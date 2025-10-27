Захарова: Западът използва санкциите като системен механизъм срещу Москва

Русия е убедена, че западните санкции не са временни или целенасочени мерки, а представляват механизъм за системен натиск върху Москва. Това заяви говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова по време на форума „Произведено в Русия“ в интервю за ТАСС, предава Фокус.

Дипломатът подчерта, че срещу Русия е започната агресивна кампания от страна на западните държави, техните съюзи и свързаните с тях партньори.

„Целта е открито заявена: финансова и технологична изолация, подкопаване на дългосрочните социално-икономически перспективи и нанасяне на максимални щети на гражданите с цел дестабилизиране на вътрешнополитическата ситуация. Изхождаме от разбирането, че санкциите не са временни мерки, а механизъм за стратегически натиск върху страната ни“, посочи Захарова.

По думите ѝ, чрез т.нар. вторични санкции „колективният Запад“ се стреми да накаже суверенни държави за това, че поддържат отношения с Русия и защитават националните си интереси.

Захарова допълни, че санкциите са се превърнали в част от новия етап на развитие, в който навлиза световната икономика.

„Нежеланието на западните страни да признаят, че техните производствени и финансови модели губят конкурентоспособност спрямо мнозинството от глобалните икономики, води до хаос и дисбаланс във всички сфери“, каза още тя.

Според говорителката на руското МВнР, множеството санкции, наложени на различни страни, както и отказът от ключови резервни валути, замразяването на суверенни активи, търговските войни и неоколониалните подходи към финансирането на развитието, „де факто премахват глобализацията“.

„Световната икономика се фрагментира, а онези, които доскоро защитаваха идеята за отворени граници и свободна търговия, се връщат към блоков подход“, заключи Захарова.