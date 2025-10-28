Шойгу: Западът иска да раздели Русия на десетки малки държави

Западът се стреми да раздели Русия на десетки малки държавни образувания за последваща експлоатация за собствените си интереси.
Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пред aif.ru.
Според бившият военен министър, срещу Русия и нейното общество се упражнява агресивен външен натиск.
„Срещу нас е разгърната мощна антируска пропаганда. Атаките срещу нашата история, култура и духовни ценности продължават“, отбеляза той.
Секретарят на Съвета за сигурност подчерта, че правителствата, неприятелски настроени към Русия, погрешно считат многоетническия характер на страната за уязвимост и се опитват да разделят руското общество.
„Тяхната цел е десуверенизация на нашата страна“, заяви Шойгу.
Според руския външен министър Сергей Лавров, западните страни винаги са се стремили "да демонтират" Русия.
По-рано говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви, че Западът „се е разкъсал“ в опита си да „разкъса“ Русия.
1 Да да
Коментиран от #42, #45
06:41 28.10.2025
2 Име
06:41 28.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
та искат да я схрускат на части‼️
06:44 28.10.2025
5 Хм...
Коментиран от #7, #49
06:47 28.10.2025
6 Сила
06:49 28.10.2025
7 Гай Юлий Цезар
До коментар #5 от "Хм...":,,Разделяй и владей”.
06:53 28.10.2025
8 Добро утро!
Коментиран от #13
06:58 28.10.2025
9 Турско
06:59 28.10.2025
10 Жоро
Коментиран от #20
06:59 28.10.2025
11 Пригложин
Коментиран от #50
07:00 28.10.2025
13 Прилича на латиноамерикански диктатор 😂
До коментар #8 от "Добро утро!":Селото🤔 не може да избяга от някои мужици. Много е елементарен Шойгуто.
07:07 28.10.2025
14 Това го знаем
Дори самите западни психопати, назначени от глобалистите, не веднъж сами са го заявявали!
Къде е новината тука!?
07:07 28.10.2025
16 Симпатил
Коментиран от #18
07:08 28.10.2025
17 Диагноза
07:10 28.10.2025
18 Историята показва, че всички империи
До коментар #16 от "Симпатил":се разпадат в един момент... Империята на злото няма да е изключение.
Коментиран от #24
07:12 28.10.2025
19 78291
07:14 28.10.2025
20 Принципно
До коментар #10 от "Жоро":Русия може и да се изтегли евентуално от границите на Украйна от 1991г, ако НАТО се изтегли до границите си от преди 1991г.!
Коментиран от #31
07:14 28.10.2025
22 Прав е
Коментиран от #25
07:15 28.10.2025
23 ЕвроАтлантик
07:16 28.10.2025
24 Урсула
До коментар #18 от "Историята показва, че всички империи":Въх, пепел ти на устата!
И да се връщам пак към гинекологията ли?
07:19 28.10.2025
25 Или пак
До коментар #22 от "Прав е":ще си счупят врата?
07:22 28.10.2025
28 ганю
така за мерси не върши работа
още от студената война е така
07:37 28.10.2025
29 Така е....
Но едно е да искат и друго е да могат...
РФ ще езлезе от СВО с победа и то не само срещу КраЙна
07:40 28.10.2025
30 Това би било добро решение!
07:42 28.10.2025
31 ганю
До коментар #20 от "Принципно":няма да има вече украйна ще стане
пак Русия със Киевска Рус както в началото
запада да не си вре муцуната дето не му е работа
защото сарматите са готови и орешки и буревестник и посейдони
та кога почваме пата кюта и запада на боклука?
сардения малта ,сицилия калабрия наполи
първите ракети във вулканите леко отстрани на кратерите с
по 2 м.т. ядрена бойна глава огън
07:44 28.10.2025
32 Факт
07:47 28.10.2025
33 един
07:47 28.10.2025
35 Всъщност
До коментар #34 от "Ветеран от Протеста":ЕС и САЩ колко народа са окупирали и затрили? В Русия тези народи са се запазили от векове.
Коментиран от #40
07:50 28.10.2025
36 Българските турци
07:52 28.10.2025
37 Свободен
На бурятите ли, на ненките ли, на чеченците ли?
Овци без пастир!
Жал ми е за тях!
07:59 28.10.2025
39 Фактите показват
08:03 28.10.2025
40 Ветеран от Протеста
До коментар #35 от "Всъщност":Изтриха ми официалната информация за Руската федерация ,но ще ти дам само един пример с Казахстан.Там вече няма нито едно училище в което да е изучава Казахски език Официален език е Руския език. Половината население са заселени етнически руснаци и внедрени да я управляват...Те даже не са във Руската федерация ,а само в ОНД.Асимилацията е пълна и необратима за Казахите.
Коментиран от #46
08:04 28.10.2025
41 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
08:05 28.10.2025
42 Само казват и толкова и пак са навдени н
До коментар #1 от "Да да":Е и? Сетила се Мара.... Много милицилнерско.
08:09 28.10.2025
43 Обърнете внимание!
Затова нападат съседите си...
08:17 28.10.2025
44 Учуден
08:24 28.10.2025
46 Българските турци
До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":Понятия като асимилация и интеграция са идеологически измислици и прийоми за експлоатация !...Асимилация не съществува !... Демографията определя съдбата и съществуването на етносите и етнокултурите !... Прекъсне ли се веригата на генетичната популация на вида той влиза отначао в листата на застрашените от изчезване и в последствие изчезва от ФЛОРАТА и ФАУНАТА на планетата ЗЕМЯ !!!...😊
08:34 28.10.2025
47 Така е ..
08:38 28.10.2025
48 кремълските плъхове-ротшилдови шпиони!
08:39 28.10.2025
49 половин час след катосе "освободят"
До коментар #5 от "Хм...":идват англосаксонците.
08:40 28.10.2025
50 На теб ти е беден речникА
До коментар #11 от "Пригложин":и "Добър ден" да кажеш.
Граматиката също.
08:41 28.10.2025