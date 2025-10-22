Путин лично наблюдава изпитание на руските ядрени сили

Руският президент Владимир Путин присъства на мащабно изпитание на ядрените сили на Русия по суша, море и въздух, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Целта на проверката е била да се оцени готовността и ефективността на командната структура на стратегическите войски.
Според информация от Кремъл, по време на тестовете е била изстреляна междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ от космодрума Плесецк към полигона Кура в Камчатка. Освен това стратегически бомбардировачи Ту-95МС са извършили изстрелване на крилати ракети.
В рамките на маневрите се е включил и стратегическият подводен крайцер „Брянск“, който е изстрелял балистична ракета „Синева“ от акваторията на Баренцово море.
1 Ксаниба
15:24 22.10.2025
2 Разхлабления
15:25 22.10.2025
3 стоян георгиев
15:26 22.10.2025
4 поредният Враг на Народа
15:26 22.10.2025
5 Те и на запад знаят
До коментар #1 от "Ксаниба":че не може, но целта е източване на Европа. А пропагандата и лъжите вършат чудесна работа за пред по глупавото население, че ще победят Русия.
15:26 22.10.2025
6 1488
ще послушиш палко
15:27 22.10.2025
7 Евроатлантик
15:27 22.10.2025
8 русия е Китайска колония
До коментар #1 от "Ксаниба":Вярваш ли ,че благоднстващ Китай ще остави маниака путин да използва ядрени бомби?!?!
15:27 22.10.2025
9 военспец от Вършец
До коментар #1 от "Ксаниба":А някой още вялва ли , че Украйна може да бъде победена от Грохналата евразийска мецана ?
15:28 22.10.2025
10 честен ционист
До коментар #3 от "стоян георгиев":От първия ред.
15:29 22.10.2025
11 Димон Медвежий
15:29 22.10.2025
13 Архимандрисандрит Бибиян
15:30 22.10.2025
14 Лукчо
Да гледа ръждясали ракети от съветски времена през бинокъла и да си играе на оловни войници в бункера! Щото май и бай Дончо го заряза и не иска да си играе вече с него!
15:30 22.10.2025
15 Ксаниба
До коментар #8 от "русия е Китайска колония":Сибир ли беше китайски, чиповете ти да не са пакистански само, или си яко напанелкин
15:32 22.10.2025
16 az СВО Победа 80
Могат!
Изстрелват!
🤣🤣🤣
15:33 22.10.2025
17 Ким Чен Ун
До коментар #14 от "Лукчо":И мене много ме сърбят пръстетата... Ши зема да фърла нещо у Японско... море...
15:33 22.10.2025
18 A какво ще стане преди това?
До коментар #1 от "Ксаниба":Площта на САЩ, Канада и ЕС е 26млн. кв. км., а на европейската част на РФ е 4млн.кв. км. РФ изстрелва ракетите които ще стигнат за 10м. до столиците на ЕС, а до САЩ за 20м. Разстоянието Финландия - Петербург е за 2м., а до Москва за 4м полет на ракета. Зад Урал няма кой да стреля с ЯО, там живеят 2 души на кв.км. има само няколко големи града. Всичко ще се изсипе в европейската част на РФ, цели ще бъдат и градчета с 20к жители. Русия ще бъде изпепелена цялата, това ли е целта бе другарю Путин? Сибир и богатствата му ще си останат на 1км. под земята. Ще има доста работа за робите-руснаци оживяли от Апокалипсиса. Светът няма да се затрие, по Африка, Ю. Америка, Австралия, Сибир и част от Азия никой няма да стреля с ЯО, там няма подходящи цели. Една термоядрена бомба унищожава 100кв. км, а руските са 5000 или 500 000кв. км. - колкото Украйна. Фойерверките ще продължат 1-2 часа, а след това РФ ще загуби конвенционалната война и ще се затрие като държава завинаги.
15:34 22.10.2025
19 Пунт и пластика
Бункерния дядка ги северокореизира.
15:35 22.10.2025
20 болгарин..
До коментар #13 от "Архимандрисандрит Бибиян":Бравос на вова..време е тез пушкала скоро да посетят зеления мухал- в бандерско
15:35 22.10.2025
21 е ЩОМ РЪЖДИТЕ
До коментар #14 от "Лукчо":думнаха ЮЖ МАШ ЗНАЧИ ---ВЪРШАТ ЧУДЕСНА РАБОТА
15:35 22.10.2025
23 Атина Палада
До коментар #9 от "военспец от Вършец":А някой още вярва ли,че Украйна воюва?
Днес Зеленски за кой пореден ден е на просия ? Европа плаща заплатите ,пенсиите,социалните ,здравеопазване и пр.в Украйна.Така Украйна и Русия може да си играят на война ,докато дарителите на Украйна фалират..
15:39 22.10.2025
24 пхенянець..
До коментар #19 от "Пунт и пластика":През изминалата нощ нашите нови кимискандери посетиха столицата на кiевската хунта,и она сейчас..в красное,а шизо бгбандерците бегом при зелен шмъркач да му помагат в гасенитьо на бандерските военни заведения
15:40 22.10.2025
25 Атина Палада
До коментар #9 от "военспец от Вършец":Да добавя и това,че оръжията,които Европа купува за Украйна да воюва, Израел ги намериха у Хамаз..
Украйна ги продала .И това официално го казаха и от Белия дом ,че е истина. Не е журналистическа измислица.
15:42 22.10.2025
26 Вероятно 🤔
15:42 22.10.2025
27 И ти ли Кимчо, сине?
До коментар #17 от "Ким Чен Ун":Не забравяй, че японците са етнически корейци или и ти като твоите идоли Си и Путин ще воювате с китайци в Тайван и с руснаци в Украйна?
15:42 22.10.2025
28 Лично
15:43 22.10.2025
29 Тео
15:43 22.10.2025
30 Хамасин
До коментар #25 от "Атина Палада":Щото руснаците немат,да ни помогнат!
15:44 22.10.2025
31 az СВО Победа 80
Те един музей не могат да опазят.....
🤣🤣🤣
15:45 22.10.2025
32 Путлер
15:45 22.10.2025
33 Стават
До коментар #29 от "Тео":за детски градини и пенсионни клубове!
15:45 22.10.2025
34 Като сурикат
15:46 22.10.2025
35 центаджия..
До коментар #18 от "A какво ще стане преди това?":Масква очен харесва и се радва че е.с..ще приеме кiевската хунта в съюза,тамън бандерците да повлечат урсулците у тинята-а от там няма измъкване
15:47 22.10.2025
36 Атина Палада
До коментар #27 от "И ти ли Кимчо, сине?":Японците не са етнически корейци! Японците и корейците имат само общ исторически предшественик..Японците много по късно са се формирали като нация.
15:55 22.10.2025
37 Без помощта на Китай, Северна Корея и
До коментар #1 от "Ксаниба":Иран... Русия отдавна щеше да е при крайцера и СССР.
15:56 22.10.2025
38 !!!?
15:57 22.10.2025