Турция продължава преговорите с Катар и Оман за изтребители Eurofighter

Турция обяви, че преговорите с Катар и Оман за придобиване на изтребители Eurofighter Typhoon продължават, дни след като подписа договор с Великобритания за покупка на 20 самолета от същия тип, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Споразумението между съюзниците в НАТО, Турция и Великобритания, има за цел да задълбочи двустранните отношения и да укрепи турската противовъздушна отбрана. Освен новите самолети, Анкара се стреми да осигури още 24 употребявани Eurofighter-и от Катар и Оман, за да покрие незабавните нужди на военновъздушните си сили.
Според британския премиер Киър Стармър, стойността на сделката с Лондон възлиза на 8 милиарда паунда (10,7 млрд. долара), докато турското министерство на отбраната уточни, че реалната стойност е 5,4 милиарда паунда, включваща самолетите, оборудване и боеприпаси.
По данни на Reuters, договорът включва пакет оръжия с ракети „въздух-въздух“ MBDA Meteor и ракети „въздух-земя“ Brimstone. Британската компания BAE Systems ще произвежда основните компоненти на самолетите, ще извършва финалния монтаж и ще ръководи интеграцията на оръжейните системи в обектите си в графство Ланкашир.
„Пакетът оръжия ще бъде осигурен основно от MBDA, а интеграцията ще позволи съвместимост с турските системи“, се казва в изявление на BAE Systems.
Първата партида от 20 изтребителя се очаква да бъде доставена през 2030 година, докато преговорите с Катар и Оман продължават, за да се покрият по-неотложните оперативни нужди на турските ВВС.
„Работата по придобиването на изтребителите Eurofighter Typhoon от Катар и Оман продължава, за да бъдат посрещнати задачите на нашите военновъздушни сили“, се казва в съобщението на турското министерство на отбраната.
1 Путин гол от кръста надолу без кон
Те са най-хубавите!
К
Коментиран от #2
14:37 30.10.2025
2 Pyccкий Карлик
До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон":"....Те са най-хубавите..."
MиГ 29 - шест точки за окачване на ракети и бомби, 2.4т товароподемност, два двигателя.
Ф-16 - девет точки за окачване, 9 тона товароподемност, един двигател.
Пустиня буря - прастарите Ф-15 унищожават 15бр MиГ 29 без нито една тяхна загуба.
Толкоз за рускато самольтостроене
15:00 30.10.2025
3 Кривоверен алкаш
15:42 30.10.2025