Захарова: Западът използва санкциите като системен механизъм срещу Москва

Русия е убедена, че западните санкции не са временни или целенасочени мерки, а представляват механизъм за системен натиск върху Москва. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова по време на форума „Произведено в Русия“ в интервю за ТАСС, предава Фокус.
Дипломатът подчерта, че срещу Русия е започната агресивна кампания от страна на западните държави, техните съюзи и свързаните с тях партньори.
„Целта е открито заявена: финансова и технологична изолация, подкопаване на дългосрочните социално-икономически перспективи и нанасяне на максимални щети на гражданите с цел дестабилизиране на вътрешнополитическата ситуация. Изхождаме от разбирането, че санкциите не са временни мерки, а механизъм за стратегически натиск върху страната ни“, посочи Захарова.
По думите ѝ, чрез т.нар. вторични санкции „колективният Запад“ се стреми да накаже суверенни държави за това, че поддържат отношения с Русия и защитават националните си интереси.
Захарова допълни, че санкциите са се превърнали в част от новия етап на развитие, в който навлиза световната икономика.
„Нежеланието на западните страни да признаят, че техните производствени и финансови модели губят конкурентоспособност спрямо мнозинството от глобалните икономики, води до хаос и дисбаланс във всички сфери“, каза още тя.
Според говорителката на руското МВнР, множеството санкции, наложени на различни страни, както и отказът от ключови резервни валути, замразяването на суверенни активи, търговските войни и неоколониалните подходи към финансирането на развитието, „де факто премахват глобализацията“.
„Световната икономика се фрагментира, а онези, които доскоро защитаваха идеята за отворени граници и свободна търговия, се връщат към блоков подход“, заключи Захарова.
1 си дзън
Коментиран от #2
15:55 27.10.2025
2 Цъфна
До коментар #1 от "си дзън":русията от санкциите и върза дузина държавици.
15:57 27.10.2025
3 Тео
15:57 27.10.2025
4 Абсолютно вярно
15:58 27.10.2025
5 Критик
Коментиран от #7
16:00 27.10.2025
6 Реалност
Военно-промишленият комплекс, който почти три години служи като единственият двигател на руската икономика, се провали. Според Росстат за първи път от началото на пълномащабната война ключовите индустрии, свързани с ВПЦ, са спряли да растат и са изпаднали в упадък.
🔹 Производството на метални изделия - основният сегмент на отбраната - е спаднало с 1,6% годишно през септември, въпреки че преди това е нараствало с 20-30
🔹 Производството на танкове, БМП и друга бронирана техника ("други превозни средства") е забавило от 61% ръста през август на 6% и е спаднало с 20% спрямо август.
🔹 Машините, поддържани преди това с военни заповеди, паднаха до минус 0,1% за първи път след 15,7% увеличение месец по-рано.
Анализаторите отбелязват: отбраната вече не дърпа икономиката, бюджетът се напуква по шевовете, а общият производствен индекс е нараснал едва с 0,4% - осем пъти по-малко от през август.
“Войната спря да храни индустрията”, - Икономиката на войната унищожава Русия - липсва бензин, бюджетът се пука, назрева социален бунт..
16:01 27.10.2025
7 Всичко е пред теб
До коментар #5 от "Критик":С тази война, САЩ раздели Европа и Русия и източва и я унищожава.
Коментиран от #17
16:02 27.10.2025
8 Пич
16:04 27.10.2025
9 Шойгу открадна парите
Коментиран от #13
16:05 27.10.2025
10 Архимандрисандрит Бибиян
16:05 27.10.2025
11 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
16:07 27.10.2025
12 Всъщност
16:07 27.10.2025
13 Тео
До коментар #9 от "Шойгу открадна парите":Сравнението България и Турция е неуместно. Турция е поробителка на България а в Русия и в Украйна са руснаци един народ в две държави🤔
Коментиран от #15, #16, #18
16:09 27.10.2025
14 Факт
Захарова оплачи се на "великия ви геостратег"!!!!
16:10 27.10.2025
15 си дзън
До коментар #13 от "Тео":Иди в Киев и кажи, че са един народ с руснаците да видиш какво ще ти се случи.
Ха,ха,ха
Коментиран от #19
16:13 27.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 САЩ няма роля в началото на
До коментар #7 от "Всичко е пред теб":тази война... Никой и никога не е отправял заплахи към ядрена Русия...
Вие русофилите винаги изопачавате фактите както дявола чете Евангелието.
Коментиран от #23, #25
16:14 27.10.2025
18 Шойгу открадна парите
До коментар #13 от "Тео":По-голяма поробителка от руската империя няма. Имали сме късмет да сме под владичеството на османската империя, а не под робството на руската.
16:16 27.10.2025
19 Източна Украйна,
До коментар #15 от "си дзън":на изток от Днепър, са руски територии от няколко века. Населени са с хора с руско самосъзнание. От Днепър на запад е било полска територия.
16:16 27.10.2025
20 Няма страшно!
16:17 27.10.2025
21 Бен Вафлек
16:18 27.10.2025
22 Каквото - такова
Коментиран от #24
16:18 27.10.2025
23 Айде сега
До коментар #17 от "САЩ няма роля в началото на":Те сите се мразят като теб 😄 и ги лъжат като агнета и не гледат случващото се, че да знаят, че без САЩ война нямаше да има. А докато се мразите, САЩ унищожава Европа. Не, че ви пука на безродниците.
16:18 27.10.2025
24 Не всички
До коментар #22 от "Каквото - такова":са роби като теб.
Коментиран от #29
16:20 27.10.2025
25 Да бе , да ?! 😜
До коментар #17 от "САЩ няма роля в началото на":Белият дом изобщо не е организирал Майданския преврат , От 2014 до 2022 Вашингтон изобщо не е виждал избиването на хиляди цивилни рускоезични , жени и деца ... А натовска Турция сигурно без знанието на Сащ е решила да снабдява хунтата след преврата с дронове ?!
16:21 27.10.2025
26 Перо
16:24 27.10.2025
27 Миротворец
16:34 27.10.2025
28 Ха ха ха
16:34 27.10.2025
29 Роби ли?
До коментар #24 от "Не всички":В изкривената представа на Кремъл роби са тези, които винаги казват ИСТИНАТА. Но едва ли жалка копейка някога в детството си е чела приказки, вместо "Тимур и неговата команда".Та в теиз детски приказки много ярко се откроява една - "Новите дрехи на царя".Тя казва всичко за днешната ситуация в Москва и посочва недвусмислено кои са робите!
16:40 27.10.2025
30 Pyccкий Карлик
16:40 27.10.2025
31 Ветеран от Протеста
16:42 27.10.2025
32 Ухаааа
16:54 27.10.2025