Проучване на Ройтерс/Ипсос: Повечето американци искат САЩ да признаят Палестина

Повечето американци - включително 80% от демократите и 41% от републиканците - смятат, че САЩ трябва да признаят палестинска държава, показва проучване на Ройтерс/Ипсос. Това означава, че решението на президента Доналд Тръмп да се противопостави на подобна стъпка се различава от мнението на обществото, предава БТА.

Проучването, проведено в рамките на шест дни и приключило в понеделник, установява, че 59% от респондентите подкрепят признаването на Палестина, докато 33% са против, а останалите не са сигурни или не са отговорили. Сред републиканците мнението е по-разделено: 53% са против, а 41% подкрепят признаването.

През последните седмици редица страни - включително Великобритания, Канада, Франция и Австралия – официално признаха Палестина, което доведе до критики от страна на Израел. Израелските бомбардировки в Ивицата Газа, предизвикани от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., опустошиха големи части от палестинските селища.

Около 60% от анкетираните смятат, че ответните действия на Израел в Газа са прекомерни, докато 32% не са съгласни с това твърдение.

Тръмп, който се върна в Белия дом през януари, подкрепя военните действия на Израел и се опитва да посредничи за спиране на огъня, като се надява на траен мир. Проучването показва, че 51% вярват, че Тръмп ще има значителен принос, ако усилията му проработят, докато 42% са на противоположното мнение.

Въпреки че само един на двадесет демократи одобряват цялостното му управление, един на четирима признава, че ако мирът се задържи, приносът му трябва да бъде отбелязан.

Все пак успехът остава несигурен, след като през уикенда избухна ново насилие, което застрашава едноседмичното примирие. Остават нерешени ключови въпроси като разоръжаването на "Хамас", изтеглянето на израелските войски и бъдещето управление на палестинския анклав.

Одобрението за външната политика на Тръмп нараства до 38%, в сравнение с 33% по-рано този месец, което е най-високият рейтинг от юли насам.