Financial Times: Санкциите са неприятни за Русия, но не и фатални

25 Октомври, 2025 19:51, обновена 25 Октомври, 2025 20:33 1 006 31

Още повече, че ограниченията се въвеждат с едномесечно отлагане, а не незабавно, пише изданието

Financial Times: Санкциите са неприятни за Русия, но не и фатални - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Новите санкции на САЩ срещу компаниите "Лукойл“ и "Роснефт“ са неприятни за Русия, но не са фатални. По-специално и поради факта, че ограниченията се въвеждат с едномесечно отлагане, а не незабавно. Това дава на Русия време да се подготви, пише Financial Times.

Изданието отбелязва, че наложените тази седмица санкции срещу "Роснефт“ и "Лукойл“ потенциално са наистина много сериозни, тъй като на тези две компании се пада около половината от дневното производство на петрол в Русия. Само "Роснефт“ генерира около 17% от приходите на руския бюджет.

Според анализатори, сега тези две петролни компании ще бъдат принудени да изграждат нови вериги за доставки, за да избегнат преки сделки между купувачите на петрол и руските продавачи, които са обект на санкции. Татяна Митрова, научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика на Колумбийския университет (САЩ), счита, че руснаците ще прибегнат до вече познатата тактика за създаване на многослойна система от фиктивни фирми-посредници и посредници.

Според Митрова, като цяло за руснаците "това е много неприятна ситуация“, но "не е фатална“.

"През ноември и декември, когато мерките влязат в сила, ще има спад, но обемите най-вероятно по-късно ще се възстановят“, смята тя.

Руският петролен сектор като цяло е имал достатъчно време да се подготви за новите западни санкции и дори е бил изненадан, че Тръмп им е дал допълнително време, като е въвел санкции с едномесечно отлагане на тяхното прилагане. "Роснефт“ и "Лукойл“ могат да се възползват от опита, който вече имат други руски компании, подложени на санкции, като "Сургутнефтегаз“ и "Газпромнефт“.

Освен това, спадът в обема на износа може да бъде частично компенсиран от факта, че световните цени на петрола леко скочиха след въвеждането на нови санкции срещу Русия.

"Руските петролни компании, свързаните с тях търговци на петрол и купувачи практикуват това вече три години. Докато има желаещи купувачи, вероятно ще се намери начин да се заобиколи санкцията“, коментира Роналд Смит, основател на консултантската компания Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners.

Всичко това не означава, че санкциите са безсмислени. Според специалистите, меркте създават на руснаците не само допълнително главоболие, но и съвсем реални материални загуби. За да се задържат на пазара, руснаците са принудени да предлагат на купувачите допълнителни отстъпки за петрола си, защото в противен случай те просто не биха искали да имат работа с петрол, обложен със санкции. Освен това всяка фирма-посредник изисква допълнителни разходи, всеки посредник взема определена комисионна, което също "отхапва“ част от приходите на руските петролни компании.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Русия

    27 5 Отговор
    Ще ви скъса жартиерите.малоумници розови.

    Коментиран от #6, #21

    19:56 25.10.2025

  • 2 Тръмп

    30 5 Отговор
    Санкциите са за Европа.
    Фокус пак не разбрал.

    19:58 25.10.2025

  • 3 Гражданин на НРБ

    30 4 Отговор
    ЕС замина. Оттук нататък става само за доставчик на пушечно месо за източния фронт.

    Коментиран от #25

    20:00 25.10.2025

  • 4 Що няма санкции за Китай

    25 3 Отговор
    Те ще купуват каквото им е кеф от Русия и ще продават на който искат.
    На Тръмп му се дръпна Л. от другаря СИ

    20:01 25.10.2025

  • 5 Запада прави така че Русия да се удави

    4 15 Отговор
    В собствените си залежи от петролни продукти
    Сега руснаците изнасят петрол за огромни пазари а в Русия потреблението на петролни продукти е много малко

    20:01 25.10.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    ПРАВИЛА. Свят без правила е обречен .В момента сме свидетели на на сила не на ПРАВИЛА.

    Коментиран от #18

    20:04 25.10.2025

  • 7 Уса

    14 5 Отговор
    Санкциите са изгодни за Русия и фатални за Европа.САЩ се борим всичкото горива да идват при нас.Производителя и посредника държат картите

    Коментиран от #11

    20:06 25.10.2025

  • 8 Един

    22 4 Отговор
    За руснаците ситуацията е неприятна но не и фатална...
    За българските евро-продажници е приятна - но фатална!!!
    30% ръст на горивата съчетано с инфлацията на еврозоната и продънения бюджет - това "Виденова зима"!!! За тези, които не помнят!

    20:07 25.10.2025

  • 9 си дзън

    4 18 Отговор
    русията ке се разпадне

    20:07 25.10.2025

  • 10 Така е

    4 9 Отговор
    Кен ЕФА уйде у рЯката!
    3 дневния пеДОФил...то же!
    Хехехехее

    20:10 25.10.2025

  • 11 Хахахаха

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Уса":

    Ами тогава що рИвети бе копейкииии? Що рИвети, като санкциите са изгодни за раша? Ами радвайте се.

    20:10 25.10.2025

  • 12 Молния!

    7 12 Отговор
    У Белгород върви пълна евакуация!
    ЗСУ РУ ЛИТ!
    Гледайте ди ректно

    Коментиран от #14, #19

    20:13 25.10.2025

  • 13 АБВ

    5 2 Отговор
    "Financial Times: Санкциите са неприятни за Русия, но не и фатални"

    И на мен ми е неприятно като имам разстройство, но диарията никога не ме е сваляла на легло, камо ли да ме умирГа ! Хи-хи-хи !

