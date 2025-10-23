Тайван открива ново представителство в Съединените щати

Правителството на Тайван обяви, че скоро ще открие ново представителство в Съединените щати — този път в щата Тенеси. Новината идва след посещение на губернатора на Тенеси в Източноазиатската държава.

Министърът на външните работи Лин Чиа-лунг беше домакин на официална вечеря в чест на губернатора Бил Лий в понеделник, а външното министерство обяви създаването на новото дипломатическо представителство в прессъобщение, разпространено в сряда. По време на визитата Лий и неговата делегация се срещнаха и с президента Лай Чинг-те.

В изказването си на вечерята Лин похвали Лий за подписването на меморандум за разбирателство относно търговското сътрудничество между Тайван и Тенеси, както и за приемането на резолюция за приятелство, одобрена от законодателния орган на щата. Той добави, че очаква двете страни да задълбочат сътрудничеството си в областта на индустриалните вериги за доставки, образованието и развитието на човешкия капитал.

От своя страна Лий, който обяви, че Тенеси също ще открие търговско представителство в Тайван, благодари на Лин за гостоприемството и определи щата си като един от най-привлекателните за инвестиции в Съединените щати. Той подчерта ангажимента си за разширяване на двустранното сътрудничество.

По време на визитата си губернаторът се срещна и с представители на Министерството на икономиката на Тайван, както и с представители на местната индустрия. Тайван е седмият по големина източник на внос за Тенеси и 18-ият по големина пазар за износ на щата.