Шойгу: Западът иска да раздели Русия на десетки малки държави

28 Октомври, 2025 06:33, обновена 28 Октомври, 2025 06:39 1 926 50

Там погрешно считат многоетническия характер на страната ни за уязвимост, отбеляза секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация

Шойгу: Западът иска да раздели Русия на десетки малки държави - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западът се стреми да раздели Русия на десетки малки държавни образувания за последваща експлоатация за собствените си интереси.

Това заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пред aif.ru.

Според бившият военен министър, срещу Русия и нейното общество се упражнява агресивен външен натиск.

„Срещу нас е разгърната мощна антируска пропаганда. Атаките срещу нашата история, култура и духовни ценности продължават“, отбеляза той.

Секретарят на Съвета за сигурност подчерта, че правителствата, неприятелски настроени към Русия, погрешно считат многоетническия характер на страната за уязвимост и се опитват да разделят руското общество.

„Тяхната цел е десуверенизация на нашата страна“, заяви Шойгу.

Според руския външен министър Сергей Лавров, западните страни винаги са се стремили "да демонтират" Русия.

По-рано говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви, че Западът „се е разкъсал“ в опита си да „разкъса“ Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да да

    25 12 Отговор
    Точно и ясно

    Коментиран от #42, #45

    06:41 28.10.2025

  • 2 Име

    22 11 Отговор
    Едно е да искаш, друго да можеш, трето и четвърто да го направиш!

    06:41 28.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 15 Отговор
    Ами голяма хапка е за ЗАПАДНалИЯ свят,
    та искат да я схрускат на части‼️

    06:44 28.10.2025

  • 5 Хм...

    26 33 Отговор
    Не, е е Западът. Самите републики ще искат да се отърват от руската зависимост и болните амбиции на един дребен император. Това ще е естествен процес, без външна намеса.

    Коментиран от #7, #49

    06:47 28.10.2025

  • 6 Сила

    18 21 Отговор
    Стотици крепостни губернии ....както си е било винаги !!!

    06:49 28.10.2025

  • 7 Гай Юлий Цезар

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    ,,Разделяй и владей”.

    06:53 28.10.2025

  • 8 Добро утро!

    12 14 Отговор
    Повярвахме му... с малки изключения...

    Коментиран от #13

    06:58 28.10.2025

  • 9 Турско

    15 16 Отговор
    монголски етнос , имаше международна заповед за арестуване на тоя "пророк" .

    06:59 28.10.2025

  • 10 Жоро

    16 18 Отговор
    Принципно не е лошо да се освободят окупираните държави

    Коментиран от #20

    06:59 28.10.2025

  • 11 Пригложин

    18 17 Отговор
    Беден ми е речника 😂 за да опиша този колхозник в униформа.

    Коментиран от #50

    07:00 28.10.2025

  • 13 Прилича на латиноамерикански диктатор 😂

    12 13 Отговор

    До коментар #8 от "Добро утро!":

    Селото🤔 не може да избяга от някои мужици. Много е елементарен Шойгуто.

    07:07 28.10.2025

  • 14 Това го знаем

    21 8 Отговор
    и не е от вчера!

    Дори самите западни психопати, назначени от глобалистите, не веднъж сами са го заявявали!

    Къде е новината тука!?

    07:07 28.10.2025

  • 16 Симпатил

    19 20 Отговор
    Историята показва, че винаги когато Русия е в опасност от вражески чуждоземни нашествия, тя се мобилизира, побеждава и разширява. Дано и сега.............

    Коментиран от #18

    07:08 28.10.2025

  • 17 Диагноза

    14 13 Отговор
    Параноята и шизoфpeнията, отдавна са заразни болести в Кремъл...

    07:10 28.10.2025

  • 18 Историята показва, че всички империи

    16 14 Отговор

    До коментар #16 от "Симпатил":

    се разпадат в един момент... Империята на злото няма да е изключение.

    Коментиран от #24

    07:12 28.10.2025

  • 19 78291

    7 10 Отговор
    Най накрая ще се сетиш какво ще стане с Русия,не случайно има и предсказание за вас от баба Ванга

    07:14 28.10.2025

  • 20 Принципно

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "Жоро":

    Русия може и да се изтегли евентуално от границите на Украйна от 1991г, ако НАТО се изтегли до границите си от преди 1991г.!

    Коментиран от #31

    07:14 28.10.2025

  • 22 Прав е

    7 14 Отговор
    За съжаление точно това става. Ще ги разцепят и опоскат както България.

    Коментиран от #25

    07:15 28.10.2025

  • 23 ЕвроАтлантик

    6 12 Отговор
    ами само така ще мирясате, никой не ви иска за съсед !!!

    07:16 28.10.2025

  • 24 Урсула

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "Историята показва, че всички империи":

    Въх, пепел ти на устата!
    И да се връщам пак към гинекологията ли?

    07:19 28.10.2025

  • 25 Или пак

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Прав е":

    ще си счупят врата?

    07:22 28.10.2025

  • 28 ганю

    6 1 Отговор
    Зрасти светнахте накрая освен това и да ги окраде също
    така за мерси не върши работа
    още от студената война е така

    07:37 28.10.2025

  • 29 Така е....

    12 3 Отговор
    Шойгу е прав...
    Но едно е да искат и друго е да могат...
    РФ ще езлезе от СВО с победа и то не само срещу КраЙна

    07:40 28.10.2025

  • 30 Това би било добро решение!

    3 8 Отговор
    И за хората в Империята на злото, и за останалия свят!

    07:42 28.10.2025

  • 31 ганю

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Принципно":

    няма да има вече украйна ще стане
    пак Русия със Киевска Рус както в началото
    запада да не си вре муцуната дето не му е работа
    защото сарматите са готови и орешки и буревестник и посейдони
    та кога почваме пата кюта и запада на боклука?
    сардения малта ,сицилия калабрия наполи
    първите ракети във вулканите леко отстрани на кратерите с
    по 2 м.т. ядрена бойна глава огън

    07:44 28.10.2025

  • 32 Факт

    8 14 Отговор
    Най-големите врагове на Русия и руснаците винаги се били в Кремъл и властта която управлява... Всички съратници и подчинени на този колхозник са в затвора, а той "невинен"...?

    07:47 28.10.2025

  • 33 един

    8 8 Отговор
    Западът иска да ни вземе нефта и газа и природните богатства,ние затова нападнахме Украйна,чи като ни ги земат да остане нещо и за нас!

    07:47 28.10.2025

  • 35 Всъщност

    12 4 Отговор

    До коментар #34 от "Ветеран от Протеста":

    ЕС и САЩ колко народа са окупирали и затрили? В Русия тези народи са се запазили от векове.

    Коментиран от #40

    07:50 28.10.2025

  • 36 Българските турци

    12 2 Отговор
    Това е стар, до болка познат, класически метод на хищния колониализъм на западната варварска и кръвожадна система за експлоатация !... След бруталния грабеж на Новия свят , Африка , Индия и Далечния Изток ,точно с този метод разпарчетосаха Пакс Отомана,Австро-Унгария и Руската империя на измислени нации и държави и си ги поделиха помежду си с пергел и линийка върху новоразчертаните карти на овладените земи !!...Подкокорааха човечеството с отровата на национализма и ги наелектризираха с фалшив патриотизъм и насъскаха хората един срещу друг за да се лее човешка кръв в името на уж светлите идеали с които бяха маскирали Сатанизма на алчния си ламтеж !... Този нескончаем ламтеж продължава !!..Проължава да се лее несправедливо човешка кръв за да текат кървави пари в бездънните каси на пъкленната финансова бездна на колонизаторите !!!

    07:52 28.10.2025

  • 37 Свободен

    3 4 Отговор
    Проблемът е като се разкъса Русия, на кого ще се подмазват нашите копейки?!
    На бурятите ли, на ненките ли, на чеченците ли?
    Овци без пастир!
    Жал ми е за тях!

    07:59 28.10.2025

  • 39 Фактите показват

    6 3 Отговор
    България се е развивала и населението е нараснало само когато сме били с Русия.

    08:03 28.10.2025

  • 40 Ветеран от Протеста

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Всъщност":

    Изтриха ми официалната информация за Руската федерация ,но ще ти дам само един пример с Казахстан.Там вече няма нито едно училище в което да е изучава Казахски език Официален език е Руския език. Половината население са заселени етнически руснаци и внедрени да я управляват...Те даже не са във Руската федерация ,а само в ОНД.Асимилацията е пълна и необратима за Казахите.

    Коментиран от #46

    08:04 28.10.2025

  • 41 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 4 Отговор
    Ами страх ги е блат.арите,бла.тото се тресе и разпада на поне 29 малки треса.вища е неизбежен.....😂😂😂

    08:05 28.10.2025

  • 42 Само казват и толкова и пак са навдени н

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да да":

    Е и? Сетила се Мара.... Много милицилнерско.

    08:09 28.10.2025

  • 43 Обърнете внимание!

    1 4 Отговор
    Няма рашист който да не търси вината извън Кремъл и Русия... Винаги другите са им виновни, винаги ☝️...

    Затова нападат съседите си...

    08:17 28.10.2025

  • 44 Учуден

    0 0 Отговор
    Слава на Русия и Путин!

    08:24 28.10.2025

  • 46 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ветеран от Протеста":

    Понятия като асимилация и интеграция са идеологически измислици и прийоми за експлоатация !...Асимилация не съществува !... Демографията определя съдбата и съществуването на етносите и етнокултурите !... Прекъсне ли се веригата на генетичната популация на вида той влиза отначао в листата на застрашените от изчезване и в последствие изчезва от ФЛОРАТА и ФАУНАТА на планетата ЗЕМЯ !!!...😊

    08:34 28.10.2025

  • 47 Така е ..

    0 0 Отговор
    Видяхме духовните ценности на Русия. Агресия , безсмислена война . Човешкия живот не е ценност.

    08:38 28.10.2025

  • 48 кремълските плъхове-ротшилдови шпиони!

    0 0 Отговор
    пази се.........

    08:39 28.10.2025

  • 49 половин час след катосе "освободят"

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    идват англосаксонците.

    08:40 28.10.2025

  • 50 На теб ти е беден речникА

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пригложин":

    и "Добър ден" да кажеш.
    Граматиката също.

    08:41 28.10.2025

