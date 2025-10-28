Тръмп иска да задуши финансово военната машина на Москва! Колко силно ще ударят петролните санкции върху Русия?

Опитите на американския президент Доналд Тръмп да задуши финансово военната машина на Москва в Украйна, като наложи санкции на руските петролни компании, предизвикаха незабавен отзвук в офисите му в Индия и Китай. Някои петролни компании започнаха да отменят поръчки, за да изпреварят крайния срок от 21 ноември, след санкциите срещу двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, според източници от индустрията, предаде CNN, цитирана от Фокус.



Досега двете най-населени държави в света, Индия и Китай, до голяма степен се съпротивляваха на молбите на американския лидер да спрат да купуват руски петрол – и на заплахите му за това какво може да се случи, ако не го направят. Но ранните признаци за придържане към "огромните“ санкции на Тръмп може да са просто изчакващ модел, казват анализатори, тъй като играчите намират нови начини за доставка и придобиване на евтино руско черно злато чрез сложна система за заобикаляне, която включва посредници и "сянка на флота“ от танкери с непрозрачна собственост.



Колко силно ще засегнат Русия санкциите на Тръмп в крайна сметка може да се реши в Азия.



Според анализатори, Индия и Китай внасят между 3,5 и 4,5 милиона барела руски петрол дневно, значителна част от който идва от новосанкционираните фирми.



Ричард Джоунс, анализатор на суров петрол в Energy Aspects, заяви, че доставките от 1,4 до 2,6 милиона барела на ден за Индия и Китай може да се изчерпят, когато настъпи крайният срок през ноември.



За Индия санкциите представляват позната и сложна дилема, противопоставяйки трайната ѝ нужда от енергия на намалени цени и наследството ѝ от приятелство с Москва на дълбоките и нарастващи стратегически връзки с Вашингтон. Ню Делхи също така се надява на сближаване с Тръмп, след като той наложи 50% мита върху износа на страната за САЩ, но покупките ѝ на руски петрол се оказаха препъни камък.



За Китай, който е критична икономическа жизненоважна артерия за Русия от началото на войната, смятането ще бъде свързано със защитата на големите му петролни компании, като същевременно се балансира между това, което той вижда като ключово геополитическо партньорство с Русия, и интереса да се гарантира, че войната няма да сложи край на управлението на Путин.



"Самосанкция“



След като западните държави забраниха превоза на руски суров петрол по море след нахлуването на Москва в Украйна, Кремъл успешно се насочи на изток, намирайки икономическа жизненоважна артерия в Китай и Индия, които поглъщаха милиони барели на ден на голяма отстъпка. Печеливш сценарий за тях, но за сметка на Украйна, в очите на Запада.



И двете азиатски държави последователно защитаваха тези покупки, представяйки ги като част от националните си интереси за гарантиране на енергийната сигурност. Но за краткото време, откакто администрацията на Тръмп обяви санкциите си срещу Роснефт и Лукойл, има признаци, че тези санкции вече започват да оказват влияние.



Санкциите "неизбежно ще донесат разходи за руската икономика“, каза Фарва Аамер, директор на "Инициативи за Южна Азия“ в Института за политика на обществото в Азия.



"Кремъл ще следи отблизо кой ще абсорбира дела на руския суров петрол, от който Индия се отказва, докато се отдръпва, и засега Китай може да няма мотивация да разшири приема си.“



В Китай, най-верният икономически партньор на Русия, няколко държавни петролни компании са отменили някои покупки на руски суров петрол, според Джанив Шах, вицепрезидент на петролните пазари и анализа надолу по веригата в Rystad Energy.



Колебанието е отразено и в Индия, където най-голямата частна рафинерия в страната Reliance заяви пред CNN, че ще "адаптира операциите на рафинерията, за да отговори на изискванията за съответствие“ и е "напълно ангажирана“ със "спазването на приложимите санкции“.



Според данни на Kpler, компанията за проследяване на петролни данни, Reliance е внесла малко над 181 милиона барела руски петрол между януари и септември тази година.



В понеделник най-голямата държавна петролна компания в Индия, Indian Oil Corporation, заяви, че ще спазва всички приложими санкции, според Press Trust of India.



"Засега повечето индийски и държавни китайски купувачи на практика ще се самосанкционират за един или два цикъла, докато не разберат намеренията на САЩ за прилагане на закона“, съобщи анализаторът Ричард Джоунс.



Но това може да е само "докато не се намерят заобиколни решения“, каза Джоунс.



"Индия е в по-трудно положение“, според Клейтън Сийгъл, председател на катедрата по енергетика и геополитика в Центъра за стратегически и международни изследвания, защото китайският пазар е по-непрозрачен и китайските фирми се страхуват по-малко да бъдат включени в черния списък на Вашингтон.



"Накратко, (Индия) се пристрасти към руските барели с отстъпка. Връщането към предвоенния им микс от доставки на суров петрол би означавало повече барели от Близкия изток, Персийския залив, Западна Африка и дори САЩ – на значително по-висока цена“, смята той.



Неспазването може да представлява сериозен финансов риск за китайските и индийските фирми, тъй като заплашените вторични санкции биха могли потенциално да осакатят способността им да вземат заеми от американски банки, ако все още купуват директно от Русия.



В понеделник индийският външен министър С. Джайшанкар изглежда критикува санкциите на Тръмп, наричайки търговията с енергийни продукти "все по-ограничена“.



Без да назовава САЩ, той каза, че "принципите се прилагат избирателно и това, което се проповядва, не е задължително да се практикува“.



Геополитическо маневриране



За Пекин въпросът се простира отвъд енергийната сигурност и представлява критично изпитание за неговото стратегическо партньорство "без граници“ с Москва и тяхната споделена цел за противодействие на глобалното влияние на САЩ.



"Предвид натиска от САЩ, Китай няма да игнорира напълно американските искания, но и няма да изпълни всичко, което САЩ искат“, каза Юн Сун, директор на програмата за Китай в мозъчния тръст Stimson Center. "В крайна сметка Китай няма да изостави Русия.“



Съществува и вероятност Москва и Пекин вече да са започнали "лични разговори“ за "потенциални решения или контрамерки“, според Уилям Ян, старши анализатор за Североизточна Азия в Международната кризисна група.



"Не виждам сценарий, в който Китай просто би решил да се отдели от руските енергийни източници, защото това би предизвикало дълбок шок в собствената икономика и индустрии на Китай“, заяви той.



От началото на войната големите китайски фирми и банки до голяма степен се стремят да спазват американските санкции, за да избегнат вторични санкции върху международния си бизнес.



Дори и големите китайски държавни предприятия да се отдръпнат, анализаторите предполагат, че по-малките независими рафинерии, известни като "чайници“, може да продължат да купуват руски петрол чрез трети страни купувачи, въпреки че способността им да абсорбират допълнителни количества би била ограничена в краткосрочен план. Не е ясно каква част от общата търговия на Китай с руски петрол вече представляват тези рафинерии, казват анализаторите.



Китайското външно министерство информира в четвъртък, че страната "последователно се е противопоставяла на едностранните санкции“.



Ню Делхи все още не е коментирал публично, но санкциите създават пряк сблъсък между два от основните национални интереси на Индия.



Икономическият растеж и енергийната сигурност на Индия станаха зависими от руския суров петрол на ниски цени от партньор, с когото споделя историческо приятелство. Но нарастващото ѝ стратегическо партньорство със САЩ, което се задълбочи чрез групировката за сигурност Quad, е също толкова жизненоважно за противодействие на нарастващото влияние на съперника ѝ Китай в Индийския океан.



Това геополитическо смятане се усложнява от непосредствените икономически стимули. Ню Делхи в момента преговаря за търговско споразумение с Вашингтон, което би осигурило на експортните му индустрии така необходимата отсрочка, след като по-ранните тарифи на администрацията на Тръмп поставиха на карта милиони работни места.



Аамер, експертът от Азиатското общество, заяви, че "демонстрирането на осезаемо намаляване на търговията с петрол с Москва, дори постепенно, би могло да помогне за сключването на сделката и да се превърне в ключов жест на добра воля“.



Въпреки това, тъй като се очаква премиерът Нарендра Моди да бъде домакин на Путин в Ню Делхи по-късно тази година, всяка промяна вероятно ще бъде "тактическо прекалибриране засега, а не пълно стратегическо отстъпление“.



Сенчестият флот



Под всички тези геополитически маневри се крие "сянката на флота“ на Русия – стратегически актив, предназначен специално за транспортиране на суровия ѝ петрол извън западния надзор.



Мащабът на тази мрежа се разраства бързо през последните години. Доклад на S&P Global от май идентифицира 940 уникални кораба, участващи в този флот, което е с 45% повече спрямо предходната година.



Европейският съюз, Обединеното кралство и Съединените щати предприеха сериозни мерки за осуетяване на мрежата, като колективно добавиха в черен списък стотици кораби.



След нахлуването си в Украйна, Русия успя да поддържа износа си на суров петрол въпреки "логистичните предизвикателства“, породени от санкциите, отбелязаха анализатори на Kpler по-рано този месец.



И това е реалност, която подчертава предизвикателствата, свързани с прекъсването на приходите от петрол на Русия.



След предишните санкции на САЩ срещу големите руски петролни компании "Газпром“ и "Сургутнефтегаз“, индийските рафинерии просто се адаптираха, като купуваха петрола чрез сложна мрежа от "трети страни или посредници“, каза Мую Сю, старши петролен анализатор в Kpler.



Същият процес, включващ наслагване на транзакции, за да се прикрие произходът на товара, може да се приложи и към износа на руски петрол за Индия и Китай след последните санкции, според Сю.



"Става въпрос само за смяна на имена и пренасочване“, каза тя. "Очаквахме да се случат подобни неща.“



По-голямата част от този санкциониран петрол ще се озове на "непрозрачния китайски пазар и/или ще бъде "изпран“ чрез търговски трикове“, смята експертът по стратегически изследвания Сейгъл.



Тези заобиколни решения все пак биха се отразили на приходите на Москва, каза той, защото криенето в сянка струва повече.



"Най-големият фактор X не е какво ще направят търговците на петрол, а какво ще направи Вашингтон по отношение на прилагането на закона“, съобщи Сейгъл.

