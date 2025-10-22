Новини
Путин лично наблюдава изпитание на руските ядрени сили

22 Октомври, 2025 15:22 656 38

  • владимир путин-
  • ядрени сили-
  • изпитание-
  • русия

Русия тества стратегически ракети по суша, море и въздух, за да провери бойната готовност и командната координация на ядрените си войски

Путин лично наблюдава изпитание на руските ядрени сили - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин присъства на мащабно изпитание на ядрените сили на Русия по суша, море и въздух, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Целта на проверката е била да се оцени готовността и ефективността на командната структура на стратегическите войски.

Според информация от Кремъл, по време на тестовете е била изстреляна междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ от космодрума Плесецк към полигона Кура в Камчатка. Освен това стратегически бомбардировачи Ту-95МС са извършили изстрелване на крилати ракети.

В рамките на маневрите се е включил и стратегическият подводен крайцер „Брянск“, който е изстрелял балистична ракета „Синева“ от акваторията на Баренцово море.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ксаниба

    25 27 Отговор
    Някои още ли вярват че Русия може да бъде победена, смешници!!!

    Коментиран от #5, #8, #9, #18, #37

    15:24 22.10.2025

  • 2 Разхлабления

    16 9 Отговор
    Имат си хората ядрено оръжие,правят си тестове.Нас-видните евроатлантици да питаш какво наблюдаваме?Купихме си антични изтребители,но не можем да ги подкараме,а и в музея не искат да ги сложат та им се порадваме.

    15:25 22.10.2025

  • 3 стоян георгиев

    6 10 Отговор
    С малко късмет и ние ще наблюдаваме скоро.

    Коментиран от #10

    15:26 22.10.2025

  • 4 поредният Враг на Народа

    11 18 Отговор
    В близко време бункерния плъх го очаква традиционното Враг на Народа!

    15:26 22.10.2025

  • 5 Те и на запад знаят

    18 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    че не може, но целта е източване на Европа. А пропагандата и лъжите вършат чудесна работа за пред по глупавото население, че ще победят Русия.

    15:26 22.10.2025

  • 6 1488

    12 5 Отговор
    я не слушиш владко
    ще послушиш палко

    15:27 22.10.2025

  • 7 Евроатлантик

    8 17 Отговор
    Кога ли и нас ще "поздравят" с някоя и друга ядрена бойна глава руснаците послучай членството ни в НАТО и ЕСССР?

    15:27 22.10.2025

  • 8 русия е Китайска колония

    16 17 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    Вярваш ли ,че благоднстващ Китай ще остави маниака путин да използва ядрени бомби?!?!

    Коментиран от #15

    15:27 22.10.2025

  • 9 военспец от Вършец

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    А някой още вялва ли , че Украйна може да бъде победена от Грохналата евразийска мецана ?

    Коментиран от #23, #25

    15:28 22.10.2025

  • 10 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    От първия ред.

    15:29 22.10.2025

  • 11 Димон Медвежий

    9 7 Отговор
    Пуцай куме, да пуцаме всите!!!

    15:29 22.10.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    5 9 Отговор
    Путилифонът баце Путйо каза каде освем ядрени ракети обича путиливизорът да гледа ка се заварява с електрожен! Можел цел ден това да гледа и да целува момченца на голо! Слава на великио гигант из Педербурга, Товариша Императорът Гай Василевич Пундю!

    Коментиран от #20

    15:30 22.10.2025

  • 14 Лукчо

    6 10 Отговор
    Само това остана да гъделичка егото на кремълския пациент.
    Да гледа ръждясали ракети от съветски времена през бинокъла и да си играе на оловни войници в бункера! Щото май и бай Дончо го заряза и не иска да си играе вече с него!

    Коментиран от #17, #21

    15:30 22.10.2025

  • 15 Ксаниба

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "русия е Китайска колония":

    Сибир ли беше китайски, чиповете ти да не са пакистански само, или си яко напанелкин

    15:32 22.10.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    11 4 Отговор
    Имат!
    Могат!
    Изстрелват!

    🤣🤣🤣

    15:33 22.10.2025

  • 17 Ким Чен Ун

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Лукчо":

    И мене много ме сърбят пръстетата... Ши зема да фърла нещо у Японско... море...

    Коментиран от #27

    15:33 22.10.2025

  • 18 A какво ще стане преди това?

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    Площта на САЩ, Канада и ЕС е 26млн. кв. км., а на европейската част на РФ е 4млн.кв. км. РФ изстрелва ракетите които ще стигнат за 10м. до столиците на ЕС, а до САЩ за 20м. Разстоянието Финландия - Петербург е за 2м., а до Москва за 4м полет на ракета. Зад Урал няма кой да стреля с ЯО, там живеят 2 души на кв.км. има само няколко големи града. Всичко ще се изсипе в европейската част на РФ, цели ще бъдат и градчета с 20к жители. Русия ще бъде изпепелена цялата, това ли е целта бе другарю Путин? Сибир и богатствата му ще си останат на 1км. под земята. Ще има доста работа за робите-руснаци оживяли от Апокалипсиса. Светът няма да се затрие, по Африка, Ю. Америка, Австралия, Сибир и част от Азия никой няма да стреля с ЯО, там няма подходящи цели. Една термоядрена бомба унищожава 100кв. км, а руските са 5000 или 500 000кв. км. - колкото Украйна. Фойерверките ще продължат 1-2 часа, а след това РФ ще загуби конвенционалната война и ще се затрие като държава завинаги.

    Коментиран от #35

    15:34 22.10.2025

  • 19 Пунт и пластика

    3 10 Отговор
    Цялата им работа на тези е: "Ще...", "искандери, орешници, посейдони"... Силата им винаги е била в пропагандата.
    Бункерния дядка ги северокореизира.

    Коментиран от #24

    15:35 22.10.2025

  • 20 болгарин..

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Бравос на вова..време е тез пушкала скоро да посетят зеления мухал- в бандерско

    15:35 22.10.2025

  • 21 е ЩОМ РЪЖДИТЕ

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Лукчо":

    думнаха ЮЖ МАШ ЗНАЧИ ---ВЪРШАТ ЧУДЕСНА РАБОТА

    15:35 22.10.2025

  • 23 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "военспец от Вършец":

    А някой още вярва ли,че Украйна воюва?
    Днес Зеленски за кой пореден ден е на просия ? Европа плаща заплатите ,пенсиите,социалните ,здравеопазване и пр.в Украйна.Така Украйна и Русия може да си играят на война ,докато дарителите на Украйна фалират..

    15:39 22.10.2025

  • 24 пхенянець..

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пунт и пластика":

    През изминалата нощ нашите нови кимискандери посетиха столицата на кiевската хунта,и она сейчас..в красное,а шизо бгбандерците бегом при зелен шмъркач да му помагат в гасенитьо на бандерските военни заведения

    15:40 22.10.2025

  • 25 Атина Палада

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "военспец от Вършец":

    Да добавя и това,че оръжията,които Европа купува за Украйна да воюва, Израел ги намериха у Хамаз..
    Украйна ги продала .И това официално го казаха и от Белия дом ,че е истина. Не е журналистическа измислица.

    Коментиран от #30

    15:42 22.10.2025

  • 26 Вероятно 🤔

    0 2 Отговор
    Така ще изглежда Русия след тази война... (образно казано)

    15:42 22.10.2025

  • 27 И ти ли Кимчо, сине?

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ким Чен Ун":

    Не забравяй, че японците са етнически корейци или и ти като твоите идоли Си и Путин ще воювате с китайци в Тайван и с руснаци в Украйна?

    Коментиран от #36

    15:42 22.10.2025

  • 28 Лично

    4 2 Отговор
    по телевизора !

    15:43 22.10.2025

  • 29 Тео

    6 5 Отговор
    Руснаците имат толкова различни и многобройни ракети, а западняците си мислят, че Томахавките ще ги уплашат!

    Коментиран от #33

    15:43 22.10.2025

  • 30 Хамасин

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Щото руснаците немат,да ни помогнат!

    15:44 22.10.2025

  • 31 az СВО Победа 80

    5 7 Отговор
    А някои наивно вярват, че щели да нанесат "стратегическо поражение" на Русия!

    Те един музей не могат да опазят.....

    🤣🤣🤣

    15:45 22.10.2025

  • 32 Путлер

    7 3 Отговор
    Лично,🤔 от бункера наблюдавам...

    15:45 22.10.2025

  • 33 Стават

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Тео":

    за детски градини и пенсионни клубове!

    15:45 22.10.2025

  • 34 Като сурикат

    3 4 Отговор
    през дупката,наблюдава !

    15:46 22.10.2025

  • 35 центаджия..

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "A какво ще стане преди това?":

    Масква очен харесва и се радва че е.с..ще приеме кiевската хунта в съюза,тамън бандерците да повлечат урсулците у тинята-а от там няма измъкване

    15:47 22.10.2025

  • 36 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "И ти ли Кимчо, сине?":

    Японците не са етнически корейци! Японците и корейците имат само общ исторически предшественик..Японците много по късно са се формирали като нация.

    15:55 22.10.2025

  • 37 Без помощта на Китай, Северна Корея и

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ксаниба":

    Иран... Русия отдавна щеше да е при крайцера и СССР.

    15:56 22.10.2025

  • 38 !!!?

    2 0 Отговор
    Пушкалата на Питлер гърмят от страх...от "Томахоук"...!

    15:57 22.10.2025

