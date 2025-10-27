Новини
Украински дрон уцели автобус край Брянск, уби шофьора и рани петима. Удар на ВСУ погуби двама в 9-етежна сграда в Донецк
  Тема: Украйна

Украински дрон уцели автобус край Брянск, уби шофьора и рани петима. Удар на ВСУ погуби двама в 9-етежна сграда в Донецк

27 Октомври, 2025 03:38, обновена 27 Октомври, 2025 06:37

ПВО на Русия свали през нощта 193 дрона, 30 от тях летящи към Москва. Десет ранени при атака на руски безпилотни апарати край Суми

Украински дрон уцели автобус край Брянск, уби шофьора и рани петима. Удар на ВСУ погуби двама в 9-етежна сграда в Донецк - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Украинските въоръжени сили са атакували с дрон микробус в село Погар в руската Брянска област. При нападението шофьорът е загинал, а петима пътници са ранени, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.

„Украинските въоръжени сили извършиха поредна варварска атака с помощта на дронове камикадзе срещу движещ се микробус, превозващ цивилни в село Погар в Погарски район. В резултат на терористичните действия на украинските нацисти, за съжаление, шофьорът на микробуса загина на място. Петима пътници бяха ранени“, написа той.

Още новини от Украйна

Според губернатора всички ранени бързо били бързо откарани в болница, където получили необходимата медицинска помощ. „Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Пожелавам на ранените бързо възстановяване! Ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ“, добави Богомаз.

По-рано тази нощ двама цивилни загинаха при удар на украинските въоръжени сили по девететажна сграда в Ленински район на Донецк.

Това беше съобщено на ТАСС от службите за спешна помощ.

Системите за противовъздушна отбрана свалиха 193 украински дрона през нощта над 13 региона на Русия, съобщи Министерството на отбраната.

47 от тях са унищожени в Брянска област, 42 в Калужска, 40 в Московска и 32 в Тулска.

Руската противовъздушна отбрана свали общо 34 дрона, летящи към столицата Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.

На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.

Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на представители на регионалните власти.

Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.

Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.

Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.

Според Министерството на отбраната на Русия през последните 24 часа военните са повредили енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и военна техника до бойните зони в Донбас.

Общо украинските въоръжени сили са загубили приблизително 1 515 военнослужещи в различни райони на бойните действия.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ради

    11 15 Отговор
    Слагам санкции на саш заради войните по света

    Коментиран от #28

    04:01 27.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кремълски, дърт гном

    17 19 Отговор
    Сметките се объркаха и вече почти 4 години нямам решението . 🤔🤨

    Коментиран от #13

    04:06 27.10.2025

  • 8 И Киев е Руски

    22 19 Отговор
    Руската ракета „Буревестник“, която успешно премина тестовете, има неограничен обсег и може да избегне американските системи за противоракетна отбрана, съобщава Ройтерс. В момента няма сравними оръжия.

    Днешното „съобщение“ силно разтревожи Запада и пося паника в пресата. В крайна сметка изглежда, че ракетата е способна да поразява цели във всяка враждебна страна и буквално да „стъпче“ врага обратно в каменната ера. Противодействието на подобен удар ще бъде изключително трудно

    Коментиран от #9, #17, #29

    04:11 27.10.2025

  • 9 Буревестника не става за нищо

    18 24 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Поредните руски, дърти лъжи. Само безмозъчни русофили като теб им вярват. Може да се свали дори със Stinger...

    Коментиран от #10, #25

    04:22 27.10.2025

  • 10 ТАКА Е

    18 9 Отговор

    До коментар #9 от "Буревестника не става за нищо":

    ОРЕШНИК+ЮЖ МАШ----НИЩОне остана пардон стана МИШ МАШ

    Коментиран от #12

    04:28 27.10.2025

  • 11 Укриленд

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    една трета --------Ту ТУУУУУУУУУ

    04:33 27.10.2025

  • 12 Така е!

    18 16 Отговор

    До коментар #10 от "ТАКА Е":

    Орешникът не можа да уцели цял завод. Получи слаб 2!
    Вторият орешник падна в Русия.

    Коментиран от #14

    04:36 27.10.2025

  • 13 Че как да НЯМА

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кремълски, дърт гном":

    Всеки месец-----ресто 1200 1300 чувала

    04:37 27.10.2025

  • 14 маи нещо

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Така е!":

    не ЧУВАШ ПЕТЕЛА----2 месеца гадаехте кво се случи

    04:39 27.10.2025

  • 15 Бункерни неволи

    14 12 Отговор
    Не и се вижда края на моята СВО. Готвят ми преврат.

    Коментиран от #16

    04:39 27.10.2025

  • 16 каде 100 пъти го

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Бункерни неволи":

    Лекувахте от РАК каде 200 умря -----сега 300 преврата ли ГО чакат

    04:43 27.10.2025

  • 17 Така говорят в Кремъл

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    и по пенсионерските клубове в България.
    Друг е въпроса кой им вярва.

    05:05 27.10.2025

  • 18 Артилерист

    16 5 Отговор
    Президентът Путин е посетил полевия команден бункер на началника на ГЩ Герасимов и е изслушал доклада му за обстановката на фронта. В Покровск и Купянск са обкръжени над 10 000 украински войници и ситуацията за тях е критична. Направени са успешни експерименти с нови и усъвършенствани руски крилати ракети. "Буревестник" например е изминала 15 000км за 14 часа, като е изпълнявал различни маневри по време на полета за избягване на евентуални ПВО атаки.
    В коментарите за украинските дронови атаки по пограничните области и в направление на Москва се посочва, че 50 укродрона са свалени от руското ПВО. Прави впечатление чисто терористичния характер на тези укроатаки с дронове. Те са били насочени изключително по цивилни обекти. Така например в Брянска област оператора на дрона целенасочено е атакувал цивилна лека кола и е ранил двама пътници в нея.
    Отговорът на укротероризма вероятно ще се даде с края на срока за предаване на отбраняващите Покровск и Купянск. Те разбира се ще бъдат превзети в кратък срок-защитниците са силно разредени, демотивирани и готови за дизертиране и предаване- но по-важното е, че след тях няма толкова солидно укрепени дълговременни отбранителни райони...

    06:07 27.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 777

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Глас от бункера 😁":

    Пуслер трябва да бъде съден за многоходовост

    06:28 27.10.2025

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    я цензурата спи?!

    06:35 27.10.2025

  • 23 Кривоверен алкаш

    7 6 Отговор
    Къде са нацистите...кой разруши детската градина...кой...

    06:36 27.10.2025

  • 24 М-дааа...

    3 7 Отговор
    Да продължават да подкрепят и да се снишават пред лудия дядка и да се оправдават: я вне политике.
    Това е само началото на края.

    06:36 27.10.2025

  • 25 Хохо Бохо

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Буревестника не става за нищо":

    Буревестник може да се свали със Стингер, а Томахоук не може. Така ли? Велики сили са притеснени но според инж.Ганев тая ракета за нищо не става, даже вече ги свърши и тези ракети Русия. Сещаш ли се колко обратното на умен си?

    06:36 27.10.2025

  • 26 Руснаков

    5 9 Отговор
    Не спи проруската мрша...

    06:37 27.10.2025

  • 27 Ха ха ха

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Мишев":

    Мишеф, излез от мишата си дупка и иди да "зачистваш", да видим колко време ще просъществуваш преди да те сложат в пластмасовия костюм марка "Груз 200".

    06:41 27.10.2025

  • 28 Ха ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "ради":

    Спирай да пиеш Кока Кола

    06:46 27.10.2025

  • 29 И Путин,

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    като Хитлер ще залъгва народа си до последно, че притежава супероръжие, с което ще спечели войната. Накрая ще свърши в бункера с туба бензин и огънче.

    Коментиран от #35

    06:46 27.10.2025

  • 30 Българските путинисти

    4 13 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Мишев":

    сеят зараза сред народа ни. Време е да дойде санитар, който да разчисти тъдява.

    Коментиран от #32

    06:48 27.10.2025

  • 31 милен к@неф

    4 0 Отговор
    направо се н@$$р@х!

    06:56 27.10.2025

  • 32 хикочко..

    9 4 Отговор

    До коментар #30 от "Българските путинисти":

    Урсулските бгбандерци и феновете на техния четвъртия райх..пак ще стъпят накриво но вместо уинстън..този път вова ще разоре софполенцето и ще насади отдолце масковские картошки.

    06:59 27.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 центаджия..

    8 3 Отговор

    До коментар #29 от "И Путин,":

    Добре че една степен от буревестнико падна около покровск и батиса пътищата за логистика и помощ за бандерците и сега кремля ги е обкръжила и пали котело а он очень большой-ще трябва да подбере над пятьтьисяч укросолдати на сирскио,а зеления мухал вече подготвя изявление че града не е важен за кiевската хунта

    07:16 27.10.2025

  • 36 фАНТОМасс

    7 4 Отговор
    Русия прави масиран удар по въздуха и ракети и дронове и ....само 10 ранени ! Толкова ли са точни руснаците , че жертвите са така малко. Особено сревнени с тезив Израел и Газа ?

    Коментиран от #38

    07:20 27.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    "Кирил Буданов, началник на Централното разузнавателно управление на Украйна, нарече изхода от украинския конфликт "философски въпрос“, говорейки пред вестник Il Foglio.
    Той изрази готовността на Киев да направи териториални отстъпки за разрешаване на ситуацията."

    Друга песен ли запяхме, или така ми се струва?

    07:49 27.10.2025

