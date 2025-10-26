Новини
Масов бой на мигранти в Москва, депортират всички замесени

Масов бой на мигранти в Москва, депортират всички замесени

26 Октомври, 2025 20:47, обновена 26 Октомври, 2025 19:51

Над 80 души са задържани за разпит след уличния сблъсък

Масов бой на мигранти в Москва, депортират всички замесени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 80 души са били отведени в полицейски управления в Москва за разпит след уличен бой с участието на мигранти. Всички чужденци, замесени в боя, ще бъдат депортирани, съобщи руското вътрешно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Руски медии публикуваха видеоклипове, на които се вижда как хора се бият на улицата с бухалки и лопати и чупят прозорци на паркирани автомобили в близост до московския жилищен комплекс "Прокшино".

Руското вътрешно министерство съобщи, че полицията е арестувала 19 души за хулиганство, добавяйки, че мигрантите, които имат руско гражданство, може да го загубят. Останалите замесени в боя чужденци ще бъдат депортирани. "Тези чуждестранни граждани, които не са в затвора, ще бъдат депортирани и ще им бъде забранено повторно влизане в Русия", заяви говорител на ведомството.

Миграцията, особено от бившите съветски републики в Централна Азия и Кавказ, се превърна в основен вътрешнополитически въпрос в Русия, отбелязва Ройтерс.

Процесът по приемане на мигранти бе ограничен след смъртоносно нападение в московска концертна зала през 2024 г., което според руските власти е извършено от таджики. Около 6,3 милиона мигранти са пристигнали в Русия през 2024 г., като по данни на властите близо 50% от тях са дошли от Таджикистан и Киргизстан.

Руската икономика разчита на евтина работна ръка от тези страни, особено в строителството и индустрията. В същото време обаче руски граждани реагират негативно, посочвайки, че се наблюдава голям приток на хора с малко познания за руските обичаи и култура.

Русия се сблъсква с остър недостиг на работна ръка в множество сектори от началото на войната в Украйна, тъй като стотици хиляди хора се вляха в редиците на армията, отбелязва още Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе защо

    36 14 Отговор
    преписвате стари новини, поне на два месеца. Всички бяха укротени бързо и срочно. Явно това, което се случва да фронта не ви изнася и драскате старини

    Коментиран от #4, #54

    19:54 26.10.2025

  • 2 си дзън

    12 34 Отговор
    Бой в Масква ама току-що Анонимните хакнаха сървърите на Кремъл. Ами ся? Досиета, плащания
    на агенти...

    Коментиран от #5, #17, #18, #22

    19:55 26.10.2025

  • 3 ПРО СИА приклу4и

    13 23 Отговор
    ПУСИО СХА го депортира КЪМ ве4ните УКРАИНСКИ ПОЛЕТА.. МУАХХАХАХХАХАХАХАХХА...

    19:56 26.10.2025

  • 4 си дзън

    10 21 Отговор

    До коментар #1 от "Абе защо":

    На фронта 250 руснака обкръжили 10 000 укри...

    Коментиран от #10, #15, #21

    19:56 26.10.2025

  • 5 Естествено

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    пак не си в час какво се е случило.

    Коментиран от #8

    19:56 26.10.2025

  • 6 Депортирайте и

    11 24 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #27

    19:56 26.10.2025

  • 7 ТЕ ТАКА СЕ ПРАВИ

    22 5 Отговор
    Дано и малко са ги поотупали преди екстарадацията.

    19:57 26.10.2025

  • 8 си дзън

    4 14 Отговор

    До коментар #5 от "Естествено":

    Няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.

    19:57 26.10.2025

  • 9 Факти

    33 8 Отговор
    Европейския съюз се оказа фалшива демокрация, фашизъм, корупция и огромни дългове- ТРИЛИОНИ ЕВРО !

    Коментиран от #24

    19:58 26.10.2025

  • 10 Браво на тях

    30 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Знам, писаха го всички нормални сайтове. Руснаците ги призовават да се предадат. Азовци първи се предадоха

    19:58 26.10.2025

  • 11 Русия ще го направят

    30 9 Отговор
    за разлика от Европейския съюз.
    За съжаление тук си оставаме арабска република а в южна Европа в момента е пълно с украинци които които си правят каквото искат а местните ги гледат като боклук по-голям от африканците.

    Коментиран от #43

    19:58 26.10.2025

  • 12 Не трябва да бъдат депортирани

    22 4 Отговор
    А в трудови лагери откарани .... вижда се че са енергични

    19:59 26.10.2025

  • 13 Си дзън

    12 3 Отговор
    Не ми обръщайте внимание у Карлуково ми е много скучно ….

    20:00 26.10.2025

  • 14 дедо

    8 19 Отговор
    Русия все повече ще заприличва на татарско-монголидна държава . Етническия състава се променя много бързо към монголоидния-татарски ген.

    Коментиран от #26

    20:01 26.10.2025

  • 15 Забрави да добавиш

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    че са им резнали главите до един. 1000 трупа на украинци срещу 31 на руснаци е последната размяна на тела. Сам си го вкарваш си зън дрън та пляс .

    Коментиран от #49

    20:02 26.10.2025

  • 16 жик так

    18 1 Отговор
    А тук масов бой в София , ама не екстрадират никого !

    20:02 26.10.2025

  • 17 си дрън-дрън

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И какво сега? Изстудяваш вече шампанското за победата, ли?

    20:03 26.10.2025

  • 18 Съвет!

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Вместо денонощно да висиш тук и ,,раздаваш акъл"(който нямаш...),вземи влез в някой друг сайт,че да се поограмотиш малко,какво всъщност е станало ..!

    Коментиран от #30

    20:03 26.10.2025

  • 19 Българин

    3 0 Отговор
    Не им се мре в Донбас.

    20:04 26.10.2025

  • 20 демократ

    4 15 Отговор
    А колко лесно Путин може да прекрату войната като просто се изтегли от Украйна заедно с Крим

    20:05 26.10.2025

  • 21 Сун Дзъ

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Когато си пр0зззт, постарай се да не се издаваш

    20:05 26.10.2025

  • 22 дзън брън счупен телефон

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И кой ти каза тая важна информация ?

    20:06 26.10.2025

  • 23 Артилерист

    14 2 Отговор
    Занимават ни с някакви отпадъци, защото руснаците побеждават на фронта, сриват енергийно Украйна, а западняшките главатари се чудят какви диверсии още да измислят срещу Русия.

    Коментиран от #31, #32

    20:06 26.10.2025

  • 24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 11 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за отговора!

    20:06 26.10.2025

  • 25 жик так

    11 3 Отговор
    Родинское падна и обръчът около Покровск се затяга, а проф. Витанов заговори за щурм към Одеса .

    В Славянск и Краматорск ще се реши войната, защото там са тежкоукрепените линии, а ако падне и Волчанск, в Харков веселба ще стане, коментира той

    Украинският град Родинское вече е руски. За него до днес се водеха тежки боеве и с превземането му се утежнява ситуацията в покровската агломерация. Очаква руснаците да затегнат обръча около останалите в Покровск и Мирноград украински бойци.

    20:07 26.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бастун,

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Депортирайте и":

    Защо пишеш тези простотии?Остави човека на мира! Бори се в името на детето си, за да няма други случаи като тяхният. А ти какво правиш с огромните вежди?

    20:08 26.10.2025

  • 28 Факт

    8 11 Отговор
    В Русия имало мигранти. Копейките ни обясняваха че само в Европа имало мигранти!!!! 😂

    20:08 26.10.2025

  • 29 Чудо голямо

    5 2 Отговор
    Световна новина. отбелязва Ройтерс.....

    20:09 26.10.2025

  • 30 си дзън

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Съвет!":

    Ти май се уплаши, че няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.

    20:09 26.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    П0мияр ,теб кеф,ли ти е,че ВСУ направиха на кайма 1 милион руски нещастници.

    Коментиран от #35, #45, #69

    20:12 26.10.2025

  • 33 жик так

    9 4 Отговор
    Масов бой между мигранти в София .

    Масов бой между мигранти в столичния квартал „Овча купел”, съобщи Нова телевизия.

    Около 30 бежанци се сбиха в столичния квартал „Овча купел“.

    Инцидентът стана около 23 ч. на бул. „Монтевидео“, в района на голям супермаркет.

