ISW: Нови санкции срещу Русия водят до спад на покупките на руски петрол от Китай и Индия

24 Октомври, 2025 07:22, обновена 24 Октомври, 2025 07:29 1 087 48

ЕС затяга натиска с 19-и пакет от санкции, насочени към енергийния сектор и военната подкрепа на Москва

ISW: Нови санкции срещу Русия водят до спад на покупките на руски петрол от Китай и Индия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайските и индийските петролни компании значително ограничават директните си покупки на руски петрол в краткосрочен план, след въвеждането на новите санкции от Съединените щати. Паралелно с това Европейският съюз (ЕС) одобри 19-ия си пакет от санкции срещу Русия, насочени основно към енергийния сектор на страната, предава News.bg.

Според анализ на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от „Ройтерс“ на 23 октомври, големите държавни петролни корпорации на Китай - PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, са спрели покупките на морски руски петрол „поне временно“. Това решение идва след санкциите, наложени на 22 октомври от САЩ върху руската държавна компания „Роснефт“ и частната „Лукойл“.

Новият пакет санкции на ЕС

ЕС въвежда забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) – за дългосрочни договори от януари 2027 г., а за краткосрочните – в рамките на шест месеца, до 23 април 2026 г. Мерките засягат и танкери, свързвани с така наречения „сенчест флот“ на Русия, както и организация от Обединените арабски емирства (ОАЕ), използвана като канал за заобикаляне на европейските ограничения. Санкции са наложени и на четири китайски петролни рафинерии.

Пакетът включва още ограничения срещу руски финансови институции и компании от ОАЕ и КНР, обвинени в доставка на военни и двойно предназначени стоки за Русия. ЕС разшири и забраните за пътуване, въведе нови изисквания за разрешения за руски дипломати и санкционира 11 лица, замесени в незаконното депортиране и милитаризираното образование на украински деца.

Реакцията на Кремъл

На 23 октомври руският президент Владимир Путин заяви, че санкциите, наложени от американския му колега Доналд Тръмп, представляват „неприятелски акт срещу Русия“. Той обвини Вашингтон, че действията му вредят на руско-американските отношения и дестабилизират световния енергиен пазар.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, чрез своите акаунти в Telegram, добави, че „Съединените щати са противник на Русия“ и че войната в Украйна вече е „война на Тръмп“. По думите му последните решения на Вашингтон представляват „акт на война срещу Русия“.

Военната ситуация в Херсонска област

Според данни на ISW няма доказателства, че руските сили са създали плацдарм или са започнали офанзива на западния бряг на Херсонска област. На 23 октомври украинска бригада публикува геолокирани кадри, показващи свободни действия на украинските сили в микрорайон Острив на град Херсон (на остров Карантини, северно от пети микрорайон Селище).

Анализатори посочват, че Русия вероятно провежда когнитивна война, целяща да представи ограничени саботажни и разузнавателни операции като начало на мащабна офанзива за преминаване на река Днепър и овладяване на Херсон. Целта на Кремъл вероятно е да убеди Запада и Украйна, че руската победа е неизбежна, за да се постигне натиск за териториални отстъпки и намаляване на западната подкрепа за Киев.

ISW подчертава, че тази кампания за информационно влияние е несъвместима с твърденията на Москва, че би направила териториални отстъпки в Южна Украйна.

Размяна на телата на загинали войници

На 23 октомври Украйна и Русия извършиха поредна размяна на телата на загинали военнослужещи. Украинският координационен щаб за третиране на военнопленници съобщи, че Русия е предала 1000 тела, за които твърди, че са на украински бойци. Украинският проект „Искам да намеря“ информира, че Украйна е предала телата на 31 убити руски военнослужещи.


  • 2 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК

    27 10 Отговор
    Юдосаксите съвсем изтрещяха, след като Путин им каза, че целите са непроменени и няма да спира до постигането им.

    Коментиран от #30

    07:37 24.10.2025

  • 4 Гориил

    24 8 Отговор
    Това води до спад на белите и увеличаване на сивите покупки на руски петролни продукти и природен газ. Светът не разполага с изобилие от природни ресурси. Не се заблуждавайте от илюзии и не се поддавайте на еуфория.Русия е най-големият производител на енергия в света. Може да нямате достатъчно.Възстановяването на прекъснатите търговски връзки отнема десетилетия.

    Коментиран от #35

    07:38 24.10.2025

  • 6 НОВ СВЕТОВЕН РЕД

    23 9 Отговор
    Англосаксите вече са толкова изостанали от Китай, че единственото което могат е да умрат в някоя война. И това ще продължава следващите 100 години.

    07:42 24.10.2025

  • 7 бай Бай

    27 9 Отговор
    Санкции били налагали.
    Абе като им е толкова акъла да не купуват.
    Ама да заповядваш на други да не купуват, ей това е наглост.

    Коментиран от #9

    07:43 24.10.2025

  • 8 хикочко..

    13 7 Отговор
    Сургутнефт и тюменьнефт не ги хващат санкцийте..просто масква ще напише името на тия две компаний на корабите от сенчестио флот на кремля,а вътре какъв нефт има не се знае..а рижавия и урсулските смехурковци ще трябва и на тях да наложат санкций..

    Коментиран от #22

    07:44 24.10.2025

  • 9 мада

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "бай Бай":

    А безнаказано да избиваш съседите си докато си спят в леглата, наглост ли е?

    Коментиран от #10

    07:45 24.10.2025

  • 10 Григорий

    9 12 Отговор

    До коментар #9 от "мада":

    Рашка фалира.По-ьлр от СССР.Питс де кой ще ги храни пак с пилешки бутчета.

    Коментиран от #12, #34

    07:45 24.10.2025

  • 11 ПО-ВАЖНОТО Е -

    23 8 Отговор
    Нови санкции срещу Русия водят до растеж на цените на петрола в световен мащаб!
    Демек-сами си го ... вкарваме...!

    Коментиран от #13

    07:46 24.10.2025

  • 12 Чест ти прави!

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Григорий":

    Че си се загрижил кой ще храни ,,гладните рашки"...!
    Явно,че си Путинофил...👍!

    07:47 24.10.2025

  • 13 ние ще го преживеем

    6 10 Отговор

    До коментар #11 от "ПО-ВАЖНОТО Е -":

    А дали рашистите ще преживеят?

    Коментиран от #21

    07:48 24.10.2025

  • 14 В В.П.

    13 7 Отговор
    На фактурата ще пише Байкал нефт ,и всичко ок..В РФ има 800 мега фирми за петрол ,и газ...Доню тъпака ,иска да вдигне цената на петрола ,щото му се вижда малка ..

    07:48 24.10.2025

  • 15 Мишел

    11 5 Отговор
    ISW пак разказват любимата си приказка за народен Петко.

    07:48 24.10.2025

  • 16 болгарин..

    13 7 Отговор
    Що изтърка 1..пише загинали войници на зеленски-1000 военни,а на масква само 30..да не би да е станало някаква грешка хи хи

    07:49 24.10.2025

  • 20 Перо

    14 5 Отговор
    Като се намалят обемите на петрола ще се увеличи цената! Потърпевши ще са не производителите и износители, а европейските потребители! Това ще е резултата от неграмотно измисления 19-ти пакет санкции, без ефект! Ще чакаме 20-ти пакет!

    Коментиран от #24, #27

    07:54 24.10.2025

  • 21 маке..

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "ние ще го преживеем":

    Скапаните бгбандерци и урсулците-долу у ниското,слава на масква че запази на б-я..вярата християнството и писмеността им,ама ако е знаел цар освободител какво племе освобождава..да го е оставил на станбулците..та сега да бъдат виалет с фереджете и шалваре

    Коментиран от #26

    07:54 24.10.2025

  • 22 верно ли?

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "хикочко..":

    Една от най-големите руски петролни компании, „Сургутнефтегаз“, е включена в санкционния списък на Европейския съюз и на Съединените щати през 2025 г. Това е част от 17-ия пакет санкции срещу Русия, който засяга компании, които осигуряват значителни доходи на руското правителство и са свързани с анексирането на Крим и конфликта в Украйна. На Сургутнефтегаз са наложени мерки като замразяване на активи и забрана за финансови операции с американски лица и фирми.

    07:54 24.10.2025

  • 23 Забелязал!

    4 8 Отговор
    Хубав ден се очертава още от сутринта с подобни новини...

    07:55 24.10.2025

  • 24 Няма да се увеличи цената

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    защото санкциите ограничават и логистиката... Няма да има търсене на петрол...

    Коментиран от #38

    07:58 24.10.2025

  • 25 Нормално

    6 9 Отговор
    Рашистите са прецакани брутално отвсякъде.

    07:59 24.10.2025

  • 26 😆....

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "маке..":

    Ква слава на Москва бе?😂Ти добре,ли си,пиян,ли си още🥳

    08:00 24.10.2025

  • 27 Пак да кажа

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    В 21 век светът минава на ЧИСТА ЕНЕРГИЯ.Рашка отпада от съревнованието.

    08:03 24.10.2025

  • 28 жавцс

    10 4 Отговор
    Глад. Ще стойм скъсани и гладни за да му е "лошо" на Владимир Путин??? Такива глупаци. Уникум. Той тъпия Дончо решил да налага санкции които обаче аз да платя цената х2, и да няма бензин за мен а той да пърди защото е решил да наложи санкции. И тука в България си свалят гащите и им дават още преди да са им поискали. Да ги гоним тези предатели и да си гледаме живота. Америка като иска да си свети със свещи, техен проблем. Ние сме с руските си братя. Слава на Господ Иисус Христос, заради други не е нужно и ние да сме глупаци.

    Коментиран от #29

    08:03 24.10.2025

  • 29 Ами...

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "жавцс":

    Започни някаква работа.

    Коментиран от #33

    08:05 24.10.2025

  • 30 Путин

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":

    Важното е, че съм многоходов. ахахаха

    08:08 24.10.2025

  • 31 Арчи

    7 5 Отговор
    Чудесни новини! Колкото по-малко петрол продаде Русия толкова по-малко украйнски деца ще загинат

    08:10 24.10.2025

  • 32 Нормално

    7 6 Отговор
    Много зле сте с логиката русофили. Много...

    08:11 24.10.2025

  • 33 ти луд ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ами...":

    От работата се гърбавее. Да работят маймуните, да станат хора!

    08:12 24.10.2025

  • 34 Гориил

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Григорий":

    През 90-те години Русия преживя криза. Тази велика страна преодоля тази криза, проведе епохални реформи и постигна триумфална модернизация.Русия спасява десетки бедни и гладуващи страни по света от глад. Времената са се променили.А кого е спасила България?

    Коментиран от #37

    08:14 24.10.2025

  • 35 Въх

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Цццц.......глупости, глупости, глупости, руски глупости.

    08:18 24.10.2025

  • 36 Евтаназия

    4 1 Отговор
    1000 към 31... Както върви скоро ще обикалят света с оферта, да получиш украински паспорт, бъдещ европейски, само с една малка подробност, месец на първа линия.

    08:20 24.10.2025

  • 37 каква криза продоля

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Гориил":

    като 2007 пак фалира?
    А през кризата мужиците заменяха танк за кашон водка. Добре че бяха американците да им дадат мезето, че щяха да си пукнат от глад гордите рашисти. Сега няма да им дадат.

    08:20 24.10.2025

  • 38 Няма да има, я

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Няма да се увеличи цената":

    Тя Европа няма производство вече. Сами си казват, че фабриките им фалират при евтин ресурс. А сега ще вием като псета

    Коментиран от #40

    08:21 24.10.2025

  • 39 водят до спад на…

    1 0 Отговор
    розовите им бузки, хахаха

    08:21 24.10.2025

  • 40 мада

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Няма да има, я":

    Европа нямала пройзводство, а БВП на рашастан с пройзводството е колкото малка Италия. Направа да паладейш.

    08:23 24.10.2025

  • 41 Фактчекър

    1 3 Отговор
    САЩ са предоставили значителна хуманитарна помощ на СССР и бившите съветски републики в периода около разпада на СССР в началото на 90-те години. На 10 февруари 1992 г. започва операцията Provide Hope („Донеси надежда“), при която на летищата в тези страни пристигат военни транспортни самолети с товари от хранителни продукти и медикаменти. Продоволствената помощ е насочена към подпомагане на населението, включително бедните, детските домове и домовете за възрастни хора, които страдат от дефицит на стоки и ниски доходи след либерализацията на пазара.

    През 1992–1997 г. САЩ организират около 500 полета с транспортни самолети, доставящи стотици хиляди тонове храни, медикаменти и дрехи. Тази помощ не е просто филантропия, а важна подкрепа за стабилизиране на ситуацията след икономическата и политическа криза в Съветския съюз и новите му наследници. По-специално, помощта се фокусира върху предотвратяване на глад и социална катастрофа в периода на тежък преход.

    08:28 24.10.2025

  • 42 Факти

    4 5 Отговор
    Да е жив и здрав Путин и да довърши Русия.

    08:28 24.10.2025

  • 43 ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ

    5 4 Отговор
    Путин клекна.....

    Коментиран от #46

    08:33 24.10.2025

  • 44 Реалност

    5 3 Отговор
    Колко тела се разменят няма нищо общо с броя на убитите от двете страни... Украйна няма къде да съхранява убитите рашисти и ги изгаря, затова връщат малко месо на окупаторите.
    The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника...
    През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
    Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
    Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години."😂😂😂

    08:33 24.10.2025

  • 45 Внасят бензин

    6 1 Отговор
    от Монголия 🤣. Голям срам.

    08:35 24.10.2025

  • 47 Путинистче многополюсно

    2 0 Отговор
    Нема гориво, нема ток, нема мужици за фронта

    08:36 24.10.2025

