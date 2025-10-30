Новини
Турция продължава преговорите с Катар и Оман за изтребители Eurofighter

30 Октомври, 2025 14:33 644 3

След договор с Великобритания Анкара се стреми да разшири флота си и да укрепи противовъздушната си отбрана

Турция продължава преговорите с Катар и Оман за изтребители Eurofighter - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция обяви, че преговорите с Катар и Оман за придобиване на изтребители Eurofighter Typhoon продължават, дни след като подписа договор с Великобритания за покупка на 20 самолета от същия тип, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Споразумението между съюзниците в НАТО, Турция и Великобритания, има за цел да задълбочи двустранните отношения и да укрепи турската противовъздушна отбрана. Освен новите самолети, Анкара се стреми да осигури още 24 употребявани Eurofighter-и от Катар и Оман, за да покрие незабавните нужди на военновъздушните си сили.

Според британския премиер Киър Стармър, стойността на сделката с Лондон възлиза на 8 милиарда паунда (10,7 млрд. долара), докато турското министерство на отбраната уточни, че реалната стойност е 5,4 милиарда паунда, включваща самолетите, оборудване и боеприпаси.

По данни на Reuters, договорът включва пакет оръжия с ракети „въздух-въздух“ MBDA Meteor и ракети „въздух-земя“ Brimstone. Британската компания BAE Systems ще произвежда основните компоненти на самолетите, ще извършва финалния монтаж и ще ръководи интеграцията на оръжейните системи в обектите си в графство Ланкашир.

„Пакетът оръжия ще бъде осигурен основно от MBDA, а интеграцията ще позволи съвместимост с турските системи“, се казва в изявление на BAE Systems.

Първата партида от 20 изтребителя се очаква да бъде доставена през 2030 година, докато преговорите с Катар и Оман продължават, за да се покрият по-неотложните оперативни нужди на турските ВВС.

„Работата по придобиването на изтребителите Eurofighter Typhoon от Катар и Оман продължава, за да бъдат посрещнати задачите на нашите военновъздушни сили“, се казва в съобщението на турското министерство на отбраната.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин гол от кръста надолу без кон

    1 0 Отговор
    А миговете???
    Те са най-хубавите!
    К

    Коментиран от #2

    14:37 30.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    "....Те са най-хубавите..."

    MиГ 29 - шест точки за окачване на ракети и бомби, 2.4т товароподемност, два двигателя.
    Ф-16 - девет точки за окачване, 9 тона товароподемност, един двигател.
    Пустиня буря - прастарите Ф-15 унищожават 15бр MиГ 29 без нито една тяхна загуба.
    Толкоз за рускато самольтостроене

    15:00 30.10.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Севга сме 2025 го.а ще са готови чак 2030...егати и забавянето...нали русофилЕ...не става днес за утре както плюехте по нашите Ф16...

    15:42 30.10.2025

