Новини
Свят »
САЩ »
Обрат в десетилетната политика на САЩ: Тръмп нареди на Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия
  Тема: Украйна

Обрат в десетилетната политика на САЩ: Тръмп нареди на Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия

30 Октомври, 2025 09:11 1 301 39

  • ядрени оръжия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • русия

Западният печат коментира намерението на Тръмп да сложи край на мораториума за ядрени опити

Обрат в десетилетната политика на САЩ: Тръмп нареди на Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Пентагонът да започне изпитания на ядрени оръжия "на равна основа" с Русия и Китай, внезапно вмъквайки ядрени въпроси в дискусията точно преди срещата си с китайския си колега Си Цзинпин по време на важен търговски форум в Кьонджу, Южна Корея, посочва в. "Вашингтон пост", предаде БТА.

Това съобщение бележи обрат в десетилетната ядрена политика на САЩ, който може да има достигащи далече последствия за отношенията с противниците на САЩ, въпреки че публикацията на Тръмп в "Трут Соушъл" не съдържаше много подробности за това какво ще включват тестовете. Последният ядрен тест в САЩ бе проведен през 1992 г., преди президентът Джордж Х. У. Буш да наложи мораториум върху подобни действия в края на Студената война.

Още новини от Украйна

Тръмп заяви, че ще нареди на Министерството на войната да проведе тестовете, но за ядрените тестове отговаря Министерството на енергетиката, отбелязва "Вашингтон пост".

Не е ясно кога или дали военните ще проведат тест, нито какво е имал предвид президентът под рестартиране на тестовете "на равни начала", посочва Си Би Ес нюз.

Тръмп написа в "Трут Соушъл", че решението му е и в отговор на тестовите програми на други страни. "Вашингтон пост" припомня, че в сряда Русия обяви, че е тествала успешно ядрено задвижвано супер торпедо, наречена "Посейдон", и похвали успешния тест на ядрено задвижвана крилата ракета само три дни по-рано. "Вашингтон пост" обаче отбелязва, че досега Путин се е въздържал от тестване на ядрено оръжие или провеждане на ядрена експлозия.

Първата администрация на Тръмп обсъди провеждането на ядрен тест през 2020 г., а високопоставен служител от администрацията заяви пред "Вашингтон пост" по това време, че демонстрирането на способността на САЩ да проведат тест би било полезен инструмент за преговори с Пекин и Москва, припомня вестникът.

Но такава ескалация би могла да подкопае последните действия на Тръмп да се утвърди като "президент на мира", доколкото той води глобална кампания за Нобелова награда за мир и се опитва да успокои напрежението с основния геополитически съперник на САЩ.

Огласените от Тръмп намерения за ядрените опити будят тревога сред експертите по контрол над въоръженията, които заявиха, че това е ненужно и ескалира напрежение.

"Съединените щати нямат технически, военни или политически причини да възобновят тестовете на ядрени експлозии", заяви Дарил Кимбол, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол над въоръженията.

Кимбол добави, че Националната администрация за ядрена сигурност, федералната агенция, която контролира изпитанията, не е подготвена да възобнови изпитанията незабавно и че "ще са необходими най-малко 36 месеца, за да се възобновят подземните ядрени изпитания в бившия изпитателен полигон в Невада".

От 1945 г. насам по света са проведени над 2000 опити с ядрени взривове, но повечето страни са спрели ядрените опити през 90-те години на миналия век. Последната ядрена експлозия в Китай е през 1996 г., а в Москва - през 1990 г., в последните дни на Съветския съюз. Рядкото изключение е последният ядрен опит, проведен от Северна Корея през 2017 г.

Много държави – включително САЩ, Русия и Китай – са подписали Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити от 1996 г., който забранява "всякакви експлозии с ядрени оръжия или други ядрени експлозии".

Договорът обаче никога не влезе в сила, тъй като няколко ключови държави, включително САЩ, не го ратифицираха.

Насред дипломатическата си обиколка с високи залози президентът Тръмп заплаши в социалните мрежи, че ще възобнови ядрените опити за първи път от 33 години, посочва "Ню Йорк таймс". Вестникът отбелязва, че заплахата е отправена само минути преди да се срещне със Си Цзинпин, президентът на Китай, чиято страна реализира едно от най-бързите разширявания на ядрен арсенал на планетата.

Макар че Китай разширява арсенала си, страната не е тествала ядрено оръжие от 1996 г., припомня вестникът.

В публикацията си в "Трут соушъл" Тръмп посочи, че САЩ имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна, което било резултат от действията му през първия му мандат като президент. Русия била на второ място, а Китай – на трето. Експертите веднага посочиха, че това не е вярно: Русия има най-много ядрени оръжия в момента, пише "Зюддойче цайтунг".

Също така вестникът отбелязва, че доколкото Тръмп не уточни в публикацията си какъв вид тестове има предвид и използва сравнението "на равна нога" с двете страни, които има предвид – Китай и Русия – това би трябвало да означава, че няма да бъде взривена атомна бомба: от 90-те години насам никоя страна освен Северна Корея не е тествала ядрени оръжия.

Последният ядрен опит от САЩ, с кодово име "Дивайдър", е проведен на 23 септември 1992 г. на място, което сега се нарича Национален обект за сигурност на Невада. Тогавашният президент Джордж Х. У. Буш обяви мораториум върху подземните ядрени опити през същата година. САЩ обаче все още имат възможността да възобновят тестовете на Националния обект за сигурност на Невада, посочва "Гардиън".

Вестникът посочва, че въпреки многократните изявления както от Москва, така и от Вашингтон за желанието им да спрат надпреварата във въоръжаването, е постигнат малък напредък. Кремъл наскоро критикува стремежа на Тръмп да разработи противоракетен щит – известен като " Златният купол" – който според него би направил САЩ неуязвими за атака. "Гардиън" също така припомня, че през декември 2016 г. Тръмп написа в Tуитър: "Съединените щати трябва значително да укрепят и разширят ядрения си капацитет, докато светът не се вразуми по отношение на ядрените оръжия.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    16 3 Отговор
    После не ни говорете за глобално затопляне и как да сме минавали на електрички,а те видиш ли яко замърсяват

    Коментиран от #15

    09:17 30.10.2025

  • 2 честен ционист

    6 8 Отговор
    Министерството на енергетиката, какво прави с Плутоний-236 от АЕЦ Козлодуй? Трябваше до сега да сме създали термоядрена бомба, или поне мръсна бомба?

    09:17 30.10.2025

  • 3 Факти

    11 22 Отговор
    Русия е добър полигон за ядрени опити.

    Коментиран от #6, #10, #11, #36

    09:18 30.10.2025

  • 4 любопитен

    15 5 Отговор
    Кой ще плашем? Онзи с Буревесника, Кимчо Водородния или Си императора?

    09:18 30.10.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 6 Отговор
    Тоя дядька се оказа по зле и от байдън.Испитания и да направят файда йок. Те за 35 години нямат нито една нова ракета разработена. Защото воюват само с аборигени

    09:19 30.10.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Тоя " Полигон" Такъв опит ядрен ще ти върне, че и кокалите няма да ви останат

    09:20 30.10.2025

  • 7 604

    13 4 Отговор
    И кво шъ тестват кът немът нови разработки?

    Коментиран от #9

    09:21 30.10.2025

  • 8 Иван

    15 4 Отговор
    Нямат ли руски инструктори тия примитивни кравари ще се самовзривят. Пародия на хегемон

    09:22 30.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    Едните тестват НОВИ НОСИТЕЛИ на ЯО,
    а другите ще тестват СТАРИ ГЛАВИ с ЯО‼️

    Коментиран от #32

    09:24 30.10.2025

  • 10 Баламата

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Буревестника ...с перални толкова

    09:24 30.10.2025

  • 11 Вашето мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Оказа се обаче, че щатите могат да воюват само с аборигени, избивайки жените и децата им. Когато трябва да покажат мускули пред Русия, Китай и с. Корея се оказва, че са гола вода и технологичното им изоставане е поне 30 години.

    Коментиран от #21

    09:28 30.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    9 3 Отговор
    Днес да не е деня на Св. Тръмп, или Тръмп има рожден ден? Само новини за Тръмп.
    Втрисам се!

    09:29 30.10.2025

  • 13 Уилям Херингтън герой СВО

    4 9 Отговор
    Министър председателят на Руската федерация, Михаил Мишустин е избягал от страната с цялото си семейство! На бюрото му в министерски съвет е намерена саморъчно написана бележка с текст :"Аз няма да отговарям за нещо, което не съм направил. Нека отговарят тези, които седяха зад мен!"

    Коментиран от #34

    09:30 30.10.2025

  • 14 всяко зло е ватенка

    7 10 Отговор
    С нахлуването на Русия в Украйна се отвори кутията на Пандора. Руснаците не могат и не умеят да живеят добре,но са способни да пречат и на другите народи да живеят добре.

    Коментиран от #22, #24

    09:31 30.10.2025

  • 15 Ердоган

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Онзи":

    Копейка, това е резултат от перченено на Путлер

    09:33 30.10.2025

  • 16 стоян георгиев

    6 4 Отговор
    Еврейско-англо-саксонския сатанистки световен (ред)приключва и такива напъни на оранжевият клоун-слуга на цион само удължават агонията на фалиралия ,циоНясал и джендърясал западНал свят...

    Коментиран от #23

    09:33 30.10.2025

  • 17 Симеон Иванов

    5 3 Отговор
    Ако на хората по света им дойде акъла в главата,
    ще разберат,
    че САЩ е голямото зло за планетата и ще бойкотират ВСЯКА американска стока или услуга!

    Коментиран от #29

    09:34 30.10.2025

  • 18 Сисфайър

    3 5 Отговор
    😁👏Руските военни свалиха собствения си хеликоптер за пети път от началото на войната.
    ✅️Руските сили за противовъздушна отбрана погрешно свалиха собствения си боен хеликоптер Ка-52, докато отблъскваха атака на украински дронове на руска територия.

    09:34 30.10.2025

  • 19 САМО ПИТАМ

    3 3 Отговор
    И КВО НОВО ЩЕ НИ ПОКАЖЕ.......?

    09:37 30.10.2025

  • 20 Без изненади

    3 5 Отговор
    Въпросът е кой е назначил Пиздюхин да унищожи матушката. Ще стане ясно накрая, когато той последва съдбата на тези преди него. Росийката досега се е управлявала само от предатели и врагове на народа. За него не си очакват никакви изненади.

    09:40 30.10.2025

  • 21 Факти

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Япония аборигени ли бяха? Япония пукна от бой Русия и потопи целия й флот. Япония пукна от бой Китай и му взе сума ти територии. САЩ смазаха Япония и спасиха Русия и Китай от нея. Чакам да видя кога Русия и Китай ще победят сериозен противник без американска помощ. Тези две държави дължат съществуването си на САЩ.

    Коментиран от #27, #31, #35, #39

    09:42 30.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "всяко зло е ватенка":

    "Кутията на Пандора" я отвориха още с Югославия❗ И това не бяха нито рашките, нито Путлер❗
    Справка Косово и Крим ‼️

    09:43 30.10.2025

  • 23 Дядо Стамат

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Браво мойто момче, смажи американците. Нека Путин ни води към това свято дело. За да настане мир и благоденствие, Путин трябва да ни преведе през това чистилище. Който оцелее ще живее добре, който умре ще е било за благо дело и ще е в рая. Слава России!

    09:43 30.10.2025

  • 24 Ха-ха-ха

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "всяко зло е ватенка":

    Кутията на Пандора я отвориха много по рано в Европа. С войната на нато в Сърбия. Русия само повтаря това което направи нато..

    09:43 30.10.2025

  • 25 УрсуЛайнян

    5 3 Отговор
    САЩ-кашерната кравеферма се оказаха един книжен ционистки плъх..
    Щом персите-Иран ги попиляха сами ционистките клоаки САЩ-Израел какво остава ако започнат Раша,Чайна и Северна Корея заедно с съюзниците си от ШОС,БРИКС иглобалния Юг с хиперзвуците и новите си военни разработки по ционистките и сатанистки клоаки ЕС,ФАЩ и Исрал

    09:43 30.10.2025

  • 26 Реалист

    1 2 Отговор
    Света с бързи стъпки върви към Армагедон. Дано се размине и този път, ама написаното ще се случи!

    09:45 30.10.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    🤔🤔
    Тези две държави дължат съществуването си на САЩ."
    🤔🤔
    П
    Добре, че САЩ преди хиляди години са ги закриляли‼️

    Абе откъде ви копаят такива "УМове"🤔

    09:46 30.10.2025

  • 28 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Москва е готова да възобнови ядрените опити щом Вашингтон се отказва от договореностите за прекратяването им.
    Полигонът в Нова земя е напълно готов за възобновяването им...

    Путин вече заяви, че ако в САЩ го направят, Русия няма друг избор и ще възобнови ядрените опити.

    Коментиран от #30

    09:47 30.10.2025

  • 29 Факти

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Симеон Иванов":

    САЩ е голямото зло, ама ползваш електричество, компютър, смартфон и интернет, които дойдоха от там, нали? Слушаш музика и гледаш филми, които дойдоха от там, нали? Ако се откажеш от всичко американско ще трябва да се върнеш обратно на село и да живееш като през 19-ти век, ама не искаш, нали? Преди да усвоят американските иновации в Русия и Китай умираха от масов глад при всяка лоша реколта. САЩ ти осигуриха комфортен живот, ама били голямото зло. Неблагодарник.

    Коментиран от #33

    09:49 30.10.2025

  • 30 !!!?

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    Аха, полигонът за ядрени изпитания на Путлер бил готов....чакат САЩ за да го използват !!!
    Безмозъчието се възпроизвежда...!!!?

    09:51 30.10.2025

  • 31 Я пък тоя

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Поеми дъх и помисли!
    Япония съсипа американците в Пърл Харбър. Чак тогава САЩ влезнаха във войната.
    Америка съсипа Япония с атомни бомби, СЛЕД като Япония се съгласи да капитулира.
    Четете я историята, не я съчинявайте!

    09:58 30.10.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Те и носителите на бойните глави, ракетите, не са им у ред. При последното изстрелване от анлийска подводница, ракета без Малко не падна върху министъра на отбраната, който беше на подводницата.А английските ракети всъщност са американски такива. Трайдънт

    10:02 30.10.2025

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Нито електричеството, комп%търа или телефона са измислени от сащ. Всичко това щеше да го има така или иначе

    10:04 30.10.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Ти си пъленТПК. Дори не е смешно

    10:05 30.10.2025

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Япония наистина разгроми Тихоокеанская ескадра на Русия, обаче трва е през времето на Руската империя 1904-05 година. После японците в сухопъни сражения ядоха голям кютек и през 1920 и през 1938 и през 1945.Учи история, че от тпнари се на това дередже

    10:10 30.10.2025

  • 36 Радио Ереван

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Ще никнат ядрени гъбета над всички USA-та !
    От Флорида до Орегон
    по целия крайбрежен регион
    ще властва Посейдон !
    А вътрешните американски щати
    ще бъдат посетени от Сармати !

    10:13 30.10.2025

  • 37 Историк

    1 0 Отговор
    Лудите ,които управляват света,винаги са довеждали човечеството до най-тежките катаклизми. Изглежда сме достигнали този етап и само огромна противосила може да ги спре.

    10:16 30.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гамау ти манасу

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Намали малко national geographic

    10:25 30.10.2025