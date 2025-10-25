Съдят десет души в Париж за кибертормоз над Бриджит Макрон

Десет души ще се явят в парижки съд на 27 и 28 октомври по обвинения в кибертормоз срещу Бриджит Макрон, съпругата на френския президент Еманюел Макрон, съобщи Agence France-Presse.
„Осем мъже и две жени ще бъдат съдени в понеделник и вторник в парижки наказателен съд за кибертормоз срещу Бриджит Макрон на основание сексизъм“, се казва в съобщението.
Делото ще бъде свързано с множество злонамерени онлайн твърдения относно пола и сексуалната ориентация на френската първа дама, както и разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ, която някои коментатори приравняват на педофилия, съобщава Agence France-Presse.
Сред обвиняемите са писателката Орелиен Поарсон-Атлан, известна с псевдонима „Зоуи Саган“, и Амандин Роа (истинско име Делфин Жегус), в чийто YouTube канал обявилата се като независима журналистка Наташа Рей отправи твърдения относно пола на Бриджит Макрон.
Разследването е започнато, след като съпругата на президента е подала жалба през август 2024 г., припомня агенцията. Не е известно дали тя ще се яви в съда. Отбелязва се, че обвиняемата може да бъде изправена пред до две години затвор.
Слуховете за пола на френската първа дама постоянно са експлоатирани от много онлайн медии. Интересът към темата беше подхранен от документалния филм на американската журналистка Кандис Оуенс за Бриджит Макрон, който предизвика нова вълна от дискусии и накара президентската двойка да я съди за клевета.
Журналистката твърди, че френската първа дама е родена като мъж на име Жан-Мишел Троньо. Макронови искат съдебен процес и обезщетение. Според техния адвокат Том Клеър, те са готови да пътуват лично до Съединените щати, за да присъстват на изслушването.
Той каза още, че Макронови са готови да представят на американския съд снимки и „научни“ доказателства, потвърждаващи, че Бриджит е родена като жена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо,
19:51 25.10.2025
2 Олеле
19:51 25.10.2025
3 ДА НЕ БИ
19:52 25.10.2025
4 Ко?
19:52 25.10.2025
5 Дайте я/ го
19:56 25.10.2025
6 Смях в Париж
Коментиран от #17
19:57 25.10.2025
7 Само да попитам
19:58 25.10.2025
8 Не "приравняват", а казват истината.
А снимки за Бриджит като дете момиченце още няма
Какво ще съдят и за какво, не знам.
19:58 25.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Клаузевиц
Коментиран от #20, #23, #26
19:59 25.10.2025
11 Слуховете за пола на френската първа
19:59 25.10.2025
12 Бгг
19:59 25.10.2025
13 Уса
20:08 25.10.2025
14 Горкият той
20:10 25.10.2025
15 Аре бегай
20:13 25.10.2025
16 Факт
20:14 25.10.2025
17 Дяволският остров
До коментар #6 от "Смях в Париж":Днес Париж е като Москва през 1937г. Страх и съдебни процеси срещу хетеросексуални хора! Диктатура на ЛГБТ, каквато е нямало по времето на Сталин и Хитлер!
20:14 25.10.2025
18 факти
20:15 25.10.2025
19 Факира
От какво естество ще бъдат тези ,,НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА" ??
20:17 25.10.2025
20 Мдаа!🤔
До коментар #10 от "Клаузевиц":Престъпленията срещу мирът и човечеството, нямат давност!
20:17 25.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Антрополог
20:18 25.10.2025
23 Мужик,
До коментар #10 от "Клаузевиц":не умирисвай форума с русняшката си воня. Ще те пратя на Матушка ти, да видиш какво е клозет на открито.
Коментиран от #27, #29
20:18 25.10.2025
24 оня с коня
Коментиран от #30, #32
20:18 25.10.2025
25 всъщност
20:20 25.10.2025
26 Инспектор Стрезов
До коментар #10 от "Клаузевиц":Следите остават ,а Видов ден наближава !Умната ,че после да няма ,а нас защо и ние челяд храним ,повттаряло се е много пъти досега .Отговорът е риторичен и те си знаят за кой важи в случая .
20:28 25.10.2025
27 стоян георгиев мухата
До коментар #23 от "Мужик,":Суссс бре кьопеkkk,иди наХ Сууу Каа !
20:33 25.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #23 от "Мужик,":Прати го в Лос Анжелис, там пет милиона бездомни акат на улицата!😂😂🤣🤣🤣
20:38 25.10.2025
30 Арни
До коментар #24 от "оня с коня":Не си проследил правилно новините. Не на 29, а на 31 юни, не от 12, а от прозореца на мазето и не е сменил пола, а е оперирал апендикса ѝ. Научи се да четеш и дай източник на информацията. И внимавай да не седнеш и ти на подсъдимата скамейка.
20:41 25.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Арни
До коментар #24 от "оня с коня":Явно четеш така, както пишеш, неграмотно: Прозореца, хирургА, кой-то, раСкрие… Това казва всичко.
Коментиран от #33
20:45 25.10.2025
33 оня с коня
До коментар #32 от "Арни":Тихоо!Тихо ,πррррр ∆уеkkk ,дръж се учтиво и подобаващо във форума !
20:56 25.10.2025
34 Сатана Z
21:04 25.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мамyн
21:09 25.10.2025