Китай призова САЩ да не правят ядрени опити

Китай се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

В отговор на въпрос за възобновяването на ядрените опити от президента на САЩ Доналд Тръмп, говорителят на Министерството Гуо Цзякун заяви, че Китай се надява Вашингтон да не нарушава глобалния стратегически баланс и стабилност.

Още новини от Украйна

Китайското Министерство на отбраната, от своя страна, заяви, че Пекин поддържа отворена позиция по отношение на развитието на военните отношения със САЩ.

Китай се надява, че Вашингтон ще работи с Китай за съвместното изграждане на равнопоставени, честни, мирни и стабилни военни връзки, заяви на пресконференция говорителят на Министерството на отбраната Чжан Сяоган.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили, предаде Ройтерс.

Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Пентагона да започне незабавно да тества ядрени оръжия. Той не даде подробности. Тръмп направи това изявление преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.