Новини
Свят »
Китай »
Китай обяви, че се формира „мултиполярен“ свят: призова да се сложи край на търговските войни
  Тема: Войната на митата

Китай обяви, че се формира „мултиполярен“ свят: призова да се сложи край на търговските войни

27 Октомври, 2025 07:22 900 37

  • китай-
  • сащ-
  • търговия-
  • ван и-
  • търговска война

Президентите на Китай и САЩ трябва да се срещнат в четвъртък, за да се опитат да постигнат споразумение, което да сложи край на търговската война

Китай обяви, че се формира „мултиполярен“ свят: призова да се сложи край на търговските войни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайският министър на външните работи Ван И заяви, че се формира „мултиполярен“ свят, и призова да се „сложи край“ на търговските войни. Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Южна Корея, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Президентите на Китай и САЩ трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея, за да се опитат да постигнат споразумение, което да сложи край на търговската им война между двете им страни.

По време на форум в Пекин днес Ван И призова да се „сложи край на политизирането на икономическите и търговските въпроси, на изкуственото фрагментиране на световните пазари и на прибягването до търговски войни и митнически битки“. Това беше явна препратка към протекционистката офанзива на САЩ, коментира Франс прес.

„Честото оттегляне от споразумения и отстъпване от ангажименти, придружено от ентусиазирано формиране на блокове и клики, изправи многостранния подход пред безпрецедентни предизвикателства“, добави Ван, без да назовава конкретни страни.

„Посоката на историята не може да бъде преобърната и в процес на поява е един многополюсен свят“, заяви дипломатът.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво мисли

    11 1 Отговор
    Пеевски по въпроса?

    07:24 27.10.2025

  • 2 к0к0рч0 🌈🍌

    12 1 Отговор
    мьрсулана пък иска мултиполов свят

    07:25 27.10.2025

  • 3 ПРИЯННО Е ДА ГЛЕДАШ

    16 3 Отговор
    Англосаксите наврени на кучето у ауспуха.

    Коментиран от #33

    07:25 27.10.2025

  • 4 Тити

    5 17 Отговор
    Китайците не разбрах ли че митата наложени от САЩ са заради войната в Украйна и защото помагат на Рашистите

    07:26 27.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТРЪМП ОТИВА ДА КОЛЕНИЧИ

    12 4 Отговор
    Иначе лошо за обора.

    Коментиран от #7

    07:30 27.10.2025

  • 7 къде ще коленичи

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЪМП ОТИВА ДА КОЛЕНИЧИ":

    В Сеул ли?

    Коментиран от #10

    07:31 27.10.2025

  • 8 Пин Пин

    3 10 Отговор
    Ние не искаме многополюсен свят. В двуполюсния си ни е добре. Искаме си обаче Сибир. И скоро ще си го вземем.

    07:33 27.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БАВНО ЗАГРЯВАЩ ЦЕНТАК

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "къде ще коленичи":

    Гледай внимателно и ще видиш къде ще коленичи.

    Коментиран от #11, #15

    07:34 27.10.2025

  • 11 нищо

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "БАВНО ЗАГРЯВАЩ ЦЕНТАК":

    ти кажи

    07:35 27.10.2025

  • 12 Китайска му работа

    4 10 Отговор
    Китай хем ги сърби,хем ги боли станаха втори в света и се уплашиха.Срещата трябваше да е тристранна Русия,САЩ и Китай , Лилипутин да сдава Тайгата на "Братски Китай" и войната ще свърши!

    07:36 27.10.2025

  • 13 как кайш

    5 7 Отговор

    До коментар #9 от "Китай, Русия и С Корея":

    То и Киев беше за три дня, а руската агресия в Украйна се проточи колкото Втората Световна война и още не са завзели 1% от украинската територия.

    Коментиран от #18, #22

    07:37 27.10.2025

  • 14 ШОРОШ ОБРАЗОВАНИЕ

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Зян Мрън Мрън":

    Пропуснали са да ви напишат в листа с опорките, че Китай от години се освобождава от всякакви доларови активи и американски ценни книжа. Освен това от няколко месеца юана е привързан и обезпечен със злато.

    Коментиран от #17

    07:38 27.10.2025

  • 15 на път за Япония

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "БАВНО ЗАГРЯВАЩ ЦЕНТАК":

    Тръмп се отби в Южна Корея и Си побърза да го пресрещне там, че може да го изпусне.

    07:39 27.10.2025

  • 16 Китай

    4 4 Отговор
    призовава единствено да се купуват некачествените му стоки!

    07:39 27.10.2025

  • 17 ма верно ли

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "ШОРОШ ОБРАЗОВАНИЕ":

    Как точно се освобождава, като държи най-голям процент от американските дългови ценни книжа. В долари.

