Financial Times: Тръмп ругаел, мятал военни карти и призовал Зеленски да приеме условията на Путин или ще бъде унищожен

На среща във Вашингтон на 17 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за прекратяване на конфликта, предупреждавайки, че в противен случай страната му може да бъде унищожена.
Това съобщи Financial Times, позовавайки се на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом.
Според тях разговорът между Тръмп и Зеленски е прераснал в спор няколко пъти, като американският президент „постоянно е използвал нецензурни думи“. Източници на вестника съобщиха също, че американският лидер е изхвърлил карти, показващи настоящата линия на контакт, настоявайки Украйна да предаде целия Донбас на Русия.
Неназован европейски служител заяви пред Financial Times, че Тръмп е предупредил Зеленски: „Ако иска, ще те унищожи“. Източникът на вестника добави, че президентът на САЩ е повторил аргументите на Русия относно конфликта по време на срещата в петък, призовавайки събеседника си да приеме предложението на Москва.
Според него, Тръмп е предал на Зеленски, че Путин му е казал, че конфликтът е „специална операция, а не дори война“, добавяйки, че украинският лидер трябва да сключи сделка или ще бъде унищожен.
Служителят заяви, че Тръмп е казал на Зеленски, че губи войната, предупреждавайки: „Ако Путин иска, ще те унищожи.“
В един момент от срещата президентът на САЩ хвърли настрана картите на бойното поле на Украйна, каза служителят, запознат със срещата. Според служителя, Тръмп е казал, че му е „писнало“ да вижда картата на фронтовата линия на Украйна отново и отново.
„Тази червена линия, дори не знам къде е. Никога не съм бил там“, казал Тръмп, според служителя.
Тръмп също така каза, че руската икономика „се справя чудесно“, каза служителят, в рязък контраст с неотдавнашните му публични изказвания, в които той призова Путин да преговаря, защото „икономиката му ще се срине“.
„Зеленски беше в много лошо настроение след срещата“, каза един от източниците на вестника. Говорейки за настроението сред европейските лидери след тези разговори, той каза, че те „не са оптимисти, а заемат прагматична позиция, докато планират следващите си стъпки“.
Белият дом и кабинетът на украинския президент не отговориха веднага на исканията за коментар.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Оня с рикията
Коментиран от #115
22:01 19.10.2025
3 Правилно
И САЩ ще се окаже победен. Ще му лъсне червения г... като на маймунките.
22:02 19.10.2025
5 Още новини от Украйна
Коментиран от #13, #52
22:02 19.10.2025
8 рижата кукла както го наричат в САЩ
Коментиран от #39, #89
22:03 19.10.2025
9 Българин
Истински президен на Украйна!
Коментиран от #22, #23, #57, #58
22:04 19.10.2025
11 Според Американска медия
22:05 19.10.2025
12 Дааа,
22:05 19.10.2025
13 Хаха хаха ха
До коментар #5 от "Още новини от Украйна":А не ти ли е чудно, че Путин въведе купони за бензин в Русия? И ергенски данък въведе!
Коментиран от #18
22:05 19.10.2025
14 Цуци,
До коментар #6 от "Пълни глупости!":Набил е канчето на ЗеленивПор.
22:06 19.10.2025
15 Факт
22:06 19.10.2025
16 Иво М Инджев изрусен пудел
До коментар #6 от "Пълни глупости!":Трябва да приемеш реалностите!
22:06 19.10.2025
18 Кажи честно
До коментар #13 от "Хаха хаха ха":Верваш ли си?
Коментиран от #99
22:07 19.10.2025
20 Хмм
22:08 19.10.2025
21 Така е правилно !
22:09 19.10.2025
22 Българин
До коментар #9 от "Българин":Под въздействие на белото.
22:09 19.10.2025
23 Ами
До коментар #9 от "Българин":Така е ,разсипа си държавата,изтрива си народа и върна още от подарените им руски земи:)
22:09 19.10.2025
24 Хаха хаха ха
До коментар #19 от "Хаха хаха ха":Чичко Гугъл всичко знае, нали? Попитай го.
22:10 19.10.2025
25 А не е ли смехотворно ?
"източници".....
Коментиран от #60
22:11 19.10.2025
26 Инж. Ганев,
22:11 19.10.2025
27 Салваторе
Коментиран от #30
22:12 19.10.2025
28 дедо
22:12 19.10.2025
29 Шибинг на Вова
22:12 19.10.2025
30 КараОсманОглу
До коментар #27 от "Салваторе":Българите винаги са се страхували от Турция и са треперели.
Коментиран от #38, #46, #53
22:12 19.10.2025
31 Смешник
22:14 19.10.2025
32 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Майна":За Сталин и за Чърчил не знам, но Пеевски побърка Борисов! Вече на всичко е съгласен Борисов! И дупе да му поискат, пак ще даде!
22:15 19.10.2025
33 Ъхъъъъъ.....
Нашата цел е Победата.
Александър Дугин
22:15 19.10.2025
34 Хахахаха
Коментиран от #63
22:15 19.10.2025
38 ИСТИНАТА
До коментар #30 от "КараОсманОглу":От всички съседи, само Турция не е нападала България! И първа признава Съединението!
22:17 19.10.2025
39 Смешник
До коментар #8 от "рижата кукла както го наричат в САЩ":То САЩ са над 360 млн.
Коментиран от #86
22:17 19.10.2025
40 12345
22:18 19.10.2025
41 Днес путя с ново искане към рижия
Размяна на територии: Путин с обновено искане пред Тръмп. Цената на 0,4% украинска земя през 2025 г. е 400 000 убити руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)
Коментиран от #67
22:18 19.10.2025
43 Колесниците няма да стигнат
22:18 19.10.2025
44 Ако иска, ще те унищожи
22:20 19.10.2025
45 койдазнай
22:20 19.10.2025
47 Ами
се позовава на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом.
Че то други европейски източници, освен Зеленски имало ли е на срещата?
Излиза, че или Зеленски кудоши Тръмп, или Financial Times лъжат.
22:20 19.10.2025
49 Много ясно че
22:22 19.10.2025
50 Преди малко
Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Поковск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.
Коментиран от #59
22:22 19.10.2025
52 Хасковски каунь
До коментар #5 от "Още новини от Украйна":Милен Ганев е главният редактор, ве Каунь!
Твърдиш, че Ганев се е насвяткал, надрусал и не знае, какво е писал и публикувал?
22:23 19.10.2025
54 Отговора на Зеленски към рижия
22:25 19.10.2025
56 43215
22:25 19.10.2025
59 Именно за това на Русия и е
До коментар #50 от "Преди малко":писнало да ги жали и ще ги нагоди по бързата процедура да ги няма на картата. Това е казано и на Тръмп.
22:26 19.10.2025
60 Рюте и Мърсулата
До коментар #25 от "А не е ли смехотворно ?":Са били под масата и са подслушвали и после на подскоци в Ройтерс ама са объркали офиса с тоя на Financial Times и така ...
Коментиран от #65
22:26 19.10.2025
63 !!!?
До коментар #34 от "Хахахаха":И Тръмп и Путлер са изтекъл модел...Зеленски ще ги надживее, ако на го ликвидират !
22:28 19.10.2025
65 Еми може да ходят на
До коментар #60 от "Рюте и Мърсулата":фитнес хората и да са големи гимнастици.
22:28 19.10.2025
66 Артилерист
Коментиран от #68, #69, #70, #72
22:29 19.10.2025
67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #41 от "Днес путя с ново искане към рижия":Точен сте господине 👌👌.От руснак войник не става.В това е проблема.
