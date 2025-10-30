Руски депутат предвижда нова ера на открита конфронтация със САЩ

Андрей Картаполов, висш руски законодател, заяви, че ако САЩ отново започнат да тестват ядрени оръжия, това ще доведе до нова ера на непредсказуемост и открита конфронтация, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили.
Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на "Еър Форс 1", преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.
По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно да тества ядрени оръжия, без да дава повече подробности.
Тръмп огласи това си намерение в социалната мрежа "Трут соушъл" преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.
Изявлението на американския президент беше предшествано от обявяване от страна на Владимир Путин, че Русия е тествала суперторпедо с ядрено задвижване. В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".
1 може може
Коментиран от #5, #6, #9, #26, #29, #39
10:36 30.10.2025
2 Pyccкий Карлик
Коментиран от #17
10:36 30.10.2025
3 Лошо
10:38 30.10.2025
4 хе хе
10:38 30.10.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "може може":Термоядреният синтез не е нова технология.
10:39 30.10.2025
6 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "може може":От Америка ли пишеш или от панелката строена по време на лошият комунизъм?
Коментиран от #10, #12
10:39 30.10.2025
7 Данко
10:41 30.10.2025
8 !!!?
Когато руският ядрен кютук наречен "Буревестник" беше тестван и Путлер сам се похвали за това, какво по ясно доказателство за нарушение на забраната може да има !!!?
Коментиран от #14
10:41 30.10.2025
9 Ко речи
До коментар #1 от "може може":Я назови няколко неща,произведени в САЩ, които използваш. ( без дежурните "имам айфон и Форд")
Коментиран от #13
10:42 30.10.2025
10 панелките
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":по времето на лошия социализъм ги строяха без пари робите от Строителни войски
10:42 30.10.2025
11 Див Селянин
10:42 30.10.2025
12 ами
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":То комунизма ако беше добре, Путин нямаше да живее в капиталистическа Русия
10:42 30.10.2025
13 добре
До коментар #9 от "Ко речи":хладилник мраз, телевизор електрон,лада.....о извинявай, тези неща даже и в Русия ги няма 😂
Коментиран от #16
10:45 30.10.2025
14 Не, че нещо, ама...
До коментар #8 от "!!!?":Тестваха ракета,която може да носи ядрен заряд, а не ядрено оръжие(бомби) ...малка ,но животоспасяваща разлика,нали?
Коментиран от #15, #23
10:45 30.10.2025
15 посейдони антилопи нептуни
До коментар #14 от "Не, че нещо, ама...":Защо? Американците барабар с ядрените глави ли ще ги тестват носителите?
Коментиран от #21
10:46 30.10.2025
16 Ко речи
До коментар #13 от "добре":Отговорът ти е доста глупав,не си интересен.Остави пристрастия към руснаци или американци. Попитах сериозно? Ако не можеш да отговориш, по-добре не пиши глупости.
Коментиран от #18
10:48 30.10.2025
17 болгарин..
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":А скоро конец на дуземнио бгбандерски джуджак,он требва да си дири дуг ник,оти в купиянске и покровске се веят масковски флагове,а гномчето кралишко ще требва да се сниши по ниско от тревата и ще мирува,оти некой фен на кieвската хунта от яд -миже да го смачка
Коментиран от #19
10:49 30.10.2025
18 почти всички чипове
До коментар #16 от "Ко речи":с които Китай произвежда, са разработени или в САЩ или в Холандия. Дори в момента има напрежение между Китай и Холандия, след като холандците поеха държавния контрол върху един от холандските разработчици на чипове, за да гарантират че чиповете не заминават през Китай за Русия.
Коментиран от #27, #30
10:51 30.10.2025
19 Монголоид
До коментар #17 от "болгарин..":Верно ли всички турски градове вече имали оформени руски квартали и местните турци пропищели от тях?
Коментиран от #25
10:52 30.10.2025
20 Ах, хах, ха, много яко,
10:53 30.10.2025
21 Не, че нещо, ама...
До коментар #15 от "посейдони антилопи нептуни":Ако си гледал цялото интервюто, каза "Тест" с ядрени оръжия,а не носители ( естествено,че ще включва и ракети) но намекна за подобрение на В61-13,бомба със свободно падане, пускана от В2-Спирит
10:56 30.10.2025
22 Алексей
10:56 30.10.2025
23 !!!?
До коментар #14 от "Не, че нещо, ама...":Според Путлер "Буревестник" бомба с ядрен двигател, която може да носи и ядрена глава за по-голями поражения...т. е. разликата миежду единия и други ядрен кютук е в големината на пораженията!!?
Коментиран от #31
11:01 30.10.2025
24 голем праз
11:05 30.10.2025
25 Те и сърбите
До коментар #19 от "Монголоид":Пропищяха от руските заселници.Първо им се радваха, а после видяха каква гнила стока са руснаците.
И по нашето море им се нагледахме на наглите АсвАбАдителей. Добре, че 80% си продадоха имотите.
11:09 30.10.2025
26 Да си забелязал
До коментар #1 от "може може":Че в основата на почти всички най-технологични американски фирми стоят етнически чужденци, голямата част от тях, руснаци?
11:09 30.10.2025
27 456
До коментар #18 от "почти всички чипове":И какво стана след това? Не го спестявай.
Китай спря вноса за Холандия и Европа и сега няма чипове . Цяла Европа изпитва недостига на чипове. Особено в автомэбилният отрасъл.
Като казвъж А кажи и Б ,а не сомо това което ти изнася.
11:11 30.10.2025
28 Рони Рейгън
Моя колега бай Дончо бавно започна да загрява, но тръгна в правилна посока.След някоя и друга година рашистите пак ще ни се молят за пилешки бутчета.
Този път ще ги нарекат ножки Тръмпа.
11:13 30.10.2025
29 Я пък тоя
До коментар #1 от "може може":Хахахаха, затова бомбардировача им В-2 се разби при излитане, защото го наваляло дъжд.
11:27 30.10.2025
30 Ко речи
До коментар #18 от "почти всички чипове":Не бягай от темата. Разработки на много неща има и на водещи специалисти българи, руснаци, германци,индийци и т.н.На кои неща пише "произведени в САЩ?
11:28 30.10.2025
31 Не, че нещо, ама...
До коментар #23 от "!!!?":Едно е двигател,друго бомба,нали?
Коментиран от #34
11:30 30.10.2025
32 Медведев Атома
11:32 30.10.2025
33 УдоМача
11:34 30.10.2025
34 !!!?
До коментар #31 от "Не, че нещо, ама...":Ако ти падне на главата няма да разбереш разликата между количеството Уран...!
Коментиран от #37, #38
11:35 30.10.2025
35 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
11:45 30.10.2025
36 Гръм и мълнии
11:46 30.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ко речи
До коментар #34 от "!!!?":Остави, приключваме диалога, жив и здрав!
11:50 30.10.2025
39 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "може може":Михаил Касянав, Първият премиер на Путин е избягал в чужбина!Заедно със семейството си!
Коментиран от #40
11:52 30.10.2025
40 болгарин..
До коментар #39 от "ИСТИНАТА":А п0машките бгбандерски бг-та,се държат здраво за двата шопара дека ги командорат и всяка сутрин със желание и усмивка клечът и цукать-низете им
12:10 30.10.2025