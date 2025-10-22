Стрелба в центъра на Загреб: мъж ранен край музея за съвременно изкуство

Мъж бе прострелян в района на Музея за съвременно изкуство в хърватската столица Загреб, съобщава БТА, позовавайки се на Хърватското радио и телевизия (HRT), предава News.bg.
Стрелецът е успял да избяга от местопроизшествието, а полицията активно го издирва.
Периметърът около сградата на музея е обезопасен, като властите контролират ситуацията и призовават гражданите да избягват района.
1 АХАХАХА 🙈🙈🙈
Коментиран от #2, #3
13:59 22.10.2025
2 ФАКТ
До коментар #1 от "АХАХАХА 🙈🙈🙈":Пуслер наистина е... ка пут.
Коментиран от #4
14:00 22.10.2025
3 Варна 3
До коментар #1 от "АХАХАХА 🙈🙈🙈":Все едно някой близък на Путин го е направил.
14:03 22.10.2025
4 ха-ха
До коментар #2 от "ФАКТ":Като размениш сричките на капут и ще разбереш какъв е зеления !
14:05 22.10.2025