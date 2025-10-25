"Financial Times: Санкциите са неприятни за Русия, но не и фатални"

Новите санкции на САЩ срещу компаниите "Лукойл“ и "Роснефт“ са неприятни за Русия, но не са фатални. По-специално и поради факта, че ограниченията се въвеждат с едномесечно отлагане, а не незабавно. Това дава на Русия време да се подготви, пише Financial Times.
Изданието отбелязва, че наложените тази седмица санкции срещу "Роснефт“ и "Лукойл“ потенциално са наистина много сериозни, тъй като на тези две компании се пада около половината от дневното производство на петрол в Русия. Само "Роснефт“ генерира около 17% от приходите на руския бюджет.
Според анализатори, сега тези две петролни компании ще бъдат принудени да изграждат нови вериги за доставки, за да избегнат преки сделки между купувачите на петрол и руските продавачи, които са обект на санкции. Татяна Митрова, научен сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика на Колумбийския университет (САЩ), счита, че руснаците ще прибегнат до вече познатата тактика за създаване на многослойна система от фиктивни фирми-посредници и посредници.
Според Митрова, като цяло за руснаците "това е много неприятна ситуация“, но "не е фатална“.
"През ноември и декември, когато мерките влязат в сила, ще има спад, но обемите най-вероятно по-късно ще се възстановят“, смята тя.
Руският петролен сектор като цяло е имал достатъчно време да се подготви за новите западни санкции и дори е бил изненадан, че Тръмп им е дал допълнително време, като е въвел санкции с едномесечно отлагане на тяхното прилагане. "Роснефт“ и "Лукойл“ могат да се възползват от опита, който вече имат други руски компании, подложени на санкции, като "Сургутнефтегаз“ и "Газпромнефт“.
Освен това, спадът в обема на износа може да бъде частично компенсиран от факта, че световните цени на петрола леко скочиха след въвеждането на нови санкции срещу Русия.
"Руските петролни компании, свързаните с тях търговци на петрол и купувачи практикуват това вече три години. Докато има желаещи купувачи, вероятно ще се намери начин да се заобиколи санкцията“, коментира Роналд Смит, основател на консултантската компания Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners.
Всичко това не означава, че санкциите са безсмислени. Според специалистите, меркте създават на руснаците не само допълнително главоболие, но и съвсем реални материални загуби. За да се задържат на пазара, руснаците са принудени да предлагат на купувачите допълнителни отстъпки за петрола си, защото в противен случай те просто не биха искали да имат работа с петрол, обложен със санкции. Освен това всяка фирма-посредник изисква допълнителни разходи, всеки посредник взема определена комисионна, което също "отхапва“ част от приходите на руските петролни компании.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
Коментиран от #6, #21
19:56 25.10.2025
2 Тръмп
Фокус пак не разбрал.
19:58 25.10.2025
3 Гражданин на НРБ
Коментиран от #25
20:00 25.10.2025
4 Що няма санкции за Китай
На Тръмп му се дръпна Л. от другаря СИ
20:01 25.10.2025
5 Запада прави така че Русия да се удави
Сега руснаците изнасят петрол за огромни пазари а в Русия потреблението на петролни продукти е много малко
20:01 25.10.2025
6 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #1 от "Русия":ПРАВИЛА. Свят без правила е обречен .В момента сме свидетели на на сила не на ПРАВИЛА.
Коментиран от #18
20:04 25.10.2025
7 Уса
Коментиран от #11
20:06 25.10.2025
8 Един
За българските евро-продажници е приятна - но фатална!!!
30% ръст на горивата съчетано с инфлацията на еврозоната и продънения бюджет - това "Виденова зима"!!! За тези, които не помнят!
20:07 25.10.2025
9 си дзън
20:07 25.10.2025
10 Така е
3 дневния пеДОФил...то же!
