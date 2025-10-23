Новини
Нов провал с рестарта на американското правителство ВИДЕО

23 Октомври, 2025 05:48, обновена 23 Октомври, 2025 05:52 650 3

Нов провал с рестарта на американското правителство ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ не успя за 12-ти път да приеме законопроект за прекратяване на спирането на работата на правителството на САЩ, предаде C-SPAN.

Законопроектът на републиканците за продължаване на финансирането на правителството отново не успя да си осигури необходимите 60 гласа за одобрение. Поради това, правителствените агенции на САЩ остават затворени.

Настоящото спиране на работата на правителството на САЩ е второто по продължителност в историята на страната, обяви в сряда председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън.

Най-дългото спиране, продължило 35 дни, се случи по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Американците си могат и без Правителство. Там Президентът решава всичко.

    05:57 23.10.2025

  • 2 Отряд1

    2 0 Отговор
    Когато Д. Тръмп е на власт " Америка не работи ".

    Такива са фактите.

    06:24 23.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    ⏰⏰⏰
    38 ООО ООО ООО ООО $$$
    ⏰⏰⏰

    06:59 23.10.2025