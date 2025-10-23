Тръмп отменя плановете за изпращане на Националната гвардия в Сан Франциско

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско, съобщи днес кметът на града Даниъл Лури след разговор с републиканския лидер, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лури уточни, че Тръмп го е информирал с телефонно обаждане снощи за отменянето на всички планове за разполагането на федерални сили. Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум потвърди решението в отделен разговор днес, посочи кметът в социалната платформа "Екс".

"Имаме работа да вършим и бихме приветствали продължаването на партньорството ни с Федералното бюро за разследване, Агенцията за борба с наркотиците, Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви, както и с главния прокурор, за да изчистим улиците ни от наркотиците и дилърите", отбеляза Лури. Той добави, че прилагането на имиграционните закони чрез военна сила би имало негативен ефект върху града.

"Оценяваме факта, че президентът разбира, че ние сме глобален център за технологии и че когато Сан Франциско е силен, държавата ни също е силна", подчерта кметът.

По-късно Тръмп публикува в социалните мрежи, че кметът на Сан Франциско е потвърдил напредъка на града в борбата с престъпността и че президентът се съгласява градът да продължи да решава проблема самостоятелно.

По-рано Тръмп намекна, че Сан Франциско ще бъде следващата спирка на служителите от Националната гвардия, които се изпращат в различни градове, управлявани от демократи. Срещу тези действия бяха заведени няколко съдебни дела.

"Ще отидем в Сан Франциско и ще го направим велик", заяви Тръмп миналата неделя в ефира на телевизия "Фокс нюз".