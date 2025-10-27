Новини
Украйна изпраща подкрепления в Покровск
  Тема: Украйна

Украйна изпраща подкрепления в Покровск

27 Октомври, 2025 16:20 1 154 49

Ожесточени боеве продължават в стратегическия град, докато Москва се опитва да завземе ключов логистичен център в Донецка област

Украйна изпраща подкрепления в Покровск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна бързо укрепва позициите си в Покровск, след като малочислени руски войски успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение, съобщи днес украинската армия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

На фона на неуспешните опити на бившия американски президент Доналд Тръмп да посредничи за спиране на огъня, руските сили възобновиха усилията си да завладеят ключовия логистичен център, посочват представители на украинските власти.

Седми корпус на Десантно-щурмовите войски на Украйна заяви, че през последните дни е укрепил позициите си в Покровск, докато боевете в градски условия продължават.

„Окупаторите, които проникнаха в града, не се опитват да се укрепят, а се стремят да напреднат на юг“, написаха във „Фейсбук“ от украинския 7-и корпус. „Целта на врага е да разпръсне силите ни и да блокира сухопътните логистични коридори.“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия е съсредоточила основната си ударна сила срещу Покровск. „В града и по подстъпите към него се водят ожесточени сражения. Логистиката е затруднена, но трябва да продължим да унищожаваме окупаторите“, подчерта Зеленски.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да достигнат до градската гара.

Русия от месеци се стреми да завземе Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Според руската армия, превземането на града е от решаващо значение за установяване на контрол над цялата Донецка област.

Зеленски заяви пред американската медия „Аксиос“, че според украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще завземе целия регион Донбас, включително Донецка и Луганска област. Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди тази информация чрез независим източник.

Украинският проект за картографиране с отворен код „Deep State“ миналата седмица разшири обозначената в сиво зона югозападно от Покровск, като вече идентифицира около една пета от западните и южните райони на града като оспорвани.

Русия контролира приблизително 75% от Донецка област, докато под украински контрол остават около 6 600 квадратни километра.


Украйна
  • 1 Това ги написах още на обяд

    5 32 Отговор
    Изпраща ГЩ на ВСУ няколко хиляди елитни командоси от специалните части които вече действат

    Коментиран от #3, #13

    16:22 27.10.2025

  • 2 Гробар

    37 6 Отговор
    И новите ще идат при старите да поздравят тейко си Бандера.

    Коментиран от #14

    16:22 27.10.2025

  • 3 Факт

    5 36 Отговор

    До коментар #1 от "Това ги написах още на обяд":

    И гледайте АЛ ДЖАЗИРА! Стотици трупове на руски агресори са по улиците в западната част на Покровск

    16:23 27.10.2025

  • 4 Мисля че вече е преименуван на

    33 4 Отговор
    Красноармейск. Проблемът е дали ще има достатъчно място в гробищните паркове наоколо за девет десет хиляди обкръжени.

    16:23 27.10.2025

  • 5 СПОКО!

    34 5 Отговор
    ,,Ожесточени боеве продължават в стратегическия град..."
    Съвсем скоро и той ще изгуби ...,,стратегическото си значение"...!

    16:24 27.10.2025

  • 6 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 35 Отговор
    Това беше вчера.
    Вече всички opки са денацифицирани и трансформирани в слънчогледи, от които ще се направи олио, което да се пусне по нашите магазини на промоция и нашенските копейки ще си полеят обилно салатката за ракийката.
    Така ще се чувстват много близки с монголо-татарите от Московия.

    Коментиран от #21, #27

    16:24 27.10.2025

  • 7 ЪХЪ

    20 2 Отговор
    АХа Лекинко са ги пообкръжили там ама вий списвачите тъдява повече разбирате под чужда диктовка

    16:25 27.10.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 4 Отговор
    КОМАНДОСИТЕ ОТ ВСУ ХВЪРЛЯТ ПО ПОЗИЦИИТЕ НА БРАТЯТА РУСИ КАСЕТЪЧНИ БОМБИ:((((

    ЗАБРАНЕНИ СА ОТ ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((

    ИЗГАРЯТ ГИ ЖИВИ :((((

    ООН ТРЯБВА ДА СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ :((((

    16:25 27.10.2025

  • 9 АЗОВ

    6 23 Отговор
    ще разчисти терена от орки!

    Коментиран от #11

    16:25 27.10.2025

  • 10 Вече не е Покровск

    21 6 Отговор
    а е ЧЕРВЕНОАРМЕЙСК. Оригиналното му име вече виси на табела в център. Руски флаг се развява там.

    Коментиран от #22

    16:26 27.10.2025

  • 11 Хахаха

    23 4 Отговор

    До коментар #9 от "АЗОВ":

    Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa.

    16:27 27.10.2025

  • 12 Азовец

    21 3 Отговор
    Руснаците завзеха 60% от Покровск. Обкръжават ни. Изтеглете ни! SOS!!!

    И Доналд Тръмп не успя да ни спаси с негвите менте томахавки. :(

    16:27 27.10.2025

  • 13 Гробар

    3 19 Отговор

    До коментар #1 от "Това ги написах още на обяд":

    "Ние не вземаме вече пленници"- думи на Максим Корольов от специалните части на ВСУ. "Горим ги живи и им вадим очите" и показва видеа които не са за хора със слаби сърца.

    Коментиран от #18, #36

    16:27 27.10.2025

  • 14 ФАКТ

    5 19 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Тръмп беше казал, че ако не се сключи примирие, ще.изчрати американска авиация и ще унищожи руската "армия" за 1 седмица.

    Коментиран от #20, #23

    16:27 27.10.2025

  • 15 Хм...

    16 3 Отговор
    Какво ли ги чака?
    Не че нещо, ама да напомня.
    След преговорите в Истанбул-
    Почна се с 6060÷78, после 1000÷0, след това 1000÷19, 1000÷24 и засега последно 1000÷31
    Общо 10060÷152
    Съотношение 66÷1 в полза на Русия.
    Кой разбрал, разбрал.
    Айде със здраве, важното е пари да има.

    16:28 27.10.2025

  • 16 604

    16 2 Отговор
    Ко изпращат бря..те не моът стигнъ до там....само в индианска нишка....мое е дъ стигне некой след дъжд качулкъ....

    16:28 27.10.2025

  • 17 Малко съм объркан!

    4 18 Отговор
    Нашите пак ли превзеха Покровск и Купянск?
    Ма нали ги превзехме още пролетта, Вова сам се похвали!
    Помня бурните изблици на радост в този форум, колко плакахме от щастие тогава!
    Сега пак ли трябва да се радваме, какво казват от пасоля?!
    Жената да меси ли пак пита със сол, да чакаме ли на Дунав мост пак?

    Коментиран от #24

    16:29 27.10.2025

  • 18 Хич не ми е жал ни най малко

    4 19 Отговор

    До коментар #13 от "Гробар":

    Ако си бяха стояли в калните руски села щяха да са живи и да имат очи!!! Чий го дирят в Украйна?

    16:29 27.10.2025

  • 19 Пич

    15 2 Отговор
    Превод:
    - Украйна прави ново човешко жертвоприношение в Покровск !!! Шамана Зелю иска кръв за да умилостиви боговете от Енгланд и Урсулоцкоатъл!!!

    16:29 27.10.2025

  • 20 Той

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    тъй си ги плещи. Лаладжия.

    16:29 27.10.2025

  • 21 НЕ МОЕ ДА БЪДЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    ОТ МОРДАТА ТИ ПО ГОУЕМ НЕМА

    16:31 27.10.2025

  • 22 Българин

    4 17 Отговор

    До коментар #10 от "Вече не е Покровск":

    Азовци режат руски тикви.

    Коментиран от #25, #29, #31

    16:31 27.10.2025

  • 23 И ти

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Беше казал че ще зарежеш еднополовата любов ама още го вземаш!

    16:31 27.10.2025

  • 24 Превзеха март месец тази година

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "Малко съм объркан!":

    Покровск и Турецк а миналата година месец май 2024 година превзехме Вовчанск на 6 км.от нашата руска граница. Аз копейката лично написах 47 възторжени коментара от радост а се оказва че се водели боеве още за тези градчета на 50 км.от Донецк!!! Ще си омеся главата накрая!

    16:32 27.10.2025

  • 25 Май

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    отрвзоха техните.😂🤣😂🤣

    16:32 27.10.2025

  • 26 Много кратко

    5 11 Отговор
    трая радостта на копейките във форума!

    Снощи им пуснаха партенката за голямата руска победа, тамън изтрезняха от парцуцата днес и айде- пак киреч!

    Успокойте се бр, вати, възрастни хора сте, с пейсмейкъри, ще направите беля!

    16:33 27.10.2025

  • 27 Монголо-татарският хан Чака

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Бях цар на България за една година, а цар Светослав Тертер беше васал на Ногай-хан.

    Затова макетата ни наричат татари!

    И защото татарите в Татарстан за какви се броят? А?

    16:33 27.10.2025

  • 28 Равносметка

    24 15 Отговор
    3 години и половина мъки и позор с близо 1 милион убити и осакатени рашисти за 30% от Донбас ...
    С няколко пъти повече оръжие и войска ...
    Друго няма смисъл да добавям .

    Коментиран от #32, #40, #49

    16:33 27.10.2025

  • 29 Бохо Хохо

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Не си добре!

    16:34 27.10.2025

  • 30 Точна статия

    9 9 Отговор
    Руското министерство на отбраната съобщи днес, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да достигнат до градската гара.


    Русия от месеци се стреми да завземе Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Според руската армия, превземането на града е от решаващо значение за установяване на контрол над цялата Донецка област.

    Зеленски заяви пред американската медия „Аксиос“, че според украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще завземе целия регион Донбас, включително Донецка и Луганска област.

    Коментиран от #39

    16:35 27.10.2025

  • 31 АИЛАНКООЛУ

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    ТВА ДЕТ ГО СНЕСЕ И С ОВЧАРСКА ГЕГА НЕ МОЕШ ГО ПРЕСКОЧИ

    16:35 27.10.2025

  • 32 1001

    9 14 Отговор

    До коментар #28 от "Равносметка":

    Знаеш ли колко са 1200 километра фронтова линия?

    Коментиран от #34

    16:35 27.10.2025

  • 33 Този фашист

    8 11 Отговор
    не спира да праща млади момчета на заколение, обслужвайки интригите на САЩ и продажниците в Европа.

    16:37 27.10.2025

  • 34 Колкото са за Украйна

    14 9 Отговор

    До коментар #32 от "1001":

    толкова са и за агресора .

    Коментиран от #37, #41

    16:37 27.10.2025

  • 35 Кочината ЕС

    8 12 Отговор
    Идеално,значи ще има още бандерясали укропски пърдялници за пържене в котлето...

    16:37 27.10.2025

  • 36 Минувач

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Гробар":

    Ау какъв демократичен коментар в демократична медия ! Така де нали сме евроатлантици !

    16:38 27.10.2025

  • 37 Агресора е САЩ

    8 10 Отговор

    До коментар #34 от "Колкото са за Украйна":

    Пропагандата е забавна, но не за всеки.

    16:38 27.10.2025

  • 38 Аз, разузнавачът!

    8 7 Отговор
    Норвежката военна разузнавателна служба знае къде Русия е тествала миналата седмица ядрената крилата ракета с дълъг обсег „Буревестник“. На 26 октомври руският диктатор Владимир Путин оповести тържествено, че изпитанието е преминало успешно. Според Москва 9M730 „Буревестник“, наричана от НАТО SSC-X-9 Skyfall, може да пробие всякакви защитни щитове. От Кремъл обаче не разкриха откъде е била изстреляна ракетата с ядрено задвижване.

    Ракетата е била изстреляна от Баренцово море
    Тестът е бил проведен от арктическия архипелаг Нова Земя (Новая Земля) в Баренцово море, обяви норвежкото военно разузнаване на 27 октомври.

    Как Буревестник е прелетяла 14000 км. оставям на въображението на родните путински да обяснят!

    Мухахах!

    16:39 27.10.2025

  • 39 Путин бесен в бункера

    10 6 Отговор

    До коментар #30 от "Точна статия":

    До 15 октомври е дал краен срок както точно каза Зеленски за превземане на Покровск и Турецк и целия Донбас. 15 октомври отдавна мина и преди 3 дни е крещял на Герасимов - "Хвърляйте пехотата на вълни в месомелачката,ето защо Тръмп отхвърли срещата и станахме за смях пред света. Украинците нямат толкова снаряди да избият цялата ни пехота"...Ето защо групи рашистки самоубийци от по 100-200 човека влизат фронтално в Покровск и до часове са ликвидирани от Украинските защитници на града

    16:40 27.10.2025

  • 40 Поправка

    5 9 Отговор

    До коментар #28 от "Равносметка":

    75% от Донбас Фаши !

    16:40 27.10.2025

  • 41 Затова зомбитатаУкри измират.

    7 9 Отговор

    До коментар #34 от "Колкото са за Украйна":

    А ти си слагай лайкове в тяхна чест. Бог да ги прости.

    16:42 27.10.2025

  • 42 Само подробности

    11 6 Отговор
    Фактите са красноречиви .
    С тотално превъзходство (в няколко пъти) като бойна техника и численост ,Русия вече почти 4 години не може да превземе 1/5 част от Донбас . Отделно за Курска област просиха хиляди севернокорейци .
    И да ми слагате минуси ,това не променя истината .

    Коментиран от #46

    16:44 27.10.2025

  • 43 Аз, разузнавачът!

    5 4 Отговор
    Положението с Белгородския язовир, който беше ударен от украинската армия най-вероятно с HIMARS (неофициално с 3 боеприпаса) на 25 октомври, е критично. Нови видеокадри показват разбития от бомбардировката шлюз, като вече има страхове, че ако Украйна пак удари успешно, цялата язовирна стена ще се скъса. След първия успешен удар, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че имало още един опит за атака с дронове. А в момента нивото на река Нежегол, която е приток на река Северски Донец, се покачва и вече залива диги при Шебекино.

    16:44 27.10.2025

  • 44 Кобрети

    1 2 Отговор
    Чета ви коментарите и ви се чудя на акъла....чак толкова промити мозъци на едно място,не бива

    16:45 27.10.2025

  • 45 Тази Специална военна операция

    2 5 Отговор
    Беше добре дошла за НАТО сега ще се стрелят 100 години руснаци и украинци Ленин добре си е свършил работата да основе Украйнска Съветска Социалистическа република 1917

    16:45 27.10.2025

  • 46 Пропагандата е забавна

    0 5 Отговор

    До коментар #42 от "Само подробности":

    но за глупака е вредна. Ако Русия държеше да превзема без да се интересува от цивилните, са и необходими точно няколко часа, без да прати и един войник. Полза от глупава пропаганда с интелект на дете, нямаш. остава да има и с ко да го асимилираш.

    16:47 27.10.2025

  • 47 Аз, разузнавачът!

    3 2 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е информирал президента Тръмп, че Украйна дори няма да е необходимо да използва ракетите "Томахоук" веднага, ако ги получи. Според украинския лидер е достатъчно руският диктатор Владимир Путин да разбере, че енергийните съоръжения на Русия ще бъдат под заплаха, за да се съгласи да преговаря за спиране на войната. Това Зеленски заяви в интервю за американския информационен сайт "Аксиос".

    Той подчерта, че Украйна е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег "Томахок", но и "други подобни неща", които не изискват продължително обучение.

    "Не говорим само за ракети "Томахоук". САЩ имат много подобни системи, които не изискват много обучение. Мисля, че единственият начин да се работи с Путин е чрез натиск", добави Зеленски.

    16:48 27.10.2025

  • 48 Голодомора в Украйна

    3 0 Отговор
    Е направен за да избие колкото се може повече славяни щото не са могли да ги депортират в Сибир

    16:49 27.10.2025

  • 49 Комплексар

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Равносметка":

    слагаш си плюсове сам на себе си и минуси на истина
    Равносметката я каза съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1, което означава, че Украйна е близо до милион загинали.

    Слагай сега минуси , за да ти мине агресията.

    16:54 27.10.2025

