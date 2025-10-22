Новини
Турски шофьор на камион бе арестуван на пристанището в Солун за трафик на хора
  Тема: Кризата с бежанците

Турски шофьор на камион бе арестуван на пристанището в Солун за трафик на хора

22 Октомври, 2025 11:20 508 6

Разследващите разпоредиха задържането на шофьора и започнаха допълнително разследване по случая

Турски шофьор на камион бе арестуван на пристанището в Солун за трафик на хора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Турски шофьор на камион е задържан от гръцката бреговата охрана на солунското пристанище след откриването на седем сирийци, сред които четири деца, в ремаркето на камиона му, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

В показанията на задържаните сирийски граждани, които са роднини, се твърди, че те са се качили на превозното средство на паркинг, разположен близо до Истанбул, без шофьорът да знае. По време на разпит 24-годишния шофьор на камиона също посочва, че седемте лица са се качили в камиона без неговото знание и отрича да е превозвал мигранти за пари.

Въпреки показанията на шофьора и мигрантите разследващите разпоредиха задържането на шофьора и започнаха допълнително разследване по случая.


Гърция
