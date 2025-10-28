Германия призова Запада да засили подкрепата за Украйна преди зимата

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес в Брюксел западните страни да окажат по-голяма подкрепа на Украйна преди настъпването на зимата, която, по думите му, ще бъде от критично значение. Това съобщава агенция „Укринформ“, позовавайки се на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, предава БТА.

„Зимата е от изключителна важност. Украйна трябва да остане способна да се защитава“, заяви Вадефул. Той уточни, че Коалицията на желаещите е обсъдила как да мобилизира всички ресурси, така че Украйна да издържи предстоящия зимен период.

Министърът подчерта, че Германия носи специална отговорност по този въпрос и увери, че „Украйна може да разчита на Германия по всяко време“.

Вадефул изрази увереност, че на предстоящата среща на ЕС през декември ще бъде одобрено разрешение украинците да използват замразените руски активи. По думите му, Берлин подкрепя всички стъпки, насочени към осигуряване на достатъчна финансова и техническа помощ за Украйна, за да може тя ефективно да се защитава от руската агресия.