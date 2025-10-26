Масов бой на мигранти в Москва, депортират всички замесени

Повече от 80 души са били отведени в полицейски управления в Москва за разпит след уличен бой с участието на мигранти. Всички чужденци, замесени в боя, ще бъдат депортирани, съобщи руското вътрешно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.
Руски медии публикуваха видеоклипове, на които се вижда как хора се бият на улицата с бухалки и лопати и чупят прозорци на паркирани автомобили в близост до московския жилищен комплекс "Прокшино".
Руското вътрешно министерство съобщи, че полицията е арестувала 19 души за хулиганство, добавяйки, че мигрантите, които имат руско гражданство, може да го загубят. Останалите замесени в боя чужденци ще бъдат депортирани. "Тези чуждестранни граждани, които не са в затвора, ще бъдат депортирани и ще им бъде забранено повторно влизане в Русия", заяви говорител на ведомството.
Миграцията, особено от бившите съветски републики в Централна Азия и Кавказ, се превърна в основен вътрешнополитически въпрос в Русия, отбелязва Ройтерс.
Процесът по приемане на мигранти бе ограничен след смъртоносно нападение в московска концертна зала през 2024 г., което според руските власти е извършено от таджики. Около 6,3 милиона мигранти са пристигнали в Русия през 2024 г., като по данни на властите близо 50% от тях са дошли от Таджикистан и Киргизстан.
Руската икономика разчита на евтина работна ръка от тези страни, особено в строителството и индустрията. В същото време обаче руски граждани реагират негативно, посочвайки, че се наблюдава голям приток на хора с малко познания за руските обичаи и култура.
Русия се сблъсква с остър недостиг на работна ръка в множество сектори от началото на войната в Украйна, тъй като стотици хиляди хора се вляха в редиците на армията, отбелязва още Ройтерс.
До коментар #5 от "Естествено":Няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.
До коментар #4 от "си дзън":Знам, писаха го всички нормални сайтове. Руснаците ги призовават да се предадат. Азовци първи се предадоха
19:58 26.10.2025
11 Русия ще го направят
За съжаление тук си оставаме арабска република а в южна Европа в момента е пълно с украинци които които си правят каквото искат а местните ги гледат като боклук по-голям от африканците.
До коментар #4 от "си дзън":че са им резнали главите до един. 1000 трупа на украинци срещу 31 на руснаци е последната размяна на тела. Сам си го вкарваш си зън дрън та пляс .
До коментар #2 от "си дзън":И какво сега? Изстудяваш вече шампанското за победата, ли?
18 Съвет!
До коментар #2 от "си дзън":Вместо денонощно да висиш тук и ,,раздаваш акъл"(който нямаш...),вземи влез в някой друг сайт,че да се поограмотиш малко,какво всъщност е станало ..!
21 Сун Дзъ
До коментар #4 от "си дзън":Когато си пр0зззт, постарай се да не се издаваш
22 дзън брън счупен телефон
До коментар #2 от "си дзън":И кой ти каза тая важна информация ?
20:06 26.10.2025
23 Артилерист
До коментар #9 от "Факти":Как пък един клепар не замина за руският рай?
25 жик так
В Славянск и Краматорск ще се реши войната, защото там са тежкоукрепените линии, а ако падне и Волчанск, в Харков веселба ще стане, коментира той
Украинският град Родинское вече е руски. За него до днес се водеха тежки боеве и с превземането му се утежнява ситуацията в покровската агломерация. Очаква руснаците да затегнат обръча около останалите в Покровск и Мирноград украински бойци.
27 Бастун,
До коментар #6 от "Депортирайте и":Защо пишеш тези простотии?Остави човека на мира! Бори се в името на детето си, за да няма други случаи като тяхният. А ти какво правиш с огромните вежди?
30 си дзън
До коментар #18 от "Съвет!":Ти май се уплаши, че няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.
32 Българин
До коментар #23 от "Артилерист":П0мияр ,теб кеф,ли ти е,че ВСУ направиха на кайма 1 милион руски нещастници.
33 жик так
Масов бой между мигранти в столичния квартал „Овча купел”, съобщи Нова телевизия.
Около 30 бежанци се сбиха в столичния квартал „Овча купел“.
Инцидентът стана около 23 ч. на бул. „Монтевидео“, в района на голям супермаркет.
На мястото бяха изпратени шест патрулни автомобила и жандармерията. За кратко движението по булеварда беше блокирано.
35 ха ха ха ...
До коментар #32 от "Българин":Я гледай размяната на черните чували .
За Киев пристигат с влакове .
38 демократ
39 Все повече
41 Ююююю
До коментар #35 от "ха ха ха ...":В Донбас се белеят кокалите на един милион руснаци
Ако го приберат няма бяло Лади.
43 русия е ислям
До коментар #11 от "Русия ще го направят":По-мюсюлманска република от Русия надали има.Ти като типичен предателски българофоб бързаш да плюеш по България и да разтваряш широко бузи в интерес врага на България
45 Димитринчо
До коментар #32 от "Българин":Повечко са Повечко...
.
.
46 ха ха ха ....
До коментар #41 от "Ююююю":То за това на размяната 6 000 чувала за Киев - 67 за Москва.
1 000 чувала за Киев - 7 за Москва ...
Ти си смятай % тите ....
49 хххх
До коментар #15 от "Забрави да добавиш":Руснаците по традиция дават 5 пъти повече жертви.Така е било винаги и това няма да се промени с тая война при положение,че Русия е един военен дребосък.
50 си дзън
До коментар #39 от "Все повече":Хората чакат с дни на опашка 3 километра пред руското посолство за визи
да одат у русия.
54 стари новини, поне на два месеца
До коментар #1 от "Абе защо":питай писара и писарките
що притоплят стари манджи кат за нови
и нови хонорарчета за стари манджи
55 Атина Палада
До коментар #43 от "русия е ислям":Русия е на а първо място в света по употреба на твърд хероин.
И на второ по заразени със СПИН. След Нигерия.
56 има има
До коментар #43 от "русия е ислям":Германия ,Франция ,България ,Холандия ,Швеция ....
В Русия мюсюлманите са 10,8% , а в България 17.2% .
20:20 26.10.2025
58 Само питам
До коментар #55 от "Атина Палада":Това кака Галка ли ти го каза ?
ПРАВИ СА РУСНАЦИТЕ.
60 ха ха ха ...
До коментар #49 от "хххх":Традициите не са това което бяха .
Не живеем по времето на Наполеон .
64 Че те как ще
Те в пРосията само право.вер.ни има 😂😂😂😂
Всичко е за депортация,начело с Путин 😂😂😂
69 ПОмияри
До коментар #32 от "Българин":са украинската хунта, че не разрешават на войниците си да се оттеглят от загубени позиции, само и само да отлагат признанието на поражението. Това е изключително жестоко отношение като се има предвид, че украинците са обкръжени на много места, нямат снабдяване и почти не им е останало с какво да се бият.
75 Ама
До коментар #38 от "демократ":11000000 украинци живеят в Русия.От Запад дойдоха в БГ и Албания още толкова и така Елените стана град и Слънчев бряг също.