    Коментиран от #25, #26, #31

    07:40 27.10.2025

  • 18 Крим за три дня

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "как кайш":

    25% руски.
    Капана ври и кипи.
    Зелю проси.
    Европа със санкции.

    Коментиран от #21

    07:40 27.10.2025

  • 19 така е

    1 0 Отговор
    Поредната хибридна статия обърнала се срещу поръчителите си.

    07:41 27.10.2025

  • 20 Баце

    5 3 Отговор
    Чакаме педрал либрали да викат Тръмп в Париж да редят далавера срещу Брикс и разбира се с участие на Злекрайна

    07:41 27.10.2025

  • 21 как кайш

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Крим за три дня":

    е ми хубаво. Що ривеш тогава?

    Коментиран от #23

    07:41 27.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "как кайш":

    Кат пишИш, знаеш ли колко е "1%" 🤣❗❓
    Явно НЕ❗ Както НЕ знаеш, че ген.Мили го каза
    "Ако САЩ не помогне на Киев , Киев ще падне за 72 часа!" ❗
    Пиши си❕Развеселяваш ни ‼️

    Коментиран от #24

    07:42 27.10.2025

  • 23 зелен Наркос

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "как кайш":

    Щото ме бъхтят.

    07:42 27.10.2025

  • 24 аз знам, ама явно ти не знаеш

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    0.6% от Украйна са завзетите територии от Февруари 2022

    Коментиран от #27, #34

    07:43 27.10.2025

  • 25 ШОРОШ ОБРАЗОВАНИЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "ма верно ли":

    Вярно, че има още доста от зелената шума и ще мине време до ликвидирането и. Важното е, че процеса е стартирал и няма връщане назад.

    Коментиран от #29

    07:45 27.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "ма верно ли":

    Ма верно ли НЕ правиш разлика между финансови операции във времето
    и моментно състояние🤣❗
    Ама то верно ПО ПЕЙКИТЕ само от пари за банички разбирате❗🤣

    07:45 27.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "аз знам, ама явно ти не знаеш":

    Това в "Киевски новини" ли го прочете❓🤣🤣

    07:47 27.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 как кайш

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ШОРОШ ОБРАЗОВАНИЕ":

    760 милиарда долара има да изчисти Китай. Ще ги изчисти китай. В Сибир шума колкото щеш.

    07:49 27.10.2025

  • 30 га нямате ко да кажете

    0 0 Отговор
    веднага обръщайте на наркоси и многополови простотии

    07:50 27.10.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ма верно ли":

    За НЕчетящите международни финансови новини ПО ПЕЙКИТЕ
    " Диверсификация на резервите:
    Китай постепенно увеличава притежанията на злато и други валути, за да намали концентрацията на доларови активи в своите многомилиардни резерви."❗
    Знам, че ви е трудно да разберете, та помолете някой преминаващ край ПЕЙКИТЕ , да ви го обЯсни ‼️

    Коментиран от #32

    07:50 27.10.2025

  • 32 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    И кво?

    Коментиран от #36

    07:51 27.10.2025

  • 33 Това е новото деление

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПРИЯННО Е ДА ГЛЕДАШ":

    Нормален и многодов свят.

    07:57 27.10.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "аз знам, ама явно ти не знаеш":

    Уж знаеш, пък нищо не знаеш❗
    Дори Киев обяви за 11%- не ЕДИН, а ЕДИНАДЕСЕТ❗ Познаваш ли числата❓
    " Киев, 23 февруари 2025. –
    Украйна е загубила 11% от територията си през трите години от началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. Това се посочва в анализ на CNN, базиран на данни от Института за изследване на войната (ISW)."❗
    Не плачи, имаш време да научиш колко е
    1% и колко 11% 🤣🤣🤣

    07:57 27.10.2025

  • 35 Анджо

    2 1 Отговор
    Китай продава само боклуци и това ще има край до две три години. Защо не се борят да продават на африканци на араби на русняко, да ама не , искат в Европа и САЩ, няма как да стане.

    Коментиран от #37

    07:58 27.10.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "мхм":

    Ами НИВО, таквоз ти е нивото, нулево, та няма как да го разбереш❗
    Играй си с куклите и камиончетата и не се мъчи с неща които не са за малкото ти мозАче‼️

    08:01 27.10.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анджо":

    Само боклуци внасят у нас търговците❗ -
    Взимат.от там ПОСЛЕДНО качество на изделието за най-евтино и го пускат тук за ПЪРВО, по-скъпо за по-голяма печалба❗

    08:03 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания