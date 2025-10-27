Украински дрон уцели автобус край Брянск, уби шофьора и рани петима. Удар на ВСУ погуби двама в 9-етежна сграда в Донецк

Украинските въоръжени сили са атакували с дрон микробус в село Погар в руската Брянска област. При нападението шофьорът е загинал, а петима пътници са ранени, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.

„Украинските въоръжени сили извършиха поредна варварска атака с помощта на дронове камикадзе срещу движещ се микробус, превозващ цивилни в село Погар в Погарски район. В резултат на терористичните действия на украинските нацисти, за съжаление, шофьорът на микробуса загина на място. Петима пътници бяха ранени“, написа той.

Още новини от Украйна

Според губернатора всички ранени бързо били бързо откарани в болница, където получили необходимата медицинска помощ. „Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Пожелавам на ранените бързо възстановяване! Ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ“, добави Богомаз.

По-рано тази нощ двама цивилни загинаха при удар на украинските въоръжени сили по девететажна сграда в Ленински район на Донецк.

Това беше съобщено на ТАСС от службите за спешна помощ.

Системите за противовъздушна отбрана свалиха 193 украински дрона през нощта над 13 региона на Русия, съобщи Министерството на отбраната.

47 от тях са унищожени в Брянска област, 42 в Калужска, 40 в Московска и 32 в Тулска.

Руската противовъздушна отбрана свали общо 34 дрона, летящи към столицата Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.



На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.



Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на представители на регионалните власти.



Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.



Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.



Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.

Според Министерството на отбраната на Русия през последните 24 часа военните са повредили енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и военна техника до бойните зони в Донбас.

Общо украинските въоръжени сили са загубили приблизително 1 515 военнослужещи в различни райони на бойните действия.