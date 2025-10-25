Канада слага "на пауза" рекламната кампания, която разгневи Тръмп

Кирил Дмитриев от Вашингтон: Санкциите ще доведат единствено до поскъпване на горивото на бензиностанциите в САЩ

Разговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин вероятно ще се състоят, но на по-късен етап, заяви в интервю пред Си Ен Ен руският специален представи ...