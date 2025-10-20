Руската ПВО свали седем украински дрона над различни региони

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили седем украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според официалното изявление, два безпилотни апарата са унищожени над Брянска област, а по един над Липецка и Уляновска области.

Още новини от Украйна

Три от дроновете са били свалени над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.