    На мястото бяха изпратени шест патрулни автомобила и жандармерията. За кратко движението по булеварда беше блокирано.

    20:13 26.10.2025

  • 34 Клепухин

    6 1 Отговор
    Западна хибридна провокация!

    20:13 26.10.2025

  • 35 ха ха ха ...

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Я гледай размяната на черните чували .

    За Киев пристигат с влакове .

    Коментиран от #41

    20:14 26.10.2025

  • 36 пРосия

    3 4 Отговор
    Страната на идиотите са

    20:14 26.10.2025

  • 37 Били са

    0 1 Отговор
    германци,холандци,англичани и шведи!

    20:15 26.10.2025

  • 38 демократ

    6 5 Отговор
    Украинците бягат никой не иска да живее в руския ке неф

    Коментиран от #75

    20:16 26.10.2025

  • 39 Все повече

    5 1 Отговор
    западноевропейци мигрират в Русия,бягайки от кризата!

    Коментиран от #50

    20:16 26.10.2025

  • 40 Преразказ по картинка

    6 2 Отговор
    Потресаваща олигофрения на Ройтерс и естествено изведена като новина от българският журналистически планктон...

    20:16 26.10.2025

  • 41 Ююююю

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "ха ха ха ...":

    В Донбас се белеят кокалите на един милион руснаци
    Ако го приберат няма бяло Лади.

    Коментиран от #46

    20:16 26.10.2025

  • 42 Днес Митя

    3 0 Отговор
    е раздавал почерпка!

    20:17 26.10.2025

  • 43 русия е ислям

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Русия ще го направят":

    По-мюсюлманска република от Русия надали има.Ти като типичен предателски българофоб бързаш да плюеш по България и да разтваряш широко бузи в интерес врага на България

    Коментиран от #55, #56

    20:17 26.10.2025

  • 44 Били са се

    2 1 Отговор
    Англичани и германци. Общаци ...Диваци..

    20:17 26.10.2025

  • 45 Димитринчо

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Повечко са Повечко...
    .

    .

    20:17 26.10.2025

  • 46 ха ха ха ....

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ююююю":

    То за това на размяната 6 000 чувала за Киев - 67 за Москва.
    1 000 чувала за Киев - 7 за Москва ...
    Ти си смятай % тите ....

    20:18 26.10.2025

  • 47 а на запад и тук идват културни пришълци

    2 1 Отговор
    приток на хора с малко познания за руските обичаи и култура.

    20:18 26.10.2025

  • 48 Цончо

    0 0 Отговор
    е забелязан с права лопата!

    20:19 26.10.2025

  • 49 хххх

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Забрави да добавиш":

    Руснаците по традиция дават 5 пъти повече жертви.Така е било винаги и това няма да се промени с тая война при положение,че Русия е един военен дребосък.

    Коментиран от #60

    20:19 26.10.2025

  • 50 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Все повече":

    Хората чакат с дни на опашка 3 километра пред руското посолство за визи
    да одат у русия.

    20:19 26.10.2025

  • 51 Чок кютек

    3 1 Отговор
    На запад емигрантите протестират, а в Масква хващат лопатите.

    20:19 26.10.2025

  • 52 Тити

    2 0 Отговор
    Ще бъдат депортирани ама на фронта

    20:19 26.10.2025

  • 53 Така е като пускат

    3 1 Отговор
    Британски лумпени да мият улиците в московския жилищен комплекс "Прокшино"

    20:19 26.10.2025

  • 54 стари новини, поне на два месеца

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе защо":

    питай писара и писарките
    що притоплят стари манджи кат за нови
    и нови хонорарчета за стари манджи

    20:20 26.10.2025

  • 55 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "русия е ислям":

    Русия е на а първо място в света по употреба на твърд хероин.
    И на второ по заразени със СПИН. След Нигерия.

    Коментиран от #58

    20:20 26.10.2025

  • 56 има има

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "русия е ислям":

    Германия ,Франция ,България ,Холандия ,Швеция ....

    В Русия мюсюлманите са 10,8% , а в България 17.2% .

    20:20 26.10.2025

  • 57 Не са мигранти

    1 3 Отговор
    а са пуснали яйца в Берьозка!

    20:21 26.10.2025

  • 58 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Това кака Галка ли ти го каза ?

