Стрелба в центъра на Загреб: мъж ранен край музея за съвременно изкуство

Стрелба в центъра на Загреб: мъж ранен край музея за съвременно изкуство

22 Октомври, 2025 13:54, обновена 22 Октомври, 2025 13:57 352 4

  • стрелба-
  • загреб-
  • ранен

Стрелецът избяга, полицията издирва извършителя, а районът е обезопасен

Стрелба в центъра на Загреб: мъж ранен край музея за съвременно изкуство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж бе прострелян в района на Музея за съвременно изкуство в хърватската столица Загреб, съобщава БТА, позовавайки се на Хърватското радио и телевизия (HRT), предава News.bg.

Стрелецът е успял да избяга от местопроизшествието, а полицията активно го издирва.

Периметърът около сградата на музея е обезопасен, като властите контролират ситуацията и призовават гражданите да избягват района.


Хърватия
  • 1 АХАХАХА 🙈🙈🙈

    2 1 Отговор
    Руски съд забрани мемета, сравняващи Путин с Хитлер, твърдейки, че те „подбуждат към терористична дейност“.

    Кировският районен съд в Омск забрани дванадесет уебсайта в Русия, които съдържат изображения, сравняващи Владимир Путин с Адолф Хитлер, заедно с няколко други мемета, изобразяващи руския президент, съобщава, позовавайки се на изданието Verstka.

    В някои случаи забраната включваше снимки, на които президентът е бил фотошопиран, за да има мустаци и прическа, подобни на тези на Хитлер. По-конкретно, изображения от филма „Хитлер апут!“ с участието на Павел Деревянко, публикувани на същите страници, също бяха забранени по тази причина.

    В други случаи съдът забрани снимки, съдържащи надпис „Путлер апут!“.

    Коментиран от #2, #3

    13:59 22.10.2025

  • 2 ФАКТ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "АХАХАХА 🙈🙈🙈":

    Пуслер наистина е... ка пут.

    Коментиран от #4

    14:00 22.10.2025

  • 3 Варна 3

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "АХАХАХА 🙈🙈🙈":

    Все едно някой близък на Путин го е направил.

    14:03 22.10.2025

  • 4 ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Като размениш сричките на капут и ще разбереш какъв е зеления !

    14:05 22.10.2025

