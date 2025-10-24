Путин за петролните санкции: Неприятелски акт. Съветниците на Тръмп работят срещу самите Съединени щати

Тези, които съветват президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу Русия в петролния сектор, работят срещу самите Съединени щати, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с журналисти.
Той каза, че е обсъдил ситуацията с руския петрол на световния пазар с Тръмп.
„Ако количеството на нашия петрол и петролни продукти на световния пазар рязко намалее, това ще доведе до рязко увеличение на цената на петрола и петролните продукти, включително на бензиностанциите – и Съединените щати не са изключение. И като се има предвид вътрешнополитическият календар в Съединените щати, е ясно колко чувствителни ще бъдат някои процеси в това отношение. А тези, които съветват настоящата американска администрация за подобни решения – трябва да разберем за кого работят“, отбеляза държавният глава.
На 22 октомври Съединените щати наложиха санкции на повече от 30 дъщерни дружества на Роснефт и Лукойл. Те обаче не се отнасят за сделките им с Каспийския тръбопроводен консорциум, който се използва от самите Съединени щати, и компанията Tengizchevroil.
Путин нарече новите ограничения "неприятелски акт", който не укрепва руско-американските отношения. Той увери, че ограниченията няма да повлияят съществено на икономическата ситуация: ще има известни загуби, но руският енергиен сектор "се чувства уверено". Президентът отбеляза, че Русия, като уважаваща себе си страна, не възнамерява да взема решения под натиск.
Говорейки за отмяната на двустранната среща, Путин предположи, че Тръмп е имал предвид отлагането ѝ. Той добави, че в телефонен разговор с американския си колега самият Тръмп е предложил организирането на среща на върха в Будапеща. Според руския лидер би било грешка да се подходи към събитието без подготовка.
2 И Киев е Руски
Той подчерта, че санкциите няма да принудят Москва да промени позицията си, а само ще се отразят като бумеранг върху световната икономика и самите Съединени щати.
Експертите оценяват, че новите ограничения е малко вероятно да окажат значително въздействие върху Русия
3 Исторически факти
4 И Киев е Руски
6 Джуджето просто, се мята
До коментар #3 от "Исторически факти":като риба на сухо.
9 Путин няма да го свалят
До коментар #5 от "Елементарно Уотсън":него ще го отстрелят като вреден хищник,но след последната мобилизация,която ще обхване и Московска област.Мдаааа.Така казват москвичите.Русияни може да си могилизира колкото си ще,но руснаци не.Те са чувствителни и не им се мре нито за цар,нито за родино.
10 Ха-ха-ха
До коментар #7 от "Вероятно затова има заповед":И кой е издал тази заповед? От нокого непризнат съд. То и аз съм издал смъртна присъда на Зелю за това че унищожи Украйна. Ти ще я спазиш ли?
11 Сигурно затова не може да си
До коментар #10 от "Ха-ха-ха":покаже носа от бункера и Русия, а? Щото съда в Хага не е "признат"?
12 Факт
13 Анализатор
До коментар #1 от "Бавно":Целта е Русия доволно да затихне за да се предпази света от 3-та СВ. Това за да се случи обаче, целите на СВО трябва да бъдат постигнати, а атланто-фашистите управляващи Европа днес трябва да бъдат свалени от власт и първопричините за украинската война припознати от Европа. Само така може да бъде осъществен дългосрочен мир
15 Киев е руски колкото и
До коментар #2 от "И Киев е Руски":крайцера Москва плува...
Смени си глупавия ник!
21 Руски е Донбас колкото и Аляска е руска
До коментар #19 от "Не е":Затова рашистите сега ги трепят там като хлебарки.
22 Русия си е у тях
До коментар #20 от "Съдията Дред":Агресора САЩ е на повече от 10 000 км. от дома си.
23 Виждаме
До коментар #21 от "Руски е Донбас колкото и Аляска е руска":1000 срещу 31, или 6000 на 70
25 Всъщност
До коментар #20 от "Съдията Дред":Я намери в ю-тюб и гледай по-добре френският журналистически филм "Маската на Революцията", преди да бръщолевиш небивалици, а и за да научиш нещо полезно
26 Истината
До коментар #16 от "Хайде Да Припомним":Явно не си чел Минските споразумения, но знаеш, че са нарушени от Украйна, само защото Русия го твърди.
Истината е точно обратната. Същността на споразумението е незабавно спиране на военните действия, изтегляне на тежкото въоръжение на 15 km обратно от всяка страна на линията на контакт и международно наблюдение.
Русия не само, че не изтегли войските си, но натрупа още по цялата граница с Украйна, включително в Беларус, откъдето нахлу през 2022 г.
Когато от Кремъл кажат нещо, то лесно може да се провери и опровергае, но русофила никога не го прави, а само го повтаря! И най-лошото е, че го прави предимно срещу интереса на България.
27 Помним
До коментар #26 от "Истината":Ежедневните предупреждения на Русия. Помним и седмица преди войната докато Русия предупреждаваше, на фона на най масовите бомбардировки по Донецк как се правеха, че не чуват. Помним и детската градина която уцелиха. И още толкова много помним, за жалост на такива като теб.
28 Истината
До коментар #27 от "Помним":До СВО, за 8 години убитите в сепаратиските райони бяха 14 хиляди. След СВО убитите са над милион!
Убитите станаха 100 пъти повече, ежедневно се унищожават хиляди домовете, Русия не спира бомбардировките в цяла Украйна.
Ако си за мир - не нападаш! Ако си срещу убийствата - не убиваш! Ако ти тежи разрушаването на детска градина - не разрушаваш целия град!
