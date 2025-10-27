Украински дрон уцели автобус край Брянск, уби шофьора и рани петима. Удар на ВСУ погуби двама в 9-етежна сграда в Донецк

Украинските въоръжени сили са атакували с дрон микробус в село Погар в руската Брянска област. При нападението шофьорът е загинал, а петима пътници са ранени, съобщи губернаторът Александър Богомаз в своя Telegram канал.
„Украинските въоръжени сили извършиха поредна варварска атака с помощта на дронове камикадзе срещу движещ се микробус, превозващ цивилни в село Погар в Погарски район. В резултат на терористичните действия на украинските нацисти, за съжаление, шофьорът на микробуса загина на място. Петима пътници бяха ранени“, написа той.
Според губернатора всички ранени бързо били бързо откарани в болница, където получили необходимата медицинска помощ. „Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Пожелавам на ранените бързо възстановяване! Ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ“, добави Богомаз.
По-рано тази нощ двама цивилни загинаха при удар на украинските въоръжени сили по девететажна сграда в Ленински район на Донецк.
Това беше съобщено на ТАСС от службите за спешна помощ.
Системите за противовъздушна отбрана свалиха 193 украински дрона през нощта над 13 региона на Русия, съобщи Министерството на отбраната.
47 от тях са унищожени в Брянска област, 42 в Калужска, 40 в Московска и 32 в Тулска.
Руската противовъздушна отбрана свали общо 34 дрона, летящи към столицата Москва, предаде ТАСС, цитирана от БТА, като се позова на кмета на града Сергей Собянин.
На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.
Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.
Десет души бяха ранени при атака с руски дронове, поразили минибус близо до град Суми, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на представители на регионалните власти.
Двама от ранените са в критично състояние. Сред ранените има и две деца.
Същевременно атака с украински дронове причини значителни щети в окупирания от Русия полуостров Крим, според украинското военно разузнаване. Три радарни станции и един десантен плавателен съд са били поразени.
Руската противовъздушна отбрана пък е свалила най-малко шест украински дрона, насочили се към столицата на Русия - Москва, предаде ТАСС.
Според Министерството на отбраната на Русия през последните 24 часа военните са повредили енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и военна техника до бойните зони в Донбас.
Общо украинските въоръжени сили са загубили приблизително 1 515 военнослужещи в различни райони на бойните действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ради
Коментиран от #28
04:01 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кремълски, дърт гном
Коментиран от #13
04:06 27.10.2025
8 И Киев е Руски
Днешното „съобщение“ силно разтревожи Запада и пося паника в пресата. В крайна сметка изглежда, че ракетата е способна да поразява цели във всяка враждебна страна и буквално да „стъпче“ врага обратно в каменната ера. Противодействието на подобен удар ще бъде изключително трудно
Коментиран от #9, #17, #29
04:11 27.10.2025
9 Буревестника не става за нищо
До коментар #8 от "И Киев е Руски":Поредните руски, дърти лъжи. Само безмозъчни русофили като теб им вярват. Може да се свали дори със Stinger...
Коментиран от #10, #25
04:22 27.10.2025
10 ТАКА Е
До коментар #9 от "Буревестника не става за нищо":ОРЕШНИК+ЮЖ МАШ----НИЩОне остана пардон стана МИШ МАШ
Коментиран от #12
04:28 27.10.2025
11 Укриленд
До коментар #4 от "Путин гол от кръста надолу без кон":една трета --------Ту ТУУУУУУУУУ
04:33 27.10.2025
12 Така е!
До коментар #10 от "ТАКА Е":Орешникът не можа да уцели цял завод. Получи слаб 2!
Вторият орешник падна в Русия.
Коментиран от #14
04:36 27.10.2025
13 Че как да НЯМА
До коментар #7 от "Кремълски, дърт гном":Всеки месец-----ресто 1200 1300 чувала
04:37 27.10.2025
14 маи нещо
До коментар #12 от "Така е!":не ЧУВАШ ПЕТЕЛА----2 месеца гадаехте кво се случи
04:39 27.10.2025
15 Бункерни неволи
Коментиран от #16
04:39 27.10.2025
16 каде 100 пъти го
До коментар #15 от "Бункерни неволи":Лекувахте от РАК каде 200 умря -----сега 300 преврата ли ГО чакат
04:43 27.10.2025
17 Така говорят в Кремъл
До коментар #8 от "И Киев е Руски":и по пенсионерските клубове в България.
Друг е въпроса кой им вярва.
05:05 27.10.2025
18 Артилерист
В коментарите за украинските дронови атаки по пограничните области и в направление на Москва се посочва, че 50 укродрона са свалени от руското ПВО. Прави впечатление чисто терористичния характер на тези укроатаки с дронове. Те са били насочени изключително по цивилни обекти. Така например в Брянска област оператора на дрона целенасочено е атакувал цивилна лека кола и е ранил двама пътници в нея.
Отговорът на укротероризма вероятно ще се даде с края на срока за предаване на отбраняващите Покровск и Купянск. Те разбира се ще бъдат превзети в кратък срок-защитниците са силно разредени, демотивирани и готови за дизертиране и предаване- но по-важното е, че след тях няма толкова солидно укрепени дълговременни отбранителни райони...
06:07 27.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 777
До коментар #1 от "Глас от бункера 😁":Пуслер трябва да бъде съден за многоходовост
06:28 27.10.2025
22 Ний ша Ва упрайм
06:35 27.10.2025
23 Кривоверен алкаш
06:36 27.10.2025
24 М-дааа...
Това е само началото на края.
06:36 27.10.2025
25 Хохо Бохо
До коментар #9 от "Буревестника не става за нищо":Буревестник може да се свали със Стингер, а Томахоук не може. Така ли? Велики сили са притеснени но според инж.Ганев тая ракета за нищо не става, даже вече ги свърши и тези ракети Русия. Сещаш ли се колко обратното на умен си?
06:36 27.10.2025
26 Руснаков
06:37 27.10.2025
27 Ха ха ха
До коментар #19 от "Майор Мишев":Мишеф, излез от мишата си дупка и иди да "зачистваш", да видим колко време ще просъществуваш преди да те сложат в пластмасовия костюм марка "Груз 200".
06:41 27.10.2025
28 Ха ха ха
До коментар #5 от "ради":Спирай да пиеш Кока Кола
06:46 27.10.2025
29 И Путин,
До коментар #8 от "И Киев е Руски":като Хитлер ще залъгва народа си до последно, че притежава супероръжие, с което ще спечели войната. Накрая ще свърши в бункера с туба бензин и огънче.
Коментиран от #35
06:46 27.10.2025
30 Българските путинисти
До коментар #19 от "Майор Мишев":сеят зараза сред народа ни. Време е да дойде санитар, който да разчисти тъдява.
Коментиран от #32
06:48 27.10.2025
31 милен к@неф
06:56 27.10.2025
32 хикочко..
До коментар #30 от "Българските путинисти":Урсулските бгбандерци и феновете на техния четвъртия райх..пак ще стъпят накриво но вместо уинстън..този път вова ще разоре софполенцето и ще насади отдолце масковские картошки.
06:59 27.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 центаджия..
До коментар #29 от "И Путин,":Добре че една степен от буревестнико падна около покровск и батиса пътищата за логистика и помощ за бандерците и сега кремля ги е обкръжила и пали котело а он очень большой-ще трябва да подбере над пятьтьисяч укросолдати на сирскио,а зеления мухал вече подготвя изявление че града не е важен за кiевската хунта
07:16 27.10.2025
36 фАНТОМасс
Коментиран от #38
07:20 27.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ъъъъъъъъ
Той изрази готовността на Киев да направи териториални отстъпки за разрешаване на ситуацията."
Друга песен ли запяхме, или така ми се струва?
07:49 27.10.2025