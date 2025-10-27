Китай обяви, че се формира „мултиполярен“ свят: призова да се сложи край на търговските войни

Китайският министър на външните работи Ван И заяви, че се формира „мултиполярен“ свят, и призова да се „сложи край“ на търговските войни. Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп в Южна Корея, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Президентите на Китай и САЩ трябва да се срещнат в четвъртък в Южна Корея, за да се опитат да постигнат споразумение, което да сложи край на търговската им война между двете им страни.

По време на форум в Пекин днес Ван И призова да се „сложи край на политизирането на икономическите и търговските въпроси, на изкуственото фрагментиране на световните пазари и на прибягването до търговски войни и митнически битки“. Това беше явна препратка към протекционистката офанзива на САЩ, коментира Франс прес.

„Честото оттегляне от споразумения и отстъпване от ангажименти, придружено от ентусиазирано формиране на блокове и клики, изправи многостранния подход пред безпрецедентни предизвикателства“, добави Ван, без да назовава конкретни страни.

„Посоката на историята не може да бъде преобърната и в процес на поява е един многополюсен свят“, заяви дипломатът.