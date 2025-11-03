Тежки преговори! Обсъжда се компромисен вариант, при който “Хамас” да предаде само тежките си оръжия

“Хамас” е показала готовност да се откаже от тежките си оръжия,” а Вашингтон е склонен да приеме такова споразумение, казва пред в. “Аш Шарк ал Аусат” палестино-американският посредник Бишара Бахбах, ръководител на Комитета „Арабски американци за мир“ и един от медиаторите в ивицата Газа. По думите му възможен е компромис, при който палестинската ислямистка организация запазва леките си оръжия за самозащита, а предава тежките на Египет или съвместен египетско-палестински орган, пише БТА.

Проектът за резолюция на ООН за стабилизиращите сили в Газа се обсъжда от две седмици, но има разногласия по четири точки, посочва Бахбах.

Първо, Израел се противопоставя на пълен мироопазващ мандат на ООН, като смята, че силите трябва да бъдат разположени с одобрението само на Съвета за сигурност. Тел Авив отхвърля включването в резолюцията на мирния план на американския президент Доналд Тръмп за анклава, който е в основата на настоящото примирие, тъй като това би му дало статут на ООН. Трето, Израел възразява срещу участието на турски войски, и четвърто, има разногласия относно това дали мисията на силите трябва да включва разоръжаване на “Хамас”, клауза, на която се противопоставят “Хамас” и няколко други партии.

Възможни участници в стабилизиращите сили са Индонезия, която е предложила 20 000 войници, Пакистан, Азербайджан и потенциално египетски и европейски части, специализирани в преквалификация на палестинските сили за вътрешна сигурност. „Около 10 000 палестински офицери вече са обучени в Египет и Йордания“, добавя Бахбах.

Той очаква проекторезолюцията да бъде представена на Съвета „следващата седмица или по-следващата“, като разполагането на силите ще започне веднага след одобрението.

Бахбах очертава обсъжданията за сформиране на Комитет за администрация на Газа. „Арабско-египетско-палестинското разбирателство е, че той трябва да се състои от независими палестински фигури, избрани от Организацията за освобождение на Палестина с консенсус от всички партии“, обяснява посредникът. „Сега обаче има предложение на САЩ Вашингтон да има роля в номинирането на тези имена, нещо, което е много трудно да се наложи на палестинците.“

В Съвета за мир, оглавяван от Тръмп, няма палестинско представителство, но „сега вече има идеи за създаване на изпълнителен комитет към Съвета, съставен от фигури от различни страни, включително палестинци, който да наблюдава възстановяването на Газа,” обяснява Бахбах. Започва да се утвърждава мнението този изпълнителен орган да бъде създаден като мост между Съвета за мир и местната администрация, за да гарантира напредъка на възстановяването, след като бъдат въведени мерки за сигурност, казва още той.