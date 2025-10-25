Новини
Свят »
Канада »
Канада слага "на пауза" рекламната кампания, която разгневи Тръмп

Канада слага "на пауза" рекламната кампания, която разгневи Тръмп

25 Октомври, 2025 04:13, обновена 25 Октомври, 2025 04:16 467 2

  • канада-
  • сащ-
  • преговори-
  • рейгън-
  • реклама-
  • тръмп

Заради нея америкатският президент внезапно прекрати търговските преговори с Отава

Канада слага "на пауза" рекламната кампания, която разгневи Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Властите в Онтарио заявиха, че ще направи пауза в рекламната кампания, която стана повод американският президент Доналд Тръмп внезапно да прекрати търговските преговори с Канада, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В рекламата се чува гласа на покойния американски президент Роналд Рейгън, който казва, че митата предизвикват търговски войни и икономическа катастрофа.

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено, заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд.

"След разговор с премиера (Марк) Карни Онтарио от понеделник ще направи пауза в рекламната си кампания, свързана със САЩ, за да могат да се подновят търговските преговори", пише в изявление на Форд.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    0 0 Отговор
    Реклами срещу политици в друга държава е ново дъно за пропадаща Канада.

    04:50 25.10.2025

  • 2 Никой

    0 0 Отговор
    Може би има нужда от лек - "протекционизъм" и в България.

    04:59 25.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания