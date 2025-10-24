ISW: Нови санкции срещу Русия водят до спад на покупките на руски петрол от Китай и Индия

Китайските и индийските петролни компании значително ограничават директните си покупки на руски петрол в краткосрочен план, след въвеждането на новите санкции от Съединените щати. Паралелно с това Европейският съюз (ЕС) одобри 19-ия си пакет от санкции срещу Русия, насочени основно към енергийния сектор на страната, предава News.bg.
Според анализ на Института за изследване на войната (ISW), цитиран от „Ройтерс“ на 23 октомври, големите държавни петролни корпорации на Китай - PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, са спрели покупките на морски руски петрол „поне временно“. Това решение идва след санкциите, наложени на 22 октомври от САЩ върху руската държавна компания „Роснефт“ и частната „Лукойл“.
Новият пакет санкции на ЕС
ЕС въвежда забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) – за дългосрочни договори от януари 2027 г., а за краткосрочните – в рамките на шест месеца, до 23 април 2026 г. Мерките засягат и танкери, свързвани с така наречения „сенчест флот“ на Русия, както и организация от Обединените арабски емирства (ОАЕ), използвана като канал за заобикаляне на европейските ограничения. Санкции са наложени и на четири китайски петролни рафинерии.
Пакетът включва още ограничения срещу руски финансови институции и компании от ОАЕ и КНР, обвинени в доставка на военни и двойно предназначени стоки за Русия. ЕС разшири и забраните за пътуване, въведе нови изисквания за разрешения за руски дипломати и санкционира 11 лица, замесени в незаконното депортиране и милитаризираното образование на украински деца.
Реакцията на Кремъл
На 23 октомври руският президент Владимир Путин заяви, че санкциите, наложени от американския му колега Доналд Тръмп, представляват „неприятелски акт срещу Русия“. Той обвини Вашингтон, че действията му вредят на руско-американските отношения и дестабилизират световния енергиен пазар.
Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, чрез своите акаунти в Telegram, добави, че „Съединените щати са противник на Русия“ и че войната в Украйна вече е „война на Тръмп“. По думите му последните решения на Вашингтон представляват „акт на война срещу Русия“.
Военната ситуация в Херсонска област
Според данни на ISW няма доказателства, че руските сили са създали плацдарм или са започнали офанзива на западния бряг на Херсонска област. На 23 октомври украинска бригада публикува геолокирани кадри, показващи свободни действия на украинските сили в микрорайон Острив на град Херсон (на остров Карантини, северно от пети микрорайон Селище).
Анализатори посочват, че Русия вероятно провежда когнитивна война, целяща да представи ограничени саботажни и разузнавателни операции като начало на мащабна офанзива за преминаване на река Днепър и овладяване на Херсон. Целта на Кремъл вероятно е да убеди Запада и Украйна, че руската победа е неизбежна, за да се постигне натиск за териториални отстъпки и намаляване на западната подкрепа за Киев.
ISW подчертава, че тази кампания за информационно влияние е несъвместима с твърденията на Москва, че би направила териториални отстъпки в Южна Украйна.
Размяна на телата на загинали войници
На 23 октомври Украйна и Русия извършиха поредна размяна на телата на загинали военнослужещи. Украинският координационен щаб за третиране на военнопленници съобщи, че Русия е предала 1000 тела, за които твърди, че са на украински бойци. Украинският проект „Искам да намеря“ информира, че Украйна е предала телата на 31 убити руски военнослужещи.
ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
Гориил
НОВ СВЕТОВЕН РЕД
7 бай Бай
Абе като им е толкова акъла да не купуват.
Ама да заповядваш на други да не купуват, ей това е наглост.
хикочко..
мада
До коментар #7 от "бай Бай":А безнаказано да избиваш съседите си докато си спят в леглата, наглост ли е?
Григорий
До коментар #9 от "мада":Рашка фалира.По-ьлр от СССР.Питс де кой ще ги храни пак с пилешки бутчета.
11 ПО-ВАЖНОТО Е -
Демек-сами си го ... вкарваме...!
Чест ти прави!
До коментар #10 от "Григорий":Че си се загрижил кой ще храни ,,гладните рашки"...!
Явно,че си Путинофил...👍!
Явно,че си Путинофил...👍!
ние ще го преживеем
До коментар #11 от "ПО-ВАЖНОТО Е -":А дали рашистите ще преживеят?
В В.П.
Мишел
болгарин..
Перо
маке..
До коментар #13 от "ние ще го преживеем":Скапаните бгбандерци и урсулците-долу у ниското,слава на масква че запази на б-я..вярата християнството и писмеността им,ама ако е знаел цар освободител какво племе освобождава..да го е оставил на станбулците..та сега да бъдат виалет с фереджете и шалваре
верно ли?
До коментар #8 от "хикочко..":Една от най-големите руски петролни компании, „Сургутнефтегаз", е включена в санкционния списък на Европейския съюз и на Съединените щати през 2025 г. Това е част от 17-ия пакет санкции срещу Русия, който засяга компании, които осигуряват значителни доходи на руското правителство и са свързани с анексирането на Крим и конфликта в Украйна. На Сургутнефтегаз са наложени мерки като замразяване на активи и забрана за финансови операции с американски лица и фирми.
Забелязал!
Няма да се увеличи цената
До коментар #20 от "Перо":защото санкциите ограничават и логистиката... Няма да има търсене на петрол...
Нормално
😆....
До коментар #21 от "маке..":Ква слава на Москва бе?😂Ти добре,ли си,пиян,ли си още🥳
Пак да кажа
До коментар #20 от "Перо":В 21 век светът минава на ЧИСТА ЕНЕРГИЯ.Рашка отпада от съревнованието.
жавцс
Ами...
До коментар #28 от "жавцс":Започни някаква работа.
Путин
До коментар #2 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":Важното е, че съм многоходов. ахахаха
Арчи
Нормално
ти луд ли си
До коментар #29 от "Ами...":От работата се гърбавее. Да работят маймуните, да станат хора!
Гориил
До коментар #10 от "Григорий":През 90-те години Русия преживя криза. Тази велика страна преодоля тази криза, проведе епохални реформи и постигна триумфална модернизация.Русия спасява десетки бедни и гладуващи страни по света от глад. Времената са се променили.А кого е спасила България?
Въх
До коментар #4 от "Гориил":Цццц.......глупости, глупости, глупости, руски глупости.
Евтаназия
каква криза продоля
До коментар #34 от "Гориил":като 2007 пак фалира?
А през кризата мужиците заменяха танк за кашон водка. Добре че бяха американците да им дадат мезето, че щяха да си пукнат от глад гордите рашисти. Сега няма да им дадат.
Няма да има, я
До коментар #24 от "Няма да се увеличи цената":Тя Европа няма производство вече. Сами си казват, че фабриките им фалират при евтин ресурс. А сега ще вием като псета
39 водят до спад на…
мада
До коментар #38 от "Няма да има, я":Европа нямала пройзводство, а БВП на рашастан с пройзводството е колкото малка Италия. Направа да паладейш.
Фактчекър
През 1992–1997 г. САЩ организират около 500 полета с транспортни самолети, доставящи стотици хиляди тонове храни, медикаменти и дрехи. Тази помощ не е просто филантропия, а важна подкрепа за стабилизиране на ситуацията след икономическата и политическа криза в Съветския съюз и новите му наследници. По-специално, помощта се фокусира върху предотвратяване на глад и социална катастрофа в периода на тежък преход.
Факти
ГОРИВО НЕТ И ТОК НЕТ
Реалност
The Economist: "Потресаващо е колко малко територия е завладяла Русия по време на третата си и най-голяма офанзива и каква ужасна цена е платила в хора и техника...
През 2025 г. на всеки убит украински военен се падат приблизително петима загинали руски войници, пише изданието. "
Данните за украинските загуби са много по-малко от тези за руските. Една повече или по-малко правдоподобна оценка дава уебсайтът UALosses, който според публичните некролози преброява 77 403 загинали украински войници за цялото време на пълномащабната война, както и още 77 842 безследно изчезнали. В същото време през последната година се наблюдава забележима тенденция към намаляване на броя на смъртните случаи, като от есента на миналата година досега са регистрирани само 8 668 некролога.
Въпреки че руската армия има териториални придобивки през тази година, те са нищожни в общия мащаб на Украйна. С тези темпове превземането на цялата територия на Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие няма да се осъществи преди юни 2030 г. А за да завладеят цяла Украйна, на руснаците ще са им необходими още 103 години."😂😂😂
Внасят бензин
