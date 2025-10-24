Възрастен мъж в Гърция е хвърлял по минувачи банкноти от 50 евро

Възрастен мъж от градчето Аргос Орестико край Кастория в Северозападна Гърция по неизяснени причини е излязъл от дома си и е започнал да хвърля по минувачите банкноти от по 50 евро, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Според репортажа мъжът е излязъл от жилището си и е започнал първоначално да вика по минувачите. После обаче ситуацията е взела неочакван обрат, когато извадил от джоба си пачка банкноти и е започнал да ги хвърля на улицата.
Минувачите са се обезпокоили за здравето на мъжа и са информирали властите. На мястото е пристигнал полицейски патрул, който е отвел възрастния човек с белезници, след което се е погрижил за събирането на хвърлената сума.
Мъжът е бил отведен в полицейския участък, където, след оценка на ситуацията и поведението му, е било преценено, че трябва да бъде насочен към медицинско заведение за психично здраве.
В момента той е на лечение в психиатричната клиника в Козани, където получава необходимата медицинска и психологическа подкрепа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хрвуланко гръцки
Коментиран от #6
15:58 24.10.2025
2 Голяяяма новина
16:01 24.10.2025
3 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
16:04 24.10.2025
4 Българин
Коментиран от #7
16:08 24.10.2025
5 може и по-лошо
Коментиран от #9
16:09 24.10.2025
6 Сила
До коментар #1 от "Хрвуланко гръцки":Аматьор , самозванец ....50 евро !!!? Никой уважаващ себе си БГ циганин няма и да се наведе за тия стотинки....
16:17 24.10.2025
7 Амиии
До коментар #4 от "Българин":Ще хвърля лаптопи и дънни платки 🤣🤣🤣
16:18 24.10.2025
8 Криворазбрана цивилизация
16:20 24.10.2025
9 665
До коментар #5 от "може и по-лошо":На монети франц йосиф или наполеон няма откажа ме замерят, цял ден ще стоя да ме малтретират така !
16:27 24.10.2025
10 Евракос
16:28 24.10.2025
11 Ауууу,
16:29 24.10.2025
12 Мюло
16:31 24.10.2025
13 Mими Кучева🐕🦺
16:38 24.10.2025
14 ХиХи
16:42 24.10.2025
15 посейдон
16:57 24.10.2025