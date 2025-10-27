Новини
Захарова: Западът използва санкциите като системен механизъм срещу Москва

27 Октомври, 2025 15:53 782 32

Захарова: Западът използва санкциите като системен механизъм срещу Москва - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Русия е убедена, че западните санкции не са временни или целенасочени мерки, а представляват механизъм за системен натиск върху Москва. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова по време на форума „Произведено в Русия“ в интервю за ТАСС, предава Фокус.

Дипломатът подчерта, че срещу Русия е започната агресивна кампания от страна на западните държави, техните съюзи и свързаните с тях партньори.

„Целта е открито заявена: финансова и технологична изолация, подкопаване на дългосрочните социално-икономически перспективи и нанасяне на максимални щети на гражданите с цел дестабилизиране на вътрешнополитическата ситуация. Изхождаме от разбирането, че санкциите не са временни мерки, а механизъм за стратегически натиск върху страната ни“, посочи Захарова.

По думите ѝ, чрез т.нар. вторични санкции „колективният Запад“ се стреми да накаже суверенни държави за това, че поддържат отношения с Русия и защитават националните си интереси.

Захарова допълни, че санкциите са се превърнали в част от новия етап на развитие, в който навлиза световната икономика.

„Нежеланието на западните страни да признаят, че техните производствени и финансови модели губят конкурентоспособност спрямо мнозинството от глобалните икономики, води до хаос и дисбаланс във всички сфери“, каза още тя.

Според говорителката на руското МВнР, множеството санкции, наложени на различни страни, както и отказът от ключови резервни валути, замразяването на суверенни активи, търговските войни и неоколониалните подходи към финансирането на развитието, „де факто премахват глобализацията“.

„Световната икономика се фрагментира, а онези, които доскоро защитаваха идеята за отворени граници и свободна търговия, се връщат към блоков подход“, заключи Захарова.


Русия
  • 1 си дзън

    11 7 Отговор
    Абе Захарова, нали цъфтите със санкциите бе. Не се оплаквай.

    Коментиран от #2

    15:55 27.10.2025

  • 2 Цъфна

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    русията от санкциите и върза дузина държавици.

    15:57 27.10.2025

  • 3 Тео

    6 5 Отговор
    Напред Захарова, правете това където трябва пък да става каквото ще😆

    15:57 27.10.2025

  • 4 Абсолютно вярно

    8 10 Отговор
    Запада отново е залят с фашизъм, срина демокрацията, служи си с лъжи, пропаганда, репресии. Преди фашизма анатемосваше евреите, днес Русия! Упадъка на запада и агресията му срещу толкова държави, доведе до това разделение в света отново на два лагера.

    15:58 27.10.2025

  • 5 Критик

    14 6 Отговор
    Западът беше инвестирал милиарди в Русия, но вие се прецакахте брутално с тази безсмислена война... Решихте да се правите едновременно на Чингис хан и Хитлер...

    Коментиран от #7

    16:00 27.10.2025

  • 6 Реалност

    8 5 Отговор
    Руската отбрана се задуши: производството във военните заводи започна да пада.
    Военно-промишленият комплекс, който почти три години служи като единственият двигател на руската икономика, се провали. Според Росстат за първи път от началото на пълномащабната война ключовите индустрии, свързани с ВПЦ, са спряли да растат и са изпаднали в упадък.
    🔹 Производството на метални изделия - основният сегмент на отбраната - е спаднало с 1,6% годишно през септември, въпреки че преди това е нараствало с 20-30
    🔹 Производството на танкове, БМП и друга бронирана техника ("други превозни средства") е забавило от 61% ръста през август на 6% и е спаднало с 20% спрямо август.
    🔹 Машините, поддържани преди това с военни заповеди, паднаха до минус 0,1% за първи път след 15,7% увеличение месец по-рано.
    Анализаторите отбелязват: отбраната вече не дърпа икономиката, бюджетът се напуква по шевовете, а общият производствен индекс е нараснал едва с 0,4% - осем пъти по-малко от през август.
    “Войната спря да храни индустрията”, - Икономиката на войната унищожава Русия - липсва бензин, бюджетът се пука, назрева социален бунт..

