Турция продължава преговорите с Катар и Оман за изтребители Eurofighter

Турция обяви, че преговорите с Катар и Оман за придобиване на изтребители Eurofighter Typhoon продължават, дни след като подписа договор с Великобритания за покупка на 20 самолета от същия тип, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Споразумението между съюзниците в НАТО, Турция и Великобритания, има за цел да задълбочи двустранните отношения и да укрепи турската противовъздушна отбрана. Освен новите самолети, Анкара се стреми да осигури още 24 употребявани Eurofighter-и от Катар и Оман, за да покрие незабавните нужди на военновъздушните си сили.

Според британския премиер Киър Стармър, стойността на сделката с Лондон възлиза на 8 милиарда паунда (10,7 млрд. долара), докато турското министерство на отбраната уточни, че реалната стойност е 5,4 милиарда паунда, включваща самолетите, оборудване и боеприпаси.

По данни на Reuters, договорът включва пакет оръжия с ракети „въздух-въздух“ MBDA Meteor и ракети „въздух-земя“ Brimstone. Британската компания BAE Systems ще произвежда основните компоненти на самолетите, ще извършва финалния монтаж и ще ръководи интеграцията на оръжейните системи в обектите си в графство Ланкашир.

„Пакетът оръжия ще бъде осигурен основно от MBDA, а интеграцията ще позволи съвместимост с турските системи“, се казва в изявление на BAE Systems.

Първата партида от 20 изтребителя се очаква да бъде доставена през 2030 година, докато преговорите с Катар и Оман продължават, за да се покрият по-неотложните оперативни нужди на турските ВВС.

„Работата по придобиването на изтребителите Eurofighter Typhoon от Катар и Оман продължава, за да бъдат посрещнати задачите на нашите военновъздушни сили“, се казва в съобщението на турското министерство на отбраната.