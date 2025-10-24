Тръмп: Няма да им се размине, ще убиваме! Колумбия е бърлога на кокаин. Президентът Петро е негодник и бандит

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече няма да толерират производството на наркотици в Колумбия, обвинявайки Богота в производство на кокаин в безпрецедентен мащаб.

„Колумбия е леговище за наркотици... Те произвеждат кокаин в количества, каквито никога не сме виждали преди, и го продават, и вече няма да им се размине. Няма да го толерираме повече“, каза той пред репортери в Белия дом.

Американският лидер обиди колумбийския президент Густаво Петро, ​​наричайки го „негодник и бандит“.

Тръмп също така повтори недоволството си от Венецуела, обвинявайки Каракас, че изпраща наркотици и нелегални имигранти на американска земя.

Говорейки за наркокартелите, Тръмп и секретарят на Пентагона Пийт Хегсет ги сравниха с терористичните групировки „Ислямска държава“* и „Ал Кайда“, обещавайки, че Съединените щати ще предприемат подходящи действия срещу тях.

„Сега трябва да е ясно на целия свят, че картелите са ИДИЛ на Западното полукълбо. Благодаря ви много, Джо Байдън, че позволихте това да се случи. Байдън просто предаде страната ни на картелите“, каза американският лидер.

Тръмп се зарече да „убие“ онези, които внасят наркотици в Съединените щати. Той предупреди, че Белият дом няма да поиска от Конгреса да одобри „обявяване на война“ на наркокартелите за борба с наркотиците.

Хегсет, от своя страна, подкрепи лидера на настоящата администрация, обещавайки, че американските власти ще преследват картели, точно както преследват ислямисти.

Тръмп преди това заяви пред Конгреса на САЩ, че страната е в състояние на „въоръжен конфликт“ с наркокартели, които администрацията е определила като терористични организации

Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит обяви на 19 август, че президентът на САЩ е готов да разположи „всички елементи на американските сили“ за борба с трафика на наркотици, без да изключва възможността за военна операция във Венецуела. Изявлението дойде след изпращането на американски военни кораби, включително крайцер с управляеми ракети и ядрена подводница, до бреговете на Венецуела. Каракас нарече тези стъпки провокация и опит за дестабилизиране на ситуацията в региона, както и нарушение на международните договори за демилитаризирания и денуклеаризиран статут на Карибския регион.

Самият Тръмп наскоро потвърди пред репортери публикация на „Ню Йорк Таймс“, че Белият дом е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела, насочени към дестабилизиране на правителството на президента Николас Мадуро. Венецуелското правителство осъди изявлението на Тръмп, наричайки го „тежко нарушение на международното право“.

Всяка операция на ЦРУ във Венецуела ще се провали, предупреди венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разреши извършването на нелегални операции срещу Венецуела, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Ние знаем, че ЦРУ присъства на венецуелска територия. Американците могат да изпратят колкото си искат агенти, свързани с ЦРУ за нелегални операции в която и да е точка на страната, но всеки опит ще се провали“, подчерта министърът.



САЩ вече нанесоха девет удара срещу наркотрафиканти в последните седмици, при които загинаха 37 души. Експерти поставиха под въпрос законността на ударите в чужди или международни води срещу заподозрени, които нито са били прехванати, нито разпитани.



Според Мадуро Вашингтон използва борбата срещу трафика на дрога като претекст, за да наложи смяна на режима и да превземе венецуелските петролни залежи.



Същевременно американски бомбардировач В-1В беше забелязан да прелита над Карибско море край бреговете на Венецуела, според данни за проследяване на полетите. Това се случва за втори път в последните няколко дни.



Тръмп обаче опроверга твърденията, че бомбардировач е летял там. Но данни на специализирания сайт „Флайтрадар 24“ показват, че един В-1В е летял към бреговете на Венецуела вчера следобед, преди да направи завой.



„Това не е вярно“, каза Тръмп, запитан по въпроса по време на събитие в Белия дом, но добави, че САЩ са недоволни от Венецуела поради много причини.



Миналата седмица бомбардировачи В-52, базирани в САЩ, летяха близо до венецуелските брегове в продължение на няколко часа.