Новини
Свят »
САЩ »
Русия тайно провежда ядрени опити на голяма дълбочина, заяви Тръмп
  Тема: Украйна

Русия тайно провежда ядрени опити на голяма дълбочина, заяви Тръмп

3 Ноември, 2025 08:38 1 066 32

  • ядрени оръжия-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • русия-
  • китай-
  • ядрени опити

Правят подземни опити - на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва, заяви американският президент

Русия тайно провежда ядрени опити на голяма дълбочина, заяви Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това", без обаче да уточни естеството им, в излъчено днес интервю за американската телевизия Cи Би Ес, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Русия провежда опити, Китай провежда опити, но те не говорят за това", заяви американският лидер.

Още новини от Украйна

"Ние ще провеждаме опити, защото другите провеждат опити. Северна Корея провежда опити. Пакистан провежда опити", каза той и добави: "Знаете ли, колкото и мощни да са (ядрените оръжия), светът е голям. Не знаете непременно къде се правят опити. Те правят подземни опити, на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва. Чувствате леки вибрации. Те правят опити, а ние не правим. Трябва да правим".

"Това, което казвам, е, че ще правим ядрени опити, както правят други страни", посочи Тръмп, без да отговори конкретно на въпрос за самата детонация на ядрено устройство, което САЩ не са практикували от 1992 г.

Неговият министър на енергетиката Крис Райт заяви вчера по телевизия "Фокс нюз", че не става въпрос за "ядрени експлозии".

"Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове", заяви Райт в интервю за "Фокс Нюз". "Това не са ядрени експлозии. Това са така наречените некритични експлозии", добави той.

Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още Райт, чиято агенция отговаря за ядрените опити на САЩ.

Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че новите ядрени оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Параной Патологин

    19 5 Отговор
    И тоя го заразих.

    08:39 03.11.2025

  • 2 ПО ТОЧНО

    24 6 Отговор
    ДОНЧО ПРАВИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

    Коментиран от #32

    08:40 03.11.2025

  • 3 Наздраве, Тръмпи, пий

    21 5 Отговор
    една белина!

    08:40 03.11.2025

  • 4 Внимателно с

    17 4 Отговор
    белината!

    08:40 03.11.2025

  • 5 честен ционист

    6 15 Отговор
    В Камчатка как се прави 8,8 по Рихтер мислите?

    Коментиран от #14, #15, #26

    08:41 03.11.2025

  • 6 Той Тръмп ако не друго,

    15 2 Отговор
    добре, че спря войната за 24 часа, точно както каза преди изборите.

    08:42 03.11.2025

  • 7 бай Бай

    14 2 Отговор
    Давай, направи един ядрен тест в пентагона и един в белия дом и да се приключва тази трагикомедия.
    То големи мъки, големи терзания, другите какво може би едва ли не били правели...

    08:43 03.11.2025

  • 8 ьоикас

    10 0 Отговор
    Чичо Дончо и ти почна като дъртия пръдльо Джо да говориш глупости. Къде утива тая радияция бре??? Дори под земята да се правят опити радияцията къде отива??? Нали веднага ще се засече??? И нали като гръмне там повече човек няма да може да влезе??? Какви глупости бръщолевиш??? Слава на Господ Иисус Христос всеки може да прецени дали казваш истината.

    08:47 03.11.2025

  • 9 Хе хе...

    9 1 Отговор
    Абе казвам ви аз, че от инфантилния идиот тръмп по зле са само камилата и бай дъно...

    08:47 03.11.2025

  • 10 Дрънкало

    9 1 Отговор
    Няма ядрен взрив, който може да бъде прикрит, сеизмичните сензори веднага ще го определят! Тръмпочът е по-алчен и по-глупав дори от този преди него!

    08:47 03.11.2025

  • 11 Христов

    9 1 Отговор
    Май рижавия взе да гълта от хапчетата на Байдън и да изтрещява във времето...

    08:48 03.11.2025

  • 12 Мдаа...

    7 0 Отговор
    Абе миме, тая статия що е в тема у крайна?

