Новини
Свят »
Франция »
Саркози вече получи смъртни заплахи в затвора

Саркози вече получи смъртни заплахи в затвора

23 Октомври, 2025 07:24, обновена 23 Октомври, 2025 06:27 1 062 5

  • саркози-
  • затвор-
  • париж-
  • заплафи-
  • франция-
  • президент

Те са отправени към него от друг лишен от свобода, потвърди прокуратурата

Саркози вече получи смъртни заплахи в затвора - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Бившият френски президент Никола Саркози стана обект на смъртни заплахи, отправени към него от друг лишен от свобода в затвора "Санте" в Париж, потвърди столичната прокуратура, предаде БТА.

Там някогашният стопанин на Елисейския дворец започна в началото на седмицата да излежева присъдата си, постановена по дело за незаконно финансиране на предизборна кампания. Държавното обвинение съобщи, че по случая със заплахите е образувано разследване, предаде Ройтерс.

"На 22 октомври 2025 г. началникът на затвора "Санте" уведоми парижката прокуратура, че в социалните мрежи се разпространява видеозапис, очевидно направен от лишен от свобода, на който същият отправя заплахи към Никола Саркози при пристигането му в затвора", посочи прокуратурата в отговор на запитване на Ройтерс за коментар.

В хода на разследването са разпитани трима затворници, а при претърсване на затвора са иззети два мобилни телефона, допълват оттам.

Саркози, който управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава петгодишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на полковник Муамар Кадафи в Либия. Към бившия държавен глава са зачислени двама полицейски служители, които да го охраняват, докато изтърпява наказанието, мярка, която предизвика недоволството на синдикатите на затворническите надзиратели.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    6 1 Отговор
    Дали и господин Пеевски ще получава смъртни заплахи в затвора?

    06:36 23.10.2025

  • 2 Хе!

    7 0 Отговор
    Престаплението му е, че не бе враг на Русия и преди една официална изавя пред медиите пи водка с него, което си личеше на брифинга! Това очаква всеки президент, проявил симпатии към Кремал!

    06:36 23.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Тез убави ора (ка-ше.рни/те) що тъй не ги обичат?

    06:36 23.10.2025

  • 4 Иван

    3 1 Отговор
    Сатанински евреин.

    06:47 23.10.2025

  • 5 Георгиев

    1 0 Отговор
    В предишни писания във Факти беше написано "за предполагаеми престъпления.....Муамар Кадафи. Абсолютно субективно и тенденциозно, според мен.

    07:00 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания