Съдят десет души в Париж за кибертормоз над Бриджит Макрон

25 Октомври, 2025 19:40, обновена 25 Октомври, 2025 19:49

Делото е свързано с множество злонамерени онлайн твърдения относно пола и сексуалната ориентация на френската първа дама, както и разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ, определяна като "педофилия"

Съдят десет души в Париж за кибертормоз над Бриджит Макрон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десет души ще се явят в парижки съд на 27 и 28 октомври по обвинения в кибертормоз срещу Бриджит Макрон, съпругата на френския президент Еманюел Макрон, съобщи Agence France-Presse.

„Осем мъже и две жени ще бъдат съдени в понеделник и вторник в парижки наказателен съд за кибертормоз срещу Бриджит Макрон на основание сексизъм“, се казва в съобщението.

Делото ще бъде свързано с множество злонамерени онлайн твърдения относно пола и сексуалната ориентация на френската първа дама, както и разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ, която някои коментатори приравняват на педофилия, съобщава Agence France-Presse.

Сред обвиняемите са писателката Орелиен Поарсон-Атлан, известна с псевдонима „Зоуи Саган“, и Амандин Роа (истинско име Делфин Жегус), в чийто YouTube канал обявилата се като независима журналистка Наташа Рей отправи твърдения относно пола на Бриджит Макрон.

Разследването е започнато, след като съпругата на президента е подала жалба през август 2024 г., припомня агенцията. Не е известно дали тя ще се яви в съда. Отбелязва се, че обвиняемата може да бъде изправена пред до две години затвор.

Слуховете за пола на френската първа дама постоянно са експлоатирани от много онлайн медии. Интересът към темата беше подхранен от документалния филм на американската журналистка Кандис Оуенс за Бриджит Макрон, който предизвика нова вълна от дискусии и накара президентската двойка да я съди за клевета.

Журналистката твърди, че френската първа дама е родена като мъж на име Жан-Мишел Троньо. Макронови искат съдебен процес и обезщетение. Според техния адвокат Том Клеър, те са готови да пътуват лично до Съединените щати, за да присъстват на изслушването.

Той каза още, че Макронови са готови да представят на американския съд снимки и „научни“ доказателства, потвърждаващи, че Бриджит е родена като жена.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо,

    18 0 Отговор
    Да седи на киберсянка и няма да има кибертормоз!

    19:51 25.10.2025

  • 2 Олеле

    24 0 Отговор
    Горкият Бриджит, пак го погнаха.

    19:51 25.10.2025

  • 3 ДА НЕ БИ

    25 0 Отговор
    Да са казали истината.

    19:52 25.10.2025

  • 4 Ко?

    17 0 Отговор
    Той каза, че "Макронови"

    19:52 25.10.2025

  • 5 Дайте я/ го

    21 1 Отговор
    гол/а да видим и да преценим.

    19:56 25.10.2025

  • 6 Смях в Париж

    14 0 Отговор
    злонамерени онлайн твърдения относно пола и сексуалната ориентация на френската първа дама, както и разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ, определяна като "педофилия"....

    Коментиран от #17

    19:57 25.10.2025

  • 7 Само да попитам

    14 0 Отговор
    Тормозят мъжо му на Макарон ли бре?

    19:58 25.10.2025

  • 8 Не "приравняват", а казват истината.

    13 0 Отговор
    Разбира се не става дума за сега, а за времето когато Макрон е бил 15 годишен.
    А снимки за Бриджит като дете момиченце още няма

    Какво ще съдят и за какво, не знам.

    19:58 25.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Клаузевиц

    18 1 Отговор
    Когато се обърне палачинката, ще съдим всички журналисти на сайтове, които са писали про-украински статии (тоест, превеждали са ги от украинските оригинали с помощта на Гугъл преводача), също ще съдим всички русофоби в коментарната секция, които са писали коментари в подкрепа на нацистко-бандеровската хунта от Киев. Дори сега, закона предвижда между 5 до 15 години ефективен затвор за подбуждане към война.

    Коментиран от #20, #23, #26

    19:59 25.10.2025

  • 11 Слуховете за пола на френската първа

    10 0 Отговор
    "дама" ..... дамчо ли се казва?

    19:59 25.10.2025

  • 12 Бгг

    14 0 Отговор
    Един ДНК тест и се разбира що за същество е ?

    19:59 25.10.2025

  • 13 Уса

    7 0 Отговор
    Цяла Америка знае,че Бриджит е пдрс

    20:08 25.10.2025

  • 14 Горкият той

    6 0 Отговор
    дядо Бриджо, тормозели го.

    20:10 25.10.2025

  • 15 Аре бегай

    5 0 Отговор
    Брижитката ще изкара пшката ха ха ха

    20:13 25.10.2025

  • 16 Факт

    1 0 Отговор
    Ако се щастливи, защо се занимават да съдят някого. Кибер тормозителите са своего рода садисти. Обекта е беззащитен.

    20:14 25.10.2025

  • 17 Дяволският остров

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Смях в Париж":

    Днес Париж е като Москва през 1937г. Страх и съдебни процеси срещу хетеросексуални хора! Диктатура на ЛГБТ, каквато е нямало по времето на Сталин и Хитлер!

    20:14 25.10.2025

  • 18 факти

    3 1 Отговор
    като в комунизма

    20:15 25.10.2025

  • 19 Факира

    6 0 Отговор
    Макронови са готови да представят на американския съд снимки и „научни“ доказателства, потвърждаващи, че Бриджит е родена като жена.
    От какво естество ще бъдат тези ,,НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА" ??

    20:17 25.10.2025

  • 20 Мдаа!🤔

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Клаузевиц":

    Престъпленията срещу мирът и човечеството, нямат давност!

    20:17 25.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Антрополог

    8 0 Отговор
    Дядо Бриджит да си направи генетичен тест в оторизирана лаборатория ,ако има Y хромозома не минава теста ,който разбрал ,разбрал .

    20:18 25.10.2025

  • 23 Мужик,

    0 9 Отговор

    До коментар #10 от "Клаузевиц":

    не умирисвай форума с русняшката си воня. Ще те пратя на Матушка ти, да видиш какво е клозет на открито.

    Коментиран от #27, #29

    20:18 25.10.2025

  • 24 оня с коня

    4 1 Отговор
    Във Франция, на 29 юни, е " паднал от Прозореца на 12 етаж хирурга Франсуа Февр, кой-то обеща да раскрие истина за операцията за смяната на пола на Бриджит МАКРОН

    Коментиран от #30, #32

    20:18 25.10.2025

  • 25 всъщност

    6 1 Отговор
    От позицията на властимащи могат да съдят и тормозят, когото си решат! Факт е че когато т. н. Бриджит е похитила сексуално Макарона той е бил на 16 т. е. непълнолетен и по доста наказателни процедури се признава за педофилия? Що учителки влязоха по затворите, но не и за господаря Бриджит!

    20:20 25.10.2025

  • 26 Инспектор Стрезов

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Клаузевиц":

    Следите остават ,а Видов ден наближава !Умната ,че после да няма ,а нас защо и ние челяд храним ,повттаряло се е много пъти досега .Отговорът е риторичен и те си знаят за кой важи в случая .

    20:28 25.10.2025

  • 27 стоян георгиев мухата

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мужик,":

    Суссс бре кьопеkkk,иди наХ Сууу Каа !

    20:33 25.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахахаха😂😂😂😂

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мужик,":

    Прати го в Лос Анжелис, там пет милиона бездомни акат на улицата!😂😂🤣🤣🤣

    20:38 25.10.2025

  • 30 Арни

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Не си проследил правилно новините. Не на 29, а на 31 юни, не от 12, а от прозореца на мазето и не е сменил пола, а е оперирал апендикса ѝ. Научи се да четеш и дай източник на информацията. И внимавай да не седнеш и ти на подсъдимата скамейка.

    20:41 25.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Арни

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Явно четеш така, както пишеш, неграмотно: Прозореца, хирургА, кой-то, раСкрие… Това казва всичко.

    Коментиран от #33

    20:45 25.10.2025

  • 33 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Арни":

    Тихоо!Тихо ,πррррр ∆уеkkk ,дръж се учтиво и подобаващо във форума !

    20:56 25.10.2025

  • 34 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В такъв случай Парижкият съд трябва да покани Бриджитката да докаже противното на твърденията като си покаже срамотиите

    21:04 25.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мамyн

    0 0 Отговор
    Този тpaвepc Бриджит винаги ми е приличал на дpъT мaмyн.

    21:09 25.10.2025

