Путин лично наблюдава изпитание на руските ядрени сили

Руският президент Владимир Путин присъства на мащабно изпитание на ядрените сили на Русия по суша, море и въздух, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Целта на проверката е била да се оцени готовността и ефективността на командната структура на стратегическите войски.

Според информация от Кремъл, по време на тестовете е била изстреляна междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ от космодрума Плесецк към полигона Кура в Камчатка. Освен това стратегически бомбардировачи Ту-95МС са извършили изстрелване на крилати ракети.

В рамките на маневрите се е включил и стратегическият подводен крайцер „Брянск“, който е изстрелял балистична ракета „Синева“ от акваторията на Баренцово море.