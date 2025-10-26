Новини
Сигурно и след сто години пак ще бъде така: руските власти решават големите социални проблеми все по един и същи начин: като свикват съвет при президента

Преброй бременните: как в Русия решават демографски проблеми - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руските власти нямат идея как да подобрят демографската ситуация в страната и прибягват до обичайните трикове – този път той се нарича регистър на бременните жени, пише журналистката Татяна Фелгенхауер.

Още новини от Украйна

Сигурно и след сто години пак ще бъде така: руските власти решават големите социални проблеми все по един и същи начин: като свикват съвет при президента. Демографските въпроси сериозно тревожат Владимир Путин - самият той го признава. Но тъй като чиновниците в Русия в момента най-добре се справят с производството на автомати Калашников, по демографските въпроси решението им също е свързано с насилие и бюрократични трикове.

Да се преброят всички бременни!

Разбира се, за да се реши такъв сериозен проблем като демографския, не можеше да не се създаде специален съвет при президента. И вече в рамките на този съвет вицепремиерът Татяна Голикова съобщи, че още през следващата година в Русия ще заработи Регистър на бременните рускини, в който ще постъпва информация за всички раждания. Отделно трябва да се отбележи, че тази база данни ще бъде част от друг федерален регистър - този на лицата с определени заболявания. Но не се учудвайте: бременността в Русия традиционно се счита за "заболяване". По-чувствителните читатели бих посъветвала никога да не четат историите на руски жени, преживели унижения и ужасяващо отношение в родилни отделения.

Така или иначе, чиновниците отново не измислиха нищо по-умно от това да преброят всички бременни жени в Русия. Защо? Очевидно, за да покажат, че правят нещо, когато трябва да се отчитат пред Путин по демографските въпроси. Раждат се малко деца? Е, какво да се прави, властите не искат да спират войната, не успяват да се оправят и с икономиката, но ето, вижте – имаме таблици, цифри и нулева защита на личните данни. Разбира се, никой не е попитал жените дали искат държавата, която и без това се натрапва в спалнята на гражданите, да следи и как са преминали ражданията.

Натиск и контрол върху жените

Загрижеността за жените и техните деца в решението да се създаде такъв регистър е нулева. Това е просто поредният елемент на контрол и натиск. След като в частните клиники на практика забраниха абортите, пропагандата започна да промива мозъците на тийнейджърите по повод бременността на 16 години и да обещава финансови компенсации на бременни ученички, след всички тези немислими и вредни инициативи, които се стремят да превърнат жената в инкубатор, властите искат да контролират всяка стъпка, всеки поет дъх на жените. И да, от самото раждане те искат да контролират всяко дете.

Отделно трябва да се отбележи, че в стремежа си да подчинят и контролират жените, се обединиха и Руската православна църква, и северокавказките републики на Русия. Неочакван момент на единство!

Въпреки че властите уверяват в надеждността и сигурността на регистъра на бременните жени, това не звучи много убедително. Жените ще се окажат в още по-уязвимо положение. Освен това не е много ясно как съществуването на регистъра е съвместимо с правото на аборт. Това е и допълнителен натиск върху жените, които редовно се сблъскват с домашно насилие. Държавата изисква да раждат, но в същото време не предлага никаква защита. Нещо повече, темата за домашното насилие последователно се заобикаля от властите.

Всичко е пиар

Разбира се, за чиновника в цялата тази история най-важното е отчетността. Няма никаква грижа и реална помощ. Виждали сме много такива кампании. Призовавайки жените да раждат, държавата не си прави труда да създаде всички условия за бъдещата майка и детето. Ражданията нямат нищо общо с щастието и добрия живот на семейството. Става дума за попълване на регистрите, за отчети и в крайна сметка - за продължаване на войната. Хората са новият петрол. Тази фраза се повтаря толкова често, че вече е станала банална. Въпреки това човешкият ресурс е това, от което Владимир Путин има най-голяма нужда.

Длъжностните лица се опитват да угаждат на шефовете си и измислят най-невероятни начини за повишаване на раждаемостта. Но доста бързо се стигна до сблъсък с реалността – няма пари! Първа се предаде област Самара. Поради дефицит в бюджета властите на региона първи в Русия решиха да намалят размера на еднократната помощ за бременни ученички и студентки. От 1 януари 2026 г. Местните власти ще изплащат по 100 000 рубли вместо 200 000. Като се има предвид икономическата ситуация в другите региони, може смело да се предположи, че скоро плащанията ще бъдат намалени навсякъде.

Въпреки това за чиновниците това едва ли ще бъде голям проблем. Такива плащания не са били замислени като реална подкрепа, а просто като поредния пиар ход. В Русия жената е само обект на демографска статистика.


  • 1 Раша в колапс и шок

    14 14 Отговор
    В много руски градове по бензиностанциите поради липса на горива,граждани издигнаха плакати срещу власта -

    Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"
    25 октомври 2025, 18:01 часа
    Снимка: БГНЕС
    Новите американски санкции срещу двете емблеми на руската петролна индустрия "Роснефт" и "Лукойл" доведоха до моментални тежки загуби за тези компании, показва справка на The Moscow Times. Обхванатият период на справката са последните два дни - а загубите са за милиарди.

    17:47 26.10.2025

  • 2 Вагин

    6 7 Отговор
    С Буревестници!

    17:49 26.10.2025

  • 3 ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ

    7 13 Отговор
    Да преброи бременните в Джерманската джамаирия.

    17:49 26.10.2025

  • 4 Със 150

    11 6 Отговор
    хиляди,омъжени за китайци !

    17:50 26.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    17 12 Отговор
    Путлер решава демографския проблем,като праща милиони на cмърт в Украйна.

    17:52 26.10.2025

  • 7 Тома

    11 12 Отговор
    DW да проверят колко пари дава руската държава при раждане на дете и тогава да пишат глупости

    17:52 26.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Най-голямата страна в мире

    14 6 Отговор
    Повиквателните за война ги връчват електронно, но бременните ги броят на ръка.

    17:52 26.10.2025

  • 10 СЛАВА УКРАИНЕ

    11 9 Отговор
    ПРО СИА ПРИКЛу4и... ПУ СИН ЗАБРЕМЕНИА ОТ ПЕ ДА лА.. ПЕСК ОФФ

    17:52 26.10.2025

  • 11 Перник

    8 11 Отговор
    Пълни глупости пишете измишльотини болни мозъци

    17:53 26.10.2025

  • 12 Путин

    4 6 Отговор
    за десето дете,дава пожизнена пенсия 10000 рубли!

    17:55 26.10.2025

  • 13 Руснаците

    8 7 Отговор
    предпочитат кози!

    Коментиран от #21

    17:56 26.10.2025

  • 14 КОСМАТИА БАНКИНСКи ГРЪБ

    4 4 Отговор
    ЗА КАКВО ИМ Е НА ГАЛКИТЕ РУСХИ д аПРОИЗЖегдат ГРУЗЗ 200.. ЛОСХ МАТРИАЛ ККАТО БУИ КАЗАЛо АБНКАИНСКОТО ГуЖИАДО С КОСМАТИА ГРЪБ,, БАНКИАНСКИ ВЪРКОЛАК

    17:58 26.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дойче зеле да преброи бременните

    10 8 Отговор
    Германки които са жертва на милите им мигранти които меркел внесе и по късно другите дойдоха там .....на всяко празненство има изнасилени хиляди ....прираста расте със всяка година !!!!!! Защо се занимава със другите страни ????? Това е пропаганда на западналия загнил запад !!!!!!

    17:58 26.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин

    5 5 Отговор
    акушер гинеколог ли е?

    18:00 26.10.2025

  • 19 Антрополог

    7 1 Отговор
    За руската територия,оптималното население е 15 милиона,!

    Коментиран от #26

    18:03 26.10.2025

  • 20 Хи хи

    4 7 Отговор
    Интересно, защо еврогеевете са толкоз загрижени как в Русия се решават демографските проблеми ?!

    18:03 26.10.2025

  • 21 Хи хи

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаците":

    То и ти предпочиташ кози, признай си !

    Коментиран от #24, #28

    18:05 26.10.2025

  • 22 Вълк

    4 4 Отговор
    Да си пратят жените на екскурзия в България и ще им решим мъката

    Коментиран от #34

    18:05 26.10.2025

  • 23 Бейби бум

    0 3 Отговор
    с един Путин не става!

    18:05 26.10.2025

  • 24 Ако си

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    коза,да!

    18:06 26.10.2025

  • 25 Спокойно

    7 2 Отговор
    Другарят Путин ще оплоди колкотому трябват за фронта !

    18:06 26.10.2025

  • 26 Гоце

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Антрополог":

    Украйна ще ги вкара в това число

    18:08 26.10.2025

  • 27 Бай Иван

    2 5 Отговор
    Очилатия вожд РЮТЕ на натото е всъщност холандец омъжен за друг такъв 😂

    18:08 26.10.2025

  • 28 Националист

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    Предлагаш ли се

    18:09 26.10.2025

  • 29 Женщини

    3 0 Отговор
    да имат по 2 Путина!

    18:09 26.10.2025

  • 30 Брежнев

    1 0 Отговор
    През 70-те,са правили експерименти с шимпанзета !

    Коментиран от #39

    18:12 26.10.2025

  • 31 Ами

    2 3 Отговор
    Германия и Русия имат почти еднаква раждаемост в % спрямо населението.
    Така, че от DW да си гледат "гостите" и да си ги разможават :)

    18:16 26.10.2025

  • 32 Ебонитовата пръчка

    4 0 Отговор
    да са честити женските колхози

    18:16 26.10.2025

  • 33 П.Утин

    2 0 Отговор
    Шша ги опрайм..!

    18:17 26.10.2025

  • 34 Собачка

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Вълк":

    А бе ти жена си не можеш да оправиш тръгнал си......

    18:18 26.10.2025

  • 35 шаа

    2 2 Отговор
    зелето пак вкиснато, вместо да види собствената си ислямизация, се е заровило в чуждите чаршафи. покрай тях и фракти върти щастливо опашчица - щом господарят каже и челна стойка ще направят

    18:41 26.10.2025

  • 36 Я беременна ето временно

    3 0 Отговор
    Нас недогонят
    Трябва 100-200 милиона новородени следващите 10-20 години

    18:45 26.10.2025

  • 37 Снимката

    0 0 Отговор
    Минават на преглед при Путин!

    18:46 26.10.2025

  • 38 Факти

    0 1 Отговор
    Всяка втора статия е от ДВ. Вие журналисти нямате ли? Стига с тая лъжлива медия.

    18:52 26.10.2025

  • 39 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Брежнев":

    И в САЩ са правили опити с шимпанзета и то успешни. Получили са Нобелова премия. Надарена нация. Имат и филми с най-различни животни, а в Германия има публични домове, където можеш да поръчаш кози, овце, магаренца, кучета според вкуса на клиента. Напреднала висша нация. В България и Русия я караме традиционно защото сме изостанали.

    18:59 26.10.2025

  • 40 Деца лесно се раждат ама как се

    2 0 Отговор
    Отглеждат възпитават и образоват е въпросът

    19:02 26.10.2025

  • 41 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Татяна Фелгенхауер в DW. Персонажът е много соросоиден.
    А иначе - от 1 февруари 2026 г. майчинският капитал в Русия ще бъде индексиран и ще възлиза на 737 000 рубли за първо дете и 974 000 рубли за второ и всяко следващо дете.
    Курс 1 евро = 94,08 рубли.
    Плащат хората за бебета.

    19:17 26.10.2025

