар #66 от "Артилерист":

    Пази Боже от копейки,загрижени за Украйна,украинците и Зеленски...Айде,нема нужда...ривете си за Малмуконасранск..

    Коментиран от #110

    22:31 19.10.2025

  • 69 Механик

    7 13 Отговор

    До коментар #66 от "Артилерист":

    Напомням.Днес е ден 1337 от тридневната СВО.

    22:32 19.10.2025

  • 70 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 11 Отговор

    До коментар #66 от "Артилерист":

    Точка.

    22:33 19.10.2025

  • 71 Костадин Костадинов

    3 9 Отговор
    В стаята пише,че един казал, че един друг видял,че някой бил чул.

    22:35 19.10.2025

  • 72 Българин

    10 17 Отговор

    До коментар #66 от "Артилерист":

    Четвърта година в бункера.Хитлер е бил по-малко време в бункер отколкото Путлер.Там и ще свърши.

    22:35 19.10.2025

  • 73 Рижия с ново интервю сега

    5 15 Отговор
    Путин се обадил и му казал " Прекалено много жертви дадохме за да се откажем" и искал от Украйна най укрепените техни позиции в Донбас и казал също че за да ги превземе Русия трябва да даде още толкова жертви. И Тръмп (агент Краснов) поел ангажимент да му съдейства

    22:36 19.10.2025

  • 74 Ъъъъъъъъъ

    10 4 Отговор

    До коментар #36 от "Зеленски с отговор на тръмп":

    Ами да се сърди на себе си, че послуша Джонсън навремето, който всъщност е взел този $1млн от търговец на оръжие. Затова не се сключват сделки с такива "временно пребиваващи" като Джонсън. Сега Джонсън го няма, а Украйна ще се смали като територия. Същото важи и за Путин де. Тръмп днес е тук, утре го няма. Идва следващия и нещата се променят.

    Коментиран от #78

    22:36 19.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Костадин Костадинов

    5 12 Отговор
    Русуфилякъ-небългарина пак не разбра,че САЩ за пореден ще спасява Русия.

    Коментиран от #81

    22:37 19.10.2025

  • 77 еиц

    5 3 Отговор
    Само клюки пишат тука. Една жена каза.

    А ако Чичо Дони може да прекрати войната с мятане на хартиена карта, нека да го направи.
    Ако се налага и на руло да я завие и да ги погва всичките по китарите по азбучен ред, само мир да има.

    22:38 19.10.2025

  • 78 Костадин Костадинов

    5 8 Отговор

    До коментар #74 от "Ъъъъъъъъъ":

    Русуфилякъ-небългарина пак не разбра,че САЩ за пореден ще спасява Русия . Какъв е проблема на русофилията с Украйна?

    Коментиран от #91

    22:38 19.10.2025

  • 79 Новак

    11 2 Отговор
    "Европейски източници запознати с разговора в Белият дом"
    Сериозно ли смятате, че това е журналистика?

    22:39 19.10.2025

  • 80 Сега обаче да видим

    6 1 Отговор
    Разликите от написаното !!!! Че: Европейският служител добави, че Тръмп е казал на Зеленски, че губи войната. Той също така е предупредил украинския си колега, ако не приеме руските условия за мир между Украйна и Русия: „Ако Путин го иска, ще ви унищожи“. Тръмп добави, че руската икономика „се справя добре“, в рязък контраст с последните му публични изявления, в които той призовава Путин да преговаря, защото „икономиката му ще се срине“, отбелязва Financial Times .Този разговор се е състоял, след като репортерите са напуснали кабинета на Белия дом, където двамата президенти са отговаряли на въпроси на репортери, без да дават никакъв намек за предстоящите си разногласия.

    22:42 19.10.2025

  • 81 Ъъъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #76 от "Костадин Костадинов":

    Във всеки случай няма да спасява Русия, колкото и ви се иска. Ще спасява американските компании, които са изкупили Одеса. Зеленски е разпродал/подарил Одеса на американски компании, а когато Путин стигне до Одеса, нали се сещаш какво ще се случи? Не си мисли, че на Тръмп му е на дедовия за Русия или Украйна. Затова иска да смразят всичко на сегашната линия на контакт. Той си прави неговите сметки.

    22:43 19.10.2025

  • 82 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Валентин":

    На времето българите ходили със зелено знаме с надпис "Свобода или Смърт" срещу Османската империя. Вярно, били една шепа хора.
    Раята и тогава не го е разбирала това, така и сега не го приема.

    22:45 19.10.2025

  • 83 Гориил

    10 5 Отговор
    Украйна пречи на Съединените щати да получават колосални печалби от продажбата на арктически ресурси на ниски цени. Утре Тръмп ще стъпче всички европейски географски карти..

    22:47 19.10.2025

  • 84 Само се чудя

    4 3 Отговор
    Какво точно е разписал Зелника? Как мислите?

    Коментиран от #112

    22:48 19.10.2025

  • 85 Значи единият псувал

    9 5 Отговор
    Ритал и късал карти, разбил му една картина в кратуната а другият плакал и после се оплакал ? Така ли стана? Той за това ли Зелника беше бушониран ?

    22:51 19.10.2025

  • 86 Тя и България

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Смешник":

    Е 6,5 млн.а на протести не излизат и 5 хиляди...Това е огромен брой хора над 7,5 милиона в Америка никога досега такъв брой не излизали на протести

    22:54 19.10.2025

  • 87 Киро КокорБойков

    4 6 Отговор
    Май наистина само Тръмп иска Мир и не иска убийствата на невинни хора да продължават. Браво на Тръмп!

    22:57 19.10.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 звездите ти го говорят

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "рижата кукла както го наричат в САЩ":

    Нелегалните мигранти могат да си подскачат колкото иксат.

    А ако имаше мащабно надиганме против управле нието, това щеше да е водеща новина поне по медиите на опозицията.
    Засега е новина само в твоията уста,

    23:00 19.10.2025

  • 90 Ами защо

    1 1 Отговор
    Тръмп се меси и не го остави, заедно с ЕС?

    Коментиран от #107

    23:01 19.10.2025

  • 91 Ъъъъъъъъ

    6 2 Отговор

    До коментар #78 от "Костадин Костадинов":

    "Какъв е проблема на русофилията с Украйна?"

    Ако някой има проблем, това е Украйна, а не Русия.🤣

    Коментиран от #92

    23:01 19.10.2025

  • 92 Прав сте

    4 6 Отговор

    До коментар #91 от "Ъъъъъъъъ":

    русия няма проблем...КОЙ ти брои за проблем 1 милион и 700 хиляди убити руснаци и вече и путин дори не го отрича...убитите руснаци не са проблем

    23:06 19.10.2025

  • 93 Хихо

    1 2 Отговор
    Путин е повторил старо искане пред Тръмп относно Украйна, но с леки корекции
    The Washington Post, позовавайки се на няколко източника, съобщава, че по време на телефонния разговор с Доналд Тръмп руският диктатор Владимир Путин е поискал Украйна да се откаже от тази част от Донецка област, която все още не е превзета от Русия, в замяна на прекратяване на войната. Освен това Кремъл бил готов да върне части от регионите Херсон и Запорожие, които също окупира частично и които, заедно с Донецка и Луганска област, са незаконно анексирани от Русия с подправени референдуми и вписани в Конституцията ѝ. Путин казал че прави компромис за прекратяване на войната.

    Коментиран от #103

    23:07 19.10.2025

  • 94 Тръмп

    6 0 Отговор
    Не е мятал военни карти, а столове и маси и на края и оная Каролайн Ливит е метнал

    23:08 19.10.2025

  • 95 УдоМача

    1 0 Отговор
    Горкото лудо к0п3л3.. Няма ли кой да му съкрати мъките??

    23:08 19.10.2025

  • 96 Ясно...Никой вече не вярва на Тръмп

    5 3 Отговор
    След като Тръмп е призовал Зеленски да приеме условията на Путин или ще бъде унищожен , да се готви Тайван да приеме условията на Си Дзипин.....

    23:09 19.10.2025

  • 97 САЩ никога не са имали по сбъркан

    7 3 Отговор
    началник!

    23:10 19.10.2025

  • 98 След като спря 10 войни

    8 4 Отговор
    смешникът иска да закопае и Украйна!

    Агент Краснов в действие.

    23:11 19.10.2025

  • 99 Клоун

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кажи честно":

    Да отричаш реалността, не означава, че това не се случва. Можеш спокойно да провериш в руските сайтове и тези на правителството за купоните и ергенския данък.

    23:11 19.10.2025

  • 100 Украинците

    5 4 Отговор
    естествено ще кажат на Тръмп да си го... И да го...

    23:12 19.10.2025

  • 101 Ицо

    5 4 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    23:12 19.10.2025

  • 102 плевен

    3 6 Отговор
    Гледам някакво приповдигнато настроение у привържениците на Русия. И не разбирам защо. Какво е казано на Зеленски дори няма значение. Военото и политическо поражение на Русия си остава главната цел на САЩ. Сблъсъкът между тях продължава да е неизбежен. А българските политици продължават да ни тласкат в предстоящата касапница.

    23:13 19.10.2025

  • 103 Когато

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Хихо":

    Путин ти каже добър ден, излез и виж дали слънцето грее.

    23:13 19.10.2025

  • 104 Мамин сладък

    1 0 Отговор
    Пак е полудял!

    23:13 19.10.2025

  • 105 Тоя "Неназован европейски служител"

    4 1 Отговор
    Да не е пак Христо Грозев негувуту маами доносник

    23:13 19.10.2025

  • 106 Срам за "великата" Америка!

    3 5 Отговор
    Рузвелт колко пъти е разговарял с Хитлер?

    23:13 19.10.2025

  • 107 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Ами защо":

    По много причини.
    Не е толкова просто.

    23:14 19.10.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Артилерист

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":

    Не разбирам защо не пишете нещо за коментара ми, а се опитвате да ме уязвите лично. Какво толкова ви засяга? Напишете, може и да ме опровергаете, ще си призная, че сте прави и ще ви благодаря, че сте ме просветили. Сега ще ви дам един професионален съвет: не може отстъпващия в средства за огнево поразяване да има, ако ще и частичен успех, защото, ако отстъпващия се вдигне дори на контраатака, то превъзхождащия няма да вдигне огневите си средства и да бяга, а ще им заповяда от място (с право мерене) да стрелят по контраатакуващите. Това е. И когато ви казват, че контраатака без огнева поддръжка е напреднала на 3 км. те безсрамно ви лъжат.

    23:15 19.10.2025

  • 111 Хе-хе

    1 7 Отговор
    Следва европейските лидери да наложат 3876 - ти пакет санкции! Отказ от внос на мамаши в ЕС!

    23:17 19.10.2025

  • 112 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Само се чудя":

    Не ме посрещнаха, но не ме и изгониха.

    23:21 19.10.2025

  • 113 Тиква

    6 1 Отговор
    Окразеления гущер няма да види нищо, делегацията от окраинските п о м и я р и,бяха сърдити,не ги нахраниха,само вода им дадоха и ауфидерзейн.

    23:22 19.10.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ИСТИНАТА

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с рикията":

    Пеевски побърка Борисов! Борисов вече и дупе дава!

    23:22 19.10.2025

  • 116 Все тая

    1 2 Отговор
    На 100% съм сигурен че българин ще го убие Зелника. Или бесарабски или истински

    Коментиран от #118

    23:23 19.10.2025

  • 117 АБВ

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Точен сте господине 👌👌.От руснак войник не става.В това е проблема."

    За сметка на това от теб става прекрасен козяшки трол.

    23:25 19.10.2025

  • 118 Не е все тая!

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Все тая":

    След Доган и ДПС, Шиши глътна Борисов и ГЕРБ!
    Пеевски побърка Борисов! Борисов вече и дупе дава!

    23:27 19.10.2025