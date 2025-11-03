Русия тайно провежда ядрени опити на голяма дълбочина, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това", без обаче да уточни естеството им, в излъчено днес интервю за американската телевизия Cи Би Ес, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Русия провежда опити, Китай провежда опити, но те не говорят за това", заяви американският лидер.
"Ние ще провеждаме опити, защото другите провеждат опити. Северна Корея провежда опити. Пакистан провежда опити", каза той и добави: "Знаете ли, колкото и мощни да са (ядрените оръжия), светът е голям. Не знаете непременно къде се правят опити. Те правят подземни опити, на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва. Чувствате леки вибрации. Те правят опити, а ние не правим. Трябва да правим".
"Това, което казвам, е, че ще правим ядрени опити, както правят други страни", посочи Тръмп, без да отговори конкретно на въпрос за самата детонация на ядрено устройство, което САЩ не са практикували от 1992 г.
Неговият министър на енергетиката Крис Райт заяви вчера по телевизия "Фокс нюз", че не става въпрос за "ядрени експлозии".
"Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове", заяви Райт в интервю за "Фокс Нюз". "Това не са ядрени експлозии. Това са така наречените некритични експлозии", добави той.
Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още Райт, чиято агенция отговаря за ядрените опити на САЩ.
Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че новите ядрени оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Параной Патологин
08:39 03.11.2025
2 ПО ТОЧНО
Коментиран от #32
08:40 03.11.2025
3 Наздраве, Тръмпи, пий
08:40 03.11.2025
4 Внимателно с
08:40 03.11.2025
5 честен ционист
Коментиран от #14, #15, #26
08:41 03.11.2025
6 Той Тръмп ако не друго,
08:42 03.11.2025
7 бай Бай
То големи мъки, големи терзания, другите какво може би едва ли не били правели...
08:43 03.11.2025
8 ьоикас
08:47 03.11.2025
9 Хе хе...
08:47 03.11.2025
10 Дрънкало
08:47 03.11.2025
11 Христов
08:48 03.11.2025
12 Мдаа...
08:49 03.11.2025
13 Кобзон рекърдс
Хиляди руски орки са хвърляни безогледно от своите командири в боя за Покровск. Градът е застлан с трупове на окупатори, разкъсани на части от украински дронове и артилерийски снаряди.
Украински командир споделя: "Налитат като зомбита, хвърлят ги един след друг срещу нас, но им вземаме душата и ги превръщаме в черни демони."
Оператор на дронове допълва: "Те са като насекоми, като скакалци, нападащи житна нива, за да я опустошат. Често с един дрон убивам по двама, дори и трима."
Руснаците крият, че превръщат личния си състав в препечено барбекю.
"Нашите герои отвоюват славата на Русия. За честта на Путин и любовта към отечество, те дават живота си" - заявява руски полеви командир от по-задни позиции.
08:50 03.11.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "честен ционист":Явно и турците правят доста ядрени опити
🤔🤔🤔
Абе откъде ви намират такива мислещи
със седалището си‼️
08:50 03.11.2025
15 Баце,
До коментар #5 от "честен ционист":Само така мой, дръж се! Земята е плоска, сложи си алуминиевата шапка и ще устискаш!
08:51 03.11.2025
16 Pyccкий Карлик
кажи-речи 500лв 😄
08:53 03.11.2025
17 БеГемот
08:53 03.11.2025
18 Тръм е гузен заради глупостта си
Различни международни специалисти и военни му казаха, че това с двигателите няма връзка с ядрените опити и сега се извърта за да замаже ситуацията за неграмотността си. А просто се нахендри, както жабата която видяла че подковават коня
08:53 03.11.2025
19 Пич
- И аз провеждам опити на голяма дълбочина...
08:54 03.11.2025
20 чикчирик
09:02 03.11.2025
21 Иван
09:02 03.11.2025
22 И ТОЯ Е ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ
09:02 03.11.2025
23 АХ МЕЛАНИЯ
Коментиран от #24
09:03 03.11.2025
24 Иван
До коментар #23 от "АХ МЕЛАНИЯ":Джефри Епщайн я е продал.
09:05 03.11.2025
25 Чича Донча пак се изказа неподготвен
09:06 03.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Миро
Коментиран от #29
09:11 03.11.2025
28 Кит
09:11 03.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хората
09:17 03.11.2025
31 Хахахаха
09:18 03.11.2025
32 Хахахаха
До коментар #2 от "ПО ТОЧНО":А копейките правите заключения само от това, какво путлера ви каже да казвате и мислите!
09:19 03.11.2025