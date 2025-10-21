Новини
Според мнозина в Румъния най-добрият президент е Чаушеску

21 Октомври, 2025 13:07 661 18

Само 6 процента от анкетираните са заявили, че вярват на сегашното правителство

Според мнозина в Румъния най-добрият президент е Чаушеску - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проучване на социологическа агенция Ипсос за предаването „Наблюдател“ на телевизия Антена 1 разкри, че само три процента от румънците вярват на политиците. Същевременно на въпрос "Кой е бил най-добрият президент на Румъния?", отговорът „Никой“ събира 38 процента, а според 27 на сто от анкетираните това е бил покойният комунистически диктатор Николае Чаушеску, съобщава информационният сайт Хотнюз, предаде БТА.

Резултатите от проучването бяха представени по време на интервю с настоящия държавен глава Никушор Дан, уточнява Хотнюз.

Проучването на Ипсос показва много ниско доверие към политиците – само 3 процента, докато други 82 процента са заявили, че не им вярват.

„Числата са резултат от дълги години на политика, водена по такъв начин, че хората видяха, че мнозина влязоха в политиката, за да решат лични проблеми“, коментира президентът Никушор Дан, цитиран от Хотнюз.

Само 6 процента от анкетираните са заявили, че вярват на сегашното правителство, докато други 76 процента нямат доверие на новия кабинет. Според президента този резултат се дължи на факта, че първо населението бе засегнато от мерките за икономии на правителството, а едва след това високопоставените държавни представители.

На въпрос „Имате ли доверие на министър-председателя?“ 74 процента са отговорили „Не“, а положителен отговор са дали само 17 процента, посочва Хотнюз.

Според Никушор Дан този процент може да се промени, когато се проявят положителните резултати от управлението. Той даде пример с намаляването на данъчните измами, като посочи, че намаляването им с 20 процента за една година ще бъде резултат, който ще повиши доверието сред населението.

По отношение на настоящия президент резултатите от проучването сочат, че 65 процента му нямат доверие, а 15 процента му се доверяват, отбелязва Хотнюз.

„Гледам на онези 30 процента, които са нито „Да“, нито „Не“; това са хора, които все още очакват да видят резултатите на президента по проблемите, с които се сблъскват. Смятам, че резултатът е коректен. Нещата вървяха дълго време в определена посока, а промяната иска време“, коментира настоящият държавен глава.

На въпрос „Кой е бил най-добрият президент на Румъния“, отговорите са следните: 38 процента казват „Никой“; 27 процента – Николае Чаушеску; 19 процента – Траян Бъсеску; 8 процента – Емил Константинеску; 4 процента – Клаус Йоханис и 3 процента – Йон Илиеску.

Сегашният президент Никушор Дан коментира този резултат по следния начин: „Мисля, че хората са видели в периода на Николае Чаушеску план за страната, какъвто през целия период на прехода не виждат“.

На фона на тези резултати Никушор Дан смята, че Румъния трябва да развие икономическа визия, в която да определи сферите, които иска да развива през следващите 10-15 години.


Румъния
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 11 Отговор
    тия 27% анкетирани за Чаушеску на колко години са?

    Коментиран от #5, #6

    13:09 21.10.2025

  • 2 Х ми.Янко

    1 1 Отговор
    А,аз бях винаги първи...
    Сега сме двамата Тошовци на ония свят.

    13:10 21.10.2025

  • 3 Ротшилд до гоите

    7 2 Отговор
    Ще вярвате само в нас и във вашата демокрация

    13:10 21.10.2025

  • 4 бай Бай

    16 3 Отговор
    Сегашното им управление е назначено от урсулите с фалшифициране на изборите и репресии над подкрепените от повечето хора кандидати.
    Познато, а?

    13:10 21.10.2025

  • 5 Сила

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Под 30 със сигурност ....румънски копейкаджии каращи мерцедеси и работещи в Западна Европа !!! Като нашите патрЕоти ....

    13:11 21.10.2025

  • 6 честен ционист

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На достатъчно, да помнят, че най-голямата сграда в света на заден фон я е построил Чаушеску, а не Била, или Кауфланд.

    Коментиран от #11

    13:12 21.10.2025

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 4 Отговор
    А според населението на Заддунайская - Правешкия хитрец...

    13:12 21.10.2025

  • 8 Ротшилд

    3 3 Отговор
    Сорос е вашия Бог.

    13:12 21.10.2025

  • 9 то и у нас така

    9 1 Отговор
    Ако направят допитване и представят истинските резултати .
    Обаче тук всичко се прави с молива , а даже и допитването .
    Някой вярва ли че инфлацията е 2% ?

    13:12 21.10.2025

  • 10 Някой

    15 1 Отговор
    7 в БГ много хора мислят, че Живков е най-добрия държавен ръководител. Но медиите са инструктирани да не говорят за това. Голяма част от хората могат да направят директно сравнение на положението у нас преди и сега. И резултата не е в полза на сега.

    13:13 21.10.2025

  • 11 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    С цената на неописуема мизерия и тотална икономическа катастрофа за Румъния и румънския народ !!! Бил съм там по соца , на техния фон ние бяхме Запад ....тотална мизерия оскотяване на обикновенните хорица !!!

    Коментиран от #18

    13:18 21.10.2025

  • 12 пешо

    3 0 Отговор
    в бг. ТОДОР ЖИВКОВ

    13:21 21.10.2025

  • 13 Нормално

    4 0 Отговор
    Виждат, както и в България. Всичко построено е от социализма. Сега не е построен нито един язовир, детска болница няма от години, всичко се руши . Един Перник не може да ремонтира тръбите положени през социализма. Ел. техници може да питате, металните стълбове по села и малки градове, са на повече от 50 години и сами падат от ръжда, а частните енерго дружества не искат да ги сменят.

    13:26 21.10.2025

  • 14 Според мнозина

    1 0 Отговор
    бай Тошо!

    13:30 21.10.2025

  • 15 ХА ХА ХА

    0 0 Отговор
    След като го убиха ще го величаят !

    13:30 21.10.2025

  • 16 Как няма да го харесват

    3 0 Отговор
    Чаушеску остави нула дългове на държавата. Тва естествено не се хареса на родшилдовете и го затриха.
    Вижте сега за 30 години либерална демокрация колко дълг има Румъния.

    13:31 21.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Айдеее и мамалигите им светна що за извращение е еврЕо-атлантската западняшка демоНОкрация и какви поразии носи тя на белите християнски народи на Европа.

    13:34 21.10.2025

  • 18 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    И аз съм бил в Букурещ 91ва. Беше като при нас, само че техния ЦУМ беше по-разграбен, а народът с излъгани надежди.

    13:34 21.10.2025

