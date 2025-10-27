ПВО на Русия свали 30 дрона, летящи към Москва. Удар на ВСУ уби двама жители на Донецк

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.



На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.



Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Двама цивилни са загинали, според предварителни съобщения, при удар на украинските въоръжени сили по девететажна сграда в Ленински район на Донецк.

Още новини от Украйна

Това беше съобщено на ТАСС от службите за спешна помощ.

Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на представители на регионалните власти.



Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.



Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.



Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.

Според Министерството на отбраната на Русия през последните 24 часа военните са повредили енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и военна техника до бойните зони в Донбас. Общо украинските въоръжени сили са загубили приблизително 1 515 военнослужещи в различни райони на бойните действия.