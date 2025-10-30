Китай се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
В отговор на въпрос за възобновяването на ядрените опити от президента на САЩ Доналд Тръмп, говорителят на Министерството Гуо Цзякун заяви, че Китай се надява Вашингтон да не нарушава глобалния стратегически баланс и стабилност.
Китайското Министерство на отбраната, от своя страна, заяви, че Пекин поддържа отворена позиция по отношение на развитието на военните отношения със САЩ.
Китай се надява, че Вашингтон ще работи с Китай за съвместното изграждане на равнопоставени, честни, мирни и стабилни военни връзки, заяви на пресконференция говорителят на Министерството на отбраната Чжан Сяоган.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили, предаде Ройтерс.
Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.
По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Пентагона да започне незабавно да тества ядрени оръжия. Той не даде подробности. Тръмп направи това изявление преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.
Зеленски официално обяви, че няма амбиции за втори мандат — и в Москва настъпи тишина. Песков бил видян да държи пресконференция с празен лист, защото не знаел кого да обвини. А Соловьов питал в ефир:
> „Без Зеленски кого ще демонизираме, бе, хора?! Не може така без сценарий!“
Но истинският шок за Кремъл дойде, когато стана ясно кои ще са кандидатите за нов президент на Украйна:
1️⃣ Валерий Залужни – социалдемократ, който вярва в равенството: казва, че всеки руски танк заслужава равен шанс да изгори. Обещава и социална реформа – всяко руско оръдие ще бъде преработено в барбекю след войната.
2️⃣ Кирило Буданов – либерал, но не от тия с хипстърска брада. От тия, които либерализират руските складове с дронове. Има икономическа програма, базирана на износа на метал – конкретно на руски.
3️⃣ Роберт Бровди-Мадяр – консерватор, който вярва в традиционните ценности: любов към Украйна, омраза към окупаторите и вечерен час за руските ракети. Планира нов учебен предмет – „Руски поражения: от Киевска Рус до Бахмут“.
Симонян изпаднала в истерия:
> „Това вече е прекалено! Те не само не се предават, ами се шегуват с нас!“
В Кремъл нарекли ситуацията „трагикомедия с елементи на безизходица“. Путин събрал генералите и казал:
> „Ще чакаме новия президент. Ако е Залужни – ще кажем, че е военен диктатор. Ако е Буданов – агент на ЦРУ. Ако е Бровди – националист. Ако пак спечели Зеленски – ще
2 Избор
До коментар #1 от "Избор":> „Ще чакаме новия президент. Ако е Залужни – ще кажем, че е военен диктатор. Ако е Буданов – агент на ЦРУ. Ако е Бровди – националист. Ако пак спечели Зеленски – ще обявим, че изборите са били нечестни.“
🤡 Заключение от бункера:
Путин още чака „нацистите“ да се предадат, но засега само неговите генерали изчезват мистериозно от прозорците.
А Украйна, вместо да се предава – вече си подбира следващия президент.
Разликата между демокрация и диктатура в едно изречение. 🇺🇦
3 Сталин
4 И Киев е Руски