    20:21 26.10.2025

  • 59 Т.КОЛЕВ

    3 1 Отговор
    ТО И В РОДИНАТА СИ АКО ПРАВЯТ ТАКА МНОГО ЯСНО ЧЕ ЩЕ ИМА ПОСЛЕДИЦИ.
    ПРАВИ СА РУСНАЦИТЕ.

    20:22 26.10.2025

  • 60 ха ха ха ...

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "хххх":

    Традициите не са това което бяха .

    Не живеем по времето на Наполеон .

    20:22 26.10.2025

  • 61 ЦРУ

    4 0 Отговор
    опитаха Майдан!ФСБ го осуети !

    20:24 26.10.2025

  • 62 Четете ли бре

    4 1 Отговор
    Около 6,3 милиона мигранти са пристигнали в Русия през 2024 г. Повечето били от Великобритания и Германия ...

    20:24 26.10.2025

  • 63 2 възможности

    0 2 Отговор
    Бензин,или яйца!

    20:25 26.10.2025

  • 64 Че те как ще

    1 2 Отговор
    Различат кой е местен талибан и кой не е 😂😂😂
    Те в пРосията само право.вер.ни има 😂😂😂😂
    Всичко е за депортация,начело с Путин 😂😂😂

    20:28 26.10.2025

  • 65 Ъхъъъъъ

    0 1 Отговор
    първо, инцидентът не се е случил в Косино, а в 1-ви микрорайон на Жулебино; второ, местен жител обяснява, че схватката е била предизвикана от строителни работници-мигранти в клиника за възрастни. Подстрекателите са избягали преди да пристигне полицията (което означава, че някой се е сетил да ги извика; съдейки по самообладанието на автора на видеото, който е заснел инцидента, без да каже и дума, е имало опасения, че те няма да пристигнат). В крайна сметка органите на реда са пристигнали и са задържали тези, които просто са стояли наблизо, докато подстрекателите „са отишли ​​да оправят нещата другаде“.

    20:31 26.10.2025

  • 66 Край

    2 2 Отговор
    Руснака е войн. Ще ги подреди. Да му мисли евроджендерята.

    20:32 26.10.2025

  • 67 ?????

    3 1 Отговор
    И да попитам ква беше реакцията на полицията на подобни инциденти в Лондон, Париж, Берлин и т.н. в Европа?

    20:35 26.10.2025

  • 68 Язе

    2 0 Отговор
    Не закачайте хората. Те са безаналогови православни християни. Просто венците им са лилави.

    20:36 26.10.2025

  • 69 ПОмияри

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    са украинската хунта, че не разрешават на войниците си да се оттеглят от загубени позиции, само и само да отлагат признанието на поражението. Това е изключително жестоко отношение като се има предвид, че украинците са обкръжени на много места, нямат снабдяване и почти не им е останало с какво да се бият.

    20:37 26.10.2025

  • 70 Костадин

    1 0 Отговор
    Набираме емигранти за Русия!

    20:39 26.10.2025

  • 71 А у нас?

    2 0 Отговор
    И тук в събота срещу неделя са се били украинци в Студентския град, но така и не ни съобщиха защо и с кого са се били. Разбрахме само, че 7 човека са пострадали и се наложило двама от тях да бъдат откарани в болница. Явно е имало сериозен конфликт. Отделно са битките между екзотичните мигранти в центровете за настаняване на такива. За тях пък почти нищо не ни казват.

    20:42 26.10.2025

  • 72 Професор

    1 1 Отговор
    В Москва е най голямата джамия в Европа. Русия е пълна с мигранти. Москва е като Лондон. Но не са пакистанци а руски мюсюлмани.

    20:45 26.10.2025

  • 73 Хипотетично

    2 0 Отговор
    80 доброволци на западния фронт.

    20:49 26.10.2025

  • 74 6,3 милиона мигранти за година

    1 2 Отговор
    Браво, само така! Монголизацията и ислямизацията на Русия трябва да продължи с пълна сила.

    20:50 26.10.2025

  • 75 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "демократ":

    11000000 украинци живеят в Русия.От Запад дойдоха в БГ и Албания още толкова и така Елените стана град и Слънчев бряг също.

    21:03 26.10.2025

