Руската ПВО свали седем украински дрона над различни региони

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили седем украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Според официалното изявление, два безпилотни апарата са унищожени над Брянска област, а по един над Липецка и Уляновска области.
Три от дроновете са били свалени над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6
09:00 20.10.2025
2 Един
09:02 20.10.2025
3 Възраждане
09:02 20.10.2025
4 ас404
Това унизително посрещане напълно разби надеждите на Киев. Делегация, водена от Зеленски, отлетя за Вашингтон, за да убеди Тръмп да предостави далекобойни ракети „Томахоук“, но в крайна сметка си тръгна с празни ръце.
Коментиран от #10, #25
09:03 20.10.2025
5 Копейка
Коментиран от #15
09:05 20.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 дядо поп
09:07 20.10.2025
8 Pyccкий Карлик
Коментиран от #29
09:08 20.10.2025
9 молодци
09:08 20.10.2025
10 оня с коня
До коментар #4 от "ас404":хубо си редактирал поста си но той е фатално Непълен,защото липсва старото като Снета Правилоче когато човек губи нещо,не знае пък какво печели.И Да- Зеленски си тръгва без Томахоук след срещата с Тръмп,но пък може да разчита на ЦЯЛОСТНАТА И БЕЗРЕЗЕРВНА Парично-Военна Помощ на Европа и Сателитите й/общо 50броя/,чиито Ракети и всякакви други Оръжия ПОЧТИ НЕ ОТСТЪПВАТ на Американските!ОТДЕЛНО пък Бездънната хазна на НАТО има неограничен достъп до Американската Военна сергия и невъзможността да купува Томахоук за Украйна си е абсолютно "Бял Кахър".
Коментиран от #23
09:14 20.10.2025
11 Я пък тоя
09:15 20.10.2025
12 В В.П.
09:16 20.10.2025
13 В В.П.
Коментиран от #27
09:19 20.10.2025
14 Копейка от новото броене
09:19 20.10.2025
15 ако Главата ТИ
До коментар #5 от "Копейка":Е рафинерия напълно съм сигурен
09:20 20.10.2025
16 В В.П.
09:20 20.10.2025
17 В В.П.
Коментиран от #20
09:23 20.10.2025
18 Факти
Коментиран от #21
09:24 20.10.2025
19 наблюдател
09:28 20.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мнсизле
До коментар #18 от "Факти":Какви видеа гледаш? От Нетфликс и безплатното порно ли?
Коментиран от #31
09:30 20.10.2025
22 антипутя
09:30 20.10.2025
23 Я пък тоя
До коментар #10 от "оня с коня":Като Томахоук са "бял кахър" за Украйна, защо се натискат да ги купят?
Да си купят нещо друго.
Коментиран от #28
09:30 20.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Факти
До коментар #4 от "ас404":Значи Путин не иска да унищожи Украйна. Той иска милиони руснаци да умират и бягат от родината, а Русия да бъде китайска губерния. Това не е ли държавна измяна?
09:32 20.10.2025
26 Според Американска медия
09:34 20.10.2025
27 Pyccкий Карлик
До коментар #13 от "В В.П.":"...Зеленски се крепи във властта чрез СВО, 2 млн ликвидирани окропа..."
Само да припомня кой нахлу в Украйна със стотици ръждави самосвала пълни с месо ? И колко стотин хиляди манголци са загинали. Щото Рассия освен да произвежда допотопни, архаични войни и опитва да ги печели с месо, друго не е способна. Дори руските наташки и машки разбраха това и отказват да произвеждат и раждат още мяса ))
09:38 20.10.2025
28 оня с коня
До коментар #23 от "Я пък тоя":Нещо не си в час- НЕ УКРАЙНА се натиска да купи Томахоук,а ЕВРОПА иска да й го купи.Ама Тръмп не позволявя,щото си има друга Политика - няма проблем,ИМА ЗАМЕСТИТЕЛИ!
Коментиран от #34, #35
09:41 20.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Факти.бг
Коментиран от #32
09:44 20.10.2025
31 Факти
До коментар #21 от "Мнсизле":Гледам безброй видеа правени от руснаци, които ги пускат в Телеграм и от там плъзват по всички социални платформи в мрежата. А ти как се осведомяваш за войната? От медиите на Путин ли? Тоя дето сто пъти каза, че няма да напада Украйна, после отиде на килимчето в Пекин и след три седмици нападна.
Коментиран от #33
09:44 20.10.2025
32 Тролейбус
До коментар #30 от "Факти.бг":Фейкове, не "геймове".
09:45 20.10.2025
33 Старлинк
До коментар #31 от "Факти":Не точно през нетя, а от соц мрежите - още по-малко. Има си начини.
Коментиран от #37
09:48 20.10.2025
34 Я пък тоя
До коментар #28 от "оня с коня":Аз ли не съм в час!!!!
Я прочетете внимателно, от месеци Зеленски само за Томахоук говори. Дори каза от къде ще се намерят пари.
Европа искала да му ги купи, а Зеленски се дърпал.🤣🤣🤣
09:49 20.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 така е
Коментиран от #38
09:52 20.10.2025
37 Факти
До коментар #33 от "Старлинк":И какви са тези начини? Я ни открехни. Ще чакам с нетърпение, но знам, че ще последва тишина.
09:58 20.10.2025
38 Факти
До коментар #36 от "така е":Тръмп се е набълбукал с компромати още от посещенията си в Москва през 80-те. Този шаран е лесен улов за КГБ. Путин го държи на каишка. То е толкова очевидно. Тръмп се умилква на Путин, американските медии започват да го критикуват, после му се озъбва за да ги успокои и след няколко седмици пак почва да се умилква. През цялото време просто тупа топката и не помага на Украйна по никакъв начин. Така помага на Путин, но без да вбесява прекалено много обществото. Играе дългата игра по сценарий от Кремъл. Комичното е, че Путин не може да победи Украйна дори и с помощта на Тръмп.
10:10 20.10.2025