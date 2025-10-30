Новини
Свят »
Русия »
Руски депутат предвижда нова ера на открита конфронтация със САЩ
  Тема: Украйна

Руски депутат предвижда нова ера на открита конфронтация със САЩ

30 Октомври, 2025 10:31 1 463 40

  • русия-
  • андрей картаполов-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ядрени оръжия

Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили

Руски депутат предвижда нова ера на открита конфронтация със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Картаполов, висш руски законодател, заяви, че ако САЩ отново започнат да тестват ядрени оръжия, това ще доведе до нова ера на непредсказуемост и открита конфронтация, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили.

Още новини от Украйна

Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на "Еър Форс 1", преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно да тества ядрени оръжия, без да дава повече подробности.

Тръмп огласи това си намерение в социалната мрежа "Трут соушъл" преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.

Изявлението на американския президент беше предшествано от обявяване от страна на Владимир Путин, че Русия е тествала суперторпедо с ядрено задвижване. В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 може може

    20 21 Отговор
    Но руснаците да бягат срещу американците пак не могат да ги стигнат. Американците технологично живеят е следващото хилядолетие,а руснаците в предишното

    Коментиран от #5, #6, #9, #26, #29, #39

    10:36 30.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    10 10 Отговор
    А все началось 24 февраль 2022г 😄😄😄

    Коментиран от #17

    10:36 30.10.2025

  • 3 Лошо

    10 7 Отговор
    Начало на втората студена война. Първата завърши с крах за Русия, но тази може да изпепели всички.

    10:38 30.10.2025

  • 4 хе хе

    16 6 Отговор
    Вчера викахме ура за опитите на русия с носители на ядрени заряди, а днес "олеле ама те американците ще правят тестове".

    10:38 30.10.2025

  • 5 честен ционист

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "може може":

    Термоядреният синтез не е нова технология.

    10:39 30.10.2025

  • 6 Ха ха ха ха

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "може може":

    От Америка ли пишеш или от панелката строена по време на лошият комунизъм?

    Коментиран от #10, #12

    10:39 30.10.2025

  • 7 Данко

    10 10 Отговор
    Единственото, което са измислили руZнаците за столетия е самагона.

    10:41 30.10.2025

  • 8 !!!?

    16 13 Отговор
    С "Буревестник" Кремъл открито наруши забраната за тестване на ядрено оръжие !
    Когато руският ядрен кютук наречен "Буревестник" беше тестван и Путлер сам се похвали за това, какво по ясно доказателство за нарушение на забраната може да има !!!?

    Коментиран от #14

    10:41 30.10.2025

  • 9 Ко речи

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "може може":

    Я назови няколко неща,произведени в САЩ, които използваш. ( без дежурните "имам айфон и Форд")

    Коментиран от #13

    10:42 30.10.2025

  • 10 панелките

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    по времето на лошия социализъм ги строяха без пари робите от Строителни войски

    10:42 30.10.2025

  • 11 Див Селянин

    7 10 Отговор
    Ком краварите дрънкат оръжие, ще стане лошо за нас. Стария континент за тях е химера, предпочитат да го изпепелят за да “помогнат” на оцелелите после.

    10:42 30.10.2025

  • 12 ами

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    То комунизма ако беше добре, Путин нямаше да живее в капиталистическа Русия

    10:42 30.10.2025

  • 13 добре

    9 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ко речи":

    хладилник мраз, телевизор електрон,лада.....о извинявай, тези неща даже и в Русия ги няма 😂

    Коментиран от #16

    10:45 30.10.2025

  • 14 Не, че нещо, ама...

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "!!!?":

    Тестваха ракета,която може да носи ядрен заряд, а не ядрено оръжие(бомби) ...малка ,но животоспасяваща разлика,нали?

    Коментиран от #15, #23

    10:45 30.10.2025

  • 15 посейдони антилопи нептуни

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "Не, че нещо, ама...":

    Защо? Американците барабар с ядрените глави ли ще ги тестват носителите?

    Коментиран от #21

    10:46 30.10.2025

  • 16 Ко речи

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "добре":

    Отговорът ти е доста глупав,не си интересен.Остави пристрастия към руснаци или американци. Попитах сериозно? Ако не можеш да отговориш, по-добре не пиши глупости.

    Коментиран от #18

    10:48 30.10.2025

  • 17 болгарин..

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    А скоро конец на дуземнио бгбандерски джуджак,он требва да си дири дуг ник,оти в купиянске и покровске се веят масковски флагове,а гномчето кралишко ще требва да се сниши по ниско от тревата и ще мирува,оти некой фен на кieвската хунта от яд -миже да го смачка

    Коментиран от #19

    10:49 30.10.2025

  • 18 почти всички чипове

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ко речи":

    с които Китай произвежда, са разработени или в САЩ или в Холандия. Дори в момента има напрежение между Китай и Холандия, след като холандците поеха държавния контрол върху един от холандските разработчици на чипове, за да гарантират че чиповете не заминават през Китай за Русия.

    Коментиран от #27, #30

    10:51 30.10.2025

  • 19 Монголоид

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "болгарин..":

    Верно ли всички турски градове вече имали оформени руски квартали и местните турци пропищели от тях?

    Коментиран от #25

    10:52 30.10.2025

  • 20 Ах, хах, ха, много яко,

    2 2 Отговор
    айде че не остана време ве, Исус Христос е на прагът.😁❤️🇺🇸🇧🇬

    10:53 30.10.2025

  • 21 Не, че нещо, ама...

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "посейдони антилопи нептуни":

    Ако си гледал цялото интервюто, каза "Тест" с ядрени оръжия,а не носители ( естествено,че ще включва и ракети) но намекна за подобрение на В61-13,бомба със свободно падане, пускана от В2-Спирит

    10:56 30.10.2025

  • 22 Алексей

    4 3 Отговор
    Кой дава правото на американците да дрънкат с ядрено оръжие? Ще се оплача на Медведев да вземем ответни мерки.

    10:56 30.10.2025

  • 23 !!!?

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Не, че нещо, ама...":

    Според Путлер "Буревестник" бомба с ядрен двигател, която може да носи и ядрена глава за по-голями поражения...т. е. разликата миежду единия и други ядрен кютук е в големината на пораженията!!?

    Коментиран от #31

    11:01 30.10.2025

  • 24 голем праз

    3 3 Отговор
    Точно тези враждебни настроеия, тестове на ядрени оръжия, надпревара във военната промишленост ще доведат до разпад и на едните, и на другите. Какво ще бъде след тов е трудно да се прогнозира.

    11:05 30.10.2025

  • 25 Те и сърбите

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Монголоид":

    Пропищяха от руските заселници.Първо им се радваха, а после видяха каква гнила стока са руснаците.
    И по нашето море им се нагледахме на наглите АсвАбАдителей. Добре, че 80% си продадоха имотите.

    11:09 30.10.2025

  • 26 Да си забелязал

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "може може":

    Че в основата на почти всички най-технологични американски фирми стоят етнически чужденци, голямата част от тях, руснаци?

    11:09 30.10.2025

  • 27 456

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "почти всички чипове":

    И какво стана след това? Не го спестявай.
    Китай спря вноса за Холандия и Европа и сега няма чипове . Цяла Европа изпитва недостига на чипове. Особено в автомэбилният отрасъл.
    Като казвъж А кажи и Б ,а не сомо това което ти изнася.

    11:11 30.10.2025

  • 28 Рони Рейгън

    7 3 Отговор
    Аз първо свалих цената на петрола и пуснах надпреварата на оръжието и Империята на злото СССР рухна без един изтрел.
    Моя колега бай Дончо бавно започна да загрява, но тръгна в правилна посока.След някоя и друга година рашистите пак ще ни се молят за пилешки бутчета.
    Този път ще ги нарекат ножки Тръмпа.

    11:13 30.10.2025

  • 29 Я пък тоя

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "може може":

    Хахахаха, затова бомбардировача им В-2 се разби при излитане, защото го наваляло дъжд.

    11:27 30.10.2025

  • 30 Ко речи

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "почти всички чипове":

    Не бягай от темата. Разработки на много неща има и на водещи специалисти българи, руснаци, германци,индийци и т.н.На кои неща пише "произведени в САЩ?

    11:28 30.10.2025

  • 31 Не, че нещо, ама...

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "!!!?":

    Едно е двигател,друго бомба,нали?

    Коментиран от #34

    11:30 30.10.2025

  • 32 Медведев Атома

    3 3 Отговор
    Ш,я по-спокойно с тестове и заплахи, да не вЪ зачаткам още ей ся

    11:32 30.10.2025

  • 33 УдоМача

    2 4 Отговор
    Колко е жалък Тръмп и още по-дебело подчертава безсилието си... Хората тестват новите си ракети а Америка какво ново има да тества???

    11:34 30.10.2025

  • 34 !!!?

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Не, че нещо, ама...":

    Ако ти падне на главата няма да разбереш разликата между количеството Уран...!

    Коментиран от #37, #38

    11:35 30.10.2025

  • 35 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    1 2 Отговор
    Путин още преди няколко седмици каза че една страна ще направи ядрен опит. Сега няма съмнение, че тази страна е сша

    11:45 30.10.2025

  • 36 Гръм и мълнии

    2 0 Отговор
    Заиграват се с тия атоми и ще стане белята

    11:46 30.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ко речи

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "!!!?":

    Остави, приключваме диалога, жив и здрав!

    11:50 30.10.2025

  • 39 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "може може":

    Михаил Касянав, Първият премиер на Путин е избягал в чужбина!Заедно със семейството си!

    Коментиран от #40

    11:52 30.10.2025

  • 40 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "ИСТИНАТА":

    А п0машките бгбандерски бг-та,се държат здраво за двата шопара дека ги командорат и всяка сутрин със желание и усмивка клечът и цукать-низете им

    12:10 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания