Германия призова Запада да засили подкрепата за Украйна преди зимата
  Тема: Украйна

Германия призова Запада да засили подкрепата за Украйна преди зимата

28 Октомври, 2025 14:29, обновена 28 Октомври, 2025 14:32

Йохан Вадефул подчерта, че студеният сезон ще бъде решаващ и увери, че Киев може да разчита на Берлин

Германия призова Запада да засили подкрепата за Украйна преди зимата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес в Брюксел западните страни да окажат по-голяма подкрепа на Украйна преди настъпването на зимата, която, по думите му, ще бъде от критично значение. Това съобщава агенция „Укринформ“, позовавайки се на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, предава БТА.

„Зимата е от изключителна важност. Украйна трябва да остане способна да се защитава“, заяви Вадефул. Той уточни, че Коалицията на желаещите е обсъдила как да мобилизира всички ресурси, така че Украйна да издържи предстоящия зимен период.

Министърът подчерта, че Германия носи специална отговорност по този въпрос и увери, че „Украйна може да разчита на Германия по всяко време“.

Вадефул изрази увереност, че на предстоящата среща на ЕС през декември ще бъде одобрено разрешение украинците да използват замразените руски активи. По думите му, Берлин подкрепя всички стъпки, насочени към осигуряване на достатъчна финансова и техническа помощ за Украйна, за да може тя ефективно да се защитава от руската агресия.


  • 1 бай Бай

    27 3 Отговор
    Я па тоа!
    Помагай с твоите пари, не с нашите!!!

    Коментиран от #34

    14:34 28.10.2025

  • 2 Дориана

    19 3 Отговор
    Точно заради агресивната , военолюбива политика на Германия тя е една от страните които най- много ще пострадат.

    14:35 28.10.2025

  • 3 Меркел, комсомолката от ГДР

    3 15 Отговор
    хариза на путин 7 трилиона евро!

    Коментиран от #17, #18

    14:36 28.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор
    ЗАПАДНалИЯТ свят години подкрепя У...йна и ....
    фронтът е все по- близо🤔

    14:36 28.10.2025

  • 5 И какво ще стане след това?

    19 0 Отговор
    "... през декември ще бъде одобрено разрешение украинците да използват замразените руски активи." Нищо чудно руснаците да отидат да си ги приберат директно от Киев.

    Коментиран от #47

    14:36 28.10.2025

  • 6 Перо

    19 2 Отговор
    Джендърията ще умира на всякъде по света и Еврейския съюз няма да я спаси!

    14:36 28.10.2025

  • 7 България ще произвежда 30% от барута

    2 22 Отговор
    на Европа за трепане на маскали!

    14:37 28.10.2025

  • 8 ООрана държава

    23 2 Отговор
    Ама като сте на зор засилвайте се, тука пенсионерите не могат да си купят дърва за огрев за зимата, ще ти мислим зеленяците

    14:38 28.10.2025

  • 9 Пич

    13 2 Отговор
    Аз пък призовавам всички германски музиканти да ми свирят на саксофона !!! Само на Урсула ще избича флигорната наказателно !!! И.........кво става тука бе !!! Гледам репортаж от парламента , и всички наши депутати се облизват и хвърлят лиги за Урсулианските цуг,- тромбони.....

    14:38 28.10.2025

  • 10 Тома

    19 2 Отговор
    Че ние не сме спирали да помагаме бе батко.Сега от морето ще ги местим по зимните курорти .

    Коментиран от #22

    14:40 28.10.2025

  • 11 Куцото добиче

    15 2 Отговор
    Засилвам я ! Ще ям повече боб и ще произвеждам повече газ за Укрофашагия ! За нашите евроатлантици - шпек салам - марка "Бай Ставри" с два червени домата.

    14:43 28.10.2025

  • 12 Роден в НРБ

    14 2 Отговор
    Аре няма нужда, мерси. Да се думкат тез чакали украинците

    14:43 28.10.2025

  • 13 Иван

    13 1 Отговор
    Призова, призова, призова.......във всяко заглавие

    14:43 28.10.2025

  • 14 Я пък тоя

    15 0 Отговор
    Веднъж седмично баня с вода от тенджера, да не зе изразходва ел енергия, семейството в една стая, затоплена до 12°, автомобила в гаража, на работа с ролкови кънки, обществените сгради, без отопление.
    Осветление с една крушка 40 вата.
    Всичко друго за Украйна, газ, гориво, ток, пари, още пари, много пари....
    Вадефул е гении.

