Обрат в десетилетната политика на САЩ: Тръмп нареди на Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Пентагонът да започне изпитания на ядрени оръжия "на равна основа" с Русия и Китай, внезапно вмъквайки ядрени въпроси в дискусията точно преди срещата си с китайския си колега Си Цзинпин по време на важен търговски форум в Кьонджу, Южна Корея, посочва в. "Вашингтон пост", предаде БТА.
Това съобщение бележи обрат в десетилетната ядрена политика на САЩ, който може да има достигащи далече последствия за отношенията с противниците на САЩ, въпреки че публикацията на Тръмп в "Трут Соушъл" не съдържаше много подробности за това какво ще включват тестовете. Последният ядрен тест в САЩ бе проведен през 1992 г., преди президентът Джордж Х. У. Буш да наложи мораториум върху подобни действия в края на Студената война.
Тръмп заяви, че ще нареди на Министерството на войната да проведе тестовете, но за ядрените тестове отговаря Министерството на енергетиката, отбелязва "Вашингтон пост".
Не е ясно кога или дали военните ще проведат тест, нито какво е имал предвид президентът под рестартиране на тестовете "на равни начала", посочва Си Би Ес нюз.
Тръмп написа в "Трут Соушъл", че решението му е и в отговор на тестовите програми на други страни. "Вашингтон пост" припомня, че в сряда Русия обяви, че е тествала успешно ядрено задвижвано супер торпедо, наречена "Посейдон", и похвали успешния тест на ядрено задвижвана крилата ракета само три дни по-рано. "Вашингтон пост" обаче отбелязва, че досега Путин се е въздържал от тестване на ядрено оръжие или провеждане на ядрена експлозия.
Първата администрация на Тръмп обсъди провеждането на ядрен тест през 2020 г., а високопоставен служител от администрацията заяви пред "Вашингтон пост" по това време, че демонстрирането на способността на САЩ да проведат тест би било полезен инструмент за преговори с Пекин и Москва, припомня вестникът.
Но такава ескалация би могла да подкопае последните действия на Тръмп да се утвърди като "президент на мира", доколкото той води глобална кампания за Нобелова награда за мир и се опитва да успокои напрежението с основния геополитически съперник на САЩ.
Огласените от Тръмп намерения за ядрените опити будят тревога сред експертите по контрол над въоръженията, които заявиха, че това е ненужно и ескалира напрежение.
"Съединените щати нямат технически, военни или политически причини да възобновят тестовете на ядрени експлозии", заяви Дарил Кимбол, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол над въоръженията.
Кимбол добави, че Националната администрация за ядрена сигурност, федералната агенция, която контролира изпитанията, не е подготвена да възобнови изпитанията незабавно и че "ще са необходими най-малко 36 месеца, за да се възобновят подземните ядрени изпитания в бившия изпитателен полигон в Невада".
От 1945 г. насам по света са проведени над 2000 опити с ядрени взривове, но повечето страни са спрели ядрените опити през 90-те години на миналия век. Последната ядрена експлозия в Китай е през 1996 г., а в Москва - през 1990 г., в последните дни на Съветския съюз. Рядкото изключение е последният ядрен опит, проведен от Северна Корея през 2017 г.
Много държави – включително САЩ, Русия и Китай – са подписали Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити от 1996 г., който забранява "всякакви експлозии с ядрени оръжия или други ядрени експлозии".
Договорът обаче никога не влезе в сила, тъй като няколко ключови държави, включително САЩ, не го ратифицираха.
Насред дипломатическата си обиколка с високи залози президентът Тръмп заплаши в социалните мрежи, че ще възобнови ядрените опити за първи път от 33 години, посочва "Ню Йорк таймс". Вестникът отбелязва, че заплахата е отправена само минути преди да се срещне със Си Цзинпин, президентът на Китай, чиято страна реализира едно от най-бързите разширявания на ядрен арсенал на планетата.
Макар че Китай разширява арсенала си, страната не е тествала ядрено оръжие от 1996 г., припомня вестникът.
В публикацията си в "Трут соушъл" Тръмп посочи, че САЩ имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна, което било резултат от действията му през първия му мандат като президент. Русия била на второ място, а Китай – на трето. Експертите веднага посочиха, че това не е вярно: Русия има най-много ядрени оръжия в момента, пише "Зюддойче цайтунг".
Също така вестникът отбелязва, че доколкото Тръмп не уточни в публикацията си какъв вид тестове има предвид и използва сравнението "на равна нога" с двете страни, които има предвид – Китай и Русия – това би трябвало да означава, че няма да бъде взривена атомна бомба: от 90-те години насам никоя страна освен Северна Корея не е тествала ядрени оръжия.
Последният ядрен опит от САЩ, с кодово име "Дивайдър", е проведен на 23 септември 1992 г. на място, което сега се нарича Национален обект за сигурност на Невада. Тогавашният президент Джордж Х. У. Буш обяви мораториум върху подземните ядрени опити през същата година. САЩ обаче все още имат възможността да възобновят тестовете на Националния обект за сигурност на Невада, посочва "Гардиън".
Вестникът посочва, че въпреки многократните изявления както от Москва, така и от Вашингтон за желанието им да спрат надпреварата във въоръжаването, е постигнат малък напредък. Кремъл наскоро критикува стремежа на Тръмп да разработи противоракетен щит – известен като " Златният купол" – който според него би направил САЩ неуязвими за атака. "Гардиън" също така припомня, че през декември 2016 г. Тръмп написа в Tуитър: "Съединените щати трябва значително да укрепят и разширят ядрения си капацитет, докато светът не се вразуми по отношение на ядрените оръжия.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
