Разговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин вероятно ще се състоят, но на по-късен етап, заяви в интервю пред Си Ен Ен руският специален представител по инвестиционното и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев, предаде БНР.

Руският политик разговаря с журналистката Лара Логан и даде интервю за CNN и Fox News.



"Срещата между президентите Путин и Тръмп ще се проведе, но вероятно на по-късна дата. Мисля, че дипломатическите усилия ще доведат до успех, защото е много по-добре да имаш диалог с Русия, отколкото като президента Байдън, който нямаше такъв и искаше стратегическото ни поражение, и очевидно тази стратегия се провали. Байдън и неговата администрация се провалиха в опитите си да победят и изолират Русия стратегически. Администрацията на Тръмп е заинтересована да разбере позицията на Русия.



Кирил Дмитриев каза, че Русия иска окончателно решаване на конфликта в Украйна, а не постигане на примирие, което той определи като временна мярка. Руският представител отбеляза промяната в позицията на украинския държавен глава Володимир Зеленски и заяви, че Вашингтон, Москва и Киев са близо до постигането на дипломатическо решение:



"Голям напредък от страна на президента Зеленски е това, че той призна, че става дума за фронтовите линии. Знаете, че предишната му позиция беше, че Русия трябва да се изтегли напълно, така че смятам, че сме доста близо до дипломатическо решение, което може да бъде изработено."



Кирил Дмитриев коментира и проявилата се идея за изграждане на тунел между Аляска и руския Далечен изток. Според него проектът е постижим и може да бъде осъществен, но преди това да се случи, трябва да бъдат преодолени политическите трудности между страните.

"Лондон и европейските либерални кръгове се опасяват от диалог между Русия и САЩ", отбеляза Дмитриев. И подчерта, че "липсата на диалог между САЩ и Русия представлява сериозна опасност за мира".

Русия и САЩ работят по нови размени на пленници, а Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е изиграла ключова роля в усилията за събиране на деца от Русия и Украйна със семействата им. Москва споделя позицията на САЩ относно разрушителността на европейските миграционни политики.

Американците, свързани с военно-промишления комплекс, не искат сближаване между Русия и САЩ, докато USAID е похарчила милиарди долари, за да подкопае позицията на Москва, подчерта довереният човек на Путин..

"Тръмп знае, че военната ескалация заплашва изчезването на човечеството. Хората са уморени от фалшиви наративи, поради което в световен мащаб се случва революция на консервативните идеи4, продължи Дмитриев.

Той не възнамерява да обсъжда облекчаването на антируските санкции на САЩ на предстоящата си среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф.

"Володимир Зеленски подкрепи кандидата на Демократическата партия на президентските избори в САЩ и също така изигра роля в започването на процедура по импийчмънт срещу Тръмп. Сделката за Украйна изисква реалистични очаквания. Европейските елити искат да представят Русия като враг", отбеляза руският гост, подчертавайки, че Русия иска дипломатическо решение на конфликта в Украйна, както и че Москва "сериозно обмисля проекта за тунел със САЩ - това е осъществимо".

Москва е готова да обсъди инцидента с дронове в Полша. Русия се надява, че решение за Украйна ще бъде намерено в разумен срок. Повече от 99% от американците не знаят, че Русия е искала да се присъедини към НАТО, заяви още Кирил Дмитриев.

Според него "диалогът, а не санкциите", ще улесни уреждането на конфликта в Украйна.

"Мирното споразумение за ивицата Газа беше историческо постижение, но предстои да видим колко дълго ще продължи", маркира и близкоизточния въпрос Дмитриев.

Дмитриев пристигна в петък на дълго планирана визита във Вашингтон. По-рано през седмицата планираната среща на върха Русия – САЩ беше отложена във вторник, понеже отказът на Русия за незабавно прекратяване на огъня хвърли сянка върху опитите за преговори, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Тогава Тръмп заяви, че е отменил планираната си среща с Путин в Будапеща поради липса на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и усещането, че моментът е неподходящ.

Дмитриев обаче заяви след пристигането си във Вашингтон: "Вярвам, че Русия, САЩ и Украйна всъщност са доста близо до дипломатическо решение". Специалният пратеник на Кремъл не оповести повече подробности.

Редица европейски страни работят с Украйна върху ново предложение за спиране на огъня по сегашната фронтова линия. По-рано тази седмица европейски дипломати заявиха за Ройтерс, че в момента се обсъждат ключови идеи по новото предложение, като се предвижда да се запази централната роля на САЩ.

Дмитриев пристигна във Вашингтон броени дни след като САЩ наложиха санкции срещу две от най-големите руски петролни компании. Целта на наказателните мерки срещу "Роснефт" и "Лукойл" е да се окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна, добавя британската новинарска агенция.

Въпреки този ход на Вашингтон Дмитриев заяви, че диалогът между Русия и САЩ ще продължи. "Това със сигурност е възможно единствено ако интересите на Русия се зачитат и ако към нея се подхожда с респект", каза по-рано Дмитриев пред репортер на Ройтерс.

Той прогнозира, че новите санкции ще имат обратен ефект. "Те само ще доведат до поскъпване на бензина на американските бензиностанции", каза Дмитриев.

Руският дипломат отказа да отговори на въпроса с кои американски представители ще се срещне. Според американския информационен сайт "Аксиос" Дмитриев в събота ще разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Преговорите за уреждане на Украйна се забавят от Киев, което нарушава диалога с Москва по искане на Великобритания и редица други европейски страни, заяви по-рано в петък Дмитриев при пристигането си в САЩ, цитиран от ТАСС и ФОКУС.



"Много е важно да видим: именно Украйна забавя преговорите. Именно Украйна не иска да решава проблемите и натрупаните въпроси, които трябва да бъдат решени“, отбелязва Дмитриев.



"И затова ще информираме и американските си колеги, че за съжаление Украйна нарушава диалога, който е необходим. И нарушава, отново, по искане на британците, по искане на европейците, които искат конфликтът да продължи“, подчерта специалният представител на руския президет.



Очаква се Дмитриев да се срещне с представители на Белия дом, "за да продължат дискусиите относно отношенията между САЩ и Русия“, съобщи CNN, позовавайки се на източници, запознати с посещението.



Axios, позовавайки се на два източника, информира, че пратеникът на руския президент ще се срещне в събота и със Стив Уиткоф в Маями. Последната среща между двамата беше през април.