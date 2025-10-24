Новини
Свят »
Русия »
Путин за петролните санкции: Неприятелски акт. Съветниците на Тръмп работят срещу самите Съединени щати

Путин за петролните санкции: Неприятелски акт. Съветниците на Тръмп работят срещу самите Съединени щати

24 Октомври, 2025 03:59, обновена 24 Октомври, 2025 04:44 1 208 28

  • путин-
  • русия-
  • петрол-
  • сащ-
  • санкции-
  • тръмп

Енергетиката ни се чувства уверено. Никоя уважаваща себе си държава не взима решения под натиск, отбеляза руският президент

Путин за петролните санкции: Неприятелски акт. Съветниците на Тръмп работят срещу самите Съединени щати - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тези, които съветват президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу Русия в петролния сектор, работят срещу самите Съединени щати, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с журналисти.

Той каза, че е обсъдил ситуацията с руския петрол на световния пазар с Тръмп.

„Ако количеството на нашия петрол и петролни продукти на световния пазар рязко намалее, това ще доведе до рязко увеличение на цената на петрола и петролните продукти, включително на бензиностанциите – и Съединените щати не са изключение. И като се има предвид вътрешнополитическият календар в Съединените щати, е ясно колко чувствителни ще бъдат някои процеси в това отношение. А тези, които съветват настоящата американска администрация за подобни решения – трябва да разберем за кого работят“, отбеляза държавният глава.

На 22 октомври Съединените щати наложиха санкции на повече от 30 дъщерни дружества на Роснефт и Лукойл. Те обаче не се отнасят за сделките им с Каспийския тръбопроводен консорциум, който се използва от самите Съединени щати, и компанията Tengizchevroil.

Путин нарече новите ограничения "неприятелски акт", който не укрепва руско-американските отношения. Той увери, че ограниченията няма да повлияят съществено на икономическата ситуация: ще има известни загуби, но руският енергиен сектор "се чувства уверено". Президентът отбеляза, че Русия, като уважаваща себе си страна, не възнамерява да взема решения под натиск.

Говорейки за отмяната на двустранната среща, Путин предположи, че Тръмп е имал предвид отлагането ѝ. Той добави, че в телефонен разговор с американския си колега самият Тръмп е предложил организирането на среща на върха в Будапеща. Според руския лидер би било грешка да се подходи към събитието без подготовка.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бавно

    25 23 Отговор
    но сигурно,Русия затихва.

    Коментиран от #13

    04:31 24.10.2025

  • 2 И Киев е Руски

    23 23 Отговор
    „Това, разбира се, е опит за оказване на натиск върху Русия. Но никоя уважаваща себе си държава или народ никога не взема решения под натиск“, заяви руският президент.

    Той подчерта, че санкциите няма да принудят Москва да промени позицията си, а само ще се отразят като бумеранг върху световната икономика и самите Съединени щати.

    Експертите оценяват, че новите ограничения е малко вероятно да окажат значително въздействие върху Русия

    Коментиран от #15

    04:35 24.10.2025

  • 3 Исторически факти

    22 26 Отговор
    Най-уважаваният президент в света е Владимир Владимирович. И има защо!

    Коментиран от #6, #7

    04:35 24.10.2025

  • 4 И Киев е Руски

    14 25 Отговор
    Невролог отбеляза противоречивото поведение на Тръмп: той говори за мир, но едновременно с това одобрява насилствени действия. Всичко това, според лекаря, е ясно доказателство за когнитивни промени от които впрочем страда целия евро троскот

    04:41 24.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Джуджето просто, се мята

    15 15 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    като риба на сухо.

    04:50 24.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин няма да го свалят

    9 16 Отговор

    До коментар #5 от "Елементарно Уотсън":

    него ще го отстрелят като вреден хищник,но след последната мобилизация,която ще обхване и Московска област.Мдаааа.Така казват москвичите.Русияни може да си могилизира колкото си ще,но руснаци не.Те са чувствителни и не им се мре нито за цар,нито за родино.

    04:58 24.10.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вероятно затова има заповед":

    И кой е издал тази заповед? От нокого непризнат съд. То и аз съм издал смъртна присъда на Зелю за това че унищожи Украйна. Ти ще я спазиш ли?

    Коментиран от #11

    05:09 24.10.2025

  • 11 Сигурно затова не може да си

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха-ха":

    покаже носа от бункера и Русия, а? Щото съда в Хага не е "признат"?

    Коментиран от #17

    05:13 24.10.2025

  • 12 Факт

    6 8 Отговор
    Джуджето просто и дърто е пътник. Жалко само за почернените стотици хиляди семейства в Украйна и Русия

    05:17 24.10.2025

  • 13 Анализатор

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бавно":

    Целта е Русия доволно да затихне за да се предпази света от 3-та СВ. Това за да се случи обаче, целите на СВО трябва да бъдат постигнати, а атланто-фашистите управляващи Европа днес трябва да бъдат свалени от власт и първопричините за украинската война припознати от Европа. Само така може да бъде осъществен дългосрочен мир

    05:20 24.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Киев е руски колкото и

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    крайцера Москва плува...
    Смени си глупавия ник!

    05:26 24.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Руски е Донбас колкото и Аляска е руска

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не е":

    Затова рашистите сега ги трепят там като хлебарки.

    Коментиран от #23

    05:40 24.10.2025

  • 22 Русия си е у тях

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Съдията Дред":

    Агресора САЩ е на повече от 10 000 км. от дома си.

    05:41 24.10.2025

  • 23 Виждаме

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Руски е Донбас колкото и Аляска е руска":

    1000 срещу 31, или 6000 на 70

    05:42 24.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Съдията Дред":

    Я намери в ю-тюб и гледай по-добре френският журналистически филм "Маската на Революцията", преди да бръщолевиш небивалици, а и за да научиш нещо полезно

    05:51 24.10.2025

  • 26 Истината

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хайде Да Припомним":

    Явно не си чел Минските споразумения, но знаеш, че са нарушени от Украйна, само защото Русия го твърди.
    Истината е точно обратната. Същността на споразумението е незабавно спиране на военните действия, изтегляне на тежкото въоръжение на 15 km обратно от всяка страна на линията на контакт и международно наблюдение.
    Русия не само, че не изтегли войските си, но натрупа още по цялата граница с Украйна, включително в Беларус, откъдето нахлу през 2022 г.
    Когато от Кремъл кажат нещо, то лесно може да се провери и опровергае, но русофила никога не го прави, а само го повтаря! И най-лошото е, че го прави предимно срещу интереса на България.

    Коментиран от #27

    06:07 24.10.2025

  • 27 Помним

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Истината":

    Ежедневните предупреждения на Русия. Помним и седмица преди войната докато Русия предупреждаваше, на фона на най масовите бомбардировки по Донецк как се правеха, че не чуват. Помним и детската градина която уцелиха. И още толкова много помним, за жалост на такива като теб.

    Коментиран от #28

    06:14 24.10.2025

  • 28 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Помним":

    До СВО, за 8 години убитите в сепаратиските райони бяха 14 хиляди. След СВО убитите са над милион!
    Убитите станаха 100 пъти повече, ежедневно се унищожават хиляди домовете, Русия не спира бомбардировките в цяла Украйна.
    Ако си за мир - не нападаш! Ако си срещу убийствата - не убиваш! Ако ти тежи разрушаването на детска градина - не разрушаваш целия град!

    06:30 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания