Украйна изпраща подкрепления в Покровск

Украйна бързо укрепва позициите си в Покровск, след като малочислени руски войски успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение, съобщи днес украинската армия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

На фона на неуспешните опити на бившия американски президент Доналд Тръмп да посредничи за спиране на огъня, руските сили възобновиха усилията си да завладеят ключовия логистичен център, посочват представители на украинските власти.

Седми корпус на Десантно-щурмовите войски на Украйна заяви, че през последните дни е укрепил позициите си в Покровск, докато боевете в градски условия продължават.

„Окупаторите, които проникнаха в града, не се опитват да се укрепят, а се стремят да напреднат на юг“, написаха във „Фейсбук“ от украинския 7-и корпус. „Целта на врага е да разпръсне силите ни и да блокира сухопътните логистични коридори.“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия е съсредоточила основната си ударна сила срещу Покровск. „В града и по подстъпите към него се водят ожесточени сражения. Логистиката е затруднена, но трябва да продължим да унищожаваме окупаторите“, подчерта Зеленски.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да достигнат до градската гара.

Русия от месеци се стреми да завземе Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Според руската армия, превземането на града е от решаващо значение за установяване на контрол над цялата Донецка област.

Зеленски заяви пред американската медия „Аксиос“, че според украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще завземе целия регион Донбас, включително Донецка и Луганска област. Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди тази информация чрез независим източник.

Украинският проект за картографиране с отворен код „Deep State“ миналата седмица разшири обозначената в сиво зона югозападно от Покровск, като вече идентифицира около една пета от западните и южните райони на града като оспорвани.

Русия контролира приблизително 75% от Донецка област, докато под украински контрол остават около 6 600 квадратни километра.