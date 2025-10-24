Среща на „Коалицията на желаещите“ ще се проведе днес в Лондон, председателствана от Великобритания и Франция, с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

През септември френският президент Еманюел Макрон обяви, че 26 държави от „Коалицията на желаещите“ са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военни контингенти в Украйна след установяване на прекратяване на огъня.

По-късно България, Италия, Полша, Румъния, Хърватия и Япония обявиха, че нямат подобни намерения.

Очаква се участниците да обсъдят 12-точков план за разрешаване на конфликта в Украйна.

Британският премиер Киър Стармър възнамерява да призове държавите от подкрепящата Украйна „Коалиция на желаещите" да „увеличат доставките на оръжия с голям обсег“ за Киев, предаде БНР.

Във форума ще участва и украинският президент Володимир Зеленски.



В британската столица се очакват също да пристигнат датската министър-председателка Мете Фредериксен, нейният нидерландски колега Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.



Повечето представители на държави в обединението от 26 страни ще се включат по видеоконферентна връзка.



„Премиерът ще призове лидерите да поставят Украйна във възможно най-силна позиция с наближаването на зимата“, обясниха от кабинета на Стармър.



Освен засилването на санкциите върху руския петрол, той ще призове партньорите си да завършат работата по използването на руските активи за отпускане на средства за финансиране на украинската отбрана и увеличаване на даренията на системи с голям обсег за Украйна.



Европейците вече предоставят на украинците ракети с голям обсег, по-специално френски „Скалп“ и британски „Сторм шадоу“, но в малки количества. Засега не са удовлетворени исканията на Киев за германски ракети „Таурус“ и американците „Томахок“.



Днес Стармър се очаква да обяви и „ускоряване“ на британска програма за производство на ракети, чрез която на Украйна ще бъдат дадени над 5000 ракети.

Членовете на „коалицията на желаещите“ са обединени единствено от желанието си да продължат да въоръжават киевския режим, за да продължи войната в Украйна.

Това заяви Родион Мирошник, специален пратеник на руското външно министерство, в интервю за „Известия“.

Според него тези видове съюзи са „абсолютно реакционни“.

„Единствената цел е да се продължи въоръжаването на Украйна и да се опита да компенсира отказа на Съединените щати да изпълняват същата функция, която изпълняваха при Байдън, а именно да привлекат лъвския пай от доставките на оръжие и финансовата помощ за Украйна“, подчерта Мирошник.

„Това е всичко, което обединява тези хора, които са решили, че трябва да продължат военните операции в Украйна.“

Както отбеляза руският президент Владимир Путин, силите на НАТО биха били легитимни цели за руската армия, ако се появят в Украйна. Той заяви също, че след като бъдат постигнати дългосрочни мирни споразумения, няма да има нужда западни войски да бъдат разположени на украинска територия.