    14:44 28.10.2025

  • 15 Дедо ви..

    15 1 Отговор
    Ами давайте кво чакате, почвайте да плетете вълнети чорапи да не им студено на осраинците

    14:45 28.10.2025

  • 16 име

    12 1 Отговор
    Аз предлагам коалицията на жеЛАЕЩИТЕ вместо да лае, да почва да дyха, че да им стане топло в бандеристан ;)

    14:45 28.10.2025

  • 17 Атина Палада

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Меркел, комсомолката от ГДР":

    Значи срещу 7 трилиона евро Меркел направи Германия втора икономическа сила в света и Локомотив на Европа. ..Сега Европа остана без Локомотив,защото локомотива катастрофира .Край! Няма го!

    14:46 28.10.2025

  • 18 т-п тpoл сopoсoиден

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Меркел, комсомолката от ГДР":

    А колко милиарда изкара Германистан от руския газ, който беше използван в промишлеността?!

    14:47 28.10.2025

  • 19 Мишел

    11 5 Отговор
    Русия обяви, че за почва изключване на Украйна. До 15.11.2025г. ще извади от строя основни части от електропреносната, газодобивната, газопреносната и транспортните системи на Украйна , както и централното отопление и никой не може да й попречи да го направи.

    Коментиран от #24

    14:48 28.10.2025

  • 20 Интересно

    4 11 Отговор
    А на Раша кой ще помага когато украинците им избомбят подстанциите ? Само Северна Корея и Иран ли?

    14:49 28.10.2025

  • 21 Перо

    15 4 Отговор
    Световната ционистка менажерия ще гризне дръвцето през зимата и ционисткия нелегален шут няма къде да се свре!

    14:50 28.10.2025

  • 22 Атина Палада

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Тома,ние (колективния Запад) използвахме не само на Украйна територията за война с Русия,но и украинците като пушечно месо .
    Така,че това с приютяването им по нашите курорти е най малкото,което може да направим за тях.

    14:50 28.10.2025

  • 23 Аре нацисти

    14 4 Отговор
    Германия не да "призовава" а да почне да пълни "коалицията на желаещите" с немски олигофрени ....Арее

    14:51 28.10.2025

  • 24 Знаем, знаем...

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Киев за 3 дня...

    14:51 28.10.2025

  • 25 Дядо Ванго

    10 2 Отговор
    Берлин ке светне!

    14:51 28.10.2025

  • 26 Да де

    8 1 Отговор
    Ама само на Берлин, и по конкретно на 2-30 главанака. Но за съжаление, техният мурафет ще го платят данъкоплатците. А после защо подкрепата за АзГ расте...

    14:51 28.10.2025

  • 27 Само колко е малоумно това

    11 1 Отговор
    "Германия призова Запада".... Пена призова Пена

    14:52 28.10.2025

  • 28 Анонимен

    12 0 Отговор
    Западът да прави каквото си иска и да си носи последствията! България трябва да си гледа собствените интереси и да не се меси в чужди конфликти, достатъчно пострада икономиката и се застраши сигурността ни от намесата ни досега.

    14:52 28.10.2025

  • 29 604

    10 1 Отговор
    Призовавам СмЙохан ВадеФекалфул да покажи с личен пример как мачка рашистки таралежи с голо ддупи зимъскъ на -20.

    14:53 28.10.2025

  • 30 Абе ейййй

    9 1 Отговор
    Германският министър на външните работи Йохан Вадефул му казаха от Китай да не се прави на интересен а да разблокира моментално границата с Беларус за заплатени китайски стоки щото иначе не само няма да има подаръци за Коледа за германчетата, но и целият им износ за АСЕАН ще бъде блокиран ...а тук четем тъпотии от типа (Германия призова Запада да засили подкрепата за Украйна преди зимата)

    14:57 28.10.2025

  • 31 Нещастници

    8 2 Отговор
    колкото я засилваъщте толкова повече фабрики напускат германия и краката на скпания ес се клатят повече!

