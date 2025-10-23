Новини
След визитата на шефа на НАТО в Белия дом: Тръмп се отказа от срещата с Путин ВИДЕО

След визитата на шефа на НАТО в Белия дом: Тръмп се отказа от срещата с Путин ВИДЕО

23 Октомври, 2025 04:05, обновена 23 Октомври, 2025 04:38 944 12

Администрацията на Вашингтон остава отворена за срещи с руски представители, ако подобни контакти ще допринесат за разрешаване на конфликта в Украйна, заяви марко Рубио

След визитата на шефа на НАТО в Белия дом: Тръмп се отказа от срещата с Путин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в бъдеще ще се срещне с руския президент Владимир Путин.

„Отменихме среща с президента Путин“, каза американският лидер пред репортери в Белия дом след срещата си с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Просто не ми се стори правилно. Не чувствах, че ще постигнем това, което трябваше. Затова я отмених. Но ще я проведем в бъдеще.“

Администрацията на Вашингтон е отворена за срещи с руски представители, ако подобни контакти ще допринесат за разрешаване на конфликта в Украйна. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери в сряда.

„Все още искаме да се срещнем с руската страна“, каза той. „Проведох добър телефонен разговор с [руския] външен министър Сергей Лавров. И ще продължим да градим върху това“, добави държавният секретар. „Винаги ще се интересуваме от контакти, ако има възможност за постигане на мир“, подчерта Рубио, визирайки споразумението в Украйна.

Относно санкциите на САЩ срещу Лукойл и Роснефт, обявени по-рано на 22 октомври, Рубио отбеляза: „Мисля, че президентът многократно е казвал през последните няколко месеца, че в един момент ще трябва да направи нещо, ако няма напредък към мирни споразумения. Днес той реши да направи нещо.“


САЩ