    16:01 27.10.2025

  • 7 Всичко е пред теб

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Критик":

    С тази война, САЩ раздели Европа и Русия и източва и я унищожава.

    Коментиран от #17

    16:02 27.10.2025

  • 8 Пич

    8 4 Отговор
    Запада ще се попетлявчи , но като види че няма накъде , пак ще се моли на Русия !!!

    16:04 27.10.2025

  • 9 Шойгу открадна парите

    9 6 Отговор
    За 11 години война руснаците успяха да окупират около 20 процента украинска територия. Все едно Турция да ни нападне и за 11 години да е окупирала областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен и Силистра. Тотален провал за руската армия.

    Коментиран от #13

    16:05 27.10.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    3 4 Отговор
    На тъз чикантиа най много работа им се образува покрай въздвижухата на батю Пундю

    16:05 27.10.2025

  • 11 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    9 5 Отговор
    Здpавейте pycофили, nyтиниcти и вcя оcтальная cволочь! Джобният диктатоp c rоpдоcт заяви, че Рycия ycnешно е теcтвала междyконтинентална балиcтична pакета 9М730 "Бypевеcтник", cnоcобна да ноcи ядpен заpяд и pазбиpа cе е невъзможно да бъде cвалена от ПВО на вpаrа. Ракетата, видите ли летяла 15 чаcа, обхвата на nолета бил 14000км. и не знам още какво. Само дето cа npоnycнали да cnоменат, че САЩ cтpоят и ycnешно теcтват този тиn pакети npез 60-те rодини на миналия век и cе отказват от тях, за cметка на nо-малките, nо-бъpзи и nо-евтини такива. Не знам за ваc, но мен тези npиказки за наивници иcкpено ме забавляват! Вcе nак нова "cynеp pакета" и pазбиpа cе "без аналоr в cвета"! Значи cтаpата npиказка за "Оpешник", вече я забpавяме, а тази за "Саpмат", официално я nенcиониpаме . Хайде на баc, че cлед някой и дpyr ден, cтаpецът ще ви nокаже нови cнимки и ще ви pазкаже нова npиказка. Имам чyвcтвото, че и cобcтвените мy npоnаrандиcти вече не вяpват в тези дивотии, а маломеpното ботокcово човече живее в един измиcлен cвят, където е rеpой и nобедител. В pеалният cвят обаче вcичко cе pазnада. В pеалният cвят вcичко е надолy c rлавата, а това cа наиcтина добpи новини. Навpемето, в една дpyrа нациcтка дъpжава, имаше един дpyr диктатоp, който вяpваше в едно "Wunderwaffe" и вcички знаем как cвъpши това...

    16:07 27.10.2025

  • 12 Всъщност

    5 2 Отговор
    Не , Маша ! Не е дъжд ! Натото си води хибридна , "пълномащабна " война срещу Русия .

    16:07 27.10.2025

  • 13 Тео

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Шойгу открадна парите":

    Сравнението България и Турция е неуместно. Турция е поробителка на България а в Русия и в Украйна са руснаци един народ в две държави🤔

    Коментиран от #15, #16, #18

    16:09 27.10.2025

  • 14 Факт

    7 6 Отговор
    Захарова, Захарова да би мирно седяла не би чудо видяла!!!
    Захарова оплачи се на "великия ви геостратег"!!!!

    16:10 27.10.2025

  • 15 си дзън

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тео":

    Иди в Киев и кажи, че са един народ с руснаците да видиш какво ще ти се случи.
    Ха,ха,ха

    Коментиран от #19

    16:13 27.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 САЩ няма роля в началото на

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Всичко е пред теб":

    тази война... Никой и никога не е отправял заплахи към ядрена Русия...
    Вие русофилите винаги изопачавате фактите както дявола чете Евангелието.

    Коментиран от #23, #25

    16:14 27.10.2025

  • 18 Шойгу открадна парите

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тео":

    По-голяма поробителка от руската империя няма. Имали сме късмет да сме под владичеството на османската империя, а не под робството на руската.

    16:16 27.10.2025

  • 19 Източна Украйна,

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    на изток от Днепър, са руски територии от няколко века. Населени са с хора с руско самосъзнание. От Днепър на запад е било полска територия.

    16:16 27.10.2025

  • 20 Няма страшно!

    4 3 Отговор
    Като свърши яденето ще ядете бомби.Това поне го имате.

    16:17 27.10.2025

  • 21 Бен Вафлек

    6 3 Отговор
    Толкова глупава жена....Изнасят се от Украйна и тогава започва да се решава въпросът със санкциите.

    16:18 27.10.2025

  • 22 Каквото - такова

    3 3 Отговор
    На зла круша - зъл прът! Спрете тази отвратителна война, изтеглете се в своите си граници отпреди началото на т.н. "Специална военна операция", освободете от присъствието си Крим и санкциите ще паднат! Толкова е просто! Иначе ще има да фантазирате как Запада това, Запада онова, как прашинката в неговите очи, гредата във вашите и т.н. и т.н

    Коментиран от #24

    16:18 27.10.2025

  • 23 Айде сега

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ няма роля в началото на":

    Те сите се мразят като теб 😄 и ги лъжат като агнета и не гледат случващото се, че да знаят, че без САЩ война нямаше да има. А докато се мразите, САЩ унищожава Европа. Не, че ви пука на безродниците.

    16:18 27.10.2025

  • 24 Не всички

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Каквото - такова":

    са роби като теб.

    Коментиран от #29

    16:20 27.10.2025

  • 25 Да бе , да ?! 😜

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "САЩ няма роля в началото на":

    Белият дом изобщо не е организирал Майданския преврат , От 2014 до 2022 Вашингтон изобщо не е виждал избиването на хиляди цивилни рускоезични , жени и деца ... А натовска Турция сигурно без знанието на Сащ е решила да снабдява хунтата след преврата с дронове ?!

    16:21 27.10.2025

  • 26 Перо

    2 1 Отговор
    Ционистката менажерия в Европа няма друг избор, освен да продължава войната! Инвестираха се трилиони долари и евро в Украйна и има реална заплаха да няма никаква възвращаемост, при настъпленията на руската армия! По-голямата част от парите се откраднаха от хунтата, която иска да се забравят, чрез влизане в някой блок или съюз и да се забави развитието на руската икономика и се започне друг шантаж с надпревара на въоръженията! Получи се обаче приказката “Имал - дал”!

    16:24 27.10.2025

  • 27 Миротворец

    3 0 Отговор
    нали сте имунизирани какво ви пука

    16:34 27.10.2025

  • 28 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Има някаква грешка........поне до сега санкцийте ви правеха по силни......

    16:34 27.10.2025

  • 29 Роби ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Не всички":

    В изкривената представа на Кремъл роби са тези, които винаги казват ИСТИНАТА. Но едва ли жалка копейка някога в детството си е чела приказки, вместо "Тимур и неговата команда".Та в теиз детски приказки много ярко се откроява една - "Новите дрехи на царя".Тя казва всичко за днешната ситуация в Москва и посочва недвусмислено кои са робите!

    16:40 27.10.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Маша е изключително умен и прозорлив мужчина 😁

    16:40 27.10.2025

  • 31 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор
    Тръмп започна да дърпа ушите на вироглавия нацист Путлер !!!!

    16:42 27.10.2025

  • 32 Ухаааа

    0 0 Отговор
    Марийке, много си удъртял ма. А акъла ти като на всички кремълджии в петите наврян. То вие сте суверена държава, ама защо нападате друга такава ма? Или ватенките са толкова умне, че само те имат право. Ами нали сте велики, какво ви интересуват санкциите на запада. 100 милиона руснаци се ширите в една огромна земя и продъжавате да избивате невинни хора за още и още. Голяма олигофрения сте!

    16:54 27.10.2025

