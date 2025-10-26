Преброй бременните: как в Русия решават демографски проблеми

Руските власти нямат идея как да подобрят демографската ситуация в страната и прибягват до обичайните трикове – този път той се нарича регистър на бременните жени, пише журналистката Татяна Фелгенхауер.

Още новини от Украйна

Сигурно и след сто години пак ще бъде така: руските власти решават големите социални проблеми все по един и същи начин: като свикват съвет при президента. Демографските въпроси сериозно тревожат Владимир Путин - самият той го признава. Но тъй като чиновниците в Русия в момента най-добре се справят с производството на автомати Калашников, по демографските въпроси решението им също е свързано с насилие и бюрократични трикове.

Да се преброят всички бременни!

Разбира се, за да се реши такъв сериозен проблем като демографския, не можеше да не се създаде специален съвет при президента. И вече в рамките на този съвет вицепремиерът Татяна Голикова съобщи, че още през следващата година в Русия ще заработи Регистър на бременните рускини, в който ще постъпва информация за всички раждания. Отделно трябва да се отбележи, че тази база данни ще бъде част от друг федерален регистър - този на лицата с определени заболявания. Но не се учудвайте: бременността в Русия традиционно се счита за "заболяване". По-чувствителните читатели бих посъветвала никога да не четат историите на руски жени, преживели унижения и ужасяващо отношение в родилни отделения.

Така или иначе, чиновниците отново не измислиха нищо по-умно от това да преброят всички бременни жени в Русия. Защо? Очевидно, за да покажат, че правят нещо, когато трябва да се отчитат пред Путин по демографските въпроси. Раждат се малко деца? Е, какво да се прави, властите не искат да спират войната, не успяват да се оправят и с икономиката, но ето, вижте – имаме таблици, цифри и нулева защита на личните данни. Разбира се, никой не е попитал жените дали искат държавата, която и без това се натрапва в спалнята на гражданите, да следи и как са преминали ражданията.

Натиск и контрол върху жените

Загрижеността за жените и техните деца в решението да се създаде такъв регистър е нулева. Това е просто поредният елемент на контрол и натиск. След като в частните клиники на практика забраниха абортите, пропагандата започна да промива мозъците на тийнейджърите по повод бременността на 16 години и да обещава финансови компенсации на бременни ученички, след всички тези немислими и вредни инициативи, които се стремят да превърнат жената в инкубатор, властите искат да контролират всяка стъпка, всеки поет дъх на жените. И да, от самото раждане те искат да контролират всяко дете.

Отделно трябва да се отбележи, че в стремежа си да подчинят и контролират жените, се обединиха и Руската православна църква, и северокавказките републики на Русия. Неочакван момент на единство!

Въпреки че властите уверяват в надеждността и сигурността на регистъра на бременните жени, това не звучи много убедително. Жените ще се окажат в още по-уязвимо положение. Освен това не е много ясно как съществуването на регистъра е съвместимо с правото на аборт. Това е и допълнителен натиск върху жените, които редовно се сблъскват с домашно насилие. Държавата изисква да раждат, но в същото време не предлага никаква защита. Нещо повече, темата за домашното насилие последователно се заобикаля от властите.

Всичко е пиар

Разбира се, за чиновника в цялата тази история най-важното е отчетността. Няма никаква грижа и реална помощ. Виждали сме много такива кампании. Призовавайки жените да раждат, държавата не си прави труда да създаде всички условия за бъдещата майка и детето. Ражданията нямат нищо общо с щастието и добрия живот на семейството. Става дума за попълване на регистрите, за отчети и в крайна сметка - за продължаване на войната. Хората са новият петрол. Тази фраза се повтаря толкова често, че вече е станала банална. Въпреки това човешкият ресурс е това, от което Владимир Путин има най-голяма нужда.

Длъжностните лица се опитват да угаждат на шефовете си и измислят най-невероятни начини за повишаване на раждаемостта. Но доста бързо се стигна до сблъсък с реалността – няма пари! Първа се предаде област Самара. Поради дефицит в бюджета властите на региона първи в Русия решиха да намалят размера на еднократната помощ за бременни ученички и студентки. От 1 януари 2026 г. Местните власти ще изплащат по 100 000 рубли вместо 200 000. Като се има предвид икономическата ситуация в другите региони, може смело да се предположи, че скоро плащанията ще бъдат намалени навсякъде.

Въпреки това за чиновниците това едва ли ще бъде голям проблем. Такива плащания не са били замислени като реална подкрепа, а просто като поредния пиар ход. В Русия жената е само обект на демографска статистика.