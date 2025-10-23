Нов провал с рестарта на американското правителство ВИДЕО

Сенатът на САЩ не успя за 12-ти път да приеме законопроект за прекратяване на спирането на работата на правителството на САЩ, предаде C-SPAN.

Законопроектът на републиканците за продължаване на финансирането на правителството отново не успя да си осигури необходимите 60 гласа за одобрение. Поради това, правителствените агенции на САЩ остават затворени.

Настоящото спиране на работата на правителството на САЩ е второто по продължителност в историята на страната, обяви в сряда председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън.

Най-дългото спиране, продължило 35 дни, се случи по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп.