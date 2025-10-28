Новини
Москва предупреди Варшава: Полският премиер излага страната си на риск от война

Москва предупреди Варшава: Полският премиер излага страната си на риск от война

28 Октомври, 2025 05:34, обновена 28 Октомври, 2025 05:39 1 850 24

Доналд Туск явно не съзнава това, смята руският сенатор Алексей Пушков

Москва предупреди Варшава: Полският премиер излага страната си на риск от война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск, с изявленията си относно Русия и опитите си да въвлече ЕС и НАТО в конфронтация с нея, излага страната си на риск. Полша може да стане жертва на потенциален конфликт, смята руският сенатор Алексей Пушков.

Според него полският премиер Доналд Туск е направи поредното си провокативно изявление срещу Русия.

„Туск, който постоянно се опитва да въвлече други страни от ЕС и НАТО във война с Русия, изглежда не разбира, че самата Полша неизбежно ще стане жертва на такава война“, написа той в своя Telegram канал.

Според Пушков, изключителната враждебност на Полша към Русия вече е довела полската нация до трагедии. Както отбеляза сенаторът, Варшава сега се надява на „американски чадър“.

Полският премиер Доналд Туск по-рано заяви, че Украйна има право да атакува руски обекти в Европа, което произлизало от решението на полски съд, блокиращо искането на Германия за екстрадиция на един от заподозрените за саботажа срещу газопровода „Северен поток“.


Русия
Оценка 3.6 от 17 гласа.
Оценка 3.6 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уфф

    29 30 Отговор
    Този не е поляк, какво му пука за полския народ!?Също като наркомана в Киев

    05:44 28.10.2025

  • 5 Кажете му го на този нещастник

    27 29 Отговор
    Постоянно провокират за агресия, война и тероризъм.

    05:45 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ама как

    12 10 Отговор
    Като член на НАТО,Полша не е ли във войната,или са я пропуснали от щаба на червената армия?

    05:52 28.10.2025

  • 8 Проблема

    13 12 Отговор
    е,че не могат да стигнат до полската граница!

    05:53 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Джо

    8 12 Отговор
    Лошо смятат тия руски сенатори.Искат да завладеят Берлин отново,но вече и чукчи не останаха. А през тази седмица и президент Си ще врътне кранчето.Тръмп колкото и загубен да е оплете яка кошница със всички в Тихоокеанския регион,а китай няма да посмее да се кара със съседите си заради лудия в Кремъл.

    Коментиран от #20

    06:07 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да минат рашистите първо

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    през Донбас, че нещо не им се получава, вече 4 години... През 22ри век може и да стигнат до Полша.

    Коментиран от #19

    06:14 28.10.2025

  • 18 Бат Петьо Парчето

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ХОДИ СЕ ГРЪМНИ КАТО МАЛЪК тОШКО

    06:21 28.10.2025

  • 19 Не мечтай за война глупако

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Да минат рашистите първо":

    Щото ако Русия бе като тези войнолюбци, тежко ни.

    06:23 28.10.2025

  • 20 Дедоларизацията

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Джо":

    Заради русофобията си Оборът, натю И еврогей съюзът потъват, унищожавайки проксито си укра.

    Направиха голяма услуга на Русия и света...

    06:29 28.10.2025

  • 21 Оня с коня

    4 2 Отговор
    В Русия няма Сенат и съответно "сенатори" както се назовава руснакът Пушков,Картечаров или както там са го кръстили,а има "Дума"/подобно на нашето НС/,т.е. си е натурален "Думаджия"...с претенции обаче на Западняк!Щяла да стане Полша Жертва на Война?А няма ли съгл.чл.5 НАТО да стане жертва на Война?Нейсе,важното е да не забравяме че тия простовати на пръв поглед Мужици ни Командориха цели 45 г!!!

    06:31 28.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гуслик

    0 1 Отговор
    Тоя ще ни накара и ние да ядем дървото !

    06:42 28.10.2025

  • 24 Иво

    0 0 Отговор
    Точно такова трябва да бъде поведението към един тиранин. Да му показваш че не се страхуваш от него и твърдо да защитаваш ПРАВИЛНАТА позиция.

    06:43 28.10.2025

