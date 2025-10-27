Украйна изпраща подкрепления в Покровск

Украйна бързо укрепва позициите си в Покровск, след като малочислени руски войски успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение, съобщи днес украинската армия, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
На фона на неуспешните опити на бившия американски президент Доналд Тръмп да посредничи за спиране на огъня, руските сили възобновиха усилията си да завладеят ключовия логистичен център, посочват представители на украинските власти.
Седми корпус на Десантно-щурмовите войски на Украйна заяви, че през последните дни е укрепил позициите си в Покровск, докато боевете в градски условия продължават.
„Окупаторите, които проникнаха в града, не се опитват да се укрепят, а се стремят да напреднат на юг“, написаха във „Фейсбук“ от украинския 7-и корпус. „Целта на врага е да разпръсне силите ни и да блокира сухопътните логистични коридори.“
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия е съсредоточила основната си ударна сила срещу Покровск. „В града и по подстъпите към него се водят ожесточени сражения. Логистиката е затруднена, но трябва да продължим да унищожаваме окупаторите“, подчерта Зеленски.
Руското министерство на отбраната съобщи днес, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да достигнат до градската гара.
Русия от месеци се стреми да завземе Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Според руската армия, превземането на града е от решаващо значение за установяване на контрол над цялата Донецка област.
Зеленски заяви пред американската медия „Аксиос“, че според украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще завземе целия регион Донбас, включително Донецка и Луганска област. Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди тази информация чрез независим източник.
Украинският проект за картографиране с отворен код „Deep State“ миналата седмица разшири обозначената в сиво зона югозападно от Покровск, като вече идентифицира около една пета от западните и южните райони на града като оспорвани.
Русия контролира приблизително 75% от Донецка област, докато под украински контрол остават около 6 600 квадратни километра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това ги написах още на обяд
Коментиран от #3, #13
16:22 27.10.2025
2 Гробар
Коментиран от #14
16:22 27.10.2025
3 Факт
До коментар #1 от "Това ги написах още на обяд":И гледайте АЛ ДЖАЗИРА! Стотици трупове на руски агресори са по улиците в западната част на Покровск
16:23 27.10.2025
4 Мисля че вече е преименуван на
16:23 27.10.2025
5 СПОКО!
Съвсем скоро и той ще изгуби ...,,стратегическото си значение"...!
16:24 27.10.2025
6 РФ е един огромен КЕН eф !
Вече всички opки са денацифицирани и трансформирани в слънчогледи, от които ще се направи олио, което да се пусне по нашите магазини на промоция и нашенските копейки ще си полеят обилно салатката за ракийката.
Така ще се чувстват много близки с монголо-татарите от Московия.
Коментиран от #21, #27
16:24 27.10.2025
7 ЪХЪ
16:25 27.10.2025
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАБРАНЕНИ СА ОТ ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ:(((
ИЗГАРЯТ ГИ ЖИВИ :((((
ООН ТРЯБВА ДА СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ :((((
16:25 27.10.2025
9 АЗОВ
Коментиран от #11
16:25 27.10.2025
10 Вече не е Покровск
Коментиран от #22
16:26 27.10.2025
11 Хахаха
До коментар #9 от "АЗОВ":Koмaндиpът нa „Aзoв“ пoиcкa изтeглянe oт Пoкpoвcк, oпacявa ce oт пълнo oбкpъжaвaнe на гpaдa.
16:27 27.10.2025
12 Азовец
И Доналд Тръмп не успя да ни спаси с негвите менте томахавки. :(
16:27 27.10.2025
13 Гробар
До коментар #1 от "Това ги написах още на обяд":"Ние не вземаме вече пленници"- думи на Максим Корольов от специалните части на ВСУ. "Горим ги живи и им вадим очите" и показва видеа които не са за хора със слаби сърца.
Коментиран от #18, #36
16:27 27.10.2025
14 ФАКТ
До коментар #2 от "Гробар":Тръмп беше казал, че ако не се сключи примирие, ще.изчрати американска авиация и ще унищожи руската "армия" за 1 седмица.
Коментиран от #20, #23
16:27 27.10.2025
15 Хм...
Не че нещо, ама да напомня.
След преговорите в Истанбул-
Почна се с 6060÷78, после 1000÷0, след това 1000÷19, 1000÷24 и засега последно 1000÷31
Общо 10060÷152
Съотношение 66÷1 в полза на Русия.
Кой разбрал, разбрал.
Айде със здраве, важното е пари да има.
16:28 27.10.2025
16 604
16:28 27.10.2025
17 Малко съм объркан!
Ма нали ги превзехме още пролетта, Вова сам се похвали!
Помня бурните изблици на радост в този форум, колко плакахме от щастие тогава!
Сега пак ли трябва да се радваме, какво казват от пасоля?!
Жената да меси ли пак пита със сол, да чакаме ли на Дунав мост пак?
Коментиран от #24
16:29 27.10.2025
18 Хич не ми е жал ни най малко
До коментар #13 от "Гробар":Ако си бяха стояли в калните руски села щяха да са живи и да имат очи!!! Чий го дирят в Украйна?
16:29 27.10.2025
19 Пич
- Украйна прави ново човешко жертвоприношение в Покровск !!! Шамана Зелю иска кръв за да умилостиви боговете от Енгланд и Урсулоцкоатъл!!!
16:29 27.10.2025
20 Той
До коментар #14 от "ФАКТ":тъй си ги плещи. Лаладжия.
16:29 27.10.2025
21 НЕ МОЕ ДА БЪДЕ
До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":ОТ МОРДАТА ТИ ПО ГОУЕМ НЕМА
16:31 27.10.2025
22 Българин
До коментар #10 от "Вече не е Покровск":Азовци режат руски тикви.
Коментиран от #25, #29, #31
16:31 27.10.2025
23 И ти
До коментар #14 от "ФАКТ":Беше казал че ще зарежеш еднополовата любов ама още го вземаш!
16:31 27.10.2025
24 Превзеха март месец тази година
До коментар #17 от "Малко съм объркан!":Покровск и Турецк а миналата година месец май 2024 година превзехме Вовчанск на 6 км.от нашата руска граница. Аз копейката лично написах 47 възторжени коментара от радост а се оказва че се водели боеве още за тези градчета на 50 км.от Донецк!!! Ще си омеся главата накрая!
16:32 27.10.2025
25 Май
До коментар #22 от "Българин":отрвзоха техните.😂🤣😂🤣
16:32 27.10.2025
26 Много кратко
Снощи им пуснаха партенката за голямата руска победа, тамън изтрезняха от парцуцата днес и айде- пак киреч!
Успокойте се бр, вати, възрастни хора сте, с пейсмейкъри, ще направите беля!
16:33 27.10.2025
27 Монголо-татарският хан Чака
До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Бях цар на България за една година, а цар Светослав Тертер беше васал на Ногай-хан.
Затова макетата ни наричат татари!
И защото татарите в Татарстан за какви се броят? А?
16:33 27.10.2025
28 Равносметка
С няколко пъти повече оръжие и войска ...
Друго няма смисъл да добавям .
Коментиран от #32, #40, #49
16:33 27.10.2025
29 Бохо Хохо
До коментар #22 от "Българин":Не си добре!
16:34 27.10.2025
30 Точна статия
Русия от месеци се стреми да завземе Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Според руската армия, превземането на града е от решаващо значение за установяване на контрол над цялата Донецка област.
Зеленски заяви пред американската медия „Аксиос“, че според украинското разузнаване руският президент Владимир Путин е заявил в частен разговор, че до 15 октомври Москва ще завземе целия регион Донбас, включително Донецка и Луганска област.
Коментиран от #39
16:35 27.10.2025
31 АИЛАНКООЛУ
До коментар #22 от "Българин":ТВА ДЕТ ГО СНЕСЕ И С ОВЧАРСКА ГЕГА НЕ МОЕШ ГО ПРЕСКОЧИ
16:35 27.10.2025
32 1001
До коментар #28 от "Равносметка":Знаеш ли колко са 1200 километра фронтова линия?
Коментиран от #34
16:35 27.10.2025
33 Този фашист
16:37 27.10.2025
34 Колкото са за Украйна
До коментар #32 от "1001":толкова са и за агресора .
Коментиран от #37, #41
16:37 27.10.2025
35 Кочината ЕС
16:37 27.10.2025
36 Минувач
До коментар #13 от "Гробар":Ау какъв демократичен коментар в демократична медия ! Така де нали сме евроатлантици !
16:38 27.10.2025
37 Агресора е САЩ
До коментар #34 от "Колкото са за Украйна":Пропагандата е забавна, но не за всеки.
16:38 27.10.2025
38 Аз, разузнавачът!
Ракетата е била изстреляна от Баренцово море
Тестът е бил проведен от арктическия архипелаг Нова Земя (Новая Земля) в Баренцово море, обяви норвежкото военно разузнаване на 27 октомври.
Как Буревестник е прелетяла 14000 км. оставям на въображението на родните путински да обяснят!
Мухахах!
16:39 27.10.2025
39 Путин бесен в бункера
До коментар #30 от "Точна статия":До 15 октомври е дал краен срок както точно каза Зеленски за превземане на Покровск и Турецк и целия Донбас. 15 октомври отдавна мина и преди 3 дни е крещял на Герасимов - "Хвърляйте пехотата на вълни в месомелачката,ето защо Тръмп отхвърли срещата и станахме за смях пред света. Украинците нямат толкова снаряди да избият цялата ни пехота"...Ето защо групи рашистки самоубийци от по 100-200 човека влизат фронтално в Покровск и до часове са ликвидирани от Украинските защитници на града
16:40 27.10.2025
40 Поправка
До коментар #28 от "Равносметка":75% от Донбас Фаши !
16:40 27.10.2025
41 Затова зомбитатаУкри измират.
До коментар #34 от "Колкото са за Украйна":А ти си слагай лайкове в тяхна чест. Бог да ги прости.
16:42 27.10.2025
42 Само подробности
С тотално превъзходство (в няколко пъти) като бойна техника и численост ,Русия вече почти 4 години не може да превземе 1/5 част от Донбас . Отделно за Курска област просиха хиляди севернокорейци .
И да ми слагате минуси ,това не променя истината .
Коментиран от #46
16:44 27.10.2025
43 Аз, разузнавачът!
16:44 27.10.2025
44 Кобрети
16:45 27.10.2025
45 Тази Специална военна операция
16:45 27.10.2025
46 Пропагандата е забавна
До коментар #42 от "Само подробности":но за глупака е вредна. Ако Русия държеше да превзема без да се интересува от цивилните, са и необходими точно няколко часа, без да прати и един войник. Полза от глупава пропаганда с интелект на дете, нямаш. остава да има и с ко да го асимилираш.
16:47 27.10.2025
47 Аз, разузнавачът!
Той подчерта, че Украйна е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег "Томахок", но и "други подобни неща", които не изискват продължително обучение.
"Не говорим само за ракети "Томахоук". САЩ имат много подобни системи, които не изискват много обучение. Мисля, че единственият начин да се работи с Путин е чрез натиск", добави Зеленски.
16:48 27.10.2025
48 Голодомора в Украйна
16:49 27.10.2025
49 Комплексар
До коментар #28 от "Равносметка":слагаш си плюсове сам на себе си и минуси на истина
Равносметката я каза съветник на Държавния департамент на САЩ, именно Украйна, а не Русия, се намира „на ръба на катастрофа“. Според неговите изчисления, съотношението между убитите украински и руски войници е 36 към 1, което означава, че Украйна е близо до милион загинали.
Слагай сега минуси , за да ти мине агресията.
16:54 27.10.2025