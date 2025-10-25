"Financial Times: Санкциите са неприятни за Русия, но не и фатални"

Новите санкции на САЩ срещу компаниите "Лукойл“ и "Роснефт“ са неприятни за Русия, но не са фатални. По-специално и поради факта, че ограниченията се въвеждат с едномесечно отлагане, а не незабавно. Това дава на Русия време да се подготви, пише Financial Times.



Изданието отбелязва, че наложените тази седмица санкции срещу "Роснефт“ и "Лукойл“ потенциално са наистина много сериозни, тъй като на тези две компании се пада около половината от дневното производство на петрол в Русия. Само "Роснефт“ генерира около 17% от приходите на руския бюджет.



Според анализатори, сега тези две петролни компании ще бъдат принудени да изграждат нови вериги за доставки, за да избегнат преки сделки между купувачите на петрол и руските продавачи, които са обект на санкции. Татяна Митрова, научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика на Колумбийския университет (САЩ), счита, че руснаците ще прибегнат до вече познатата тактика за създаване на многослойна система от фиктивни фирми-посредници и посредници.



Според Митрова, като цяло за руснаците "това е много неприятна ситуация“, но "не е фатална“.



"През ноември и декември, когато мерките влязат в сила, ще има спад, но обемите най-вероятно по-късно ще се възстановят“, смята тя.



Руският петролен сектор като цяло е имал достатъчно време да се подготви за новите западни санкции и дори е бил изненадан, че Тръмп им е дал допълнително време, като е въвел санкции с едномесечно отлагане на тяхното прилагане. "Роснефт“ и "Лукойл“ могат да се възползват от опита, който вече имат други руски компании, подложени на санкции, като "Сургутнефтегаз“ и "Газпромнефт“.



Освен това, спадът в обема на износа може да бъде частично компенсиран от факта, че световните цени на петрола леко скочиха след въвеждането на нови санкции срещу Русия.



"Руските петролни компании, свързаните с тях търговци на петрол и купувачи практикуват това вече три години. Докато има желаещи купувачи, вероятно ще се намери начин да се заобиколи санкцията“, коментира Роналд Смит, основател на консултантската компания Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners.



Всичко това не означава, че санкциите са безсмислени. Според специалистите, меркте създават на руснаците не само допълнително главоболие, но и съвсем реални материални загуби. За да се задържат на пазара, руснаците са принудени да предлагат на купувачите допълнителни отстъпки за петрола си, защото в противен случай те просто не биха искали да имат работа с петрол, обложен със санкции. Освен това всяка фирма-посредник изисква допълнителни разходи, всеки посредник взема определена комисионна, което също "отхапва“ част от приходите на руските петролни компании.