Коментиран от #117
22:29 19.10.2025
68 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
До коментар #66 от "Артилерист":Пази Боже от копейки,загрижени за Украйна,украинците и Зеленски...Айде,нема нужда...ривете си за Малмуконасранск..
Коментиран от #110
22:31 19.10.2025
69 Механик
До коментар #66 от "Артилерист":Напомням.Днес е ден 1337 от тридневната СВО.
22:32 19.10.2025
70 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #66 от "Артилерист":Точка.
22:33 19.10.2025
71 Костадин Костадинов
22:35 19.10.2025
72 Българин
До коментар #66 от "Артилерист":Четвърта година в бункера.Хитлер е бил по-малко време в бункер отколкото Путлер.Там и ще свърши.
22:35 19.10.2025
73 Рижия с ново интервю сега
22:36 19.10.2025
74 Ъъъъъъъъъ
До коментар #36 от "Зеленски с отговор на тръмп":Ами да се сърди на себе си, че послуша Джонсън навремето, който всъщност е взел този $1млн от търговец на оръжие. Затова не се сключват сделки с такива "временно пребиваващи" като Джонсън. Сега Джонсън го няма, а Украйна ще се смали като територия. Същото важи и за Путин де. Тръмп днес е тук, утре го няма. Идва следващия и нещата се променят.
Коментиран от #78
22:36 19.10.2025
76 Костадин Костадинов
Коментиран от #81
22:37 19.10.2025
77 еиц
А ако Чичо Дони може да прекрати войната с мятане на хартиена карта, нека да го направи.
Ако се налага и на руло да я завие и да ги погва всичките по китарите по азбучен ред, само мир да има.
22:38 19.10.2025
78 Костадин Костадинов
До коментар #74 от "Ъъъъъъъъъ":Русуфилякъ-небългарина пак не разбра,че САЩ за пореден ще спасява Русия . Какъв е проблема на русофилията с Украйна?
Коментиран от #91
22:38 19.10.2025
79 Новак
Сериозно ли смятате, че това е журналистика?
22:39 19.10.2025
80 Сега обаче да видим
22:42 19.10.2025
81 Ъъъъъъъъъ
До коментар #76 от "Костадин Костадинов":Във всеки случай няма да спасява Русия, колкото и ви се иска. Ще спасява американските компании, които са изкупили Одеса. Зеленски е разпродал/подарил Одеса на американски компании, а когато Путин стигне до Одеса, нали се сещаш какво ще се случи? Не си мисли, че на Тръмп му е на дедовия за Русия или Украйна. Затова иска да смразят всичко на сегашната линия на контакт. Той си прави неговите сметки.
22:43 19.10.2025
82 Българин
До коментар #75 от "Валентин":На времето българите ходили със зелено знаме с надпис "Свобода или Смърт" срещу Османската империя. Вярно, били една шепа хора.
Раята и тогава не го е разбирала това, така и сега не го приема.
22:45 19.10.2025
83 Гориил
22:47 19.10.2025
84 Само се чудя
Коментиран от #112
22:48 19.10.2025
85 Значи единият псувал
22:51 19.10.2025
86 Тя и България
До коментар #39 от "Смешник":Е 6,5 млн.а на протести не излизат и 5 хиляди...Това е огромен брой хора над 7,5 милиона в Америка никога досега такъв брой не излизали на протести
22:54 19.10.2025
87 Киро КокорБойков
22:57 19.10.2025
89 звездите ти го говорят
До коментар #8 от "рижата кукла както го наричат в САЩ":Нелегалните мигранти могат да си подскачат колкото иксат.
А ако имаше мащабно надиганме против управле нието, това щеше да е водеща новина поне по медиите на опозицията.
Засега е новина само в твоията уста,
23:00 19.10.2025
90 Ами защо
Коментиран от #107
23:01 19.10.2025
91 Ъъъъъъъъ
До коментар #78 от "Костадин Костадинов":"Какъв е проблема на русофилията с Украйна?"
Ако някой има проблем, това е Украйна, а не Русия.🤣
Коментиран от #92
23:01 19.10.2025
92 Прав сте
До коментар #91 от "Ъъъъъъъъ":русия няма проблем...КОЙ ти брои за проблем 1 милион и 700 хиляди убити руснаци и вече и путин дори не го отрича...убитите руснаци не са проблем
23:06 19.10.2025
93 Хихо
The Washington Post, позовавайки се на няколко източника, съобщава, че по време на телефонния разговор с Доналд Тръмп руският диктатор Владимир Путин е поискал Украйна да се откаже от тази част от Донецка област, която все още не е превзета от Русия, в замяна на прекратяване на войната. Освен това Кремъл бил готов да върне части от регионите Херсон и Запорожие, които също окупира частично и които, заедно с Донецка и Луганска област, са незаконно анексирани от Русия с подправени референдуми и вписани в Конституцията ѝ. Путин казал че прави компромис за прекратяване на войната.
Коментиран от #103
23:07 19.10.2025
94 Тръмп
23:08 19.10.2025
95 УдоМача
23:08 19.10.2025
96 Ясно...Никой вече не вярва на Тръмп
23:09 19.10.2025
97 САЩ никога не са имали по сбъркан
23:10 19.10.2025
98 След като спря 10 войни
Агент Краснов в действие.
23:11 19.10.2025
99 Клоун
До коментар #18 от "Кажи честно":Да отричаш реалността, не означава, че това не се случва. Можеш спокойно да провериш в руските сайтове и тези на правителството за купоните и ергенския данък.
23:11 19.10.2025
100 Украинците
23:12 19.10.2025
101 Ицо
23:12 19.10.2025
102 плевен
23:13 19.10.2025
103 Когато
До коментар #93 от "Хихо":Путин ти каже добър ден, излез и виж дали слънцето грее.
23:13 19.10.2025
104 Мамин сладък
23:13 19.10.2025
105 Тоя "Неназован европейски служител"
23:13 19.10.2025
106 Срам за "великата" Америка!
23:13 19.10.2025
107 Ами
До коментар #90 от "Ами защо":По много причини.
Не е толкова просто.
23:14 19.10.2025
110 Артилерист
До коментар #68 от "БУМАЖНИЙ ТИГЪР":Не разбирам защо не пишете нещо за коментара ми, а се опитвате да ме уязвите лично. Какво толкова ви засяга? Напишете, може и да ме опровергаете, ще си призная, че сте прави и ще ви благодаря, че сте ме просветили. Сега ще ви дам един професионален съвет: не може отстъпващия в средства за огнево поразяване да има, ако ще и частичен успех, защото, ако отстъпващия се вдигне дори на контраатака, то превъзхождащия няма да вдигне огневите си средства и да бяга, а ще им заповяда от място (с право мерене) да стрелят по контраатакуващите. Това е. И когато ви казват, че контраатака без огнева поддръжка е напреднала на 3 км. те безсрамно ви лъжат.
23:15 19.10.2025
111 Хе-хе
23:17 19.10.2025
112 Ами
До коментар #84 от "Само се чудя":Не ме посрещнаха, но не ме и изгониха.
23:21 19.10.2025
113 Тиква
23:22 19.10.2025
115 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Оня с рикията":Пеевски побърка Борисов! Борисов вече и дупе дава!
23:22 19.10.2025
116 Все тая
Коментиран от #118
23:23 19.10.2025
117 АБВ
До коментар #67 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Точен сте господине 👌👌.От руснак войник не става.В това е проблема."
За сметка на това от теб става прекрасен козяшки трол.
23:25 19.10.2025
118 Не е все тая!
До коментар #116 от "Все тая":След Доган и ДПС, Шиши глътна Борисов и ГЕРБ!
Пеевски побърка Борисов! Борисов вече и дупе дава!
23:27 19.10.2025