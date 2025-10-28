Главен редактор във Fakti.bg

Западът се стреми да раздели Русия на десетки малки държавни образувания за последваща експлоатация за собствените си интереси.

Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пред aif.ru.

Според бившият военен министър, срещу Русия и нейното общество се упражнява агресивен външен натиск.

„Срещу нас е разгърната мощна антируска пропаганда. Атаките срещу нашата история, култура и духовни ценности продължават“, отбеляза той.

Секретарят на Съвета за сигурност подчерта, че правителствата, неприятелски настроени към Русия, погрешно считат многоетническия характер на страната за уязвимост и се опитват да разделят руското общество.

„Тяхната цел е десуверенизация на нашата страна“, заяви Шойгу.

Според руския външен министър Сергей Лавров, западните страни винаги са се стремили "да демонтират" Русия.

По-рано говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви, че Западът „се е разкъсал“ в опита си да „разкъса“ Русия.