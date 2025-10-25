Съдят десет души в Париж за кибертормоз над Бриджит Макрон

Десет души ще се явят в парижки съд на 27 и 28 октомври по обвинения в кибертормоз срещу Бриджит Макрон, съпругата на френския президент Еманюел Макрон, съобщи Agence France-Presse.

„Осем мъже и две жени ще бъдат съдени в понеделник и вторник в парижки наказателен съд за кибертормоз срещу Бриджит Макрон на основание сексизъм“, се казва в съобщението.



Делото ще бъде свързано с множество злонамерени онлайн твърдения относно пола и сексуалната ориентация на френската първа дама, както и разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ, която някои коментатори приравняват на педофилия, съобщава Agence France-Presse.

Сред обвиняемите са писателката Орелиен Поарсон-Атлан, известна с псевдонима „Зоуи Саган“, и Амандин Роа (истинско име Делфин Жегус), в чийто YouTube канал обявилата се като независима журналистка Наташа Рей отправи твърдения относно пола на Бриджит Макрон.

Разследването е започнато, след като съпругата на президента е подала жалба през август 2024 г., припомня агенцията. Не е известно дали тя ще се яви в съда. Отбелязва се, че обвиняемата може да бъде изправена пред до две години затвор.

Слуховете за пола на френската първа дама постоянно са експлоатирани от много онлайн медии. Интересът към темата беше подхранен от документалния филм на американската журналистка Кандис Оуенс за Бриджит Макрон, който предизвика нова вълна от дискусии и накара президентската двойка да я съди за клевета.

Журналистката твърди, че френската първа дама е родена като мъж на име Жан-Мишел Троньо. Макронови искат съдебен процес и обезщетение. Според техния адвокат Том Клеър, те са готови да пътуват лично до Съединените щати, за да присъстват на изслушването.

Той каза още, че Макронови са готови да представят на американския съд снимки и „научни“ доказателства, потвърждаващи, че Бриджит е родена като жена.