Германия призова Запада да засили подкрепата за Украйна преди зимата

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова днес в Брюксел западните страни да окажат по-голяма подкрепа на Украйна преди настъпването на зимата, която, по думите му, ще бъде от критично значение. Това съобщава агенция „Укринформ“, позовавайки се на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, предава БТА.
„Зимата е от изключителна важност. Украйна трябва да остане способна да се защитава“, заяви Вадефул. Той уточни, че Коалицията на желаещите е обсъдила как да мобилизира всички ресурси, така че Украйна да издържи предстоящия зимен период.
Министърът подчерта, че Германия носи специална отговорност по този въпрос и увери, че „Украйна може да разчита на Германия по всяко време“.
Вадефул изрази увереност, че на предстоящата среща на ЕС през декември ще бъде одобрено разрешение украинците да използват замразените руски активи. По думите му, Берлин подкрепя всички стъпки, насочени към осигуряване на достатъчна финансова и техническа помощ за Украйна, за да може тя ефективно да се защитава от руската агресия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Помагай с твоите пари, не с нашите!!!
Коментиран от #34
14:34 28.10.2025
2 Дориана
14:35 28.10.2025
3 Меркел, комсомолката от ГДР
Коментиран от #17, #18
14:36 28.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
фронтът е все по- близо🤔
14:36 28.10.2025
5 И какво ще стане след това?
Коментиран от #47
14:36 28.10.2025
6 Перо
14:36 28.10.2025
7 България ще произвежда 30% от барута
14:37 28.10.2025
8 ООрана държава
14:38 28.10.2025
9 Пич
14:38 28.10.2025
10 Тома
Коментиран от #22
14:40 28.10.2025
11 Куцото добиче
14:43 28.10.2025
12 Роден в НРБ
14:43 28.10.2025
13 Иван
14:43 28.10.2025
14 Я пък тоя
Осветление с една крушка 40 вата.
Всичко друго за Украйна, газ, гориво, ток, пари, още пари, много пари....
Вадефул е гении.
14:44 28.10.2025
15 Дедо ви..
14:45 28.10.2025
16 име
14:45 28.10.2025
17 Атина Палада
До коментар #3 от "Меркел, комсомолката от ГДР":Значи срещу 7 трилиона евро Меркел направи Германия втора икономическа сила в света и Локомотив на Европа. ..Сега Европа остана без Локомотив,защото локомотива катастрофира .Край! Няма го!
14:46 28.10.2025
18 т-п тpoл сopoсoиден
До коментар #3 от "Меркел, комсомолката от ГДР":А колко милиарда изкара Германистан от руския газ, който беше използван в промишлеността?!
14:47 28.10.2025
19 Мишел
Коментиран от #24
14:48 28.10.2025
20 Интересно
14:49 28.10.2025
21 Перо
14:50 28.10.2025
22 Атина Палада
До коментар #10 от "Тома":Тома,ние (колективния Запад) използвахме не само на Украйна територията за война с Русия,но и украинците като пушечно месо .
Така,че това с приютяването им по нашите курорти е най малкото,което може да направим за тях.
14:50 28.10.2025
23 Аре нацисти
14:51 28.10.2025
24 Знаем, знаем...
До коментар #19 от "Мишел":Киев за 3 дня...
14:51 28.10.2025
25 Дядо Ванго
14:51 28.10.2025
26 Да де
14:51 28.10.2025
27 Само колко е малоумно това
14:52 28.10.2025
28 Анонимен
14:52 28.10.2025
29 604
14:53 28.10.2025
30 Абе ейййй
14:57 28.10.2025
31 Нещастници
14:58 28.10.2025
32 Долу ЕС
15:00 28.10.2025
33 Ако на някой
Коментиран от #38
15:03 28.10.2025
34 Хахахаха
До коментар #1 от "бай Бай":Като не искаш да помагаш с твоите пари, копей, бягай от ЕС!
15:03 28.10.2025
35 Аре нацисти
Коментиран от #43
15:05 28.10.2025
36 Хахахаха
Коментиран от #40
15:06 28.10.2025
37 Запада
Това е начинът!
България също дава своя принос за сигурността на цивилизования свят.
Русия няма шанс срещу единния Запад.
15:07 28.10.2025
38 То за това ли
До коментар #33 от "Ако на някой":Вече 45 дена чакам пратка. Ах технуту мами атлантическо
15:07 28.10.2025
39 България вече
След нея е време за Ф 35.
15:10 28.10.2025
40 Алооо
До коментар #36 от "Хахахаха":по Белене чукаха камъни атлантенца да ти кажа пич .. и пак се очертава да чукат!
15:11 28.10.2025
41 Пак да го повторя!
15:13 28.10.2025
42 Коко
15:15 28.10.2025
43 Ъхъъъъъ....
До коментар #35 от "Аре нацисти":Германският министър на външните работи Йохан Вадефул който е с обществена подкрепа от 8,34% в Германия, но иначе тук му публикуват простотиите ...и то забележете градацията колеги ! ...(съобщава агенция „Укринформ“, позовавайки се на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, предава БТА.) ....
15:19 28.10.2025
44 Много
Но началото е поставено и пътят е верен!
Силна Европа и модерна и въоръжена украинска армия са гаранция за това, че северната орда ще си седи в кошарата и ням ада пречи на нормалните хора.
Всякакви илюзии, че руснаците могат да станат европейци, са загубени завинаги!
15:28 28.10.2025
45 Уважаема Ели Стоянова Автор във Fakti
15:28 28.10.2025
46 НАРКОМАНА ЗЕЛИНСКИ
15:31 28.10.2025
47 истина ти казвам
До коментар #5 от "И какво ще стане след това?":И ще идат! Логично е!
15:46 28.10.2025