Хехехехее
20:10 25.10.2025
11 Хахахаха
До коментар #7 от "Уса":Ами тогава що рИвети бе копейкииии? Що рИвети, като санкциите са изгодни за раша? Ами радвайте се.
20:10 25.10.2025
12 Молния!
ЗСУ РУ ЛИТ!
Гледайте ди ректно
Коментиран от #14, #19
20:13 25.10.2025
13 АБВ
И на мен ми е неприятно като имам разстройство, но диарията никога не ме е сваляла на легло, камо ли да ме умирГа ! Хи-хи-хи !
20:15 25.10.2025
14 си дзън
До коментар #12 от "Молния!":В Белгород евакуация, в Масква еякуляция...
Коментиран от #15, #22
20:16 25.10.2025
15 Възраждане
До коментар #14 от "си дзън":Защото в кремля цаливат КУ РАна
👍😅
20:21 25.10.2025
16 Дааааа
20:22 25.10.2025
17 !!!?
20:24 25.10.2025
18 Добреее
До коментар #6 от "БЕЗ МАЙТАП":Поблема е, че тези "павила" се поменят в зависимост от интереса на създаващия правилата т.е. САЩи ЕС. Когато им изнася са едни правила, когато не им изнася са други. И всички останали (80 % от човечеството) трябва да се примиряват с наглостта на "цивилизования"свят
20:25 25.10.2025
19 Руснаци
До коментар #12 от "Молния!":Няма нужда да лъжете
Коментиран от #23
20:25 25.10.2025
20 Нема нищото фатално
Ааасаахахаааа
Коментиран от #24
20:26 25.10.2025
21 1944
До коментар #1 от "Русия":верно ли ве дедоооо? и правнуците ти нема да го доживеят. фюрерчето ви ше бъде мразено повече от горби.
Коментиран от #31
20:27 25.10.2025
22 Руснаци
До коментар #14 от "си дзън":А в киев затъмение и пожари
20:28 25.10.2025
23 Механик
До коментар #19 от "Руснаци":Човека е прав, евакуация на цялата Област.
20:28 25.10.2025
24 Град Козлодуй
До коментар #20 от "Нема нищото фатално":Пу тин е престъпник масов убиец педофил и фашист издирван от закона
Унищожи 2 милиона монголи от П едерацията
20:31 25.10.2025
25 1944
До коментар #3 от "Гражданин на НРБ":пенцийо , тва да не ти е ссср? ес е съюз на развити пазарни икономики.
Коментиран от #29
20:31 25.10.2025
26 Киев може да остане
20:39 25.10.2025
27 Барт де Вевер от Белгия
20:46 25.10.2025
28 така, така
Русия и в момента има финансов резерв да води 3 години война без и 1 пени постъпления. Малко са държавите с такова финансово положение. Ясно е, че никакви санкции няма да попречат на руснаците. Да може да им намалеят приходите и какво от това при техните запаси. По-скоро ЕС и САЩ ще го закъсат икономически преди Русия да пострада драстично. Да не напомням, че руснаците са от хората, които умеят да затягат коланите, ако се налага, така че и политически вълнения не се очакват.
Виж, че ние работим, за да издържаме наркомана и цяла 0срайна, това е недопустимото.
20:47 25.10.2025
29 и какво
До коментар #25 от "1944":им е развитото? Дълговете им са огромни, а фирмите им фалират и хлопват кепенците една след друга.
Германия от двигателя, мотора на ЕС се превърна в колелце. Както Мерц си призна - свърши хубавото време.
Индустрията клони към нула, иновациите въобще ги няма, финансови услуги също клонят към нула (а ако реализират резила с кражбата на руските активи, въоще ще замръзнат за години напред). Скоро за ЕС ще е валидна другата форма на "развит" - развиваща се, а и не се знае дали няма да попадне в графата на третия свят.
20:55 25.10.2025
30 Светът без Русия е невъзможен
21:01 25.10.2025
31 Вярно
До коментар #21 от "1944":Вярно.
21:04 25.10.2025