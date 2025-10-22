Стрелба в центъра на Загреб: мъж ранен край музея за съвременно изкуство

Мъж бе прострелян в района на Музея за съвременно изкуство в хърватската столица Загреб, съобщава БТА, позовавайки се на Хърватското радио и телевизия (HRT), предава News.bg.

Стрелецът е успял да избяга от местопроизшествието, а полицията активно го издирва.

Периметърът около сградата на музея е обезопасен, като властите контролират ситуацията и призовават гражданите да избягват района.