ПВО на Русия свали 30 дрона, летящи към Москва. Удар на ВСУ уби двама жители на Донецк

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.
На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.
Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.
Двама цивилни са загинали, според предварителни съобщения, при удар на украинските въоръжени сили по девететажна сграда в Ленински район на Донецк.
Това беше съобщено на ТАСС от службите за спешна помощ.
Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на представители на регионалните власти.
Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.
Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.
Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.
Според Министерството на отбраната на Русия през последните 24 часа военните са повредили енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и военна техника до бойните зони в Донбас. Общо украинските въоръжени сили са загубили приблизително 1 515 военнослужещи в различни райони на бойните действия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глас от бункера 😁
03:52 27.10.2025
4 Путин гол от кръста надолу без кон
Коментиран от #11
03:59 27.10.2025
5 ради
04:01 27.10.2025
7 Кремълски, дърт гном
Коментиран от #13
04:06 27.10.2025
8 И Киев е Руски
Днешното „съобщение“ силно разтревожи Запада и пося паника в пресата. В крайна сметка изглежда, че ракетата е способна да поразява цели във всяка враждебна страна и буквално да „стъпче“ врага обратно в каменната ера. Противодействието на подобен удар ще бъде изключително трудно
Коментиран от #9, #17
04:11 27.10.2025
9 Буревестника не става за нищо
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Поредните руски, дърти лъжи. Само безмозъчни русофили като теб им вярват. Може да се свали дори със Stinger...
Коментиран от #10
04:22 27.10.2025
10 ТАКА Е
До коментар #9 от "Буревестника не става за нищо":ОРЕШНИК+ЮЖ МАШ----НИЩОне остана пардон стана МИШ МАШ
Коментиран от #12
04:28 27.10.2025
11 Укриленд
До коментар #4 от "Путин гол от кръста надолу без кон":една трета --------Ту ТУУУУУУУУУ
04:33 27.10.2025
12 Така е!
До коментар #10 от "ТАКА Е":Орешникът не можа да уцели цял завод. Получи слаб 2!
Вторият орешник падна в Русия.
Коментиран от #14
04:36 27.10.2025
13 Че как да НЯМА
До коментар #7 от "Кремълски, дърт гном":Всеки месец-----ресто 1200 1300 чувала
04:37 27.10.2025
14 маи нещо
До коментар #12 от "Така е!":не ЧУВАШ ПЕТЕЛА----2 месеца гадаехте кво се случи
04:39 27.10.2025
15 Бункерни неволи
Коментиран от #16
04:39 27.10.2025
16 каде 100 пъти го
До коментар #15 от "Бункерни неволи":Лекувахте от РАК каде 200 умря -----сега 300 преврата ли ГО чакат
04:43 27.10.2025
17 Така говорят в Кремъл
До коментар #8 от "И Киев е Руски":и по пенсионерските клубове в България.
Друг е въпроса кой им вярва.
05:05 27.10.2025