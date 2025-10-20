Новини
Руската ПВО свали седем украински дрона над различни региони
  Тема: Украйна

Руската ПВО свали седем украински дрона над различни региони

20 Октомври, 2025 08:54

Атаки срещу Брянска, Липецка, Уляновска области и Кримския полуостров

Руската ПВО свали седем украински дрона над различни региони - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили седем украински дрона, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Според официалното изявление, два безпилотни апарата са унищожени над Брянска област, а по един над Липецка и Уляновска области.

Още новини от Украйна

Три от дроновете са били свалени над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 6 Отговор
    Благодаря за тази информация , макар че никой и в НАТО не се съмнява , че Украйна яде бой 24/7!!!

    Коментиран от #6

    09:00 20.10.2025

  • 2 Един

    5 7 Отговор
    Хаха, 7 дрона. Те сигурно са били десетки.

    09:02 20.10.2025

  • 3 Възраждане

    8 6 Отговор
    Непобедимата безаналогова червена армия унищожава всички неонацистки дронове навсякъде и по всяко време. Вече 4 години воюва сама срещу цялото НАТО и винаги громи

    09:02 20.10.2025

  • 4 ас404

    11 5 Отговор
    Ако Путин го иска, ще ви унищожи“, цитира вестникът думите на Тръмп към Зеленски. Според източници американският лидер е заявил директно на колегата си, че губи войната и трябва незабавно да сключи сделка при условията на Русия.

    Това унизително посрещане напълно разби надеждите на Киев. Делегация, водена от Зеленски, отлетя за Вашингтон, за да убеди Тръмп да предостави далекобойни ракети „Томахоук“, но в крайна сметка си тръгна с празни ръце.

    Коментиран от #10, #25

    09:03 20.10.2025

  • 5 Копейка

    6 6 Отговор
    Уви другите дронове пак шибнаха рафинерия

    Коментиран от #15

    09:05 20.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дядо поп

    9 5 Отговор
    Толкова милиарди за този дето клати гората , а един бял байряк струва стотинки.

    09:07 20.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    6 8 Отговор
    Украинските дронове драстично стават все по-трудни за сваляне. Доскоро руснаците сваляха по стотина, днес едва седем, което значи че стотина дрона са достигнали целите. В Донецка област горят рафинерията в Новокуйбишевск и газопреработвателния завод в Оренбург. Все по плану, 1334 дня, паБеда будет за нами 😁

    Коментиран от #29

    09:08 20.10.2025

  • 9 молодци

    5 3 Отговор
    Укрите толкова са го закъсали, че с 5 дрона атакуват 7 вражески области. Естествено че детски градини са им целта.

    09:08 20.10.2025

  • 10 оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "ас404":

    хубо си редактирал поста си но той е фатално Непълен,защото липсва старото като Снета Правилоче когато човек губи нещо,не знае пък какво печели.И Да- Зеленски си тръгва без Томахоук след срещата с Тръмп,но пък може да разчита на ЦЯЛОСТНАТА И БЕЗРЕЗЕРВНА Парично-Военна Помощ на Европа и Сателитите й/общо 50броя/,чиито Ракети и всякакви други Оръжия ПОЧТИ НЕ ОТСТЪПВАТ на Американските!ОТДЕЛНО пък Бездънната хазна на НАТО има неограничен достъп до Американската Военна сергия и невъзможността да купува Томахоук за Украйна си е абсолютно "Бял Кахър".

    Коментиран от #23

    09:14 20.10.2025

  • 11 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    7 е по-добре от 0

    09:15 20.10.2025

  • 12 В В.П.

    5 4 Отговор
    Окропите реват за мир ,обаче в същото време пускат дронове..За терр.активе ..Само лобут за тия циганя.

    09:16 20.10.2025

  • 13 В В.П.

    5 4 Отговор
    Зелю и режима са за ликвидиране .Крайно време е..Тия се крепят във властта ,чрез СВО..2 млн ликвидирани окропа,15 млн офейкали,165000 км анексирани...Назад път няма ..

    Коментиран от #27

    09:19 20.10.2025

  • 14 Копейка от новото броене

    5 4 Отговор
    А за отломките по късно ли ще пишете какво са поразили?

    09:19 20.10.2025

  • 15 ако Главата ТИ

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копейка":

    Е рафинерия напълно съм сигурен

    09:20 20.10.2025

  • 16 В В.П.

    3 2 Отговор
    При Минск 2 ,по същия начин Режима в Киев обстрелваше Донецк ..От Артьоомовск,Марийка ,соледар ,днес там всичко е заравнено...Това трябва да стане с Киев ..

    09:20 20.10.2025

  • 17 В В.П.

    3 3 Отговор
    Зелю се смалил с 11 см ..от 22/2/2022..Дърпа яко кока ..И го крепят други наркомани Като Мерц и макрон..Така не става .Докато хората ги трепят..

    Коментиран от #20

    09:23 20.10.2025

  • 18 Факти

    5 1 Отговор
    Никога не казват колко дрона не са свалили, ама то се вижда по много начини: Видеа на десетки горящи рафинерии. Стотици затворени бензиностанции. Километрични опашки пред работещите. Ограничение в предлаганите литри на човек. Нули по таблата. Цени 50% нагоре само за тази година. Иначе гордо съобщават, че свалили 7 дрона за по 500 долара.

    Коментиран от #21

    09:24 20.10.2025

  • 19 наблюдател

    4 1 Отговор
    от 100 дрона седем свалили не е за хвалене

    09:28 20.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мнсизле

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Какви видеа гледаш? От Нетфликс и безплатното порно ли?

    Коментиран от #31

    09:30 20.10.2025

  • 22 антипутя

    2 0 Отговор
    А един поне е "свален" върху кримския мост ...

    09:30 20.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Като Томахоук са "бял кахър" за Украйна, защо се натискат да ги купят?
    Да си купят нещо друго.

    Коментиран от #28

    09:30 20.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ас404":

    Значи Путин не иска да унищожи Украйна. Той иска милиони руснаци да умират и бягат от родината, а Русия да бъде китайска губерния. Това не е ли държавна измяна?

    09:32 20.10.2025

  • 26 Според Американска медия

    1 0 Отговор
    позовавайки се на собствени източници, срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски многократно се е превръщала в "скандален мач" и е ескалирала в схватка с повишен глас. Твърди се, че президентът на САЩ непрекъснато е прекъсвал Зеленски полудял е и е псувал, според запознати със ситуацията. Според същото издание по време на разговора Тръмп е прекъсвал Украинския лидер крещял е и е хвърлил фронтовите карти с цели на Русия които Зеленски е дал. Ръководителят на Белия дом е настоял Украйна да отстъпи цялата територия на Донецка област и е повторил тезите на Путин, които били изразени предишния ден в личен разговор. Според един от европейските служители, запознати със съдържанието на срещата, Тръмп е казал на Зеленски, че ако не се съгласи на предложеното и не сключи споразумение губи войната. След което Украйна ще бъде напълно унищожена като специалната военна операция ще стане истинска война на унищожение и никой няма да може да спре това и да помогне. Всички възможности за запазване целостта на Украйна ще са изчерпани.

    09:34 20.10.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "В В.П.":

    "...Зеленски се крепи във властта чрез СВО, 2 млн ликвидирани окропа..."

    Само да припомня кой нахлу в Украйна със стотици ръждави самосвала пълни с месо ? И колко стотин хиляди манголци са загинали. Щото Рассия освен да произвежда допотопни, архаични войни и опитва да ги печели с месо, друго не е способна. Дори руските наташки и машки разбраха това и отказват да произвеждат и раждат още мяса ))

    09:38 20.10.2025

  • 28 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Я пък тоя":

    Нещо не си в час- НЕ УКРАЙНА се натиска да купи Томахоук,а ЕВРОПА иска да й го купи.Ама Тръмп не позволявя,щото си има друга Политика - няма проблем,ИМА ЗАМЕСТИТЕЛИ!

    Коментиран от #34, #35

    09:41 20.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факти.бг

    0 1 Отговор
    Ако продължавате да толерирате тролчета и геймове, ще си имате проблеми. Съвсем сериозно.

    Коментиран от #32

    09:44 20.10.2025

  • 31 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мнсизле":

    Гледам безброй видеа правени от руснаци, които ги пускат в Телеграм и от там плъзват по всички социални платформи в мрежата. А ти как се осведомяваш за войната? От медиите на Путин ли? Тоя дето сто пъти каза, че няма да напада Украйна, после отиде на килимчето в Пекин и след три седмици нападна.

    Коментиран от #33

    09:44 20.10.2025

  • 32 Тролейбус

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факти.бг":

    Фейкове, не "геймове".

    09:45 20.10.2025

  • 33 Старлинк

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Не точно през нетя, а от соц мрежите - още по-малко. Има си начини.

    Коментиран от #37

    09:48 20.10.2025

  • 34 Я пък тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Аз ли не съм в час!!!!
    Я прочетете внимателно, от месеци Зеленски само за Томахоук говори. Дори каза от къде ще се намерят пари.
    Европа искала да му ги купи, а Зеленски се дърпал.🤣🤣🤣

    09:49 20.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 така е

    1 1 Отговор
    Тръмп не иска русия да загуби войната. Тръмп иска РФ да колабира и да се разпадне под собствената си тежест.

    Коментиран от #38

    09:52 20.10.2025

  • 37 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Старлинк":

    И какви са тези начини? Я ни открехни. Ще чакам с нетърпение, но знам, че ще последва тишина.

    09:58 20.10.2025

  • 38 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "така е":

    Тръмп се е набълбукал с компромати още от посещенията си в Москва през 80-те. Този шаран е лесен улов за КГБ. Путин го държи на каишка. То е толкова очевидно. Тръмп се умилква на Путин, американските медии започват да го критикуват, после му се озъбва за да ги успокои и след няколко седмици пак почва да се умилква. През цялото време просто тупа топката и не помага на Украйна по никакъв начин. Така помага на Путин, но без да вбесява прекалено много обществото. Играе дългата игра по сценарий от Кремъл. Комичното е, че Путин не може да победи Украйна дори и с помощта на Тръмп.

    10:10 20.10.2025

