Полският премиер Доналд Туск, с изявленията си относно Русия и опитите си да въвлече ЕС и НАТО в конфронтация с нея, излага страната си на риск. Полша може да стане жертва на потенциален конфликт, смята руският сенатор Алексей Пушков.
Според него полският премиер Доналд Туск е направи поредното си провокативно изявление срещу Русия.
„Туск, който постоянно се опитва да въвлече други страни от ЕС и НАТО във война с Русия, изглежда не разбира, че самата Полша неизбежно ще стане жертва на такава война“, написа той в своя Telegram канал.
Според Пушков, изключителната враждебност на Полша към Русия вече е довела полската нация до трагедии. Както отбеляза сенаторът, Варшава сега се надява на „американски чадър“.
Полският премиер Доналд Туск по-рано заяви, че Украйна има право да атакува руски обекти в Европа, което произлизало от решението на полски съд, блокиращо искането на Германия за екстрадиция на един от заподозрените за саботажа срещу газопровода „Северен поток“.