    20:15 25.10.2025

  • 14 си дзън

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Молния!":

    В Белгород евакуация, в Масква еякуляция...

    Коментиран от #15, #22

    20:16 25.10.2025

  • 15 Възраждане

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Защото в кремля цаливат КУ РАна
    👍😅

    20:21 25.10.2025

  • 16 Дааааа

    10 2 Отговор
    Мисля, че е време усия да наложи санкции на Европа и САЩ. Да спре исноса на уан, титан, исделия от титан, газ, нефт, зърно и т.н. Ако се включат и всички санкциониани от САЩ се чудя колко дена ще издържи т.н. запад?

    20:22 25.10.2025

  • 17 !!!?

    4 4 Отговор
    Санкциите на Тръмп срещу кремълската фашистка хунта са мехлем за "икономическото благополучие" на Путлер !!!?

    20:24 25.10.2025

  • 18 Добреее

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Поблема е, че тези "павила" се поменят в зависимост от интереса на създаващия правилата т.е. САЩи ЕС. Когато им изнася са едни правила, когато не им изнася са други. И всички останали (80 % от човечеството) трябва да се примиряват с наглостта на "цивилизования"свят

    20:25 25.10.2025

  • 19 Руснаци

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Молния!":

    Няма нужда да лъжете

    Коментиран от #23

    20:25 25.10.2025

  • 20 Нема нищото фатално

    2 5 Отговор
    Нема вОда, ток,беГзин но па има купони, б ой около контейнерите на Петьорачка и дървени КЕН ЕФИ със ведро
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #24

    20:26 25.10.2025

  • 21 1944

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Русия":

    верно ли ве дедоооо? и правнуците ти нема да го доживеят. фюрерчето ви ше бъде мразено повече от горби.

    Коментиран от #31

    20:27 25.10.2025

  • 22 Руснаци

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    А в киев затъмение и пожари

    20:28 25.10.2025

  • 23 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаци":

    Човека е прав, евакуация на цялата Област.

    20:28 25.10.2025

  • 24 Град Козлодуй

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Нема нищото фатално":

    Пу тин е престъпник масов убиец педофил и фашист издирван от закона
    Унищожи 2 милиона монголи от П едерацията

    20:31 25.10.2025

  • 25 1944

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гражданин на НРБ":

    пенцийо , тва да не ти е ссср? ес е съюз на развити пазарни икономики.

    Коментиран от #29

    20:31 25.10.2025

  • 26 Киев може да остане

    4 1 Отговор
    без отопление, вода и електричество за много дълго време. В последните дни има моменти от "спиране на тока с 90%" т.е. почти целия град остава без ток. Това са около 4 млн. жители съобщава Украинският експерт Олег Попенко. Кметът на Киев Виталий Кличко предупреждава, че отоплителният сезон 2025-2026 г. ще бъде най-трудният за цялата пълномащабна война, тъй като Русия жестоко атакува всички енергийни съоръжения в столицата едновременно. Експертите са единодушни, че атаките на руснаците са станали системни и масови. "За съжаление руснаците си поставиха единствената цел - напълно да потопят Киев в тъмнина". И това е съвсем реалистично, те могат да постигнат това.

    20:39 25.10.2025

  • 27 Барт де Вевер от Белгия

    3 0 Отговор
    Белгийският премиер Барт де Вевер е "заел безкомпромисна позиция" и е "осуетил сделката" за използване на замразени руски активи в помощ на Украйна. Според изказването позицията на ръководителя на белгийското правителство е "объркала" плановете, по които европейските служители са работили от месеци. Оказва се, че са работили напразно. Човека е казал, че всички държави от ЕС трябва да подпишат официален документ с който да гарантират солидарно връщане на похарчените пари на Русия ако тя си ги поиска. Ако не искат да подпишат документа, да си дават помощи от бюджета на техните държави и правителства.

    20:46 25.10.2025

  • 28 така, така

    3 0 Отговор
    Всяко чудо за три дни.
    Русия и в момента има финансов резерв да води 3 години война без и 1 пени постъпления. Малко са държавите с такова финансово положение. Ясно е, че никакви санкции няма да попречат на руснаците. Да може да им намалеят приходите и какво от това при техните запаси. По-скоро ЕС и САЩ ще го закъсат икономически преди Русия да пострада драстично. Да не напомням, че руснаците са от хората, които умеят да затягат коланите, ако се налага, така че и политически вълнения не се очакват.
    Виж, че ние работим, за да издържаме наркомана и цяла 0срайна, това е недопустимото.

    20:47 25.10.2025

  • 29 и какво

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "1944":

    им е развитото? Дълговете им са огромни, а фирмите им фалират и хлопват кепенците една след друга.
    Германия от двигателя, мотора на ЕС се превърна в колелце. Както Мерц си призна - свърши хубавото време.
    Индустрията клони към нула, иновациите въобще ги няма, финансови услуги също клонят към нула (а ако реализират резила с кражбата на руските активи, въоще ще замръзнат за години напред). Скоро за ЕС ще е валидна другата форма на "развит" - развиваща се, а и не се знае дали няма да попадне в графата на третия свят.

    20:55 25.10.2025

  • 30 Светът без Русия е невъзможен

    1 0 Отговор
    На ескалацията на нато и америка, Русия ще трябва да отговори , времето не чака. Денят идва. Жалко но факт.

    21:01 25.10.2025

  • 31 Вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "1944":

    Вярно.

    21:04 25.10.2025

Новини по държави:
