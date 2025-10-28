Новини
Тръмп иска да задуши финансово военната машина на Москва! Колко силно ще ударят петролните санкции върху Русия?
  Тема: Украйна

Тръмп иска да задуши финансово военната машина на Москва! Колко силно ще ударят петролните санкции върху Русия?

28 Октомври, 2025 13:49 762 25

Най-големият фактор X не е какво ще направят търговците на петрол, а какво ще направи Вашингтон по отношение на прилагането на закона

Тръмп иска да задуши финансово военната машина на Москва! Колко силно ще ударят петролните санкции върху Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
CNN CNN

Опитите на американския президент Доналд Тръмп да задуши финансово военната машина на Москва в Украйна, като наложи санкции на руските петролни компании, предизвикаха незабавен отзвук в офисите му в Индия и Китай. Някои петролни компании започнаха да отменят поръчки, за да изпреварят крайния срок от 21 ноември, след санкциите срещу двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, според източници от индустрията, предаде CNN, цитирана от Фокус.

Досега двете най-населени държави в света, Индия и Китай, до голяма степен се съпротивляваха на молбите на американския лидер да спрат да купуват руски петрол – и на заплахите му за това какво може да се случи, ако не го направят. Но ранните признаци за придържане към "огромните“ санкции на Тръмп може да са просто изчакващ модел, казват анализатори, тъй като играчите намират нови начини за доставка и придобиване на евтино руско черно злато чрез сложна система за заобикаляне, която включва посредници и "сянка на флота“ от танкери с непрозрачна собственост.

Колко силно ще засегнат Русия санкциите на Тръмп в крайна сметка може да се реши в Азия.

Според анализатори, Индия и Китай внасят между 3,5 и 4,5 милиона барела руски петрол дневно, значителна част от който идва от новосанкционираните фирми.

Ричард Джоунс, анализатор на суров петрол в Energy Aspects, заяви, че доставките от 1,4 до 2,6 милиона барела на ден за Индия и Китай може да се изчерпят, когато настъпи крайният срок през ноември.

За Индия санкциите представляват позната и сложна дилема, противопоставяйки трайната ѝ нужда от енергия на намалени цени и наследството ѝ от приятелство с Москва на дълбоките и нарастващи стратегически връзки с Вашингтон. Ню Делхи също така се надява на сближаване с Тръмп, след като той наложи 50% мита върху износа на страната за САЩ, но покупките ѝ на руски петрол се оказаха препъни камък.

За Китай, който е критична икономическа жизненоважна артерия за Русия от началото на войната, смятането ще бъде свързано със защитата на големите му петролни компании, като същевременно се балансира между това, което той вижда като ключово геополитическо партньорство с Русия, и интереса да се гарантира, че войната няма да сложи край на управлението на Путин.

"Самосанкция“

След като западните държави забраниха превоза на руски суров петрол по море след нахлуването на Москва в Украйна, Кремъл успешно се насочи на изток, намирайки икономическа жизненоважна артерия в Китай и Индия, които поглъщаха милиони барели на ден на голяма отстъпка. Печеливш сценарий за тях, но за сметка на Украйна, в очите на Запада.

И двете азиатски държави последователно защитаваха тези покупки, представяйки ги като част от националните си интереси за гарантиране на енергийната сигурност. Но за краткото време, откакто администрацията на Тръмп обяви санкциите си срещу Роснефт и Лукойл, има признаци, че тези санкции вече започват да оказват влияние.

Санкциите "неизбежно ще донесат разходи за руската икономика“, каза Фарва Аамер, директор на "Инициативи за Южна Азия“ в Института за политика на обществото в Азия.

"Кремъл ще следи отблизо кой ще абсорбира дела на руския суров петрол, от който Индия се отказва, докато се отдръпва, и засега Китай може да няма мотивация да разшири приема си.“

В Китай, най-верният икономически партньор на Русия, няколко държавни петролни компании са отменили някои покупки на руски суров петрол, според Джанив Шах, вицепрезидент на петролните пазари и анализа надолу по веригата в Rystad Energy.

Колебанието е отразено и в Индия, където най-голямата частна рафинерия в страната Reliance заяви пред CNN, че ще "адаптира операциите на рафинерията, за да отговори на изискванията за съответствие“ и е "напълно ангажирана“ със "спазването на приложимите санкции“.

Според данни на Kpler, компанията за проследяване на петролни данни, Reliance е внесла малко над 181 милиона барела руски петрол между януари и септември тази година.

В понеделник най-голямата държавна петролна компания в Индия, Indian Oil Corporation, заяви, че ще спазва всички приложими санкции, според Press Trust of India.

"Засега повечето индийски и държавни китайски купувачи на практика ще се самосанкционират за един или два цикъла, докато не разберат намеренията на САЩ за прилагане на закона“, съобщи анализаторът Ричард Джоунс.

Но това може да е само "докато не се намерят заобиколни решения“, каза Джоунс.

"Индия е в по-трудно положение“, според Клейтън Сийгъл, председател на катедрата по енергетика и геополитика в Центъра за стратегически и международни изследвания, защото китайският пазар е по-непрозрачен и китайските фирми се страхуват по-малко да бъдат включени в черния списък на Вашингтон.

"Накратко, (Индия) се пристрасти към руските барели с отстъпка. Връщането към предвоенния им микс от доставки на суров петрол би означавало повече барели от Близкия изток, Персийския залив, Западна Африка и дори САЩ – на значително по-висока цена“, смята той.

Неспазването може да представлява сериозен финансов риск за китайските и индийските фирми, тъй като заплашените вторични санкции биха могли потенциално да осакатят способността им да вземат заеми от американски банки, ако все още купуват директно от Русия.

В понеделник индийският външен министър С. Джайшанкар изглежда критикува санкциите на Тръмп, наричайки търговията с енергийни продукти "все по-ограничена“.

Без да назовава САЩ, той каза, че "принципите се прилагат избирателно и това, което се проповядва, не е задължително да се практикува“.

Геополитическо маневриране

За Пекин въпросът се простира отвъд енергийната сигурност и представлява критично изпитание за неговото стратегическо партньорство "без граници“ с Москва и тяхната споделена цел за противодействие на глобалното влияние на САЩ.

"Предвид натиска от САЩ, Китай няма да игнорира напълно американските искания, но и няма да изпълни всичко, което САЩ искат“, каза Юн Сун, директор на програмата за Китай в мозъчния тръст Stimson Center. "В крайна сметка Китай няма да изостави Русия.“

Съществува и вероятност Москва и Пекин вече да са започнали "лични разговори“ за "потенциални решения или контрамерки“, според Уилям Ян, старши анализатор за Североизточна Азия в Международната кризисна група.

"Не виждам сценарий, в който Китай просто би решил да се отдели от руските енергийни източници, защото това би предизвикало дълбок шок в собствената икономика и индустрии на Китай“, заяви той.

От началото на войната големите китайски фирми и банки до голяма степен се стремят да спазват американските санкции, за да избегнат вторични санкции върху международния си бизнес.

Дори и големите китайски държавни предприятия да се отдръпнат, анализаторите предполагат, че по-малките независими рафинерии, известни като "чайници“, може да продължат да купуват руски петрол чрез трети страни купувачи, въпреки че способността им да абсорбират допълнителни количества би била ограничена в краткосрочен план. Не е ясно каква част от общата търговия на Китай с руски петрол вече представляват тези рафинерии, казват анализаторите.

Китайското външно министерство информира в четвъртък, че страната "последователно се е противопоставяла на едностранните санкции“.

Ню Делхи все още не е коментирал публично, но санкциите създават пряк сблъсък между два от основните национални интереси на Индия.

Икономическият растеж и енергийната сигурност на Индия станаха зависими от руския суров петрол на ниски цени от партньор, с когото споделя историческо приятелство. Но нарастващото ѝ стратегическо партньорство със САЩ, което се задълбочи чрез групировката за сигурност Quad, е също толкова жизненоважно за противодействие на нарастващото влияние на съперника ѝ Китай в Индийския океан.

Това геополитическо смятане се усложнява от непосредствените икономически стимули. Ню Делхи в момента преговаря за търговско споразумение с Вашингтон, което би осигурило на експортните му индустрии така необходимата отсрочка, след като по-ранните тарифи на администрацията на Тръмп поставиха на карта милиони работни места.

Аамер, експертът от Азиатското общество, заяви, че "демонстрирането на осезаемо намаляване на търговията с петрол с Москва, дори постепенно, би могло да помогне за сключването на сделката и да се превърне в ключов жест на добра воля“.

Въпреки това, тъй като се очаква премиерът Нарендра Моди да бъде домакин на Путин в Ню Делхи по-късно тази година, всяка промяна вероятно ще бъде "тактическо прекалибриране засега, а не пълно стратегическо отстъпление“.

Сенчестият флот

Под всички тези геополитически маневри се крие "сянката на флота“ на Русия – стратегически актив, предназначен специално за транспортиране на суровия ѝ петрол извън западния надзор.

Мащабът на тази мрежа се разраства бързо през последните години. Доклад на S&P Global от май идентифицира 940 уникални кораба, участващи в този флот, което е с 45% повече спрямо предходната година.

Европейският съюз, Обединеното кралство и Съединените щати предприеха сериозни мерки за осуетяване на мрежата, като колективно добавиха в черен списък стотици кораби.

След нахлуването си в Украйна, Русия успя да поддържа износа си на суров петрол въпреки "логистичните предизвикателства“, породени от санкциите, отбелязаха анализатори на Kpler по-рано този месец.

И това е реалност, която подчертава предизвикателствата, свързани с прекъсването на приходите от петрол на Русия.

След предишните санкции на САЩ срещу големите руски петролни компании "Газпром“ и "Сургутнефтегаз“, индийските рафинерии просто се адаптираха, като купуваха петрола чрез сложна мрежа от "трети страни или посредници“, каза Мую Сю, старши петролен анализатор в Kpler.

Същият процес, включващ наслагване на транзакции, за да се прикрие произходът на товара, може да се приложи и към износа на руски петрол за Индия и Китай след последните санкции, според Сю.

"Става въпрос само за смяна на имена и пренасочване“, каза тя. "Очаквахме да се случат подобни неща.“

По-голямата част от този санкциониран петрол ще се озове на "непрозрачния китайски пазар и/или ще бъде "изпран“ чрез търговски трикове“, смята експертът по стратегически изследвания Сейгъл.

Тези заобиколни решения все пак биха се отразили на приходите на Москва, каза той, защото криенето в сянка струва повече.

"Най-големият фактор X не е какво ще направят търговците на петрол, а какво ще направи Вашингтон по отношение на прилагането на закона“, съобщи Сейгъл.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обаче

    20 3 Отговор
    Санкциите са срещу Европа.
    Ясно, точно и кратко.

    Коментиран от #9

    13:51 28.10.2025

  • 2 Дио

    14 0 Отговор
    Щото САЩ не са фалирали.Ало обора скоро ще разберете какво значи тотален фалит.

    13:55 28.10.2025

  • 3 китай и индия и други ще купуват горива

    12 1 Отговор
    а Колко силно ще ударят петролните санкции върху ес
    обеднелите наивни данъкоплатци и инфлацията
    ще го усетим и ние догодина

    13:55 28.10.2025

  • 4 Колко много думи

    9 6 Отговор
    и те не означават нищо защото икономическите анализатори ясно заявиха че те няма да повлият върху износът на петрол и газ от руската федерация.
    Резултатът ще бъде нулев върху Русия и ще има отражение върху европейската икономика с повишаване цените на газ и горива.
    Това мнение беше изразено от нашите анализатори и политици. Гответе се

    Коментиран от #10

    13:55 28.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Умирам от смях

    14 9 Отговор
    Оранжевия палячо ще удуши на Путин третия крак от смукане, а украйна ще се състои от лвовска и волинска област

    13:55 28.10.2025

  • 7 Елементарно

    12 12 Отговор
    Ефектът от санкциите в болшинството случаи се проявява едва след няколко месеца... Така, че до май месец едва ли ще се случи нещо драматично с Раша. Със сигурност обаче империята на злото ускорява хода си към разпада който е неизбежен.

    Коментиран от #11, #12

    13:56 28.10.2025

  • 8 Д-р Гълъбова

    9 5 Отговор
    Вятър го вее бай Дончо на бял кон ,сменя си мнението на 180°през ден,това си е чист признак на напредваща Де Ментсиа .

    13:56 28.10.2025

  • 9 !!!?

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче":

    Значи за Путлер всичко върви по план...необяснимо е само защо вият Копейките !!!?

    13:56 28.10.2025

  • 10 Напразни надежди...

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Колко много думи":

    Раша потъва и без тези санкции, а с тях ще бъде направо апокалипсис.

    Коментиран от #13

    13:58 28.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Булава

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Елементарно":

    Тя се разпада 4 година.Ама виждаме ефекта от санкциите.Ес се простреля направо в главата

    13:59 28.10.2025

  • 13 Умирам от смях

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Напразни надежди...":

    потъва евро-гейския съюз.

    13:59 28.10.2025

  • 14 Аве кpaвундерска работа...

    3 0 Отговор
    Още не са разбрали че РФ има САМОДОСТАТЪЧНА икономика - тоест НЕ ЗАВИСИ ОТ ШАЩ...
    Още си верват че са фактор...

    14:03 28.10.2025

  • 15 Грую

    2 0 Отговор
    Тръмпета и Путин си разиграват конете а еврокоптора се дави в собствен сос,сащ купуват руски петрол и после го продава на урсулчето за няколко долара повече и те така баце с 19 пакет санкции

    14:04 28.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Един

    2 0 Отговор
    Тия санкции ще закопаят Европа - не Русия!
    Но еврофашагите са глупави, еврофашагите са страхливи, еврофашагите са роби, които не смеят да се опълчат на САЩ... а америка е порядъно зле и и трябва само едно по-силно побутване, за да си налегнат парцалите за много дълго време!

    14:06 28.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хубаво аре у лево

    1 0 Отговор
    "Задушвачи велики" ...Смешници ...Броят на санкционираните танкери, за които Брюксел смята, че превозват руски петрол, се е увеличил със 117. , общо 579 танкера са били санкционирани между 14-ия и 19-ия пакет (включително). Това число е впечатляващо, като се има предвид, че към ноември 2024 г. руският флот се е състоял от 586 кораба. Тези данни са цитирани от SP Global ..Както отбелязват анализаторите обаче, „вносителите превозват петролни товари, използвайки флотилии под флаговете на други държави, а корабните компании могат бързо да променят регистрацията си“. Следователно е невъзможно да се каже колко танкера са под санкции в момента. Тези, които са включени в списъците, може да бъдат премахнати след пререгистрация.

    14:06 28.10.2025

  • 20 Някой

    1 0 Отговор
    Трън не желае просто да задуши руската икономика. Той мечтае за световно господство. Мъчи се да го постигне с всякакви международно непризнати мерки.

    14:06 28.10.2025

  • 21 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    ДядоДончо, предай на привържениците на Сороса и на Кизяк,че сме добре в Москва. Хахаххах

    14:07 28.10.2025

  • 23 Ще задушат те

    1 0 Отговор
    Ще задушат ама НЕ финансово военната машина на Москва, а Европа....и това май е точно целта и на САЩ, и на Русия, и на Китай

    14:09 28.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Още ли има ПО ПЕЙКИ заспали,
    дето не виждат и не разбират, че
    САЩинската цел на
    САЩинската война е
    САЩиянците да подчинят
    Русия‼️

    14:10 28.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

