Едно изпитание на САЩ може да отприщи неконтролируема верига от събития
Едно изпитание на САЩ може да отприщи неконтролируема верига от събития

30 Октомври, 2025 21:01 1 065 29

Всяко бъдещо изпитание на САЩ може би ще се извърши на полигоните в Невада, но за подготовката на тези обекти ще е нужна много работа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днешните коментари на президента Доналд Тръмп, в които той намекна, че САЩ ще подновят изпитанията си на ядрени оръжия, преобръщат водената от десетилетия американска политика по отношение на атомните бомби. Те обаче бяха направени, докато съперниците на Вашингтон извършват свои ядрени изпитания и увеличават арсеналите си, пише БТА, цитирайки AP.

Политиката за ядрените оръжия, смятана някога за отживелица от времето на Студената война, все повече започва да излиза на преден план, след като Русия многократно отправи ядрени заплахи както към САЩ, така и към Европа в хода на войната в Украйна. Освен това тази седмица Москва призна, че прави изпитания на ракета с ядрено задвижване, наречена "Буревестник", която може да носи ядрени бойни глави. В кодификацията на НАТО тази ракета фигурира с названието "Скайфол".

Китай изгражда повече силози за наземно базирани ядрени ракети. Междувременно Северна Корея току-що съобщи за плановете си да извърши изпитание на нова междуконтинентална балистична ракета, част от арсенала ѝ, способен да носи ядрени бойни глави и вероятно да достигне континенталната част на САЩ.

Заплахата започва да се отразява и в популярната култура, като най-пресният пример за това е новият филм на режисьорката Катрин Бигълоу "Къща от динамит".

Какво означава обаче изказването на Тръмп и как ще се отрази то на текущото ядрено напрежение? Ето какво трябва да се знае по темата.

Американският президент публикува коментарите си в социалната мрежа "Трут соушъл" точно преди срещата с китайския лидер Си Цзинпин. В поста си Тръмп отбеляза, че други страни правят ядрени изпитания и добави: "Инструктирах Министерството на войната да започне да тества Ядрени Оръжия на равна нога. Този процес ще започне незабавно".

Публикацията на президента повдигна някои непосредствени въпроси. Американският ядрен арсенал се поддържа не от отбранителното ведомство, а от Министерството на енергетиката на САЩ и от една полуавтономна агенция в неговите рамки - Националната служба за ядрена сигурност.

Министерството на енергетиката осъществява надзор върху изпитанията на ядрени оръжия от самото си създаване през 1977 г. Преди това изпитанията се извършват не от отбранителното ведомство, а от две други служби.

Тръмп също така заяви, че САЩ "имат повече ядрени оръжия от която и да е друга страна".

Според данни на базираната във Вашингтон Асоциация за оръжеен контрол Русия разполага с 5580 ядрени бойни глави, докато САЩ имат 5225. Двете страни разполагат с близо 90% от всички ядрени бойни глави по света.

От детонацията на ядрената бомба "Тринити" през 1945 г. до 1992 г. САЩ са извършили изпитания с 1030 атомни бомби - най-много от всички държави. Това число не включва двете атомни бомби, които Америка използва срещу Япония в Хирошима и Нагасаки в края на Втората световна война.

Първите американски ядрени тестове се осъществяват в атмосферата, но по-късно те започват да се извършват под земята, за да се ограничи падането на радиоактивни частици. Учените започнаха да наричат тези тестове "изстрели". Последният подобен "изстрел", носещ кодовото име "Дивайдър" в рамките операция "Джулин", се състоя на 23 септември 1992 г. в Националния обект за сигурност на Невада – огромен полигон, разположен на около 105 км от Лас Вегас.

Америка преустанови изпитанията си по две причини. Първата беше разпадането на Съветския съюз и края на Студената война. Освен това през 1996 г. САЩ подписаха Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Ядрени изпитания обаче се провеждаха и след подписването на договора от най-новите ядрени сили в света – Индия, Северна Корея и Пакистан. Обединеното Кралство и Франция също разполагат с ядрени оръжия, като отдавна се подозира, че и Израел притежава атомни бомби.

Но казано по-общо САЩ разполагат също със събирани в продължение на десетилетия данни от изпитания. Това им дава възможност да използват компютърно моделиране и други техники, за да установят дали дадено оръжие ще бъде бъде успешно детонирано.

Всеки президент след Барак Обама подкрепяше плановете за модернизация на американския ядрен арсенал, чието поддържане и обновяване през следващите 10 години ще струва близо един трилион долара според изчисления на Бюджетната служба на Конгреса.

За да възпират други страни да използват ядрените си оръжия срещу Америка, САЩ разчитат на т. нар. "ядрена триада" – базирани в силози на сушата междуконтинентални балистични ракети с ядрени бойни глави, оборудвани с атомно оръжие стратегически бомбардировачи и изстрелвани от подводници балистични ракети с ядрен заряд.

Няма непосредствена яснота каква цел биха преследвали САЩ с евентуалното подновяване на ядрените си изпитания. Експерти по неразпространение на ядрените оръжия предупредиха, че всякакви научни намерения биха били помрачени от обратния ефект на теста и освен това има вероятност да се даде тласък на други големи ядрени сили да започнат собствени широкомащабни изпитания.

"Подновяването на програмата за ядрени изпитания на САЩ може да бъде един от политическите ходове на правителството на Тръмп с най-големи последици. Едно изпитание на САЩ може да отприщи неконтролируема верига от събития, като други държави може да отговорят с изпитания на свои ядрени оръжия, дестабилизирайки международната сигурност и предизвиквайки нова надпревара във въоръжаването", предупредиха експерти в публикувана през февруари статия в "Бюлетин на атомните учени".

"Целта на ускореното провеждане на ядрено изпитание може да бъде единствено политическа, но не и научна... Това ще даде на Русия, Китай и други ядрени сили свобода на действие да подновят собствените си програми за ядрени изпитания, без по същество да има политически и икономически странични ефекти".

Всяко бъдещо изпитание на САЩ може би ще се извърши на полигоните в Невада, но вероятно за подготовката на тези обекти ще е нужна много работа с оглед на факта, че от последния тест са изминали повече от 30 години.

През 2018 г. националната лаборатория в Лос Аламос направи презентация със серия от слайдове, които описват предизвикателствата, отбелязвайки, че през 60-те години град Мъркюри в Невада, където са полигоните, е бил вторият по големина град в този щат. Обичайно около 20 000 души са работили на терен, за да организират и подготвят тестовете. През следващите десетилетия този капацитет е съкратен.

"За планирането и изпълнението на един ефективен "изстрел" са нужни от две до четири години. Това бяха огромни начинания", се казва в презентацията".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван Конев

    7 1 Отговор
    Защо не ги тестват в Банкя там ще е подходящо!

    21:04 30.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 7 Отговор
    абе кво стана с мумиите на Сталин .Ленин ,Димитров? има ли други подобни традиции освен в древен Египет?

    Коментиран от #11

    21:04 30.10.2025

  • 3 Главната джамия и центъра

    2 1 Отговор
    Нанана ама чао ще си купя салицилов

    21:05 30.10.2025

  • 4 Пич

    8 2 Отговор
    За мен е истинска загадка защо продължават да произвеждат и трупат ядрени оръжия? И Русия , и САЩ могат да унищожат света няколко пъти!

    Коментиран от #14, #19, #22

    21:06 30.10.2025

  • 5 Яшар

    6 4 Отговор
    Америте са люлка на сатаната , но са страхливи ,че утре сутрин няма да си изяде свнката закуска ,обедната пържола и вечерното уйски ...Тея са толко устойчиви ,че не могат да мръднат от места си от устойчив мързелив живот ..НАТО и ЕС е същото ..малки петлета

    Коментиран от #6

    21:07 30.10.2025

  • 6 Варненец

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    То щото арабите са ангели небесни, сигурно....

    Коментиран от #23

    21:12 30.10.2025

  • 7 АПОКАЛИПСИС СЕГА

    3 8 Отговор
    НЕКА ХИЛЯДИ ЯДРЕНИ СЛЪНЦА ИЗГРЕЯТ НАД... МУМИЯТА И ПЕДОФИЛА У КРЕМЛЯ!
    У ДРИ БАЙ ДОНЧО

    Коментиран от #12, #21

    21:14 30.10.2025

  • 8 Последни брек новини от

    3 5 Отговор
    Близо. Украйна вече произвежда изтребители бомбардировачи в горите на западните украински области. Технологията на производството е извънземна и подсигурена от планетата мелмак.
    Главнокомандващият на мелмак е уверил господин шмаркач че след една-две години с тяхна помощ ще спечели войната на 100%.

    Коментиран от #15

    21:14 30.10.2025

  • 9 Перо

    2 3 Отговор
    И всичко това, формално заради един ционистки шут в кочина от третия свят!

    21:15 30.10.2025

  • 10 Гориил

    3 2 Отговор
    Всички ядрени сили ще отговорят на заплахи от този вид с гарантирани демарши. Планетата ще бъде белязана от ядрени експлозии.

    Коментиран от #16

    21:15 30.10.2025

  • 11 Дядо ви

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Има други такива традиции - мумията на Сорос. Ленин и Сорос "форевър"! Два отровни плода от едно стъбло.

    21:15 30.10.2025

  • 12 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА":

    Пу тин е престъпник масов убиец педофил и фашист издирван от закона
    Унищожи 2 Милиона блатни монголяци

    Коментиран от #24, #25

    21:16 30.10.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 5 Отговор
    Айде фърляйте го вече тоя атом,че иде време да колим прасетата.🐖🐖🐖🥳🤣👍

    21:16 30.10.2025

  • 15 Връзката между двете Велики сили

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последни брек новини от":

    е осъществена със съдействието на рижавата разплетена английска дамаджана която до преди две-три години беше английски премиер. За да се осъществи връзката дамаджаната е приела подкуп от поне един милион британски паунда като комисион.

    21:17 30.10.2025

  • 16 Варненец

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    А кухината от.липсвящия ти мозък с какво е белязана???

    21:18 30.10.2025

  • 17 Майна

    2 0 Отговор
    Всъщност трябва да ви копна нещо , та дано навържите някои неща .
    ,,Китай ще развива ядрената си триада според собствените си стратегически планове, казва експертът, независимо от външното мнение.
    Много малко вероятно е страната да се присъедини към бъдещи преговори за контрол върху въоръженията, включително тристранни преговори със САЩ и Русия ."

    Аз съм на страната на Путин и...Тръмп.
    Ще трябва да се замислите защо

    21:18 30.10.2025

  • 18 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В САЩ тече усилена подготовка по посрещане на "Буревестника" ,което ще бъде маскирано като американски ядрен опит .

    21:20 30.10.2025

  • 19 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Защото трябва да са сигурни, че във военен сблъсък, при някакъв усреднен коефициент на сбиване на ракети и унищожаване на изстрелващи установки ще имат достатъчно запазени бройки за нанасяне поражение или съответно сдържане на противника в мирно време. Отделно тези оръжия също си имат срок на годност.

    21:23 30.10.2025

  • 21 Дядо ви

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "АПОКАЛИПСИС СЕГА":

    Веднага си изпий лекарствата и марш в леглото за визитация!

    21:25 30.10.2025

  • 22 Майна

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    И Русия , и Путин искат замразяване и разоръжаване..
    Но не и Китай
    ,,Тръмп прави тези изявления, за да се опита да привлече Китай към преговори за съкращаване на ядрените оръжия"
    Китай заявиха , че няма да се съобразяват нито със САЩ, нито с Русия

    21:28 30.10.2025

  • 23 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Варненец":

    Може , но аз пиша за русите , те винаги са готови за война

    21:34 30.10.2025

  • 25 амет чобанина с голямата гега

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Не ползвайте ника както бе известен тук форумец с този ник в сайта! От месеци е покойник! Имаше няколко заболявания и получи втори инсулт и угасна! В Лом и Козлодуй се говори че тук в сайта е бил нападан и обиждан което е изострило заболяванията му.

    Коментиран от #26

    21:51 30.10.2025

  • 26 данчо пърча

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "амет чобанина с голямата гега":

    ас го ударих още докато беше топъл в кафявата точка го мушках

    21:52 30.10.2025

  • 27 ?????

    1 0 Отговор
    Ако американците отпушат бента най-опасно ще е в Източна Европа щото нас ще ни ползват като остен с който да изпитват търпението на руснаците.
    И съответно можем да послужим за показно предупреждение на сахибите.

    Коментиран от #28

    21:57 30.10.2025

  • 28 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "?????":

    Нали не вярвате че някой ще жертва Лондон, Париж, Берлин, Ню Йорк заради Жешув, Констанца, Варна.

    22:02 30.10.2025

  • 29 Китай побеждава

    0 0 Отговор
    САЩ паразитира върху Европа и е в конфликт с Русия.

    Възобновяването на ядрените опити ще бъде от полза за Китай и за Русия.

    22:06 30.10.2025