Възрастен мъж в Гърция е хвърлял по минувачи банкноти от 50 евро

24 Октомври, 2025 15:54 952 15

Минувачите са се обезпокоили за здравето на мъжа и са информирали властите

Възрастен мъж в Гърция е хвърлял по минувачи банкноти от 50 евро - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастен мъж от градчето Аргос Орестико край Кастория в Северозападна Гърция по неизяснени причини е излязъл от дома си и е започнал да хвърля по минувачите банкноти от по 50 евро, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Според репортажа мъжът е излязъл от жилището си и е започнал първоначално да вика по минувачите. После обаче ситуацията е взела неочакван обрат, когато извадил от джоба си пачка банкноти и е започнал да ги хвърля на улицата.

Минувачите са се обезпокоили за здравето на мъжа и са информирали властите. На мястото е пристигнал полицейски патрул, който е отвел възрастния човек с белезници, след което се е погрижил за събирането на хвърлената сума.

Мъжът е бил отведен в полицейския участък, където, след оценка на ситуацията и поведението му, е било преценено, че трябва да бъде насочен към медицинско заведение за психично здраве.

В момента той е на лечение в психиатричната клиника в Козани, където получава необходимата медицинска и психологическа подкрепа.


  • 1 Хрвуланко гръцки

    23 1 Отговор
    Нашите пенсии хвърлят с десетки хиляди от балконите, тоя тръгнал с 50 евро. Смешник.

    Коментиран от #6

    15:58 24.10.2025

  • 2 Голяяяма новина

    15 1 Отговор
    И от болестта на човека новина направила Марата.

    16:01 24.10.2025

  • 3 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    12 0 Отговор
    Маро, кви са тез новини ма. Днес ще биеш всички рекорди по посещаемост на статия.

    16:04 24.10.2025

  • 4 Българин

    14 1 Отговор
    Еййй угода няма-като крадеш те прибират, като даряваш пак те прибират...Да видя тоя чичак след една-две години какво ще хвърля като въведат единствено в употреба цифровото Евро...

    Коментиран от #7

    16:08 24.10.2025

  • 5 може и по-лошо

    11 0 Отговор
    да им ги хвърляше на монети

    Коментиран от #9

    16:09 24.10.2025

  • 6 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хрвуланко гръцки":

    Аматьор , самозванец ....50 евро !!!? Никой уважаващ себе си БГ циганин няма и да се наведе за тия стотинки....

    16:17 24.10.2025

  • 7 Амиии

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Ще хвърля лаптопи и дънни платки 🤣🤣🤣

    16:18 24.10.2025

  • 8 Криворазбрана цивилизация

    8 3 Отговор
    Да те замерят с банкноти и ти да се обадиш в полицията...е га ти сбърканата история

    16:20 24.10.2025

  • 9 665

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "може и по-лошо":

    На монети франц йосиф или наполеон няма откажа ме замерят, цял ден ще стоя да ме малтретират така !

    16:27 24.10.2025

  • 10 Евракос

    7 1 Отговор
    Искал си е Левчето! :)

    16:28 24.10.2025

  • 11 Ауууу,

    5 0 Отговор
    Хулиган със хулиган… Спукани глави има ли? От банкнотите, де.

    16:29 24.10.2025

  • 12 Мюло

    3 0 Отговор
    ъхъ, и здравното заведение ще му ги вземе всичките накуп за услугата, че и още ще иска

    16:31 24.10.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    И на мен ми хвърлят по 50 лева,ама след извършена сексуална услуга.💋👩🥳🤣👍

    16:38 24.10.2025

  • 14 ХиХи

    2 0 Отговор
    Минувачите били т Ветово

    16:42 24.10.2025

  • 15 посейдон

    3 0 Отговор
    Той е видял от Бойко как хвърля пачки от джипката ,ама като няма джипка , човекът ги хвърлял по минувачите.

    16:57 24.10.2025

