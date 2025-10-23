След визитата на шефа на НАТО в Белия дом: Тръмп се отказа от срещата с Путин ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в бъдеще ще се срещне с руския президент Владимир Путин.
„Отменихме среща с президента Путин“, каза американският лидер пред репортери в Белия дом след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Просто не ми се стори правилно. Не чувствах, че ще постигнем това, което трябваше. Затова я отмених. Но ще я проведем в бъдеще.“
Администрацията на Вашингтон е отворена за срещи с руски представители, ако подобни контакти ще допринесат за разрешаване на конфликта в Украйна. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери в сряда.
„Все още искаме да се срещнем с руската страна“, каза той. „Проведох добър телефонен разговор с [руския] външен министър Сергей Лавров. И ще продължим да градим върху това“, добави държавният секретар. „Винаги ще се интересуваме от контакти, ако има възможност за постигане на мир“, подчерта Рубио, визирайки споразумението в Украйна.
Относно санкциите на САЩ срещу Лукойл и Роснефт, обявени по-рано на 22 октомври, Рубио отбеляза: „Мисля, че президентът многократно е казвал през последните няколко месеца, че в един момент ще трябва да направи нещо, ако няма напредък към мирни споразумения. Днес той реши да направи нещо.“
1 Аман
Но за сметка на това наложи санкции на "Роснефт" и "Лукойл". Честито.
Коментиран от #5
04:18 23.10.2025
2 12343211
Коментиран от #7
04:21 23.10.2025
3 П.П.политическа партия!!
04:23 23.10.2025
4 Българин....
04:25 23.10.2025
5 в БГ санкциите
До коментар #1 от "Аман":дават РЕЗУЛТАТ----строят се ВОДОПАДИ при липса на ВОДА + ЦЕНИТЕ които ЗАДМИНАХА европеиските говори се ЗА ТАКСА ВОДОМЕР
04:26 23.10.2025
6 днес
Защо се дават пари на Зеленото- с пари фронт не се държи, парите потъват в джобове на върхушката, а обикновените хора страдат. Аман от евроатлантическата ммаффия. НАТОМ са престъпници и уубийци.
Коментиран от #10
04:51 23.10.2025
7 Никой няма да съжалява за убити "хора"
До коментар #2 от "12343211":ако са окупатори или русофили които го подкрепят...
Коментиран от #8
04:51 23.10.2025
8 САМО ЧЕТИРИ
До коментар #7 от "Никой няма да съжалява за убити "хора"":КОМПА ИМА В СЛУЖБАТА?
04:57 23.10.2025
9 Гориил
04:59 23.10.2025
10 оня ден
До коментар #6 от "днес":Цял свят вижда че ватенката е в Украйна, и в продължение на повече от три години убивава украинци на украинска земя.....а такива като теб повтарят като папагали, че Европа искала война. Кажи на ватенката да се върне обратно, ако не искаш война.
Коментиран от #12
04:59 23.10.2025
11 Депорт на копейките от ЕС
05:18 23.10.2025
12 Казвам
До коментар #10 от "оня ден":не си взимаи наркозависим за съсед големи дертове ще береш и спри да ръфаш КУРАБИИКИ
05:18 23.10.2025