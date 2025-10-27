В Беларус подготвят децата за война?

Децата в Беларус прекарват повече от половината време в училище с теми като война, смърт, саможертва. Те играят военни игри, ходят на патриотични лагери, управляват дронове и се учат на стрелба.

Военни игри, строева подготовка, посещение на военни части, тържествени клетви, връчване на знамена – режимът на Александър Лукашенко подготвя децата и младежта за "гореща" война на страната на Русия. До такива изводи стигат авторите на доклада "Деца без бъдеще: милитаризация на детството в Беларус".

"Стратегия за оцеляване на режима на Лукашенко"

Милитаризацията на децата в Беларус е "стратегия за оцеляване на режима", се казва в съвместния доклад на организацията на бившите силовици BELPOL и Народното антикризисно управление (НАУ). Според ръководителя на НАУ Павел Латушко, след протестите през 2020 в страната "започва системна работа по формирането на ново поколение лоялни граждани". Освен това силовите структури на Лукашенко се сблъскаха с кадрови кризи – младежта отказваше да служи в репресивните ведомства. Затова режимът реши "целенасочено да възпитава бъдещи силовици".

През 2022 се появи още една причина – подготовката на Беларус за евентуално влизане в "гореща" война заедно с Русия. Милитаризацията на непълнолетните е важна част от този процес, описан и в държавната "Програма за патриотично възпитание на населението за 2022-2025".

Авторите на доклада отбелязват, че повече от половината от училищните мероприятия днес са свързани с теми като война, смърт, саможертва. Редовни станаха посещенията на ученици във военни части и силови ведомства, където децата се запознават с оръжия и специални средства, използвани от силите за сигурност.

Хиляди ученици участват във военни учения

В т.нар. "Военни игри" всяка година вземат участие над 35 000 ученици, отбелязват още авторите на доклада за милитаризацията на беларуските младежи. Децата на възраст от 9 до 10 години участват в игра, в която получават роли на "сапьори", "санитари" или "снайперисти". За децата от 11 до 14 години има друга военна игра, при която децата се учат да поставят превръзки и да стрелят.

За по-големите има дори тренировки с танкове - например опит за представяне на случай, при който танк преминава над хора, седящи в окопи. Децата са подлагани на специално обучение, за да не се страхуват от звуците на изстрели и експлозии, нито от кръвта. В Беларус във всяко учебно заведение отново са назначени военни инструктори, повечето от които са бивши представители на силите за сигурност. През 2024 година Министерството на образованието купи за средните училища почти двеста мултимедийни стрелбища.

"Милитаризацията се подкрепя от мощна идеологическа програма. Учебниците редовно се пренаписват по политическа поръчка на властта. Училищните администрации и отделите по образование от своя страна са принудени систематично да се отчитат пред прокуратурата", се отбелязва в доклада на BELPOL и НАУ.

Тийнейджърите се учат да управляват дронове

В 220 беларуски училища са основани и военно-патриотични класове, в които се обучават около 4000 деца. Още около 1800 тийнейджъри учат в девет военни училища. В няколко учебни заведения са открити класове за пилоти на дронове, където деца на възраст 12-17 години се учат да управляват т.нар. FPV-дронове (от англ. First-person View - дрон, предаващ с видеокамера на живо), предназначени за унищожаване на техника и жива сила на противника.

По време на ваканциите децата ходят на военно-патриотични лагери. През 2023-2024 в 736 лагера са преминали обучение над 57 000 тийнейджъри. Към началото на 2023 в страната са били регистрирани почти хиляда военно-патриотични организации, в които са членували над 14 500 тийнейджъри. Само вътрешното министерство на Беларус е създало около 300 клуба за 8000 деца, които се приемат там от 11-годишна възраст. Една от дисциплините е подготовка за стрелба.

Финансирането на военно-патриотичното възпитание в Беларус се осъществява от държавния бюджет, но и от извънбюджетни източници като фондове и "доброволно-принудителна" спонсорска помощ от организации и предприятия. Част от средствата идват от Президентския спортен клуб, ръководен от един от синовете на беларуския лидер - Дмитрий Лукашенко.

"Масовата милитаризация подкопава образователната система"

Матвей Купрейчик от BELPOL смята, че властите успяват да постигнат целите си, примамвайки децата с обещания за по-лесно влизане във висши учебни заведения. Семействата на онези деца, които са се отличили във военната подготовка, получават и финансови стимули.

"Масовата милитаризация подкопава образователната система, разрушава ценностите на хуманизма и критичното мислене, децата растат с изкривено възприятие за света, където насилието и подчинението се считат за норма, а култът към личността се превръща в централен", казва Павел Латушко от НАУ.

Според авторите на доклада случващото се в Беларус е нарушение на международните задължения на страната за защита на правата на децата - свобода на убежденията и мислите, защита на децата от експлоатация и пропаганда и въвличане във военни действия. Двете организации планират да информират международната общност за използването на деца от режима на Лукашенко за идеологически и военни цели.