    08:49 03.11.2025

  • 13 Кобзон рекърдс

    3 10 Отговор
    МАСОВА СЕЧ НА ОРКИ КРАЙ ПОКРОВСК. ПУТИН ВЪРТИ МЕСОМЕЛАЧКАТА КАТО ОБЕЗУМЯЛ

    Хиляди руски орки са хвърляни безогледно от своите командири в боя за Покровск. Градът е застлан с трупове на окупатори, разкъсани на части от украински дронове и артилерийски снаряди.
    Украински командир споделя: "Налитат като зомбита, хвърлят ги един след друг срещу нас, но им вземаме душата и ги превръщаме в черни демони."
    Оператор на дронове допълва: "Те са като насекоми, като скакалци, нападащи житна нива, за да я опустошат. Често с един дрон убивам по двама, дори и трима."
    Руснаците крият, че превръщат личния си състав в препечено барбекю.
    "Нашите герои отвоюват славата на Русия. За честта на Путин и любовта към отечество, те дават живота си" - заявява руски полеви командир от по-задни позиции.

    08:50 03.11.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Явно и турците правят доста ядрени опити
    🤔🤔🤔
    Абе откъде ви намират такива мислещи
    със седалището си‼️

    08:50 03.11.2025

  • 15 Баце,

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Само така мой, дръж се! Земята е плоска, сложи си алуминиевата шапка и ще устискаш!

    08:51 03.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    2 6 Отговор
    Правдата е че режима на Путин тайно провежда Мобилизация !!! Праблема е че тъй наречените "резервисти" са на обичайната заплата от 35000 рупли,
    кажи-речи 500лв 😄

    08:53 03.11.2025

  • 17 БеГемот

    6 0 Отговор
    Правят опити ама тихо отдоло слагат вълна да убива вибрацията и Тръмп да не чува....

    08:53 03.11.2025

  • 18 Тръм е гузен заради глупостта си

    9 1 Отговор
    Когато чу, че руснаците са направили ракета и подводница с двигател с ядрено гориво, изтърси това за "ядрените опити".

    Различни международни специалисти и военни му казаха, че това с двигателите няма връзка с ядрените опити и сега се извърта за да замаже ситуацията за неграмотността си. А просто се нахендри, както жабата която видяла че подковават коня

    08:53 03.11.2025

  • 19 Пич

    11 0 Отговор
    Мелания:
    - И аз провеждам опити на голяма дълбочина...

    08:54 03.11.2025

  • 20 чикчирик

    1 0 Отговор
    майтапчия !

    09:02 03.11.2025

  • 21 Иван

    3 0 Отговор
    Побъркания Доналд Тръмп иска да усеща вибрации.

    09:02 03.11.2025

  • 22 И ТОЯ Е ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ

    4 1 Отговор
    Като слушам тия "дълбоки" мисли не ще да е много по-умен от Байдъна. Нали всички земни трусеове се регистрират бе умнико. Как разбрахте за ядрените опити на Сев. Корея...

    09:02 03.11.2025

  • 23 АХ МЕЛАНИЯ

    2 1 Отговор
    къде го намери тоя красавец. Дърт, ама богат нали.

    Коментиран от #24

    09:03 03.11.2025

  • 24 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "АХ МЕЛАНИЯ":

    Джефри Епщайн я е продал.

    09:05 03.11.2025

  • 25 Чича Донча пак се изказа неподготвен

    4 1 Отговор
    Да беше се консултирал със специалисти по въпроса преди да се из ака

    09:06 03.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Миро

    2 4 Отговор
    Демокрацията в САЩ,самото устройство на държавата ще изхвърли Тръмп бързо от властта! Да се надяваме преди да е надробил големи бели! Огромен проблем обаче са руското и китайското общества! Допускат да бъдат контролирани,животът им, имуществото им,всичко буквално от шайка комунистически тарикати,лакоми за огромна власт и пари!Те даже идеологически не вярват в нищо! Та в тези общества не се вижда светлина в тунела!

    Коментиран от #29

    09:11 03.11.2025

  • 28 Кит

    5 1 Отговор
    Нещо повече - опитите на Русия са на толкова голяма дълбочина, че са по-близко до повърхността на САЩ, а не до руската!

    09:11 03.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хората

    0 0 Отговор
    не знаят само тръмпи знае, щото той от всичко разбира - да не мислите че само се оправдава. Ами направете критична ядрена експлозия идиоти да видим какво ще стане. Дано първо по вашата глава удари че да ви дойде ума.

    09:17 03.11.2025

  • 31 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Путлера не е казал на копейките, значи не провеждат.

    09:18 03.11.2025

  • 32 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПО ТОЧНО":

    А копейките правите заключения само от това, какво путлера ви каже да казвате и мислите!

    09:19 03.11.2025