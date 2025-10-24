Путин за петролните санкции: Неприятелски акт. Съветниците на Тръмп работят срещу самите Съединени щати

Тези, които съветват президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу Русия в петролния сектор, работят срещу самите Съединени щати, заяви руският президент Владимир Путин по време на среща с журналисти.

Той каза, че е обсъдил ситуацията с руския петрол на световния пазар с Тръмп.

„Ако количеството на нашия петрол и петролни продукти на световния пазар рязко намалее, това ще доведе до рязко увеличение на цената на петрола и петролните продукти, включително на бензиностанциите – и Съединените щати не са изключение. И като се има предвид вътрешнополитическият календар в Съединените щати, е ясно колко чувствителни ще бъдат някои процеси в това отношение. А тези, които съветват настоящата американска администрация за подобни решения – трябва да разберем за кого работят“, отбеляза държавният глава.

На 22 октомври Съединените щати наложиха санкции на повече от 30 дъщерни дружества на Роснефт и Лукойл. Те обаче не се отнасят за сделките им с Каспийския тръбопроводен консорциум, който се използва от самите Съединени щати, и компанията Tengizchevroil.

Путин нарече новите ограничения "неприятелски акт", който не укрепва руско-американските отношения. Той увери, че ограниченията няма да повлияят съществено на икономическата ситуация: ще има известни загуби, но руският енергиен сектор "се чувства уверено". Президентът отбеляза, че Русия, като уважаваща себе си страна, не възнамерява да взема решения под натиск.

Говорейки за отмяната на двустранната среща, Путин предположи, че Тръмп е имал предвид отлагането ѝ. Той добави, че в телефонен разговор с американския си колега самият Тръмп е предложил организирането на среща на върха в Будапеща. Според руския лидер би било грешка да се подходи към събитието без подготовка.