    14:58 28.10.2025

  • 32 Долу ЕС

    7 2 Отговор
    Българите сме бедни и скоро ще засилим фронта с всички предатели до един!

    15:00 28.10.2025

  • 33 Ако на някой

    6 1 Отговор
    Му закъсняват доставките които е заплатил ...Тему, Мему и така нататак да знае че причината е в ЕК и в малоумният Германският министър на външните работи Йохан Вадефул.... тях да псуват. Пратките им вече месец чакат да бъдат пропуснати на границата на Полша с Беларус

    Коментиран от #38

    15:03 28.10.2025

  • 34 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Като не искаш да помагаш с твоите пари, копей, бягай от ЕС!

    15:03 28.10.2025

  • 35 Аре нацисти

    5 1 Отговор
    Германия не да "призовава" а да почне да пълни "коалицията на желаещите" с немски олигофрени ....Арее чакаме!

    Коментиран от #43

    15:05 28.10.2025

  • 36 Хахахаха

    1 5 Отговор
    Много русо роби в тоя сайт, много нещо. Такива предатели едно време бяха по Белене чукаха камъни. А, сега демокрацията ги разглези и си щъкат свободно предателите.

    Коментиран от #40

    15:06 28.10.2025

  • 37 Запада

    1 3 Отговор
    стои твърдо в подкрепа на Украйна и се въоръжава с бързи темпове , за да се защити от руския агресор.

    Това е начинът!

    България също дава своя принос за сигурността на цивилизования свят.

    Русия няма шанс срещу единния Запад.

    15:07 28.10.2025

  • 38 То за това ли

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ако на някой":

    Вече 45 дена чакам пратка. Ах технуту мами атлантическо

    15:07 28.10.2025

  • 39 България вече

    1 3 Отговор
    поръча втората си ескадрила Ф 16 .

    След нея е време за Ф 35.

    15:10 28.10.2025

  • 40 Алооо

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    по Белене чукаха камъни атлантенца да ти кажа пич .. и пак се очертава да чукат!

    15:11 28.10.2025

  • 41 Пак да го повторя!

    1 1 Отговор
    Ако на някой му закъсняват доставките които е заплатил ...Тему, Мему и така нататак да знае че причината е в ЕК и в малоумният Германският министър на външните работи Йохан Вадефул.... тях да псуват. Пратките им вече месец чакат да бъдат пропуснати на границата на Полша с Беларус

    15:13 28.10.2025

  • 42 Коко

    2 1 Отговор
    Запада да оближи то.ките на Зеленски.

    15:15 28.10.2025

  • 43 Ъхъъъъъ....

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Аре нацисти":

    Германският министър на външните работи Йохан Вадефул който е с обществена подкрепа от 8,34% в Германия, но иначе тук му публикуват простотиите ...и то забележете градацията колеги ! ...(съобщава агенция „Укринформ“, позовавайки се на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, предава БТА.) ....

    15:19 28.10.2025

  • 44 Много

    2 3 Отговор
    време и усилия ще са нужни на Европа не да преодолее десетилетия меркелизъм!

    Но началото е поставено и пътят е верен!

    Силна Европа и модерна и въоръжена украинска армия са гаранция за това, че северната орда ще си седи в кошарата и ням ада пречи на нормалните хора.

    Всякакви илюзии, че руснаците могат да станат европейци, са загубени завинаги!

    15:28 28.10.2025

  • 45 Уважаема Ели Стоянова Автор във Fakti

    0 0 Отговор
    Имам една молба специално към теб. Моля когато има някаква статия от типа на (предава БТА) поне да я прочетете а не само копи-пейс защото ми прави впечатление че когато има правописна грешка при машинен превод в БТА при олигофрените там, после във ред сайтове тази правописна грешка остава, което създава впечатление че просто не четете това което публикувате. Поздрави и с уважение....подпис...

    15:28 28.10.2025

  • 46 НАРКОМАНА ЗЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор
    ПРАТЕТЕ КЮМУР ЧЕ ЩЕ ИЗМРЕМ ОТ СТУД

    15:31 28.10.2025

  • 47 истина ти казвам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И какво ще стане след това?":

    И ще идат! Логично е!

    15:46 28.10.2025

