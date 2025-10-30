Новини
Китай и САЩ: ще се сложи ли край на търговската война
  Тема: Войната на митата

30 Октомври, 2025 13:35 500 9

Това беше първата среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин от дълго време насам. И според Тръмп тя е приключила с огромен успех.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Срещата на Доналд Тръмп и Си Дзинпин продължи по-малко от два часа - значително по-кратка от очакваното. Двамата лидери все пак заявиха, че са много доволни от нея. Тръмп каза, че от негова гледна точка проблемите с Китай са "разрешени”. Търговската война между двете държави има огромен ефект върху световната икономика. Според американския президент той и Си са се споразумели по ключови теми.

Китай и редкоземните метали

На първо време САЩ и Китай са се разбрали за доставките на редкоземни метали, обясни Тръмп. Това споразумение ще е в сила една година, а после може да бъде удължено, пише АРД. Пекин потвърди, че ще отпусне рестрикциите на износа на тези елементи, обявени в началото на октомври.

Още през април Китай наложи по-строг контрол върху износа на 7 от общо 17 редкоземни метали, които изнася. Това беше една от най-важните стъпки на Китай в търговския конфликт със САЩ. Тези материали са нужни за индустрията, както и за високите технологии и отбраната.

По-строг контрол за фентанила, по-ниски мита

Американският президент каза още, че се е споразумял със Си Дзинпин Китай да затегне контрола върху незаконната търговия на фентанила. САЩ многократно са обвинявали Китай, че носи вина за кризата с наркотика в Америка. През февруари американското правителство наложи допълнителни 20% мита на китайските стоки, като мотивацията на администрацията беше именно участието на Китай в търговията на фентанил. Тези мита сега ще бъдат намалени на 10%, което ще свали общото облагане на китайските стоки от 57 на 47 на сто.

От началото на мандата си до април Тръмп увеличи митата върху китайските стоки до 145%, което накара Пекин да отвърне с мита от 125%. Търговията между двете страни на практика се срина, защото вече не беше рентабилна. Първоначалните преговори по митническия спор доведоха до мораториум, който оттогава е удължаван многократно. Наскоро Тръмп заплаши да възстанови митата от 100% през ноември. Тази заплаха изглежда е била отложена след преговорите с Си.

Още работа

Един важен за Тръмп въпрос също беше засегнат - вносът на земеделски продукти от САЩ за Китай. По думите на американския президент Пекин ще купува американски продукти, например соя. Китай планира да купува и петрол и газ от САЩ, каза още Тръмп. Според Си Дзинпин обаче работата е далеч от приключена и трябва да се доуточнят доста от точките и споразуменията, обсъдени на срещата.

В този смисъл Тръмп потвърди, че планира да посети Китай през следващата година и вече се говори за конкретика - през април 2026 г. Си също ще посети САЩ, след като е получил официална покана от Белия дом.


